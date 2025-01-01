Рябь

Впервые я заметил это на экране телефона — мимолётная, почти неуловимая волна искажения прошла по изображению, когда я просматривал новости перед сном. Списал на усталость глаз. После двенадцатичасовой смены на заводе они и не такое показывают.Утром мой старенький чайник дольше обычного доводил воду до кипения. Секунд на тридцать, не больше. Я бы и не обратил внимания, если бы не смотрел на часы, ожидая, когда можно будет выключить эту громыхающую рухлядь. Опаздывал на работу, чертыхнулся, залил кипяток в термос и выскочил из квартиры.Наш город — унылый промышленный муравейник где-то в трёхстах километрах от Москвы. Ни туристов, ни достопримечательностей. Обычные многоэтажки, обычные улицы, обычная жизнь. Я работаю оператором станка на заводе, изготавливающем детали для автомобилей. Работа монотонная, отупляющая, но стабильная. После развода с Аней это было всё, что у меня осталось — стабильность.На следующий день рябь появилась снова. Я как раз принимал душ, когда вода на мгновение стала горячее, а потом холоднее. Не настолько, чтобы обжечься или замёрзнуть — просто заметное колебание температуры. Душевая лейка слегка дёрнулась в моей руке, словно давление в трубах изменилось. И снова вернулось в норму.В нашем доме с коммуникациями всегда были проблемы. Дом 80-х годов постройки, трубы давно пора менять. «Управляющая компания опять что-то химичит», — подумал я и отправился на работу.На проходной охранник Петрович, как обычно, бубнил что-то о погоде, но внезапно замолчал на полуслове и уставился в одну точку. Секунды три, не больше. Потом моргнул и продолжил, словно ничего не произошло. Я решил, что ему просто нездоровится.В цеху было привычно шумно. Станки грохотали, начальник смены Валерич раздавал указания с обычным раздражением в голосе. Я приступил к работе, пытаясь не думать о странностях последних дней.Около полудня это случилось снова. Мой станок, работающий с безупречной точностью японского механизма, вдруг сбился с ритма. Едва заметно, буквально на долю секунды, но я почувствовал это кончиками пальцев. Деталь, которую он обрабатывал, получила едва заметную неровность. Брак.— Что за чёрт? — пробормотал я, останавливая агрегат.— Проблемы, Серёга? — спросил проходивший мимо Михалыч, старший наладчик.— Станок дал сбой, — я показал ему бракованную деталь.Он внимательно осмотрел её, затем пожал плечами:— Чудится тебе. Всё в норме.— Вот здесь, смотри, — я провёл пальцем по почти незаметной неровности.Михалыч прищурился:— Ничего не вижу. У тебя просто глаз замылился. Иди покури, передохни.Я последовал его совету, хотя бросил курить три года назад. Просто стоял на улице, вдыхая морозный воздух и наблюдая, как изо рта вырывается пар. И тогда заметил это снова — на мгновение пар словно застыл в воздухе, а потом рывком продолжил движение, как в глючном видео с пропущенными кадрами.Вечером я позвонил Ане. Несмотря на развод, мы сохранили относительно нормальные отношения. Она работала в городской клинической больнице неврологом, и я надеялся, что она подскажет, не схожу ли я с ума.— Ты пьёшь? — первое, что она спросила после моего сбивчивого рассказа.— Нет. Ты же знаешь, я завязал.— Знаю. Поэтому и спрашиваю. Серёж, то, что ты описываешь, похоже на микроэпизоды деперсонализации. Или на начальные проявления эпилепсии. Когда ты последний раз проходил медосмотр?— Полгода назад. Всё было в порядке.— Приходи завтра, я запишу тебя к себе без очереди. Сделаем ЭЭГ.Я поблагодарил её и лёг спать, надеясь, что завтра всё прояснится. Но среди ночи проснулся от странного ощущения. В комнате было темно, только уличный фонарь отбрасывал желтоватый свет через щель между шторами. И этот свет… колебался. Едва заметно дрожал, как будто что-то пыталось нарушить его постоянство.