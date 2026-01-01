Мой новый напарник за всю ночь ни разу не моргнул

Скажу честно — я вообще не знаю, что сейчас делать. Просто решил написать это здесь. У меня до сих пор буквально трясутся руки, пока печатаю. Понятия не имею, что сегодня со мной произошло.

Для контекста: меня зовут Джек, я работаю в магазине алкоголя. В целом работа не так уж плоха — это небольшой независимый бизнес, и в день зарплаты обо мне вполне заботятся. Магазин работает в формате драйв-тру: либо покупатель подходит к стойке с алкоголем, а я пробиваю товар, либо он подъезжает на машине, и я подаю всё, что нужно. Сейчас в городе проходит ежегодное мероприятие, и у нас, можно сказать, аншлаг. Я уже не справляюсь со всем этим, поэтому босс сказал, что планирует нанять нового парня, чтобы он работал со мной по четвергам, пятницам и субботам. Отсюда и сегодняшние ужасы.

Сегодня в четыре вечера я отметил начало трёхчасовой смены. Всё шло как обычно, но, учитывая, что пятница, я был готов к шквалу клиентов. Пока отмечался на компьютере в заднем офисе, в кармане завибрировал телефон. На экране высветилось «Сэм Босс». Я принял звонок и поднёс трубку к уху.

— Добрый день, — сказал я дружелюбно.

— Привет, это Сэм. Ты сейчас отметился?

— Ага, только что пришёл на работу.

— Отлично. Слушай, ты меня за это полюбишь — сегодня мы пробуем нового сотрудника. Он должен подойти с минуты на минуту. Зовут Дэмиен. Сможешь показать ему, что к чему?

— Слава богу, Сэм, я как раз морально готовился к наплыву. Да, всё покажу.

— Вот и здорово. Я еду на ту самую встречу, о которой говорил, скоро буду в «тёмной зоне» без связи, так что не буду задерживать. Набери меня после смены и расскажи, как он справился. Имей в виду: примерно до семи я то на встрече, то между встречами, ладно?

— Без проблем, Сэм, спасибо ещё раз. Увидимся.

Вот и всё. Чёрт побери, как же я хочу вернуться назад, развернуться и не переступать порог магазина в тот вечер. Но я переступил.

Я вышел из офиса в торговый зал и увидел низкого, слегка полноватого мужчину за стойкой. Он смотрел на меня.

— А вот и он. Дэмиен? — сказал я и пожал ему руку.

— Да, это я. А тебя как зовут? — оживлённо ответил он.

— Я Джек, приятно познакомиться. Давай покажу тебе всё.

Первое, что я заметил у Дэмиена, — его улыбка. Были видны все зубы, и улыбка вообще не сходила с лица. Я, если честно, не помню, чтобы хотя бы раз видел его без неё.

Пока я проводил ему экскурсию, попытался немного о нём узнать.

— Ты откуда, Дэмиен? — спросил я.

— Не отсюда, — только и сказал он.

— Понял. Как нашёл эту работу?

— Я просто… увидел возможность, — произнёс он, и улыбка на секунду дрогнула. Я только кивнул. На прямые вопросы он как будто не давал прямых ответов — говорил так, чтобы сообщить как можно меньше.

Я закончил показывать, где что лежит, и мы вернулись к стойке.

Если честно, начало смены было довольно спокойным, но мы с Дэмиеном даже наладили неплохую систему. Мы брали клиентов по очереди, чтобы равномерно распределить нагрузку, а когда один занят, другой пополняет полки. Не прошло и много времени, как я понял, насколько он беспомощен в общении с покупателями. Я подумал, что у него, может, вообще нет опыта работы с людьми — но ему было явно за сорок. Я не понимал, как можно дожить до такого возраста и быть настолько плохим в клиентском сервисе.

Например, зашёл один мужик — и Дэмиен даже разговор не начал. Просто стоял и улыбался, пока клиент сам не выпалил, что ему нужно. Это показалось мне очень странным.

