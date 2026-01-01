Сгибая чужие пальцы⁠

Летяга Просмотров: 90 Комментарии: 0 0 Вчера, 16:09 by

[ЛОГ_ПЕРЕМЕЩЕНИЙ_АРХИВ]Хоп #001Я не дома. Это не мои руки.Они слишком длинные, с разбитыми костяшками и въевшейся под ногти мазутной грязью. Когда я попытался закричать, из горла вырвался чужой, прокуренный сип. Зеркало в ванной показало мне сорокалетнего мужика с поплывшим лицом.Я забился в угол чужой кухни и просидел там до темноты. Наверное, я сошёл с ума. Мой рассудок просто треснул под давлением стресса, и сейчас моё настоящее тело лежит где-нибудь в коме, пока мозг крутит этот бред.Я не управляю этим телом полностью. Я как пассажир на заднем сиденье: могу дергать за руль, могу нажимать на педали, но машина сопротивляется. Хозяин тела — назовём его «Водитель» — спит где-то глубоко внутри, но его привычки, его мышечная память, его злость на весь мир сочатся сквозь меня.Ближе к ночи я смог заставить эти чужие руки налить стакан воды. Завтра это кончится. Пожалуйста.Хоп #014Это не прекращается. Каждый раз, когда я засыпаю, мир схлопывается, а утром я просыпаюсь в новом черепе.Я был студенткой в Томске, парализованным стариком в хосписе под Выборгом, одиннадцатилетним пацаном, который прогуливал школу в Ростове. Память остаётся со мной. Я тащу за собой этот груз из чужих имён, чужих адресов и чужих вкусовых рецепторов. Кофе, который я любил всю жизнь, теперь кажется мне горькой грязью, потому что три дня назад я был корейским поваром и мой язык теперь помнит настоящие специи.Я начал замечать их. Других.В метро, на вокзалах, просто в толпе. Их сразу видно. Они не смотрят в телефоны. Они замирают посреди улицы и по несколько минут гипнотизируют собственные ладони, сгибая и разгибая пальцы, будто проверяя механизм. Мы не разговариваем. Зачем? Если ты подойдешь к такому человеку, завтра в его теле будет уже совершенно другой китаец или португалец.Мы просто смотрим друг другу в глаза. В этих взглядах нет солидарности. Только шкурный, животный ужас скота на бесконечной бойне. Нас миллионы. Мы — паразиты, которых высшая сила швыряет из сосуда в сосуд.Сегодня я в теле какого-то мелкого чиновника. Не выдержал, сорвался на курьера, который принёс холодную еду. Наорал так, что у парня затряслись губы. Какая разница? Завтра меня здесь не будет. Это тело получит выговор, этот курьер будет плакать в туалете, а я проснусь кем-то другим. Здесь ничто не имеет значения. Полная анонимность. Абсолютная безнаказанность.Хоп #031Прошёл месяц. Может, больше. Я перестал считать дни. Считаю только тела.Сегодня — ночной охранник в торговом центре где-то под Челябинском. Грузный, с больной спиной, связка ключей оттягивает пояс.Я научился просыпаться правильно. Первые секунды — самые мерзкие. Ты ещё никто, просто ужас в темноте, и чужая жизнь наваливается сверху, как мокрое одеяло. Имя. Возраст. Долги. Кого этот человек ненавидит, кого боится, что ел на ужин. Всё это вливается в тебя за полминуты, и ты тонешь, пока не нащупаешь под всем барахлом себя. Я. Я ещё здесь. Каждое утро это приходится доказывать заново.Обходя ночью пустые этажи, я нашёл на кассе маркер и написал на предплечье охранника, печатными буквами: ТЫ НЕ ОДИН. МЫ ВСЕ ЗДЕСЬ. ДЕРЖИСЬ.И стоял, как идиот, минут пять смотрел на собственную надпись.А потом понял.Завтра этот охранник проснётся с бредом на руке и сотрёт его в душе, матерясь. А тот, кто придёт после меня в следующее тело, этой надписи не увидит. Никогда. Потому что нас не связывают тела. Тела — это как раз то, что меняется. Связывает нас только то, что остаётся: мы сами. А до самих себя дотянуться нельзя. Можно только встретиться глазами в метро и отвести взгляд.Не знаю, что хуже. Что нас миллионы — или что между нами по-прежнему не докричаться.