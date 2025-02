"One is a genius... The other's insane". Размышления Пинки

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 10:55

Причина: Стилистика автора сохранена

Mortifer Просмотров: 21 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:55 by

«Почему они все считают меня глупцом?! Вот прям ВСЕ до единого! И люди, и учёные, и даже... сам Брейн! Да, он помыкает мной и колотит чем попало... Я у него и мальчик на побегушках, и извечная кукла для битья, и слуга, и компаньон, и сообщник, и даже... О, ужас! Подопытная крыса! Брейн никогда не захватывал мир, не испытав все его приспособления на мне! Будь это кино, которым он всех в мире хотел разжалобить, или аппарат для изменения уровня интеллекта... Опасная, между прочим, вещь! И радует, что только я стал жертвою его эксперимента, из-за которого мы оба потерпели крах! Что, если бы на моём месте оказалась куча людей?! Что, если бы он вздумал их всех низвести до уровня жвачных животных и в кои-то веки достиг своей цели?! О, я никак не мог этого допустить! Я разрушил эту машину, но это осталось за кадром...»Что ж, пусть я глуп. В России, куда я приехал по поручению Брейна, все пытались ткнуть в меня пальцем и постоянно твердили, что я «туп как пень»! Они даже не могли себе представить, насколько они ошибаются! Ведь будь я по-настоящему лишён рассудка, разве бы они не полюбили бы меня? Разве бы Брейн не заботился и не нуждался во мне? Разве не я спас его тогда в джунглях, опираясь на одни лишь инстинкты выживания и используя полезные навыки, которые почерпнул от просмотра одной интересной передачи, хоть Брейн часто ругает меня, что я трачу слишком много времени на всякую чушь?Разве не я вмешался, когда очередной план Брейна потерпел крах и едва не закончился для него судебным разбирательством? И они ещё смеют называть меня глупцом! Но погодите-ка, когда Уорнеры впервые пели про нас песню, наши имена в ней ВООБЩЕ не упоминались! Помню, там были слова: «One is a genius, the other's insane». Один из них — гений, а другой — безумец. И почему-то все привыкли считать гением именно Брейна... Ну да, ибо он превосходит меня по своему развитию, хоть мы и вместе попали в лабораторию, оба прошли через сплайсинг генов...И тут меня однажды осенило: а что, если безумец — это именно Брейн, а вовсе не я, как считают многие?! Он одержим своей навязчивой идеей мирового господства или, как он сам однажды обмолвился при мне, — космократией... И тратит на это много энергии. Нет ни единого вечера, когда бы он не сидел сосредоточенно в своей клетке и не выводил мелом или ручкой какие-то странные надписи, кои он называет «формулой». И, конечно же, с каждым восходом его план раскрывается, терпит крах, но, поверьте мне, он не из тех, кто сдаётся! Причём его методы по захвату власти, скажу я Вам, крайне неприменимы в реальном мире, мире людей. К которым принадлежат и Белые Халаты (мы так зовем ученых, проводящих над нами отнюдь не гуманные, скажу я вам, опыты! Они называют их экстремистскими, и за это даже могут посадить в тюрьму! Взять вот, к примеру, создание клонов Брейна и нашего общего с ним сына РОМИ... Честно говоря, я не хотел становиться его отцом, это случайно получилось! Брейн просто попросил меня позаботиться о малыше, а я по доброте душевной не смог отказать... Клонирование в мире людей тоже под запретом, но поскольку мы — разумные лабораторные грызуны, то это в какой-то степени спасло Брейна и меня от преследования властей... Ах да, что-то я слишком увлёкся.Что я хотел сказать? То, как мир ко мне относится, крайне несправедливо...— часто вопрошал он меня, когда обсуждал со мной очередной способ покорения мира. Лишь один-единственный раз я ответил, и его это приятно удивило! А знаете, почему? Брейн весьма суров и ненавидит, когда его мысли хоть в чём-то совпадают с моими, а уж тем более, когда кто-то пытается его в чём-то превзойти! Он не терпит конкуренции и старается быть первым во всём! Я видел сам, когда Брейн приходил в ярость, когда я совершенно случайно обмолвился о его давнем враге Сноуболле (это был хомяк, который также попал в руки Белых халатов и прошел через сплайсинг генов, как и мы), который был так похож на него и в своём развитии, и стремление их было общее... Или, когда Брейн сделал меня мудрецом, а потом горько о том пожалел, когда я начал оспаривать все его планы по захвату мира...Так что, друзья мои, порой мне приходится казаться глупым рядом с ним, хоть его это тоже выводит из себя, лишь бы он вновь не увидел во мне конкурента и врага, которого необходимо уничтожить! Но казаться глупцом и являться им на самом деле — это, как Вы сами понимаете, не одно и то же!- Пинки! - внезапно раздался эхом властный мужской голос в лаборатории, и в дверях клетки показался Брейн с неизменно хмурым взглядом исподлобья. - Чем ты там занимаешься, чёрт возьми?!- О, Брейн, я... - пролепетал мышонок. - Я размышляю о том, можно ли вместить кучу муравьёв в один арбуз.- Ты, как всегда, неисправим, Пинки! - Брейн ударил себя лапой по лбу и покачал головой. - Твоя интеллектуальность размером с раздробленный надвое грецкий орех убивает меня! Ну да ладно, пошли, нам предстоит подготовиться к завтрашнему вечеру!- А чем мы займёмся завтра вечером? - по привычке спросил Пинки и тут же пожалел об этом.- Тем же, чем и всегда! - раздался голос Брейна. - Постараемся покорить весь мир!«Это его коронная фраза, ребята! Я-то прекрасно знаю, чем он будет заниматься каждый вечер! Но, пожалуй, пусть он никогда не узнает, о чём я сейчас подумал!»

Ключевые слова: лаборатория подопытные Мыши наука Научная фантастика фанфик ужасы размышления история мультфильмы Захват авторская история

Другие, подобные истории: