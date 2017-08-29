Чужие кошмары. Первая часть

Estellan Просмотров: 154 Комментарии: 7 +3 Вчера, 21:02 by

Если верить ощущениям, то на холодном камне, я провел уже не один час. Все выступающие части тела саднило, по коже бегали мурашки, а компания переставала быть приятной. Да и место – малый ритуальный зал. Как я понял, особое место для сходок девяти центальных, временно переквалифицированного в лазарет, ибо в сам лазарет, что Роланд определенно чуял, я не пошел бы даже под приказом.Сам бывший наставник, впрочем, особого неудобства не испытывал, да и нехватки в арсенале – тоже. Помимо Роланда компанию мне составлял Луайс, которому зал и принадлежал. Помимо этой парочки, была еще одна, Меру, которую, я уверен, больше волновало чтобы центральные не отпилили мне ничего лишнего. Ну и Даниэл, которого просто негде было оставить одного. А здесь он хотя бы был под присмотром, да и ничего такого не планировалось, о чем ему не следовало бы знать.- А тут… - с любопытством экзекутора, Роланд ткнул мою озябшую тушку в плечо очередным холодным кристаллом, добившись лишь появления нового выводка мурашек на коже.- Нет… - меланхолично отозвался я, тяжело вздохнув. – Никакой реакции. Слушай, Роланд, если бы я знал, что это затянется, я бы хоть одеяло взял. Холодно у вас тут – сил нет.- Не шевелись, - отреагировал тот и принялся снова рыться в арсенале. – Уронишь фокусирующий кристалл, ближайшую тройку тыщенок лет будешь ишачить на его восстановление.Оставалось только вздохнуть в очередной раз и замереть, прикидываясь недвижимостью.- Ты абсолютно уверен? – с другой стороны нарисовался Луайс, свое любопытство пока удовлетворяя лишь вербально.- Предельно.- Ни новых возможностей? Ни форм? Ни странных проявлений? Ни резонирования? Ничего?В очередной раз тяжело вздохнув, я ощутил как на груди покачнулся кристалл, угрожая вот-вот скатиться с меня и алтаря и, воспользовавшись моментом, тут же разбиться на миллион осколков.- Ничего, Луайс. Когда магия прорвалась, она пробила щит, зацепила мою руку. Вот – ожог силой. Болит. Все. Больше ничего не происходило. Это считается?- Маловероятно, - отозвался из недр своей сумки Роланд. – Когда поражение так долго не проходит, значит что-то все же осталось. Нам нужно лишь выяснить – что именно.- И сколько времени этой займет? У меня, похоже, уже пролежни начинаются.- Сколько нужно… - Луайс отвесил мне почти отеческий подзатыльник.- А вот это – интересно, - новый кристалл, добытый бывшим наставником, был почти прозрачным, за исключением крохотного клочка алого, пульсирующего, марева внутри. Поднесенный ко мне, он запульсировал быстрее, а на моих пальцах проступили первые алые искры. – Реакция на первичную силу, э?- На что? – я поднял с алтаря голову, наблюдая за происходящим, за что тут же был удостоен новой затрещины.- На первичную, сырую, так сказать, магию, - вместо него ответил Луайс.- И что это значит?Начальство переглянулось между собой и выразительно пожало плечами. Понятно. С таким они еще не сталкивались.- Ну-у-у… - неопределенно протянул Роланд. – Твой организм или справится и переварит ее…- Или? Только не говори, что меня разорвет, - угрожающе пошевелился я, собираясь сесть.- Не-е-ет, - как-то не особо уверенно протянул Луайс. – Если сила не приживется, то она, рано или поздно, просто покинет тебя. Следи за состоянием. Вспышки агрессии, неподконтрольное проявление силы, искаженные или неправильно работающие заклинания. Все это будет знаком того, что твой организм не справляется. Если что-то такое появится – сообщай тут же. Будем «вычерпывать» ее ритуалами.- Чудесно. Я могу идти?- Можешь… - наставник все же снял с меня кристалл, позволяя встать.В офис мы добирались в каком-то напряженном молчании. Даже Даниэл притих, что было для него вовсе нехарактерно.- Так. Выкладывайте, - припер я свою сладкую парочку к двери офиса, едва она за нами закрылась.- Что? – излишне натурально изобразила непонимание змеюка.- Что случилось?- Да ничего, - подал из-за ее плеча голос ученик, за что удостоился своей порции неприятного взгляда.- Да неужели…- Ничего-ничего, - Меру ухватила меня за рукав и повела в сторону диванчика. – Ты, главное, это… не нервничай.- Меру, тебе ли не знать, что когда диалог начинается так, то желание не нервничать, если оно и было – пропадает полностью.- Тогда – тем более не психуй, а то опять окажешься на алтаре.