Минут через тридцать начался реальный движ. Люди возвращались с работы, и на меня обрушился привычный для выходных поток. Мы продолжали брать клиентов по очереди, и, хотя его социальные навыки были так себе, система работала. Я заметил, что мне приходится вкалывать меньше, чем обычно.

Потом случилось странное. Я помахал рукой завсегдатаю, а пожилая женщина, которую только что обслужил Дэмиен, остановилась в стороне, в зоне драйв-тру. Она высунула руку, потом голову из окна — посмотрела прямо на меня и поманила.

Немного растерявшись, я подошёл, готовясь выслушать претензию по тому или иному поводу.

— Привет, — сказала она хрипловатым голосом. — Смотри, не хочу показаться грубиянкой, но тебе стоит обратить внимание на работу своего коллеги. — Она неопределённо махнула в его сторону — он стоял к нам спиной и ничего не делал, — но даже по затылку и пухлым щекам было видно, что он улыбается.

— Он не сказал мне ни слова — просто уставился на меня, а потом молча пошёл и принёс то, что я выпалила. И ни разу не перестал улыбаться.

— Эм… да. Это его первая смена, думаю, он просто нервни… — но я не успел договорить.

Мы смотрели на него оба, и в тот момент, когда я говорил… у него изо рта выпал зуб. Один-единственный зуб. Он упал перед ним, ударился о коробку у его ног и приземлился рядом.

Мы с женщиной остолбенели. Ещё пару секунд просто смотрели.

— Слушай… я не знаю, что тут, блин, происходит, но будь осторожен. Мне пора, но серьёзно — будь осторожен. — Она резко выехала из зоны, оставив меня в шоке и одного.

Я, наверное, наблюдал за ним ещё минуты две-три — звучит немного, но поверьте, это вечность. В тихом драйв-тру смотреть, как мужчина с улыбкой бездумно уставился в глубину холодильника… это было просто дико.

Наконец я набрался смелости вернуться к работе. После той клиентки наступила длинная пауза. Я пошёл к холодильникам на противоположной стороне магазина и начал загружать их. Через какое-то время услышал, что он переместился на другую сторону — посмотрел и увидел, что он перешёл за стойку.

«Да чтоб тебя, — подумал я, — теперь он смотрит прямо на меня».

Я продолжил загружать холодильник, а Дэмиен не переставал на меня пялиться ни на секунду. Он не отводил взгляда. Краем глаза я видел, что его силуэт всё так же обращён ко мне — улыбается и наблюдает.

На секунду я заставил себя глянуть в его сторону — и понял, что передний зуб исчез. У меня внутри всё сжалось — мерзкое чувство.

Как только я вернулся к работе, услышал мягкое урчание двигателя — машина подъехала к окну. За моей спиной, там, где стоял Дэмиен, не раздалось ни звука, так что очевидно было, что встречать и обслуживать придётся мне.

Я подошёл к окну водительской двери и поздоровался как обычно. Пока клиент говорил, что ему нужно, за спиной раздался звон и постукивание. Я сразу понял, что это, но всё равно пришлось обернуться.

Как и ожидалось, он продолжал улыбаться — но теперь во рту зияли уже две щели. Он потерял ещё один зуб.

— Эй! — крикнул водитель. — Мужик, я с тобой разговаривал.

— Извини, — ответил я, всё ещё глядя на Дэмиена. Тот просто смотрел на меня и улыбался. Он не моргал. Казалось, даже не дышал.

Клиент повторил заказ, и тут до меня дошло, что, чтобы пробить товар, мне придётся подойти к стойке и встать прямо рядом с этим типом. Нервная волна прокатилась по желудку, но деваться было некуда.

Я взял напитки из холодильника и прошёл за стойку. Разумеется, сканер как назло дал сбой, так что я возился с ним дольше, чем хотел. Он стоял совсем рядом — но я ни разу на него не посмотрел. Было слишком страшно.

Я обошёл стойку, отдал клиенту покупку, и тот уехал, даже не поблагодарив.

Наконец настенные часы показали 18:55 — пора закрываться. Я повернулся, чтобы взять ключи со стойки, и завопил. Он стоял прямо у меня за спиной.

