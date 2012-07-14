Пуля

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 18:51

_Lor_ Просмотров: 55 Комментарии: 2 +5 Вчера, 18:51 by

Пронзила пуля сердце парню.Зачем? Когда? Не все ль равно?Случиться так уж решено.Изящно, быстро, жаль летально.И тут истории секрет...Вот кровь, патрон, но трупа нет.Забрал с собой убийца - трус?Неся с собой деянья груз?Но он боится жутко крови...Нет. Не наберется столько воли.Быть может, кто его нашел?Аль закопал да и ушел.В лесу? Во тьме? Ну, нет извольте.Я в сказки верю, но, позвольте,Все это гнусь и бред.Ведь должен быть другой ответ.Ну вот! Тут отпечатки чьих-то ног.Куда ведут? Под чей порог?За ними... Есть еще следыИ это все лишь полбеды.Их явно сделал тут хромой,Аль с переломанной ногой.Ведь он, похоже, ранен был,Раз за собой их волочил.Ну, да! Сообщник! Скажу смело!Тут дело в ссоре. Ясно дело,Что, испытав сей инцидент,Они подрались в сей моментИ, успокоив свои нервы,Под небом цвета зрелой вербыПошли спокойные домой.Таков конец. Хотя, постой!Не разгадали, где же труп!?Где главный "следствия недуг"?Идем по следу тихой ночью,А там, о, ужас! Зрим воочью,Живой мертвец стоит в тиши.Глаза - стекло. В них нет души.Кровь запеклась.В груди - дыра,Что пулей скверно создана.В траве увидеть можно тело,Гримасу страха что надело.Восставший мститель прошептал,Храня при этом злой оскал,Я так скажу: "Боитесь мести,Сжигайте трупы в том же месте".

Ключевые слова: Ночь труп пуля авторский стих

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