Я сел на кровати и включил настольную лампу. Свет вспыхнул, но на мгновение показался более ярким, чем должен был быть, а затем стал нормальным. Сердце застучало быстрее. Я уставился на свои руки — они выглядели как обычно. Потом перевёл взгляд на часы — 3:03.Секундная стрелка двигалась рывками. Тик-тик-тик… замирание… и снова тик-тик-тик. Я никогда не замечал этого раньше.Утром на ЭЭГ ничего не обнаружили. Аня осмотрела меня и, как я и ожидал, не нашла никаких отклонений.— Переутомление, Серёж. Классический случай. Тебе нужен отпуск.— У меня галлюцинации от переутомления?— Не галлюцинации, а, скорее, искажение восприятия. Мозг устаёт и начинает неправильно интерпретировать сигналы. Тебе нужно отдохнуть.Я кивнул, хотя и не был убеждён. По дороге домой купил бутылку коньяка — впервые за долгое время. Решил, что если это просто стресс, то немного алкоголя должно помочь расслабиться.Вечером, сидя в кресле перед телевизором с рюмкой коньяка, я почувствовал, как напряжение последних дней начинает отступать. Новости сменились каким-то ток-шоу, а я наполнил вторую рюмку. И в тот момент это случилось снова.Изображение на экране замерло на долю секунды, звук продолжался, но картинка застыла, а потом дёрнулась вперёд, как будто наверстывая упущенное время. Я моргнул. Может, дело в телевизоре? Старый «Самсунг», ему лет десять, не меньше.Но тут же заметил, что и свет в люстре на мгновение стал ярче, а потом снова нормальным. И одновременно с этим пол под ногами словно дрогнул — едва заметно, как при очень слабом землетрясении.Я вскочил на ноги, расплескав коньяк. Сердце колотилось как бешеное. Что, чёрт возьми, происходит?Схватил телефон, открыл браузер. «Землетрясение», «сбои электричества», «помехи в работе электроники» — что угодно, лишь бы найти рациональное объяснение.Ничего. Ни сообщений о землетрясениях, ни о перебоях с электричеством. Я проверил местные группы в соцсетях — никто ничего странного не замечал. Никто, кроме меня.Следующая неделя превратилась в кошмар. Эти… колебания… становились всё заметнее и происходили всё чаще. Я видел, как предметы на мгновение теряют чёткость контуров, словно размываясь, а потом снова становятся нормальными. Слышал, как звуки иногда растягиваются или сжимаются. Чувствовал, как время словно спотыкается, делая маленькие запинки в своём ходе. Никто больше этого не замечал. Или делал вид, что не замечает.На работе я стал делать ошибки. Валерич уже дважды выговаривал мне за брак. Михалыч смотрел с беспокойством. А я не мог объяснить, что дело не во мне — дело в самой реальности, которая словно дала трещину.Я перестал спать по ночам. Лежал с открытыми глазами, наблюдая, как тени на потолке иногда замирают на долю секунды, нарушая законы физики. Слушал, как тиканье часов иногда сбивается с ритма, а потом снова его находит.Вчера я заметил ещё кое-что. Когда происходил очередной «сбой» — так я стал называть эти моменты — люди вокруг меня на мгновение застывали. Совсем ненадолго, может быть, на полсекунды. Но они определённо переставали двигаться, а потом снова продолжали, как ни в чём не бывало. Как будто только я оставался… в движении? Вне сбоя?Я попытался поговорить об этом с коллегами за обедом, описав это как теоретическую возможность, как сюжет фантастического фильма.— Представьте, что наш мир — это компьютерная программа, и иногда она даёт сбои, — начал я.— Как в «Матрице»? — хмыкнул Костик, молодой наладчик.— Что-то вроде того. Но не так глобально. Просто маленькие ошибки в работе системы. Микрозависания реальности.— Серёга, ты бы меньше фантастики читал, — покачал головой Михалыч. — А то скоро и инопланетян начнёшь видеть.Они посмеялись и перевели разговор на футбол. А я смотрел на них и думал — что, если я действительно схожу с ума? Что, если всё это — плод моего воображения? Но почему тогда эти сбои становятся всё сильнее и заметнее?