Странный двойник и попутчик

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:55

qqq666 Просмотров: 23 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 17:55 by

Павел возвращался с работы домой, было уже довольно поздно, и моросил мелкий, противный дождь. Фары осветили одинокого голосующего человека в черном, промокшем плаще. Павлу стало жаль бедолагу, и он решил подвезти последнего до пункта его назначения. На удивление Павла, сей пассажир даже не проронил ни слова, как бы Павел ни старался с ним заговорить. Павел подумал, что сей пассажир просто немой, а может, и тупой. Повернувшись в очередной раз к нему, Павел остолбенел от ужаса, он заорал и чуть не слетел в кювет.На пассажирском сиденье сидел один в один он сам, только в промокшем черном плаще. На секунду бросив руль и протерев глаза, он взглянул на соседнее сиденье, однако, его попутчика там уже не было. Ужасу Павла не было предела. "Как сквозь землю провалился", - подумал он."Наверное, почудилось, наверное, переработал", - думал он, оставив машину на стоянке и идя домой через пустынный ночной парк. Подойдя к своему дому, он обомлел от ужаса, волосы, как говорится, зашевелились даже на попе. Сказать, что Павел испугался, - это ничего не сказать. В окне его квартиры, на кухне горел свет, а за столом сидел он сам, правда, все в том же черном плаще.Павла нашли рано утром мертвым, на кухне в собственной квартире. Медики заключили, что молодой парень умер от разрыва сердца. На его лице навсегда застыла гримаса ужаса...

Ключевые слова: Ночь пассажир смерть страх авторская история

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