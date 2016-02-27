Улетели не в свои степи

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:34

Причина: Стилистика автора сохранена.

Marion Phauna Просмотров: 517 Комментарии: 2 +14 Вчера, 19:34 by

Вот и моя история. Работаю в чартерной авиакомпании, которая благополучно развозит туристов по всем популярным туристическим направлениям. Имею налет почти 10 тысяч часов, раннее работал в другой а/к командиром Ту-154, совсем недавно переучился на Боинг-777 вторым пилотом. Летом интенсивность полетов возрастает, и усталость экипажей тоже.Из-за экономического кризиса дела у нашей а/к идут не так бодро, как хотелось бы, поэтому топлива заливаем строго по расчету, не больше. Да и предстоял нам длинный рейс в 2 конца, из Казани в Анталью и обратно, т.е по возвращению в Казань наше рабочее время было почти 10 часов.По техническим причинам Казань нас принять не могла, и нас отправили в Нижний Новгород. Диспетчер аэропорта Стригино дал нам команду на снижение к селу Владимирское (около озера Светлояр), топлива оставалось до Москвы и там на пару кругов. В районе озера Светлояр пробили облака на высоте 3000 метров, и тут пропала связь с Землей вообще. Обычно на такой высоте уже ловит мобильник — но не показывает ни единого столбика. Еще минут 5 мы мы продолжали пробовать установить связь с Землей — бесполезно. Снизились до 700 метров, в попытке визуально сориентироваться на местности.По нашим координатам — под крылом должен был находиться Светлояр, но вместо него какая-то деревушка, с большим храмом, а купола блестят от солнечных лучей. Но это было не Владимирское, знакомый контур я бы узнал сразу, равно как и Светлояр, да и вообще населенных пунктов было совсем не много, и бескрайний лес. Командир принял решение занять эшелон 10600 метров и отправиться в сторону Москвы. После того, как мы прошли облачный покров, дисплеи мигнули, после чего на экране высветились совсем другие координаты. Диспетчер Устюга сообщил, что с нашим бортом была потеряна связь и мы уклонились существенно северней.После посадки в Нижнем у нас оставалось топлива пара бочек, а пассажиры вряд ли догадывались, что в те моменты испытывали мы, находясь в каком-то безвременье.Автор - Тимурбек.

Ключевые слова: Самолет аномалии история пассажиры

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