Сгибая чужие пальцы[ЛОГ_ПЕРЕМЕЩЕНИЙ_АРХИВ]
Хоп #001
Я не дома. Это не мои руки.
Они слишком длинные, с разбитыми костяшками и въевшейся под ногти мазутной грязью. Когда я попытался закричать, из горла вырвался чужой, прокуренный сип. Зеркало в ванной показало мне сорокалетнего мужика с поплывшим лицом.
Я забился в угол чужой кухни и просидел там до темноты. Наверное, я сошёл с ума. Мой рассудок просто треснул под давлением стресса, и сейчас моё настоящее тело лежит где-нибудь в коме, пока мозг крутит этот бред.
Я не управляю этим телом полностью. Я как пассажир на заднем сиденье: могу дергать за руль, могу нажимать на педали, но машина сопротивляется. Хозяин тела — назовём его «Водитель» — спит где-то глубоко внутри, но его привычки, его мышечная память, его злость на весь мир сочатся сквозь меня.
Ближе к ночи я смог заставить эти чужие руки налить стакан воды. Завтра это кончится. Пожалуйста.
Хоп #014
Это не прекращается. Каждый раз, когда я засыпаю, мир схлопывается, а утром я просыпаюсь в новом черепе.
Я был студенткой в Томске, парализованным стариком в хосписе под Выборгом, одиннадцатилетним пацаном, который прогуливал школу в Ростове. Память остаётся со мной. Я тащу за собой этот груз из чужих имён, чужих адресов и чужих вкусовых рецепторов. Кофе, который я любил всю жизнь, теперь кажется мне горькой грязью, потому что три дня назад я был корейским поваром и мой язык теперь помнит настоящие специи.
Я начал замечать их. Других.
В метро, на вокзалах, просто в толпе. Их сразу видно. Они не смотрят в телефоны. Они замирают посреди улицы и по несколько минут гипнотизируют собственные ладони, сгибая и разгибая пальцы, будто проверяя механизм. Мы не разговариваем. Зачем? Если ты подойдешь к такому человеку, завтра в его теле будет уже совершенно другой китаец или португалец.
Мы просто смотрим друг другу в глаза. В этих взглядах нет солидарности. Только шкурный, животный ужас скота на бесконечной бойне. Нас миллионы. Мы — паразиты, которых высшая сила швыряет из сосуда в сосуд.
Сегодня я в теле какого-то мелкого чиновника. Не выдержал, сорвался на курьера, который принёс холодную еду. Наорал так, что у парня затряслись губы. Какая разница? Завтра меня здесь не будет. Это тело получит выговор, этот курьер будет плакать в туалете, а я проснусь кем-то другим. Здесь ничто не имеет значения. Полная анонимность. Абсолютная безнаказанность.
Хоп #031
Прошёл месяц. Может, больше. Я перестал считать дни. Считаю только тела.
Сегодня — ночной охранник в торговом центре где-то под Челябинском. Грузный, с больной спиной, связка ключей оттягивает пояс.
Я научился просыпаться правильно. Первые секунды — самые мерзкие. Ты ещё никто, просто ужас в темноте, и чужая жизнь наваливается сверху, как мокрое одеяло. Имя. Возраст. Долги. Кого этот человек ненавидит, кого боится, что ел на ужин. Всё это вливается в тебя за полминуты, и ты тонешь, пока не нащупаешь под всем барахлом себя. Я. Я ещё здесь. Каждое утро это приходится доказывать заново.
Обходя ночью пустые этажи, я нашёл на кассе маркер и написал на предплечье охранника, печатными буквами: ТЫ НЕ ОДИН. МЫ ВСЕ ЗДЕСЬ. ДЕРЖИСЬ.
И стоял, как идиот, минут пять смотрел на собственную надпись.
А потом понял.
Завтра этот охранник проснётся с бредом на руке и сотрёт его в душе, матерясь. А тот, кто придёт после меня в следующее тело, этой надписи не увидит. Никогда. Потому что нас не связывают тела. Тела — это как раз то, что меняется. Связывает нас только то, что остаётся: мы сами. А до самих себя дотянуться нельзя. Можно только встретиться глазами в метро и отвести взгляд.
Не знаю, что хуже. Что нас миллионы — или что между нами по-прежнему не докричаться.