Под утро уборщица не могла затащить тележку через бордюр у служебного входа. Я подошёл, приподнял. Она кивнула, я кивнул. Даже не задумался. Просто руки сделали.Хоп #142О боже. О боже, нет.Механика. Я понял, как работает эта чертова машина. У неё нет тормозов, но у неё есть руль, и он выкручен в самую темноту.Я проснулся в дешёвом хостеле. На часах пять утра. Тело женское, хрупкое, пальцы тонкие. С трудом сел на кровати — всё тело ломит от дикой, тупой боли. Живот — один сплошной синяк. Лицо заплыло так, что левый глаз почти не открывается.Внутри этого тела, в подсознании Хозяина, остался липкий, несмываемый ужас вчерашнего вечера. Она шла домой через парк. Какой-то пьяный ублюдок прижал её к забору, отобрал сумку, а когда она закричала — несколько раз тяжело, профессионально ударил под дых и в лицо.Она запомнила его идеально. Каждую деталь. И пока я сидел на полу хостела, пытаясь справиться с тошнотой от чужой боли, её память услужливо подкинула мне образ нападавшего.У него была татуировка в виде скорпиона на левом предплечье. И шрам над верхней губой.Это был Вадим. Автомеханик из Самары.Я был им. Я был им на 12-м хопе, сто тридцать дней назад. Я помню тот вечер. Мне было плохо, меня душила обида на эту долбаную жизнь, и когда я увидел в темноте одинокую фигуру, мне просто захотелось, чтобы кому-то было так же паршиво, как и мне. Я думал, что это сойдёт мне с рук. Я думал, что улечу дальше по конвейеру, а Вадим останется отвечать перед ментами.Я не улетел.Система не швыряет нас случайно. Это не хаос. Это огромная, идеально сбалансированная воронка. Все, кого ты задел, все, кому ты сделал больно — они становятся твоими следующими остановками. Ты гарантированно приземлишься в тело своей жертвы. Рано или поздно. Через сто хопов или через тысячу.Я сижу на полу, баюкаю сломанные рёбра, которые сам же и сломал сто дней назад, и кричу чужим голосом. Наказания сверху нет. Бога нет. Ада нет.Есть только ты сам, распределённый по человечеству. И ты придешь к каждому, кого ударил.Хоп #267Я знал, что это начнётся. Не знал, что начнётся с такой мелочи.Тело парня лет девятнадцати. Худой, ключицы торчат. Съёмная комната с одним окном во двор-колодец, матрас на полу, телефон с треснутым экраном и приложением для курьеров.Я проснулся в его стыде, как в холодной воде.Вчера какой-то взрослый мужик в дорогом пиджаке орал на него за остывшую еду. Орал так, что парень не смог ответить, только стоял и чувствовал, как трясутся губы, как чужой сытый человек размазывает его из-за лапши, которая остыла не по его вине. Потом — единица в рейтинге. Минус из оплаты. Он пришёл в эту комнату, лёг на матрас лицом вниз и пролежал так до утра, не раздеваясь.Я лежал в его теле и узнавал эту сцену с другой стороны.Остывшая еда. Дорогой пиджак. Голос, сорвавшийся на визг.Хоп #14. Мелкий чиновник. Это был я.Вадима я хотя бы понимал. Сломанные рёбра — это было крупно, страшно, по-настоящему. А это? Это была даже не жестокость. Это была минута дурного настроения. Я забыл про этого курьера через час. Я был уверен, что такое не считается.Считается всё.Машина не делит на крупное и мелкое. Каждое сорванное слово, каждый хлопок дверью перед чьим-то носом, каждый закатанный глаз — всё аккуратно записано и однажды будет предъявлено мне изнутри. Долг не округляют. Долг собирают до копейки.После этого я стал осторожным. До тошноты вежливым. Придерживал двери, благодарил, улыбался — и считал в уме: это зачтётся, это спишет мне рёбра Вадима, это — слёзы курьера.Только тепла от этого не было. Ни мне, ни им. Я раздавал любезности, как фальшивые монеты, и где-то на дне понимал: не то. Это не считается. Машина видит разницу между тем, кто добр, и тем, кто откупается.Хоп #448Поезд. Двое суток до Иркутска. Я в теле женщины средних лет, у окна.