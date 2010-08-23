Дыши

Я проснулся оттого, что не мог дышать.Не горло сдавило. Не сердце. Просто воздух исчез. Я открыл рот, дёрнулся, но что-то мягкое и плотное прижимало меня к постели. Я открыл глаза.Комната была полна шаров.Они висели вплотную — от пола до потолка, от стены до стены. Разноцветные, тусклые, чуть влажные на вид. Они давили на лицо, на грудь, на руки. Я попытался крикнуть. Вдохнуть. И не смог. Воздуха не было. Только резина, скользящая по коже, и глухой, влажный шелест, будто кто-то дышал мне прямо в ухо.Я начал лопать. Сначала медленно, потом в исступлении. Шары лопались с мягким, утробным хлопком, но их место тут же занимали новые — они выползали из-под кровати, из щелей между стеной и шкафом, из вентиляции. Я лопал, а они надувались быстрее, плотнее, ближе.Я не помню, как выбрался. Помню только, что оказался в коридоре на четвереньках, и дверь в спальню была закрыта. Я открыл её.Комната была пуста. Ни одного шара. Постель смята, но пуста.Я простоял в дверях пять минут, слушая, как колотится сердце. Потом пошёл на кухню, заварил чай. Решил, что это был сон. Кофеин, стресс, переутомление.Утром я нашёл в коридоре один лопнувший шарик. Розовый. Я выбросил его в мусорное ведро.Но когда я выходил из дома, я оглянулся на окно своей спальни. Шторы были задёрнуты. Но мне показалось, что кто-то стоит за ними.На вторую ночь я не ложился. Сидел на кухне с ножом, пил кофе, смотрел в коридор. В три часа ночи я услышал шелест из спальни. Я не пошёл туда. Я сидел до утра, а под утро заглянул в спальню. Шаров не было. Но на подушке лежал один. Маленький, серый, сдутый.Я взял его. Он был тёплым.Я выбросил шарик в мусоропровод и вышел из квартиры. Решил, что переночую у друга. Друг не брал трубку. Я ехал по городу, смотрел на тёмные окна, на пустые улицы. Февраль, дождь, ветер. Я остановился у круглосуточного кафе, выпил кофе. Кассирша смотрела на меня с беспокойством. Я спросил, есть ли у них комната для отдыха. Она сказала, что нет.Я вернулся в машину и заснул на парковке.Проснулся в три часа ночи. Стекла были запотевшими. Я протёр их рукой и увидел, что снаружи машину облепили шары. Сотни. Они лепились к стёклам, к дверям, к колёсам, и машина под их весом медленно оседала.Я выскочил через пассажирскую дверь и побежал.Оглянулся через двор — шаров не было. Только моя машина, пустая, с открытой дверью, и дождь, который заливает сиденье.Но на капоте лежал один шарик. Серый. Тёплый.Я пошёл пешком. Не знаю зачем. Просто шёл. Дождь, пустые улицы, редкие фонари. Я чувствовал, что кто-то идёт за мной. Я оборачивался — никого. Но тени под фонарями двигались не так, как должны. Они удлинялись не в ту сторону. Они ждали.Я свернул в проулок. Замер. Прислонился к стене. Тишина. Только дождь. Я выглянул из-за угла.На другой стороне улицы стояла фигура. Высокая, неестественно тонкая. Она не двигалась. Просто стояла под фонарём, и её тень падала в мою сторону, хотя свет был прямо над ней.Я побежал.Я ночевал на вокзалах, в подъездах. Шары приходили всегда — в сумке, в кармане, на полу рядом. Я перестал их замечать.Я искал в интернете. «Шары в квартире ночью», «ощущение наблюдателя», «фигура под фонарём». Нашёл форум. Старый, серый, последние сообщения датированы вчерашним днём. Люди описывали похожее. У кого-то комната заполнялась водой. У кого-то — сухими листьями. У кого-то — тишиной, такой плотной, что закладывало уши.И все они писали о фигуре. О высокой, тонкой, которая появляется на улице. Которая смотрит.Один пользователь, назвавшийся Странником, писал чаще других. Его сообщения были длинными, путаными, но в них чувствовалась правда. Он утверждал, что это существо — не дух и не демон. Оно — отражение. Оно появляется у тех, кто слишком долго был один. Оно заполняет пустоту — сначала снами, потом вещами, потом воздухом, потом тобой.Я написал ему. Он ответил через час: «Встретимся. Я покажу, как от него спрятаться. Приходи сегодня ночью в парк у метро „Щукинская“. Я буду у беседки».