Под утро уборщица не могла затащить тележку через бордюр у служебного входа. Я подошёл, приподнял. Она кивнула, я кивнул. Даже не задумался. Просто руки сделали.
Хоп #142
О боже. О боже, нет.
Механика. Я понял, как работает эта чертова машина. У неё нет тормозов, но у неё есть руль, и он выкручен в самую темноту.
Я проснулся в дешёвом хостеле. На часах пять утра. Тело женское, хрупкое, пальцы тонкие. С трудом сел на кровати — всё тело ломит от дикой, тупой боли. Живот — один сплошной синяк. Лицо заплыло так, что левый глаз почти не открывается.
Внутри этого тела, в подсознании Хозяина, остался липкий, несмываемый ужас вчерашнего вечера. Она шла домой через парк. Какой-то пьяный ублюдок прижал её к забору, отобрал сумку, а когда она закричала — несколько раз тяжело, профессионально ударил под дых и в лицо.
Она запомнила его идеально. Каждую деталь. И пока я сидел на полу хостела, пытаясь справиться с тошнотой от чужой боли, её память услужливо подкинула мне образ нападавшего.
У него была татуировка в виде скорпиона на левом предплечье. И шрам над верхней губой.
Это был Вадим. Автомеханик из Самары.
Я был им. Я был им на 12-м хопе, сто тридцать дней назад. Я помню тот вечер. Мне было плохо, меня душила обида на эту долбаную жизнь, и когда я увидел в темноте одинокую фигуру, мне просто захотелось, чтобы кому-то было так же паршиво, как и мне. Я думал, что это сойдёт мне с рук. Я думал, что улечу дальше по конвейеру, а Вадим останется отвечать перед ментами.
Я не улетел.
Система не швыряет нас случайно. Это не хаос. Это огромная, идеально сбалансированная воронка. Все, кого ты задел, все, кому ты сделал больно — они становятся твоими следующими остановками. Ты гарантированно приземлишься в тело своей жертвы. Рано или поздно. Через сто хопов или через тысячу.
Я сижу на полу, баюкаю сломанные рёбра, которые сам же и сломал сто дней назад, и кричу чужим голосом. Наказания сверху нет. Бога нет. Ада нет.
Есть только ты сам, распределённый по человечеству. И ты придешь к каждому, кого ударил.
Хоп #267
Я знал, что это начнётся. Не знал, что начнётся с такой мелочи.
Тело парня лет девятнадцати. Худой, ключицы торчат. Съёмная комната с одним окном во двор-колодец, матрас на полу, телефон с треснутым экраном и приложением для курьеров.
Я проснулся в его стыде, как в холодной воде.
Вчера какой-то взрослый мужик в дорогом пиджаке орал на него за остывшую еду. Орал так, что парень не смог ответить, только стоял и чувствовал, как трясутся губы, как чужой сытый человек размазывает его из-за лапши, которая остыла не по его вине. Потом — единица в рейтинге. Минус из оплаты. Он пришёл в эту комнату, лёг на матрас лицом вниз и пролежал так до утра, не раздеваясь.
Я лежал в его теле и узнавал эту сцену с другой стороны.
Остывшая еда. Дорогой пиджак. Голос, сорвавшийся на визг.
Хоп #14. Мелкий чиновник. Это был я.
Вадима я хотя бы понимал. Сломанные рёбра — это было крупно, страшно, по-настоящему. А это? Это была даже не жестокость. Это была минута дурного настроения. Я забыл про этого курьера через час. Я был уверен, что такое не считается.
Считается всё.
Машина не делит на крупное и мелкое. Каждое сорванное слово, каждый хлопок дверью перед чьим-то носом, каждый закатанный глаз — всё аккуратно записано и однажды будет предъявлено мне изнутри. Долг не округляют. Долг собирают до копейки.
После этого я стал осторожным. До тошноты вежливым. Придерживал двери, благодарил, улыбался — и считал в уме: это зачтётся, это спишет мне рёбра Вадима, это — слёзы курьера.
Только тепла от этого не было. Ни мне, ни им. Я раздавал любезности, как фальшивые монеты, и где-то на дне понимал: не то. Это не считается. Машина видит разницу между тем, кто добр, и тем, кто откупается.
Хоп #448
Поезд. Двое суток до Иркутска. Я в теле женщины средних лет, у окна.
