Не к добру

Не к добруОгромный гроб стоял на стульях в доме,
Покойнику лежалось в нём удобно.
Могли там поместиться даже двое.
Зря плотник допустить посмел такое.
Священник зачитал свою молитву.
А на лице у мёртвого улыбка
Застыла – то недобрая примета!
Неужто наливают на том свете?
Ещё и кот запрыгнул в гроб, негодник!
Проказнику не страшен был покойник.
Затем из гроба прыг – и занавеску
Какую-то сорвал котяра резко.
Открылась гладь старинного зерцала,
И сразу гроба два как будто стало!
Меж тем глядят и охают все разом –
А мёртвый-то лежит с открытым глазом!
Что делать? Гроб закрыть решили крышкой.
"Ну всё, пора... Выносим, эй, братишки!"
И вчетвером подняли домовину.
Вперёд челом из дома выносили
Покойника. Гроб даже уронили!
Утёрли пот со лба и с новой силой
Взялись.
Коней погнали на кладбИще.
Какой-то по дороге мужичище
Дорогу преградил, хмельной и старый.
Не избежать ему суровой кары.
Он, как на гвоздь, ступил вдруг – на гвоздику.
А утром не проснулся забулдыга...
Добрались в кой-то веки до могилы.
Уж больно широка была обитель!
Один чудак невольно оступился,
Чуть в яму не упал... Видать, подпитый!
А напоследок эти дуремары
Покойнику подкинули подарки:
Иконку, крестик, рюмку, рупь – монетку.
«Покойся с миром, родной, на том свете...»
Раздался гром, сверкнули в небе стрелы.
Как из ведра пролился ливень летний.
– Ох, где бы обождать нам непогоду?
– Да вон же дуб стоит неподалеку!
И побежали к дереву всем скопом.
Коню понятно – дальше было худо:
Под дубом вся орава дала дуба.
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 10:10
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 10:10 by johnny-max-cageПросмотров: 1Комментарии: 0
Ключевые слова: Похороны покойник приметы суеверия авторский стих