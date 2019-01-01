Неизвестный голос

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 22:32

Причина: Изменён раздел.

MIMVAV Просмотров: 21 Комментарии: 0 0 Вчера, 22:32 by

В существование призраков и иных сущностей я всегда верил. Проявлялись они перед мной в разной форме, в разных местах и времени. Но с таким проявлением столкнулся впервые.На улице уже стемнело. Время подошло к полуночи. Расстелив кровать, приготовился ко сну и отправился в мир сновидений.Вроде ничего не снилось, но неожиданно появился другой сон. Я попал в какую-то темную комнату. Комната была выполнена из темной древесины. По форме напоминала квадрат, про площадь ничего не могу сказать. Не понимая, как я тут оказался, попытался найти выход из нее. Простукивая каждую доску, вскоре обнаружил выход и вышел в прямоугольную комнату. В этой комнате было несколько неизвестных мне людей. В темных одеяниях и стоявших в разных местах этой комнаты.Один из них повернулся и открыл рот. Тут в голове помутнело. Проснулся в 8 утра. На улице уже более-менее светло. Комната освещена зарей, что позволило убедиться, что точно проснулся от этого сна.Повернувшись на спину, услышал мужской голос. Грубый и громкий, как будто он говорил мне в ухо.- Тебе нужна честь и защита, - сказал он.- Да, наверно, - ответил я.- Переохлаждение опасно для человека.- К чему это?- Это необходимо. Запомни, - сказал он, уже грубее, чем раньше.- Хорошо. Запомню.- Сон полезен в меру.- Знаю. А теперь можно мне поспать? - сказал уже вялым голосом.- Да. Конечно. Ухожу. - ответил он.- Спасибо, - уже пробормотал я.Спустя время меня замкнуло, что это было ненормально, и я вскочил с кровати. Дома никого, вверху моей головы стена, дверь в комнату закрыта. Тут взяло чувство некоторой прохлады на коже и легкой дрожи.Как мне удавалось, не открывая рта, говорить с нечто. Я не знаю и предполагаю, что это было какое-то подобие телепатического сеанса.

Ключевые слова: Голос сон телепатия авторская история

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