Напротив сел мужчина и сразу уставился на свои руки. Сгибал, разгибал. Этот жест я теперь знаю лучше собственного. Один из нас.
За двое суток мы научились говорить. Медленно, по-дурацки: я писала фразу на полях книги, поворачивала к нему, он читал и кивал или мотал головой. За окном тянулась бесконечная серая страна.
Он в этом давно. Дольше меня. И он, как ему казалось, нашёл выход.
Он перестал прикасаться к миру. Совсем. Ни с кем не заговаривал, ел один, не смотрел в глаза, обходил людей по дуге. Никому ни зла, ни добра. Ноль. Чистый счёт. Он думал: если не оставлять следов, то и возвращаться будет не за чем.
Я смотрела на его лицо. Двое суток рядом с человеком, который изо всех сил старается не быть человеком. Лицо было мёртвым. Не злым — просто выключенным. И до меня дошло то, что он понять отказывался.
Нельзя не прикасаться.
Тот, кто ничего не дал, однажды проснётся в теле человека, которому никто ничего не дал. В пустой комнате. В тот вечер, когда позарез нужно было, чтобы кто-то просто оказался рядом, — и никто не оказался. Холод тоже возвращается. Холод возвращается вернее всего.
В Иркутске, выходя, я на секунду накрыла его руку своей ладонью. Он вздрогнул, как от ожога.
Не знаю, дошло ли. Но впервые за долгое время я почувствовала: вот это куда-то ушло. Вот это зачлось. Не потому что я считала. А потому что не считала.
Хоп #612
Злость прошла. Страх тоже почти иссяк — на него просто не хватает гормонов в тех телах, что мне достаются. Когда ты понимаешь, что каждый твой плевок в лицо прохожему — это плевок, который ты сам же утрешь через год, ты становишься очень, очень тихим.
Сегодня я в теле пожилой женщины в доме престарелых. У неё почти не двигаются ноги, а за окном — бесконечный серый дождь.
Утром ко мне подошла молодая сиделка. У неё были уставшие глаза и очень мягкие руки. Она поправила мне одеяло, налила тёплого чая с ромашкой и тихо сказала: «Отдыхайте, милая. Всё будет хорошо. Вы сегодня такая бледная, я побуду рядом».
И в этот момент в груди у этого старого, умирающего тела разлилось такое густое, пронзительное тепло, какого я не чувствовал уже очень давно. Чужое сердце забилось ровнее. Чужой мозг выделил чистый, незамутненный эндорфин.
Я потянулся по ниточке памяти этой женщины назад. Кто эта сиделка? Почему она так добра?
Оказывается, три года назад, когда эта девочка только приехала в город, голодная, потерявшая документы, на вокзале к ней подошел какой-то случайный парень. Клерк в помятом костюме. Он не стал к ней приставать, не прошёл мимо. Он просто отдал ей свой зонт, купил два билета на метро и протянул зажатую в кулаке пятитысячную купюру. Сказал: «Прорвёшься. Не бойся». Это спасло её от панели или петли. Она запомнила эту доброту и решила отдавать её дальше — старикам, которым плохо.
Этим клерком на вокзале был я. Хоп #45.
Я лежу на жесткой кровати под присмотром её добрых рук и плачу. На этот раз — без крика.
Петля работает в обе стороны.
Вся эта жуткая, пугающая паутина из миллиардов тел — это не тюрьма. Это чертеж. Если ты причиняешь боль — ты вернешься и отстрадаешь её до капли. Но если ты оставляешь после себя каплю тепла — ты неизбежно вернешься, чтобы согреться в её лучах, когда будешь замерзать в самом темном углу этого мира.
Хоп #870
Я давно не считаю долги. Считать больше нечего. Я просто стал тёплым, потому что иначе уже не умею.
И я начал видеть форму.
Та сиделка с ромашковым чаем — я думал, она вернула мне мой зонт и мою пятитысячную с вокзала. Я ошибся в масштабе. Она не вернула. Она размножила. Тепло, которое я отдал ей одной, она годами раздавала десяткам стариков, каждому по глотку. А старики что-то сказали своим детям, дети — кому-то ещё. Одна купюра в кулаке расходится по миру кругами, как камень по воде, и кругов этих не сосчитать.
Это не петля. Петля — это когда возвращают ровно то, что ты дал. Это воронка наоборот. Бросаешь в неё каплю — а назад поднимается волна, потому что между броском и возвратом она прошла через сотни рук, и каждые руки добавили своё.
