Тайный канал

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:11

Причина: Стилистика автора сохранена.

Чокнутая Мышь 123 Просмотров: 34 Комментарии: 1 0 Вчера, 21:11 by

Мне об этом канале рассказал друг. Говорил, что страннее происшествия с ним просто не было. То, что он увидел, если верить ему, "навеки отложилось у него в памяти". Сказал, что с того момента он больше не будет смотреть канал ночью.Однажды он засиделся за телевизором допоздна, потеряв счёт времени. Взглянув на часы, он увидел, что уже без минуты три.Только он хотел выключить телевизор и пойти спать, как эфир канала "Карусель", который он и смотрел, был прерван помехами. Тут же, когда минута прошла помехи стали редеть и пропускать на экран куски какого-то видеоматериала. По ним можно было понять, что идёт какое-то детское шоу. Когда помехи полностью покинули экран, предположение моего приятеля было подтверждено.На экране возник мужчина без лица. Вокруг него летал рот и что-то говорил. Невнятно что-то бубня, он подлетел близко к экрану и тот дрогнул. Стала слышна речь.- Запомните, дети! Никогда не смотрите под кровать, когда нам захочется навестить вас. Мы не любим гостеприимство таким, каким его любите вы.Появилась сцена с рыдающими детьми. На их плане появился безликий мужчина.- Молчать, спиногрызы! - приказал рот им. Экран покрылся фиолетовой рябью, секундные помехи, логотип канала "Дети ТВ" под визг девочки. Вновь секундные помехи, и уже стал виден какой-то клип под фиолетовую рябь. Смеющиеся дети, танцуют с безликим мужчиной под фрагмент песни. Мой друг в точности запомнил слова что там пелись."Закрой глаза, дитя моё, оно тебя всё равно найдёт, заставит плакать и страдать, и в свои игры поиграть, не подчинитесь же вы, польются реки черноты"... Вновь название канала под страдальческие визги.Дальше друг не смог больше смотреть. Ему было настолько плохо и страшно, что он упал на свою кровать и заснул мёртвым сном.Мне стало любопытно, что за преступная организация психов издевается над детьми. Я стал искать о ней в интернете, но ничего не нашёл. Решил обратиться в полицию, ведь власти не могут оставить это незамеченным. Но те лишь покрутили пальцем у виска, мол, мы сами с детьми смотрели в это время телевизор и ничего такого не увидели.Я отчаянно опустил руки. Спросил друга, не кошмар ли это был случайно, но тот был полностью уверен в реальности происходившего.Я решил проверить всё сам. Включил ровно в 3 часа ночи канал "Карусель" и словно погрузился в неприятнейший транс. На меня смотрела искорёженная физиономия меня самого. Дальше появился рот и сказал: "Узнаёшь себя?" - и назвал моё имя. Я в животном страхе схватился за пульт, но, как назло, не мог отключить телевизор: пальцы дрожали и не слушались. На экране появилась моя комната. Камера показала меня, с испуганным видом смотрящим на экран, на себя самого и так до бесконечности. Я посмотрел за собой, но не увидел никакой камеры, но на экране отобразилось невообразимо уродливое чудовище, склеенное из кусков моей кожи. Оно смотрело подобно мне: то на камеру, то на экран. Я был потрясён и в ужасе кинулся на телевизор, пытаясь разобрать его к чертям... Дальше я ничего не помню. Проснулся, увидел разбитый телик и вот теперь пишу эту историю сюда.

Ключевые слова: Мистика мистика в жизни канал авторская история

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