Сегодня я решил провести эксперимент. Если эти сбои реальны, то должен быть способ их зафиксировать. Я установил на телефон приложение для высокоскоростной съёмки и направил камеру на кухонные часы. Запустил запись и стал ждать. Через двадцать три минуты это случилось — знакомое ощущение ряби в воздухе, и секундная стрелка на мгновение замерла, а потом дёрнулась вперёд.Дрожащими руками я остановил запись и стал просматривать видео кадр за кадром. И вот оно — на 17 минуте 42 секунде стрелка действительно остановилась на два кадра, а потом переместилась сразу на три деления вперёд. Это было не в моей голове. Это было реально.Я скопировал видео на компьютер и стал анализировать его более тщательно. И обнаружил ещё кое-что странное. В момент «сбоя» световые блики на поверхности часов не просто замирали, они искажались, словно что-то нарушало саму структуру пространства.Это открытие должно было напугать меня ещё больше, но вместо этого я почувствовал странное облегчение. Я не сумасшедший. Что-то действительно происходит с миром вокруг меня.Или, может быть, со мной и миром одновременно?Прошло ещё три дня. Сбои участились до нескольких раз в час. Теперь я постоянно записывал всё вокруг на камеру телефона, накапливая доказательства. Доказательства чего? Я сам не знал. Но это давало мне ощущение контроля над ситуацией.Вчера я снова был у Ани. Она настояла на МРТ головного мозга.— У тебя нездоровый блеск в глазах, Серёж, — сказала она. — Ты будто одержим этими… сбоями.— Потому что они реальны, — я показал ей видео на телефоне. — Смотри, вот здесь стрелка часов…Она прервала меня:— Я вижу обычное видео с часами. Никаких остановок, никаких искажений.— Как это возможно? Вот прямо здесь… — я перемотал видео на нужный момент, но… сбоя больше не было. Стрелка двигалась равномерно, без остановок и рывков. — Не понимаю. Я видел это. Клянусь, я видел!Аня положила руку мне на плечо:— Серёжа, мне кажется, тебе нужно поговорить с психиатром.Я вырвался и ушёл, не дожидаясь результатов МРТ. Они всё равно ничего не покажут. Проблема не в моём мозге. Проблема в самой реальности.Или в том, как я её воспринимаю?Сегодня утром я проснулся с ясным пониманием, что должен сделать. Мне нужно найти источник этих сбоев. Если это происходит с реальностью, должна быть причина. Если это происходит со мной — тоже должна быть причина.Я вспомнил, когда заметил первый сбой — ровно три недели назад. Что изменилось в моей жизни тогда? Я перебирал события тех дней в голове, пытаясь найти зацепку.И вдруг понял. Таблетки. Новые таблетки от давления, которые мне прописал врач на последнем медосмотре. Я начал принимать их именно тогда, когда появились первые сбои.Я бросился к аптечке, достал пузырёк. Обычный препарат, из распространённых. Но что, если у меня индивидуальная реакция? Что, если он как-то влияет на моё восприятие реальности?Решение пришло мгновенно — я перестану их принимать. Если сбои прекратятся, значит, дело в таблетках. Если нет — буду искать дальше.Прошло два дня без лекарств. Сбои не только не исчезли, они стали сильнее. Теперь реальность словно дрожала вокруг меня, как изображение на старом телевизоре с плохой антенной. Иногда эти колебания длились по несколько секунд, заставляя меня задыхаться от страха.Вчера, когда я шёл по улице, весь мир вокруг меня вдруг замер. Полностью. Люди, машины, даже падающие снежинки — всё застыло в неподвижности. И только я мог двигаться. Это продолжалось секунд пять, не больше, но мне хватило, чтобы осознать жуткую правду.Я не часть этого мира. Или этот мир ненастоящий.Сегодня на работе случился серьёзный сбой. Мой станок внезапно изменил скорость вращения — прямо посреди операции. Металлическая заготовка сорвалась с креплений и пролетела в сантиметре от моей головы. Если бы я не отшатнулся в последний момент, она бы размозжила мне череп.Валерич орал так, что было слышно на весь цех. Обвинил меня в халатности, в нарушении техники безопасности. Пригрозил увольнением. Я пытался объяснить, что станок сам изменил скорость, но, разумеется, мне никто не поверил.— Ты чуть не угробил себя, Серёга, — тихо сказал мне Михалыч, когда начальник ушёл. — Тебе нужно взять отпуск. Или больничный. Что-то с тобой не так в последнее время.Я кивнул, делая вид, что согласен. Но внутри меня зрело понимание — мне нужно докопаться до истины, пока эти сбои не убили меня. Или кого-то ещё.Вечером я решился на отчаянный шаг. Нашёл в интернете телефон профессора из местного университета, специалиста по квантовой физике. Представился журналистом, готовящим материал о современных теориях строения вселенной, и попросил о встрече.К моему удивлению, он согласился. Мы встретились в университетском кафе на следующий день.Профессор Корнев оказался сухопарым мужчиной лет шестидесяти с внимательными глазами за толстыми стёклами очков. Он терпеливо выслушал мои «теоретические» вопросы о возможности существования параллельных реальностей и их взаимодействия.— Видите ли, — сказал он, помешивая чай, — современная физика допускает существование множественных вселенных. Мультиверсум, если хотите. Но вопрос их взаимодействия остаётся открытым.— А возможно ли, чтобы человек каким-то образом оказался… между такими реальностями? Или начал воспринимать сбои в работе своей реальности?Профессор внимательно посмотрел на меня:— Вы точно журналист?Я замялся:— Если честно, нет. Я просто… У меня есть личный интерес к этой теме.Он вздохнул:— Я так и думал. Послушайте, я не знаю, что именно вас беспокоит, но то, о чём вы говорите, больше относится к области научной фантастики, чем науки.— А что, если я скажу, что наблюдаю такие сбои? Что реальность вокруг меня иногда… глючит?Профессор отодвинул чашку:— Тогда я бы посоветовал вам обратиться к неврологу или психиатру. Человеческий мозг — удивительный инструмент, но он подвержен сбоям куда чаще, чем реальность.Я понял, что и здесь не найду ответов. Поблагодарил профессора и ушёл, чувствуя себя ещё более потерянным.Сегодня произошло нечто, перевернувшее моё понимание происходящего. Я зашёл в супермаркет за продуктами. Стоял у полки с крупами, когда начался очередной сбой. Мир замер, как обычно. Но в этот раз я заметил движение краем глаза.Я обернулся и увидел пожилую женщину в другом проходе. Она двигалась. Медленно, с трудом, но двигалась, в то время как все остальные застыли статуями.Наши взгляды встретились, и я увидел в её глазах то же потрясение, которое, должно быть, было в моих. Она видела меня. Она тоже не замерла во время сбоя.Я двинулся к ней, но в этот момент реальность снова пришла в движение. Люди вокруг продолжили ходить, разговаривать, выбирать товары. А женщина исчезла. Я обыскал весь магазин, но её нигде не было.Это открытие перевернуло всё с ног на голову. Я не один. Есть и другие, кто видит эти сбои. Кто остаётся «в движении», когда мир замирает. Но где их искать? Как с ними связаться?Прошла ещё неделя. Сбои стали настолько частыми, что нормальная жизнь стала невозможной. Я взял отпуск за свой счёт — Валерич был только рад избавиться от проблемного работника. Аня звонила несколько раз, но я не брал трубку. Что я мог ей сказать?Я почти не выходил из квартиры, пытаясь разобраться в происходящем. Стены увешаны записями, схемами, распечатками статей о квантовой физике, параллельных мирах, расстройствах восприятия. Я искал закономерности в появлении сбоев, пытался предсказать их, понять их природу.И сегодня, кажется, я нашёл ответ. Или, по крайней мере, его часть.Всё началось, когда я заметил, что во время особенно сильного сбоя мой старый будильник показывал не то время, что обычно. Стрелки словно перескочили на час назад. Когда реальность «выровнялась», часы вернулись к правильному времени.Это заставило меня задуматься. Что, если эти сбои — не просто искажения реальности? Что, если это… переходы между параллельными версиями нашего мира? Миры, почти идентичные нашему, с минимальными различиями. Настолько близкие, что переход между ними создаёт лишь мгновенное искажение, рябь на поверхности реальности.И если так, то почему только я (и, возможно, та женщина из супермаркета) замечаем эти переходы? Почему остаёмся «в движении», когда остальные замирают?Ответ пришёл неожиданно, когда я просматривал свою медицинскую карту. Три года назад у меня была серьёзная автомобильная авария. Я чудом выжил, пробыв в коме две недели. Врачи говорили, что это было настоящее возвращение с того света.Что, если я действительно умер в той аварии? В своём «родном» мире? А моё сознание каким-то образом перенеслось в параллельную реальность, где я выжил? И теперь, когда эти реальности начали… схлопываться? Смешиваться? — я оказался на границе между ними. Не полностью принадлежащий ни одной из них.Это объясняло бы, почему я вижу эти сбои. Почему чувствую их. Я словно застрял между мирами, и теперь меня бросает из одной версии реальности в другую.Сегодня ночью случилось то, чего я боялся больше всего. Сильнейший сбой, длившийся почти минуту. Мир вокруг не просто замер — он начал распадаться. Я видел, как стены моей квартиры словно растворяются, показывая за собой пустоту. Не темноту, а именно пустоту — отсутствие всего.Когда реальность восстановилась, я обнаружил, что некоторые вещи в квартире изменились. Шкаф стоял на два сантиметра левее. Чашка, которую я разбил неделю назад, снова была целой. А фотография моих родителей на столе исчезла — вместо неё стояла фотография незнакомых людей.Я в чужом мире. В чужой реальности. И она тоже нестабильна.Телефон зазвонил, заставив меня вздрогнуть. Номер Ани. Я решился ответить.— Серёж, ты где пропадаешь? — её голос звучал обеспокоенно. — Я звонила на завод, они сказали, ты в отпуске.— Аня, послушай… — я запнулся, не зная, как объяснить. — Ты помнишь аварию, в которую я попал три года назад?— Какую аварию? — в её голосе искреннее недоумение.Мне стало не по себе.— Авария на трассе. Я был в коме две недели. Ты приходила ко мне в больницу каждый день.Долгое молчание на другом конце.— Серёж, не было никакой аварии. Ты никогда не попадал в кому. О чём ты говоришь?Я закрыл глаза. Значит, в этой версии реальности аварии не было. Или была, но с другим исходом? Или с другим человеком?— Прости, Ань. Я… Мне приснился очень реалистичный сон. Всё в порядке.— Ты уверен? Голос у тебя странный.— Да, просто устал. Много работал последнее время.Мы поговорили ещё немного о пустяках, и я повесил трубку. Сел на пол, прислонившись спиной к стене, которая ещё недавно растворялась в пустоте.Я не знаю, сколько ещё продлятся эти переходы между реальностями. Не знаю, остановятся ли они когда-нибудь. Возможно, однажды я перейду в мир настолько отличающийся от моего «родного», что не смогу в нём существовать. Или застряну между мирами навсегда.Единственное, что я знаю наверняка, — реальность более хрупкая и непостоянная, чем мы привыкли думать. Она может дрожать, как поверхность воды от брошенного камня. Может рваться, как старая ткань. Может перетекать из одной формы в другую.И самое страшное — мы можем этого не замечать. Жить в мире, который постоянно меняется, и считать его неизменным. До тех пор, пока не окажемся на границе, в месте, где видны швы реальности.Я чувствую, что снова начинается сбой. Стены комнаты дрожат, предметы теряют чёткость. Куда меня забросит на этот раз? В какую версию мира?И буду ли я в ней всё ещё собой?Рябь усиливается. Я вижу, как растворяется реальность вокруг меня. И в этот раз я не уверен, что она восстановится.

