Кукла на чердаке

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:31

Scarah Screams Просмотров: 27 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 06:31 by

Я нашла тебя как-то на полке,Полной пыли и старых вещей,Где-то ветер насвистывал громко,И кружилась юла все быстрей…Ты сидела в углу одиноко,Словно темная, серая тень,На душе твоей больно и горько,Никому не нужна ты теперь…Я взяла тебя так осторожно,Чтобы платье твое не помять,Ты была словно будто из сказки,Но какой – я забыла и знать…А в глазах твоих грусть и обида,Как же можно вот так поступать?Вместе с хламом, каким только можно,Тебя здесь навсегда забывать.Тихо скрипнули вдруг половицы,И юла закружилась опять,Показалось вдруг, будто кто-то,Очень хочет мне что-то сказать…И услышала тихий я голос:«Забери же меня поскорей,Пусть я просто чердачная кукла,Но мне так не хватает друзей».

Ключевые слова: Кукла чердак голос юла мистика авторский стих

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