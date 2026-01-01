Не к добру

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 10:10

Причина: Стилистика автора сохранена

johnny-max-cage Просмотров: 1 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 10:10 by

Огромный гроб стоял на стульях в доме,Покойнику лежалось в нём удобно.Могли там поместиться даже двое.Зря плотник допустить посмел такое.Священник зачитал свою молитву.А на лице у мёртвого улыбкаЗастыла – то недобрая примета!Неужто наливают на том свете?Ещё и кот запрыгнул в гроб, негодник!Проказнику не страшен был покойник.Затем из гроба прыг – и занавескуКакую-то сорвал котяра резко.Открылась гладь старинного зерцала,И сразу гроба два как будто стало!Меж тем глядят и охают все разом –А мёртвый-то лежит с открытым глазом!Что делать? Гроб закрыть решили крышкой."Ну всё, пора... Выносим, эй, братишки!"И вчетвером подняли домовину.Вперёд челом из дома выносилиПокойника. Гроб даже уронили!Утёрли пот со лба и с новой силойВзялись.Коней погнали на кладбИще.Какой-то по дороге мужичищеДорогу преградил, хмельной и старый.Не избежать ему суровой кары.Он, как на гвоздь, ступил вдруг – на гвоздику.А утром не проснулся забулдыга...Добрались в кой-то веки до могилы.Уж больно широка была обитель!Один чудак невольно оступился,Чуть в яму не упал... Видать, подпитый!А напоследок эти дуремарыПокойнику подкинули подарки:Иконку, крестик, рюмку, рупь – монетку.«Покойся с миром, родной, на том свете...»Раздался гром, сверкнули в небе стрелы.Как из ведра пролился ливень летний.– Ох, где бы обождать нам непогоду?– Да вон же дуб стоит неподалеку!И побежали к дереву всем скопом.Коню понятно – дальше было худо:Под дубом вся орава дала дуба.

Ключевые слова: Похороны покойник приметы суеверия авторский стих

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