- Так, стоп! Вы, что, из-за Ролика с Люсей что ли так разнервничались? – отлегло. А то я уже было забеспокоился, что они тут что-то опять умудрились наворотить без моего ведома.- Ну… это… - Меру отвела взгляд, а Даниэл усиленно ковырял пол носком ботинка, не поднимая глаз.- Тьфу, блин. Я уже думал, что вы ко мне в убежище снова умудрились какого-нибудь головореза протащить, или еще пяток покойников на пороге обнаружили, или… наконец-то, на доки метеорит упал и смел все к чертовой бабушке, за исключением офиса и улиц вокруг него, - выдохнув, я шумно обвалился на свой диван, с подозрением рассматривая левую руку. – Было бы чего нервничать. Обычный техосмотр. Мы иногда такой проходим. Особенно в случае каких-либо аномалий.- Все равно страшно, - ученик хоть и перестал выглядеть таким пришибленным, но на себя обычного все еще не походил. – Когда они тебя на том камне разложили, а нам посоветовали выйти… мы…- Что? Думали, что центральные меня прямо там станут на запчасти разбирать? Не кипишуй, Даниэл. Все нормально.Змея тоже, казалось, успокоилась. По крайней мере – заняла свое место за столом и, вроде как, выдохнула.- Что у нас по повестке? – обратился я к ней, хотя шевелиться все еще было лень.- Да ничего, - змея покачала головой, просматривая сводки. – Псоглавцы поцапались с алхимиком, но этим уже Медянка занимается. Кристофор и Тень приглядывают за заведением Ламии. У них там, вроде, какой-то недовольный клиент ночью бузить начал.- Ну-ну, знаю я Тень, да и Кростофора. Небось отрываются там.- Кстати, у заброшенного парка нашли новую «иглу». Люди. Пришлось конфисковать.Да ладно. В кои то веки в Доках спокойно, и не нужно никуда бежать, сломя голову. Да неужели? И даже из центра ничего не поступало. Пожалеть меня решили? Ну что же, можно насладиться заслуженным отдыхом.Уронив голову на спинку дивана, я закрыл глаза, чтобы уже через мгновение ощутить, как меня дергают за рукав. Лениво разлепив один глаз, я вопросительно глянул на ученика.- А правда, что можно узнать, подходит человек на роль Смотрителя или нет?- Правда, - отозвался я, еще не подозревая, в пасть какого крокодила только что сунул голову.- А как? – проявил крокодил настойчивость, распахивая пасть еще шире.- Ну, есть несколько способов…- Я хочу узнать, - даже Меру подняла взгляд от компьютера, недоверчиво уставившись на человека. С меня же махом слетел весь сон.Проверить человека. Хм. В принципе – можно. Другой вопрос – каким именно боком нам эта авантюра выйдет. Если все пройдет гладко, то никто и не узнает. А если будут осложнения, то Роланд все же открутит мне голову, исключительно для того, чтобы я не совал ее куда попало.Проблема была в том, что ни один из способов не был абсолютно безопасным. Различительными были только степени риска.Поднявшись на ноги, я навис над учеником, рассматривая того сверху - вниз и, как я надеялся, давя авторитетом.- А ты понимаешь, что если что-то пойдет не так, то ты вполне себе можешь отправиться к праотцам, а я, за убийство человека, на казнь?- Понимаю, - Даниэл ухватил и подтянул к груди подушку, в попытке от меня отгородиться.- Сильно сомневаюсь, - выпрямившись, я прикидывал варианты.В принципе, самый простой способ контролировать кого-то, это контролировать себя. Если я смогу контролировать себя, то не потребуются сложные ритуалы. Не потребуется даже…- А стоит ли? – поднявшись со своего места, нага проявила то, чего в нашей команде был явный недостаток – благоразумие.- Рано или поздно ему все равно придется через это пройти, прежде чем стать полноценным учеником, - остудил я ее пыл. – И не факт, что я тогда смогу быть рядом. Не факт, что меня допустят до ритуала.- Пусть лучше дома, чем по подворотням? – Меру изогнула бровь, скрестив на груди руки.- Вроде того…- Я так понимаю, ты уже все решил?- Офис экранируем, в случае чего я смогу вмешаться. А когда придет время, скажу Роланду, что инициацию и проверку малой уже прошел. Так даже лучше. Одно дело – таскать за собой человека, который, пусть и с задатками, но абсолютно беззащитен. А другое – полноправного ученика со своим набором способностей, защиты и, в случае чего, права на месть.- Ты в курсе, что ты неисправим? – похоже, змея смирилась с моей затеей. Сейчас прикидывая лишь то, в случае чего – куда уносить хвост.- Вот и славно. Я все подготовлю, а ты, пока, набери ванну.Примерно через полчаса все было относительно готово. По углам офиса разместились небольшие статуэтки, создавая защитное поле от воздействий как изнутри, так и извне. Даниэл был проинструктирован, ванна набрана.