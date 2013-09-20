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Истории из жизни

Байка о ведьме

Байка о ведьме

В деревне Кобели, Кирово-Чепецкого района, жила бабка ведьма... Давно это было, мы еще в институте учились... До 1990 года… Моя сокурсница к ней зачем-то пошла... Очень сильная была, но делала много нехорошего...
Был у неё муж (он был красивый и много моложе ее).
Так вот о той бабке... Она носила на себе огромные цепи... Ну такие хозяйственные... Как в колодцах, например, вешают ведро... Муж ее тоже цепи носил...
Во время колдовства она делала какие-то манипуляции, что-то выпивала, и у нее надувался живот. Брала нож и втыкала сама себе - выходил воздух со страшными звуками... Может, трюк какой... Умела читать мысли на расстоянии...

Моя однокурсница, когда первый раз уходила от неё - подумала: "Зря я ей деньги дала"... А ведьма в след ей сказала: "Если жалко, то не давала бы"...
Так вот, стала эта девица прислуживать ей, стирала... И еще чего...
Меня звала, но я не пошла... Страшно. Да и не особо я к этим вещам!
Взамен, по просьбе, колдунья увела из семьи мужчину и сделала приворот для неё...
Мужчина вскоре потерял зрение, и моя знакомая бегала, искала бабку, сделать отворот... Но такую сильную найти не могла...
Вернулась к ведьме, просить отворот. Взамен стала учиться у неё, ездить частенько...

Конец бабки-ведьмы был не завидный. Однажды ночью колдунью с мужем заперли в доме деревенские жители и подожгли.
Приехала как-то "ученица", а вместо дома одно пепелище...

Старожилы помнят эту ведьму... Сожгли вроде в январе, с 6 по 7... Самое такое время...

д. Кобели, Кирово-Чепецкого р-на, Кировской обл.

Автор - Сергей Одинцов.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:39
Сегодня, 01:39 by Вятка МистическаяПросмотров: 217Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Кировская область колдуны колдовство заговоры смерть колдуньи расправа над ведьмой сожжение заживо нечистая сила

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Комментарии

#1 написал: Евангелион
Сегодня, 03:27
0
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Репутация: (15|1)
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Комментариев: 620
Истории про ведьм. Классика...
Зарегистрирован: 20.09.2013
  
#2 написал: xlarafitum
Сегодня, 07:17
0
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Публикаций: 6
Комментариев: 153
Жители ни чем не лучше, сожгли заживо. Можно было другое управство поискать.
Зарегистрирован: 27.01.2013
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