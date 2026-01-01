Лиминальные Пространства Торгового Центра

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 17:49

Причина: Стилистика автора сохранена

Кеззи123 Просмотров: 32 Комментарии: 0 0 Сегодня, 17:49 by

Всё началось буквально месяц назад. Я, обычный работник в городе, решил приобрести немного мебели для того, чтобы закончить ремонт. Желательно требовалась хорошая мебель, долгосрочная и качественная, так что я подумал посетить торговый центр «Новые Перспективы». Зайдя туда, я почти не нашёл людей. Это было странно, но, поднявшись на самый верхний пятый этаж, там была распродажа мебели. Довольно неплохие цены обрадовали меня, но не было ни одного консультанта, кроме одного — он стоял в другой части пятого этажа около проекта спальни. Я подошёл к нему, видимо, он был очень растерян.— В-вы откуда?— Я пришёл купить мебель для помещения, оборудованного под кухню. Не подскажете лучшие цены?— П-парниша, тут не так много мебели, отправляйтесь в другой торговый центр на распродажу мебели.— Вон хороший стол, я пойду посмотрю.Дойдя до стола, у меня резко перестали хорошо видеть глаза, я упал, очнулся совсем нескоро. Я слышал, что происходило при этом. Консультант мешкался, торопился и собирал вещи, несмотря на то, что распродажа мебели проходит с семи часов утра по десять часов вечера. А тогда было всего лишь-то семнадцать часов дня. Я решил вернуться, но там была другая мебель, не было видно эскалатора, консультанта, их административно-рабочей пристройки. Я решил попробовать вернуться, но там начался бесконечный пятый этаж с распродажей мебели.Я испугался, у меня подкосились ноги, я задрожал. Я начал бесцельно бродить по этим бесконечным лиминальным пространствам, вдруг встретил подсказку — краской наметили путь. Я с надеждой на спасение пошёл по этому разноцветному пути. Далее краска оборвалась у эвакуационных лестниц. Краской было написано: «Это правильный выход, ведь тут есть указатель зелёного цвета с белым человеком, не верьте указателям красного цвета с белым и/или синим человеком, изображённым на нём». Я пошёл по этой лестнице и вскоре почувствовал тряску, а далее лестница показала мне своё начало. Я прошёл в эту эвакуационную дверь и оказался на том же пятом этаже около того самого рокового приглядевшегося мне стола, а также около административно-рабочей пристройки. Консультант спокойно посмотрел на меня.Я рассказал ему своё приключение — он сказал, что сам проходил через это, данные путешествия ударили по его ментальному здоровью, превратив его в параноика. Он пытался рассказать властям, СМИ и обычным людям о его похождениях, но никто не поверил. Я купил мебель, предназначенную для кухонного помещения, и ушёл оттуда. С тех пор я никому об этом не говорил.

Ключевые слова: торговый центр мебель распродажа авторская история

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