Напротив сел мужчина и сразу уставился на свои руки. Сгибал, разгибал. Этот жест я теперь знаю лучше собственного. Один из нас.За двое суток мы научились говорить. Медленно, по-дурацки: я писала фразу на полях книги, поворачивала к нему, он читал и кивал или мотал головой. За окном тянулась бесконечная серая страна.Он в этом давно. Дольше меня. И он, как ему казалось, нашёл выход.Он перестал прикасаться к миру. Совсем. Ни с кем не заговаривал, ел один, не смотрел в глаза, обходил людей по дуге. Никому ни зла, ни добра. Ноль. Чистый счёт. Он думал: если не оставлять следов, то и возвращаться будет не за чем.Я смотрела на его лицо. Двое суток рядом с человеком, который изо всех сил старается не быть человеком. Лицо было мёртвым. Не злым — просто выключенным. И до меня дошло то, что он понять отказывался.Нельзя не прикасаться.Тот, кто ничего не дал, однажды проснётся в теле человека, которому никто ничего не дал. В пустой комнате. В тот вечер, когда позарез нужно было, чтобы кто-то просто оказался рядом, — и никто не оказался. Холод тоже возвращается. Холод возвращается вернее всего.В Иркутске, выходя, я на секунду накрыла его руку своей ладонью. Он вздрогнул, как от ожога.Не знаю, дошло ли. Но впервые за долгое время я почувствовала: вот это куда-то ушло. Вот это зачлось. Не потому что я считала. А потому что не считала.Хоп #612Злость прошла. Страх тоже почти иссяк — на него просто не хватает гормонов в тех телах, что мне достаются. Когда ты понимаешь, что каждый твой плевок в лицо прохожему — это плевок, который ты сам же утрешь через год, ты становишься очень, очень тихим.Сегодня я в теле пожилой женщины в доме престарелых. У неё почти не двигаются ноги, а за окном — бесконечный серый дождь.Утром ко мне подошла молодая сиделка. У неё были уставшие глаза и очень мягкие руки. Она поправила мне одеяло, налила тёплого чая с ромашкой и тихо сказала: «Отдыхайте, милая. Всё будет хорошо. Вы сегодня такая бледная, я побуду рядом».И в этот момент в груди у этого старого, умирающего тела разлилось такое густое, пронзительное тепло, какого я не чувствовал уже очень давно. Чужое сердце забилось ровнее. Чужой мозг выделил чистый, незамутненный эндорфин.Я потянулся по ниточке памяти этой женщины назад. Кто эта сиделка? Почему она так добра?Оказывается, три года назад, когда эта девочка только приехала в город, голодная, потерявшая документы, на вокзале к ней подошел какой-то случайный парень. Клерк в помятом костюме. Он не стал к ней приставать, не прошёл мимо. Он просто отдал ей свой зонт, купил два билета на метро и протянул зажатую в кулаке пятитысячную купюру. Сказал: «Прорвёшься. Не бойся». Это спасло её от панели или петли. Она запомнила эту доброту и решила отдавать её дальше — старикам, которым плохо.Этим клерком на вокзале был я. Хоп #45.Я лежу на жесткой кровати под присмотром её добрых рук и плачу. На этот раз — без крика.Петля работает в обе стороны.Вся эта жуткая, пугающая паутина из миллиардов тел — это не тюрьма. Это чертеж. Если ты причиняешь боль — ты вернешься и отстрадаешь её до капли. Но если ты оставляешь после себя каплю тепла — ты неизбежно вернешься, чтобы согреться в её лучах, когда будешь замерзать в самом темном углу этого мира.Хоп #870Я давно не считаю долги. Считать больше нечего. Я просто стал тёплым, потому что иначе уже не умею.И я начал видеть форму.Та сиделка с ромашковым чаем — я думал, она вернула мне мой зонт и мою пятитысячную с вокзала. Я ошибся в масштабе. Она не вернула. Она размножила. Тепло, которое я отдал ей одной, она годами раздавала десяткам стариков, каждому по глотку. А старики что-то сказали своим детям, дети — кому-то ещё. Одна купюра в кулаке расходится по миру кругами, как камень по воде, и кругов этих не сосчитать.