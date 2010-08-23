ДышиЯ проснулся оттого, что не мог дышать.
Не горло сдавило. Не сердце. Просто воздух исчез. Я открыл рот, дёрнулся, но что-то мягкое и плотное прижимало меня к постели. Я открыл глаза.
Комната была полна шаров.
Они висели вплотную — от пола до потолка, от стены до стены. Разноцветные, тусклые, чуть влажные на вид. Они давили на лицо, на грудь, на руки. Я попытался крикнуть. Вдохнуть. И не смог. Воздуха не было. Только резина, скользящая по коже, и глухой, влажный шелест, будто кто-то дышал мне прямо в ухо.
Я начал лопать. Сначала медленно, потом в исступлении. Шары лопались с мягким, утробным хлопком, но их место тут же занимали новые — они выползали из-под кровати, из щелей между стеной и шкафом, из вентиляции. Я лопал, а они надувались быстрее, плотнее, ближе.
Я не помню, как выбрался. Помню только, что оказался в коридоре на четвереньках, и дверь в спальню была закрыта. Я открыл её.
Комната была пуста. Ни одного шара. Постель смята, но пуста.
Я простоял в дверях пять минут, слушая, как колотится сердце. Потом пошёл на кухню, заварил чай. Решил, что это был сон. Кофеин, стресс, переутомление.
Утром я нашёл в коридоре один лопнувший шарик. Розовый. Я выбросил его в мусорное ведро.
Но когда я выходил из дома, я оглянулся на окно своей спальни. Шторы были задёрнуты. Но мне показалось, что кто-то стоит за ними.
На вторую ночь я не ложился. Сидел на кухне с ножом, пил кофе, смотрел в коридор. В три часа ночи я услышал шелест из спальни. Я не пошёл туда. Я сидел до утра, а под утро заглянул в спальню. Шаров не было. Но на подушке лежал один. Маленький, серый, сдутый.
Я взял его. Он был тёплым.
Я выбросил шарик в мусоропровод и вышел из квартиры. Решил, что переночую у друга. Друг не брал трубку. Я ехал по городу, смотрел на тёмные окна, на пустые улицы. Февраль, дождь, ветер. Я остановился у круглосуточного кафе, выпил кофе. Кассирша смотрела на меня с беспокойством. Я спросил, есть ли у них комната для отдыха. Она сказала, что нет.
Я вернулся в машину и заснул на парковке.
Проснулся в три часа ночи. Стекла были запотевшими. Я протёр их рукой и увидел, что снаружи машину облепили шары. Сотни. Они лепились к стёклам, к дверям, к колёсам, и машина под их весом медленно оседала.
Я выскочил через пассажирскую дверь и побежал.
Оглянулся через двор — шаров не было. Только моя машина, пустая, с открытой дверью, и дождь, который заливает сиденье.
Но на капоте лежал один шарик. Серый. Тёплый.
Я пошёл пешком. Не знаю зачем. Просто шёл. Дождь, пустые улицы, редкие фонари. Я чувствовал, что кто-то идёт за мной. Я оборачивался — никого. Но тени под фонарями двигались не так, как должны. Они удлинялись не в ту сторону. Они ждали.
Я свернул в проулок. Замер. Прислонился к стене. Тишина. Только дождь. Я выглянул из-за угла.
На другой стороне улицы стояла фигура. Высокая, неестественно тонкая. Она не двигалась. Просто стояла под фонарём, и её тень падала в мою сторону, хотя свет был прямо над ней.
Я побежал.
Я ночевал на вокзалах, в подъездах. Шары приходили всегда — в сумке, в кармане, на полу рядом. Я перестал их замечать.
Я искал в интернете. «Шары в квартире ночью», «ощущение наблюдателя», «фигура под фонарём». Нашёл форум. Старый, серый, последние сообщения датированы вчерашним днём. Люди описывали похожее. У кого-то комната заполнялась водой. У кого-то — сухими листьями. У кого-то — тишиной, такой плотной, что закладывало уши.
И все они писали о фигуре. О высокой, тонкой, которая появляется на улице. Которая смотрит.
Один пользователь, назвавшийся Странником, писал чаще других. Его сообщения были длинными, путаными, но в них чувствовалась правда. Он утверждал, что это существо — не дух и не демон. Оно — отражение. Оно появляется у тех, кто слишком долго был один. Оно заполняет пустоту — сначала снами, потом вещами, потом воздухом, потом тобой.
Я написал ему. Он ответил через час: «Встретимся. Я покажу, как от него спрятаться. Приходи сегодня ночью в парк у метро „Щукинская“. Я буду у беседки».
Я знал, что это глупо. Но я пошёл.
Парк был пуст. Дождь моросил, фонари горели через один. Беседка была пуста. Никого.
Я ждал. Десять минут, двадцать, час.
Потом я увидел его. Он сидел на скамейке в дальнем конце парка. Я не заметил его сразу — он был неподвижен, как статуя. Я подошёл ближе.
Это был мужчина. Лет сорока, в тёмном пальто, с бледным, измождённым лицом. Он смотрел на меня, и его глаза были странными — слишком блестящими, слишком полными.
— Ты видишь шары? — спросил он.
— Да, — сказал я. — Откуда ты знаешь?
— Потому что я тоже их видел. — Он улыбнулся. — Вначале.
Он говорил тихо, быстро. Рассказывал, как шары появились у него год назад. Как он бежал, искал ответы, находил форумы, встречался с людьми. Как они все исчезали. Как он остался один.
— Я думал, что научился с этим жить, — сказал он. — Я перестал бояться. Я думал, что это прошло.
Он замолчал. Потом медленно поднял руку и расстегнул пальто.
Под пальто не было одежды. Была кожа — бледная, натянутая, с синими прожилками. Но кожа была странной. Она переливалась. Гладко, влажно, как...
— Теперь шары во мне, — сказал он. — Они заполняют меня изнутри. И скоро... скоро я стану одним из них.
Он посмотрел на меня. В его глазах не было страха. Была только пустота.
— Беги, — сказал он. — Но не думай, что это спасёт. Оно всегда найдёт. Оно уже нашло тебя. И оно будет заполнять, пока ты не станешь пустым. Или пока не станешь полным.
Он встал. Движение было неестественным — слишком плавным, слишком мягким. Он повернулся и пошёл в темноту парка.
Я смотрел ему вслед. Он шёл всё дальше, и его фигура становилась тоньше, выше, будто он вытягивался. А потом (я не уверен, что не придумал это) его силуэт начал расплываться. Как будто края его тела становились нечёткими, округлыми, гладкими.
Я побежал.
Оно шло за мной всю ночь.
Я не видел его. Но я знал, что оно там. В каждом дворе, в каждом отражении в тёмных витринах, за каждым углом. Дождь усилился. Я бежал по мокрому асфальту, срезал дворы, петлял, пытался сбить след. Бесполезно.
Я забежал в подъезд. Поднялся на третий этаж. Прислонился к стене. Тишина. Только дождь за окном.
Потом я услышал шаги на лестнице. Медленные, тяжёлые. Они поднимались. Я смотрел в лестничный пролёт. Шаги приближались. Первый этаж. Второй. Третий.
Из-за поворота показалась рука. Длинная, бледная, с неестественно тонкими пальцами. Она легла на перила.
Я выскочил на лестничную клетку, сбежал по другой лестнице, вылетел на улицу. Бежал, не оглядываясь.
Я бежал, пока не оказался у своего дома. Я вбежал в подъезд, захлопнул дверь. Поднялся на свой этаж. Открыл квартиру. Запер дверь на все замки. Прислонился к двери.
Тишина.
Я подошёл к окну. Выглянул во двор.
Оно стояло под фонарём. Высокое, тонкое, серое. Его лицо было гладким, как шар. Без черт. Без глаз. Но я знал, что оно смотрит на меня.
Оно подняло руку и медленно прижало ладонь к стеклу. С той стороны. На пятом этаже.
Я отшатнулся. Задернул шторы.
В квартире было темно. Я прошёл в спальню. На кровати лежали шары. Три, пять, десять — они появлялись на глазах, выползая из-под одеяла, из стен, из темноты. Они заполняли комнату, надувались, сжимали пространство.
Я стоял посреди них, и они давили на меня со всех сторон. Мягко, настойчиво.
Я закрыл глаза.
Я проснулся на полу в коридоре. За окном был день. Шаров не было. Тишина.
Я медленно встал. Прошёл на кухню. Заварил чай. Сел за стол.
На столе лежал шарик. Серый, сдутый. Я взял его в руки. Он был тёплым.
Я посмотрел в окно. Во дворе было пусто. Ни фигуры, ни теней. Только мокрый асфальт и серое небо.
Я выбросил шарик в мусорное ведро. Закрыл крышку.
Сегодня я пойду на форум. Напишу Страннику. Может быть, он ответит. Может быть, он знает, что делать дальше.
Но я знаю, что не ответит. Я знаю, что его аккаунт станет молчаливым, как и все остальные. И что через неделю, через месяц, через год кто-то другой прочитает мои сообщения и придёт в парк у метро «Щукинская».
А я буду ждать его у беседки. С гладким, бледным лицом. С шарами внутри.
И я скажу ему: «Беги».
