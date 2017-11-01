Девочка с крысой в руке и дедушкой на поводке

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:20

Причина: Заменила раздел.

Мишенька Просмотров: 6 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 07:20 by

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Написал - я. Ужас! Обещаю, что никогда больше.Девочка держала в руке дохлую крысу. Это она считала крысу дохлой, крыса же считала себя вполне живой. Днем раньше крыса перебрала маленько, прогулялась по любовницам. Потому просто висела в руке девочки - ну, несут куда-то, пусть несут. Девочка крысе нравилась. Будь она покрыта серенькой шерсткой, будь у нее острый носик с усиками, будь у нее длинный хвост - крыса предложила бы ей руку и сердце. Но не было у девочки ничего этого, а как жить с девочкой, у которой не было в облике ничего крысиного? Пришлось бы ходить на сторону, заводить любовниц-крысишек.Как-нибудь девочка сказала бы: ты совсем не бываешь дома, ты меня нисколько не любишь. У девочки к тому времени уже начали бы расти усики, хвостик, она стала бы покрываться шерсткой.Но это все можно отнести к "бы". Вот сейчас, сама не зная зачем, девочка несла дохлую, полудохлую, на самом деле, крысу за хвост.Крыса была в левой руке, в правой руке у девочки был поводок. Но на поводке была не собака, а сумасшедший дедушка, которого она должна была выгуливать раз в неделю. Он считал себя собакой. Гавкал, поднимал ногу у каждого дерева. А деревьев в этой аллее было дочерта. Поэтому девушка выгуливала дедушку-собаку по три часа всякий раз.А думаете, что деревья были нормальными? Нет, они были такими же сумасшедшими, как дедушка-собака. Вместо того, чтобы шелестеть листьями, они ругались друг с дружкой.- Ты тупая елка! - кричало одно дерево другому.- А ты вообще баобаб, - отвечало ему дерево и кидалось шишками.Вот так девочка и жила. Носила в одной руке крысу. В другой руке держала поводок с дедушкой-собакой. Шла по аллее с сумасшедшими ругающимися деревьями.Будто этого ей было мало, за одним из деревьев ее ожидал переодетый в женское мужчина. Он недавно вознесся на небеса, но вскоре заскучал там и вернулся. В целом хороший мужчина, но нравились ему девочки с дохлыми крысами в руке. Прогуливающие дедушек-собак. У бедных свои причуды.Дедушка укусил переодетого мужчину за ногу.- Елки-палки, - закричал мужчина, - больно же.При чем здесь елки, подумали деревья и закидали переодетого мужчину еловыми шишками.- Девушка, - спросил мужчина, - не пойдете за меня замуж?- Хоть сейчас, - ответила девочка. - Только есть ли у вас деньги на свадебное платье? Без платья я замуж не пойду.- О чем-то смешном вы меня спрашиваете, - ответил переодетый мужчина. - Денег у меня полные карманы. Мое хобби - грабить банки по выходным, жить будем богато.На этом можно ставить точку. Как сказал Лев Толстый, каждая счастливая семья счастлива по-своему.