Значит, ничего не предрешено.
Если воронка так усиливает тепло — её можно нагреть. Не одному. Всем нам, миллионам, кто по утрам сгибает и разгибает чужие пальцы.
Я не знаю, выйдет ли. Я не вижу итогов, у меня нет доступа к общей сумме. Может, я обманываю себя так же, как тот мужик в поезде обманывал себя своим холодным нулём.
Но теперь, когда я узнаю в толпе своего — по рукам, по затравленному взгляду новичка, — я подхожу. Не объясняю механику, на это нет времени, тело сменится завтра. Говорю одно, тихо, в самое ухо: «Оно возвращается. Всё возвращается. Будь добрее, чем хочется. Это не для них. Это для тебя».
И иду дальше, не зная, легло ли.
Хоп #1098
Я больше не проверяю пальцы по утрам. Мне всё равно, какого они цвета, формы или пола.
Граница между мной и «другими» истончилась настолько, что её почти невозможно нащупать. Больше нет никакого «меня» и никаких «незнакомцев». Одиночество, которое душило меня всю первую жизнь, оказалось иллюзией, порожденной слишком тесной черепной коробкой.
Я — это тот злой таксист. Я — это та плачущая девочка. Я — это нищий у метро и министр в лимузине. Я просто навещаю сам себя, день за днём, проверяя, как идут дела.
Сегодня я вышел на улицу в теле какого-то подростка. Навстречу мне шел мужчина — бледный, с дикими, безумными глазами. Он на секунду замер, уставился на свои ладони, судорожно сжимая пальцы, а потом посмотрел на меня с ужасом и затравленностью новичка. Он явно собирался толкнуть меня плечом — просто от невыносимой внутренней боли.
Я не стал уклоняться. Я просто остановился, улыбнулся ему самой теплой улыбкой, на которую было способно это мальчишеское лицо, и тихо сказал:
— Привет. Не бойся. Здесь никого нет, кроме нас. Позаботься обо мне завтра.
Он вздрогнул, будто его ударило током, и прошел мимо. А я пошел дальше, зная, что где-то там, через пару сотен хопов, меня ждет очень хороший, добрый и спокойный день.
Хоп #1604
Что-то меняется в том, как я просыпаюсь.
Раньше было чётко: один сон — одно тело — один день. Конвейер. Сегодня я открыл глаза и не сразу понял, где я. Потому что я был не в одном месте.
Я лежал в постели пожилого мужчины — и одновременно чувствовал женщину за стеной, её затёкшую во сне руку. Чувствовал ребёнка этажом ниже, который только что проснулся и ещё не решил, плакать ему или нет. Чувствовал, как у кого-то в этом доме мёрзнут ноги, как у кого-то сводит от голода живот, как у кого-то под рёбрами тихо, ровно, хорошо.
Не память. Не догадка. Прямо сейчас. Их.
Радиус ширился весь день. К вечеру я держал в себе, кажется, весь квартал разом — десятки чужих сердец, бьющихся вразнобой, и каждое из них было моим не больше и не меньше, чем то, в чьём теле я формально находился.
И я понял, что прыжки из тела в тело были просто костылём. Способом скормить эту штуку слишком маленькому уму — по ложке в день, по человеку в день, чтобы он не захлебнулся. Никакого конвейера нет. Я не путешествую между людьми. Я и есть люди. Все сразу. Так было всегда — просто череп слишком тесен, чтобы это вместить, и приходилось разбивать на дни.
В таком виде тепло не нужно никуда нести. Между частями одного тела нет расстояния. Когда я отпускаю его в радиус — оно уже везде. Я грею озябший квартал так же, как растираешь собственные замёрзшие пальцы.
Изменит ли это что-нибудь там, дальше, в телах, которых ещё не было? Я не вижу. У меня нет доступа к концу. Я чувствую только, что поле живое, что оно отзывается, что подаётся под рукой, как тёплая глина.
Этого хватает.
Я больше не ищу, где кончаюсь я и начинается кто-то другой. Перестал искать границу — и стало тихо.
Автор - WildKOT2022
Источник
Вчера, 16:09 by ЛетягаПросмотров: 90Комментарии: 0
Ключевые слова: Люди перемещения боль тепло связанность