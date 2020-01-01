Марианская впадина

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 20:40

Причина: Изменён раздел.

The dumbltail Просмотров: 91 Комментарии: 0 +1 Вчера, 20:40 by

У меня есть, двоюродный брат он и рассказал мне эту историю. Он служил в армии, матросом он был. Где он только не побывал и в Шотландии, и в Англии, и в Америке. Вообщем случился один день, когда они застряли около Марианской впадины. Двигатель заглох, но помощь уже вызвали. День был тёплым, небо голубое, воздух свежий и чистый. Брата оставили дежурным, чтобы сообщил когда придёт помощь. Через несколько минут, появилась корабль не помощи. Были они учёными, что видно по их одежде, по буйным спорам и всё такое. Через 20 минут, они спустили аппарат, большой такой. Вы не поверите и аппарат этот вернулся, с откушенной половиной. Какой не была бы рыба, чтобы расскусить такой метал, надо постараться. Потом учёные опустили ещё один аппарат, жёлтого окраса уже размером с наш корабль. Через 15 минут, они достали этот самый аппарат. От него не осталось, практически ничего. Не может рыба такое сделать, акула, киты тем более. Потом приехала помощь и нас увезли. А учёные остались спорить, кто прав, кто нет. И поверьте мне, я больше никогда не хотел ездить или путешествовать, по морям и океанамЖду критики))

Ключевые слова: Впадина учёные брат авторская история

Другие, подобные истории: