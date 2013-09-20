Байка о ведьме

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:39

Вятка Мистическая Просмотров: 217 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 01:39 by

В деревне Кобели, Кирово-Чепецкого района, жила бабка ведьма... Давно это было, мы еще в институте учились... До 1990 года… Моя сокурсница к ней зачем-то пошла... Очень сильная была, но делала много нехорошего...Был у неё муж (он был красивый и много моложе ее).Так вот о той бабке... Она носила на себе огромные цепи... Ну такие хозяйственные... Как в колодцах, например, вешают ведро... Муж ее тоже цепи носил...Во время колдовства она делала какие-то манипуляции, что-то выпивала, и у нее надувался живот. Брала нож и втыкала сама себе - выходил воздух со страшными звуками... Может, трюк какой... Умела читать мысли на расстоянии...Моя однокурсница, когда первый раз уходила от неё - подумала: "Зря я ей деньги дала"... А ведьма в след ей сказала: "Если жалко, то не давала бы"...Так вот, стала эта девица прислуживать ей, стирала... И еще чего...Меня звала, но я не пошла... Страшно. Да и не особо я к этим вещам!Взамен, по просьбе, колдунья увела из семьи мужчину и сделала приворот для неё...Мужчина вскоре потерял зрение, и моя знакомая бегала, искала бабку, сделать отворот... Но такую сильную найти не могла...Вернулась к ведьме, просить отворот. Взамен стала учиться у неё, ездить частенько...Конец бабки-ведьмы был не завидный. Однажды ночью колдунью с мужем заперли в доме деревенские жители и подожгли.Приехала как-то "ученица", а вместо дома одно пепелище...Старожилы помнят эту ведьму... Сожгли вроде в январе, с 6 по 7... Самое такое время...Автор - Сергей Одинцов.

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