- Что теперь? – полураздетый, ученик отчаянно смущался и переступал с ноги на ногу.- Теперь – ложись, - осмотревшись, я свернул ковер на полу и оттащил его к одной из стен. – На пол. А то еще свалишься с дивана.Дело за малым, удалившись в ванну, я задумался. А не маленький ли объем. Лучше всего, конечно, цистерна. Но ее нет. Авось концентрация будет не слишком большой.Золотая капля, даже половина капли, сорвалась в воду, чтобы тут же раствориться в ней. Я не заметил ровным счетом ничего. Да и остальные в офисе тоже. А вот будь здесь кто-то полностью магический, я уверен, у него бы все волосы дыбом встали от повисшей в воздухе силы. Ну что же, отступать все равно некуда.Проведя над водой ладонью, я ощутил как сила отзывается на призыв. Пока все хорошо. А вот о стакане я не подумал. Ладно. Хватит и вот этого. Надо только зубные щетки вытряхнуть.Из ванной я вернулся крайне задумчивым и с пластиковым стаканчиком в руках. Который и вручил сидящему на полу Даниэлю. Ученик заглянул в него и тоже стал крайне задумчивым.- Ты ведь туда не плюнул?- За кого ты меня держишь?- А зачем в ванной запирался тогда? – проявил недоверчивость мальчишка.- Слушай, ты или доверяешь своему наставнику, или я все выливаю, и живем дальше так же, как и до этого – без всяческих проверок и моей головы на кону за твою человеческую жизнь.- Ладно, - крепче вцепившись в стакан, ученик залпом выпил воду и прислушался к ощущениям. – Хм… и что…Договорить он не успел, по телу пробежала мелкая дрожь, пальцы разжались, стакан прокатился по полу. Даниэл рухнул бы, не успей я его подхватить и мягко положить на пол, под голову сунув все ту же подушку с дивана.- Что с ним? – змеиным шепотом поинтересовалась Меру, зависнув над моим правым плечом суровым чешуйчатым ангелом.- Все нормально, реакция организма на кровь Смотрителя, пусть и в мизерной дозе. Каждый реагирует по-своему, кто-то как на алкоголь, кто-то как на что-то… покрепче. Но чаще всего именно отключаются. Отходняк у него в любом случае будет жуткий.Откуда-то повеяло словно прохладным ветром. Магический всплеск? Откуда? Тело на полу вздрогнуло. Раз. Другой. Следом дрожь стала непрерывной.- А это – тоже нормально? – нага дышала в затылок, мешая сосредоточиться.Я пытался отследить источник возмущения, но он был трудноопределяем. Не снаружи – точно. Я специально замкнул офис, чтобы никто и ничто не смогло вмешаться, почуяв выплески силы. Да и чтобы не привлекать внимание центра к происходящему. Не изнутри офиса, так как все резонирующие побрякушки из этой комнаты я тоже убрал и запер. Следовательно?Даниэл зарычал, не приходя в себя, и не переставая дрожать. Черт. Похоже, источник в нем. Парень у нас не только с задатками смотрителя и восприимчивостью к магии. Похоже, кто-то из его предков и сам был не совсем человеком. Кровь среагировала на кровь. Или же…- Черт! Меру!!!- В него словно кто-то вселяется, - пробормотала нага, отступая.- Или пробуждается. Меру!- Что?- Мне нужно его «дыхание».- С ума сошел? – взвизгнула змея с совершенно нехарактерными для нее интонациями.- Мне нужно забраться в его голову и найти самого «Даниэля». Похоже, реакция сильнее, чем я ожидал. Нужно его из нее вывести. Черт знает, что моя сила в нем пробуждает.Нага заметалась по офису, пока я пытался удержать ученика на одном месте. Чары накладывать не стоит, так как непонятно как он на них отреагирует. Кто-то может и подсознательно отразить. Пришлось обходиться грубой силой.Наконец, Меру упала на колени рядом, разложив на полу перед собой несколько овальных камней, не переставая что-то шептать. Через несколько мгновений один из них положила на лоб человека. Тот разом обмяк, словно заснув. Я повернулся к змее.- Что это?- Лучше тебе не знать. Но так к нему в голову забраться будет проще. По крайней мере, я смогу вас контролировать.- Я чего-то о тебе не знаю?- Ты мало обо мне знаешь, Смотритель, - клыкасто усмехнулась нага. – Ложись.- Мы обязательно поговорим об этом. Ты ведь понимаешь? – я послушно растянулся рядом с учеником, не переставая сверлить змею взглядом.- Лучше заткнись и делай свое дело, если упустишь паренька, тебе даже Роланда не надо будет дожидаться, я сама с тебя шкуру спущу, - непонятно пригрозила мне нага, а следом и на мой лоб опустился овальный камень.Воздействие было оглушающим. Словно по голове кирпичом съездили. Пропало ощущение тела, зрение, слух. Накатила полная и всеобъемлющая темнота.

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