Я знал, что это глупо. Но я пошёл.Парк был пуст. Дождь моросил, фонари горели через один. Беседка была пуста. Никого.Я ждал. Десять минут, двадцать, час.Потом я увидел его. Он сидел на скамейке в дальнем конце парка. Я не заметил его сразу — он был неподвижен, как статуя. Я подошёл ближе.Это был мужчина. Лет сорока, в тёмном пальто, с бледным, измождённым лицом. Он смотрел на меня, и его глаза были странными — слишком блестящими, слишком полными.— Ты видишь шары? — спросил он.— Да, — сказал я. — Откуда ты знаешь?— Потому что я тоже их видел. — Он улыбнулся. — Вначале.Он говорил тихо, быстро. Рассказывал, как шары появились у него год назад. Как он бежал, искал ответы, находил форумы, встречался с людьми. Как они все исчезали. Как он остался один.— Я думал, что научился с этим жить, — сказал он. — Я перестал бояться. Я думал, что это прошло.Он замолчал. Потом медленно поднял руку и расстегнул пальто.Под пальто не было одежды. Была кожа — бледная, натянутая, с синими прожилками. Но кожа была странной. Она переливалась. Гладко, влажно, как...— Теперь шары во мне, — сказал он. — Они заполняют меня изнутри. И скоро... скоро я стану одним из них.Он посмотрел на меня. В его глазах не было страха. Была только пустота.— Беги, — сказал он. — Но не думай, что это спасёт. Оно всегда найдёт. Оно уже нашло тебя. И оно будет заполнять, пока ты не станешь пустым. Или пока не станешь полным.Он встал. Движение было неестественным — слишком плавным, слишком мягким. Он повернулся и пошёл в темноту парка.Я смотрел ему вслед. Он шёл всё дальше, и его фигура становилась тоньше, выше, будто он вытягивался. А потом (я не уверен, что не придумал это) его силуэт начал расплываться. Как будто края его тела становились нечёткими, округлыми, гладкими.Я побежал.Оно шло за мной всю ночь.Я не видел его. Но я знал, что оно там. В каждом дворе, в каждом отражении в тёмных витринах, за каждым углом. Дождь усилился. Я бежал по мокрому асфальту, срезал дворы, петлял, пытался сбить след. Бесполезно.Я забежал в подъезд. Поднялся на третий этаж. Прислонился к стене. Тишина. Только дождь за окном.Потом я услышал шаги на лестнице. Медленные, тяжёлые. Они поднимались. Я смотрел в лестничный пролёт. Шаги приближались. Первый этаж. Второй. Третий.Из-за поворота показалась рука. Длинная, бледная, с неестественно тонкими пальцами. Она легла на перила.Я выскочил на лестничную клетку, сбежал по другой лестнице, вылетел на улицу. Бежал, не оглядываясь.Я бежал, пока не оказался у своего дома. Я вбежал в подъезд, захлопнул дверь. Поднялся на свой этаж. Открыл квартиру. Запер дверь на все замки. Прислонился к двери.Тишина.Я подошёл к окну. Выглянул во двор.Оно стояло под фонарём. Высокое, тонкое, серое. Его лицо было гладким, как шар. Без черт. Без глаз. Но я знал, что оно смотрит на меня.Оно подняло руку и медленно прижало ладонь к стеклу. С той стороны. На пятом этаже.Я отшатнулся. Задернул шторы.В квартире было темно. Я прошёл в спальню. На кровати лежали шары. Три, пять, десять — они появлялись на глазах, выползая из-под одеяла, из стен, из темноты. Они заполняли комнату, надувались, сжимали пространство.Я стоял посреди них, и они давили на меня со всех сторон. Мягко, настойчиво.Я закрыл глаза.Я проснулся на полу в коридоре. За окном был день. Шаров не было. Тишина.Я медленно встал. Прошёл на кухню. Заварил чай. Сел за стол.На столе лежал шарик. Серый, сдутый. Я взял его в руки. Он был тёплым.Я посмотрел в окно. Во дворе было пусто. Ни фигуры, ни теней. Только мокрый асфальт и серое небо.Я выбросил шарик в мусорное ведро. Закрыл крышку.Сегодня я пойду на форум. Напишу Страннику. Может быть, он ответит. Может быть, он знает, что делать дальше.Но я знаю, что не ответит. Я знаю, что его аккаунт станет молчаливым, как и все остальные. И что через неделю, через месяц, через год кто-то другой прочитает мои сообщения и придёт в парк у метро «Щукинская».А я буду ждать его у беседки. С гладким, бледным лицом. С шарами внутри.И я скажу ему: «Беги».