Это не петля. Петля — это когда возвращают ровно то, что ты дал. Это воронка наоборот. Бросаешь в неё каплю — а назад поднимается волна, потому что между броском и возвратом она прошла через сотни рук, и каждые руки добавили своё.Значит, ничего не предрешено.Если воронка так усиливает тепло — её можно нагреть. Не одному. Всем нам, миллионам, кто по утрам сгибает и разгибает чужие пальцы.Я не знаю, выйдет ли. Я не вижу итогов, у меня нет доступа к общей сумме. Может, я обманываю себя так же, как тот мужик в поезде обманывал себя своим холодным нулём.Но теперь, когда я узнаю в толпе своего — по рукам, по затравленному взгляду новичка, — я подхожу. Не объясняю механику, на это нет времени, тело сменится завтра. Говорю одно, тихо, в самое ухо: «Оно возвращается. Всё возвращается. Будь добрее, чем хочется. Это не для них. Это для тебя».И иду дальше, не зная, легло ли.Хоп #1098Я больше не проверяю пальцы по утрам. Мне всё равно, какого они цвета, формы или пола.Граница между мной и «другими» истончилась настолько, что её почти невозможно нащупать. Больше нет никакого «меня» и никаких «незнакомцев». Одиночество, которое душило меня всю первую жизнь, оказалось иллюзией, порожденной слишком тесной черепной коробкой.Я — это тот злой таксист. Я — это та плачущая девочка. Я — это нищий у метро и министр в лимузине. Я просто навещаю сам себя, день за днём, проверяя, как идут дела.Сегодня я вышел на улицу в теле какого-то подростка. Навстречу мне шел мужчина — бледный, с дикими, безумными глазами. Он на секунду замер, уставился на свои ладони, судорожно сжимая пальцы, а потом посмотрел на меня с ужасом и затравленностью новичка. Он явно собирался толкнуть меня плечом — просто от невыносимой внутренней боли.Я не стал уклоняться. Я просто остановился, улыбнулся ему самой теплой улыбкой, на которую было способно это мальчишеское лицо, и тихо сказал:— Привет. Не бойся. Здесь никого нет, кроме нас. Позаботься обо мне завтра.Он вздрогнул, будто его ударило током, и прошел мимо. А я пошел дальше, зная, что где-то там, через пару сотен хопов, меня ждет очень хороший, добрый и спокойный день.Хоп #1604Что-то меняется в том, как я просыпаюсь.Раньше было чётко: один сон — одно тело — один день. Конвейер. Сегодня я открыл глаза и не сразу понял, где я. Потому что я был не в одном месте.Я лежал в постели пожилого мужчины — и одновременно чувствовал женщину за стеной, её затёкшую во сне руку. Чувствовал ребёнка этажом ниже, который только что проснулся и ещё не решил, плакать ему или нет. Чувствовал, как у кого-то в этом доме мёрзнут ноги, как у кого-то сводит от голода живот, как у кого-то под рёбрами тихо, ровно, хорошо.Не память. Не догадка. Прямо сейчас. Их.Радиус ширился весь день. К вечеру я держал в себе, кажется, весь квартал разом — десятки чужих сердец, бьющихся вразнобой, и каждое из них было моим не больше и не меньше, чем то, в чьём теле я формально находился.И я понял, что прыжки из тела в тело были просто костылём. Способом скормить эту штуку слишком маленькому уму — по ложке в день, по человеку в день, чтобы он не захлебнулся. Никакого конвейера нет. Я не путешествую между людьми. Я и есть люди. Все сразу. Так было всегда — просто череп слишком тесен, чтобы это вместить, и приходилось разбивать на дни.В таком виде тепло не нужно никуда нести. Между частями одного тела нет расстояния. Когда я отпускаю его в радиус — оно уже везде. Я грею озябший квартал так же, как растираешь собственные замёрзшие пальцы.Изменит ли это что-нибудь там, дальше, в телах, которых ещё не было? Я не вижу. У меня нет доступа к концу. Я чувствую только, что поле живое, что оно отзывается, что подаётся под рукой, как тёплая глина.Этого хватает.Я больше не ищу, где кончаюсь я и начинается кто-то другой. Перестал искать границу — и стало тихо.Автор - WildKOT2022

Ключевые слова: Люди перемещения боль тепло связанность

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