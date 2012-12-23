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Истории из жизни

Йети

Работаю вахтами, и, соответственно, имею дело с людьми, которые работают подобным образом. И часто заходят разговоры о чем-нибудь мистическом. Рассказ Руслана, водителя КАМАЗА.
Дело было в 2000-е года, зима, снег кругом. Отравили их с напарником в Ханты-Мансийский автономный округ, в тайгу непролазную - дороги как таковой еще не было - просто просека. Едут каждый на своем КАМАЗе, время - под вечер, фары включены. Напарник впереди, он сзади, по одной колее едут. Едут не спеша. Вдруг, напарник его резко дает по газам и мчится вперед. Он, ничего не понимая, - за ним. Минут через 10 останавливаются. Руслан к кабине его подходит, а тот от страха аж дрожит. Напарник ему: «Залазь в кабину быстрее, я сейчас снежного человека видел». Ну, Руслан ему: «Да, че ты, медведя, наверное, увидел, и со страху остальное привиделось». Тот ему: «Да чего я, медведей что ли не видел, нет, это человек был, но только в шерсти весь, высокий - под два метра ростом - дорогу мне перебежал». В общем, спорили они, спорили и решили на то место съездить посмотреть. Приезжают, смотрят ветки обломанные, как будто прошел кто, и следы. Руслан мне показывает размер вдвое больше человеческой ноги. Говорит: «Вот, самого йети не видел, врать не буду, а следы видел, вот как человеческая ступня, пальцев пять, но только огромные». Лично я ему поверил. Не похож он на человека-брехуна.

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 02:07
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 02:07 by TernostrenПросмотров: 31Комментарии: 1
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Ключевые слова: Йети лес снежный человек водители-дальнобойщики авторская история

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Комментарии

#1 написал: qqq666
Сегодня, 02:14
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да северные края они такие...
Зарегистрирован: 23.12.2012
       
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