Кукла на чердаке
Я нашла тебя как-то на полке,
Полной пыли и старых вещей,
Где-то ветер насвистывал громко,
И кружилась юла все быстрей…
Ты сидела в углу одиноко,
Словно темная, серая тень,
На душе твоей больно и горько,
Никому не нужна ты теперь…
Я взяла тебя так осторожно,
Чтобы платье твое не помять,
Ты была словно будто из сказки,
Но какой – я забыла и знать…
А в глазах твоих грусть и обида,
Как же можно вот так поступать?
Вместе с хламом, каким только можно,
Тебя здесь навсегда забывать.
Тихо скрипнули вдруг половицы,
И юла закружилась опять,
Показалось вдруг, будто кто-то,
Очень хочет мне что-то сказать…
И услышала тихий я голос:
«Забери же меня поскорей,
Пусть я просто чердачная кукла,
Но мне так не хватает друзей».
Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:31
Сегодня, 06:31 by Scarah ScreamsПросмотров: 27Комментарии: 0
Ключевые слова: Кукла чердак голос юла мистика авторский стих