Про Пайбулатовское озеро в Кикнурском районе

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 18:55

Вятка Мистическая Просмотров: 41 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 18:55 by

Есть у нас, у деревни Пайбулатово, озеро карстового происхождения, так и называется - Пайбулатовское (памятник природы). В нем водится интересная рыбка - минога, которая может ходить по суше и передвигаться из водоема в водоем. Недалеко, на берегу реки Б.Кокшага, две стоянки первобытного человека. Ну так вот об озере... Старые люди рассказывали, что раньше жил старичок в деревне, который в гости к хозяину озера ходил, будто говорил тот хозяин на старо-старо славянском языке! Интересно, край исконно марийский, а хозяин озера говорит на старославянском. Хозяин с огромной белой бородой и в костюме, тоже древнем, рубаха, кафтан и все с вышивкой. Мало того, что дед у него был, так он еще каждый год хозяину озера приносил жертву - черного барашка. И проблем с рыбной ловлей у того деда никогда не было, всегда с уловом.Уроженец деревни Ендур, что близ озера, только с Шаптинской стороны, говорил, что отец его тоже по весне всегда выезжал на середину озера и выливал в него стакан самогона и полкраюхи хлеба бросал хозяину озера, и тоже всегда с рыбой с озера возвращался. Еще в народе слух ходил, что якобы в озере то ли ракеты, то ли отходы ядерные в советское время затоплены были, но, думаю, что это неправда, изменений в растительности по берегам нет. Чуть дальше по реке Б. Кокшаге - село Улеш, в годах 70-х, ребята с рыбалки прибежали испуганные, видели по дну реки, как два огня ярких под водой перемещались с большой скоростью, взрослые пошли проверить, но ничего не увидели. Что было такое теперь не узнать. Вначале 90-х сам видел огромный шар ночью, который двигался низко над рекой, параллельно руслу реки, по течению, так и скрылся затем вдали...Автор -

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