— Да твою же мать, Дэмиен! — выкрикнул я. Я испугался, сам не знаю, почему сорвался. Он не дрогнул. Продолжал улыбаться.

«Мне просто нужно закрыть и убраться отсюда», — подумал я. Я обошёл его, неожиданно смелый, взял ключи и подошёл к роллетам.

Я обошёл зал, всё запер, не утруждая себя даже тем, чтобы проверять, где там мой коллега.

Присев, чтобы защёлкнуть последнюю роллету, я заметил, что у меня мурашки по коже. Я даже не понимал, почему. А потом кровь застыла, когда я увидел отражение в дверце холодильника напротив.

Этот ублюдок стоял прямо за мной.

Сработал инстинкт «бей или беги». Я развернулся, ударил его в печень и понёсся, как только мог, к ближайшей двери с замком — в туалет. Заворачивая в коридор к служебным помещениям, я услышал тяжёлые шаги позади. Слишком тяжёлые для телосложения Дэмиена. Слишком быстрые, чтобы быть человеческими.

Я влетел в мужской туалет, захлопнул дверь и на автомате провернул замок. И едва я его провернул, как в дверь шарахнул оглушительный удар. Он был прямо снаружи.

Не передать словами, как мне было страшно. Я обычно не из пугливых, и мне кажется, мой рассказ даже близко не передаёт того ужаса, который ощущаешь в такой ситуации.

Повисла секунда тишины, а потом раздалась серия ударов — длинная, частая. Будто за дверью стояло человек десять и колотили все разом — звук был колоссальный. Постепенно ритм ускорился — вскоре удары пошли на, казалось, невозможной скорости. Нет ни единого шанса, что это был человек. Ни один человек на свете не смог бы бить дверь так сильно и так быстро.

И наконец — всё стихло. Тишина. Ручка двери чуть дрогнула — я помню, как подумал: он что, просто пытается открыть? Дрожь прекратилась — и вместе с ней весь кошмар вечера.

Я, наверное, звонил Сэму раз семь или восемь, но он так и не взял трубку. Я просидел в туалете часами — мне было слишком страшно сделать хоть что-нибудь. Оглядываясь, я не понимаю, почему не вызвал полицию — адреналин так зашкаливал, что в голове был только один вариант: звонить Сэму.

Наконец, спустя вечность, телефон завибрировал… это был Сэм. Я ответил мгновенно. Не успел ничего сказать, как его голос грянул в ухо.

— Джек, понимаю, ты, наверное, злой… но так реагировать на ситуацию, которая от меня не зависит, неправильно. Я весь вечер по встречам, ты это знал. Господи, неужели у тебя было столько работы, что ты не справился с драйв-тру один?

— Сэм, ты не представляешь, что произошло… он был, блин, ненормальный, мне, наверное, надо звонить в полицию. — Я уже собирался вывалить ему всё, что случилось, как вдруг в голове перевернулись его слова. — Погоди, Сэм… что, чёрт возьми, ты имеешь в виду? Что значит — я не справился один?

— Джек, я уже извинился, что стажёр не пришёл. Он сказал, что заболел и не сможет. Но это не повод кричать на меня из-за этого.

У меня похолодело внутри.

— Новый парень… так и не пришёл?

— Что? Нет, не пришёл, заболел. Сказал, придёт в следующие выходные на стажировку с тобой. Прости, что тебе ещё одни выходные тянуть всё одному.

Его слова повисли в воздухе, как тонна кирпичей. Я сбросил звонок.

Я распахнул дверь и посмотрел на дверную ручку. На ней были следы зубов — очень характерные. Во вмятинах на дереве не хватало одного верхнего и одного нижнего зуба. Я обыскал весь магазин — ни следа борьбы. Что бы это ни было, оно просто исчезло. Понятия не имею, куда делось.

Каждый раз, когда я прокручиваю в голове сегодняшний вечер, меня снова накрывает одно и то же осознание:

Настоящий стажёр так и не пришёл. Я не знаю, кто или что работало со мной этой ночью.


Автор неизвестен.
Перевод - Baiki.sReddita.
Источник.

