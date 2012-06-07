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Заброшки


Заброшки

Питерская романтика затонувших кораблей

Сквозь тёмную воду проступают палубы затонувших на малой глубине кораблей. Словно призраки из параллельного мира, они погрузились в небытие и теперь пугают случайных свидетелей из глубины.
Финский залив бережно хранит свои трофеи, затонувшие объекты довольно неплохо сохранились в каких-то местах.

Состояние на февраль 2018
Внешний осмотр объекта - это само по себе зрелище завораживающее, но внутри кораблей нужно быть поосторожнее. Торчащие куски ржавого металла, открытые люки, нижняя палуба весьма не надежна. При долгой прогулке по кораблю, внутри, от тёплого воздуха и движения можно услышать, как лёд самопроизвольно начинает трескаться. После окончания прогулки, через несколько часов, можно обнаружить,что лёд вокруг кораблей подтаял и выглядит не так, как выглядел в самом начале похода.

О кораблях довольно скудная информация.
1. Штабное судно 22 дивизиона тральщиков "ПСК-1519", проекта УК-3 (ученый корабль), польской постройки (Stocznia "Wista", Гданьск).
Последний 40-й катер данного проекта сдан в 1984 году.
Питерская романтика затонувших кораблей
Питерская романтика затонувших кораблей
Питерская романтика затонувших кораблей
Питерская романтика затонувших кораблей
Питерская романтика затонувших кораблей

Такой он был в "молодости":
Питерская романтика затонувших кораблей
Питерская романтика затонувших кораблей

2. "Рейдовая плавучая судоремонтная мастерская ПМР-94"
Дата ликвидации: 11.03.2014. Дата регистрации: 16.11.1977.
Организация "Рейдовая плавучая судоремонтная мастерская ПМР-94" ликвидирована 11 марта 2014 г. Причина: Прекращение деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ.

Питерская романтика затонувших кораблей
Питерская романтика затонувших кораблей
Питерская романтика затонувших кораблей
Питерская романтика затонувших кораблей
Питерская романтика затонувших кораблей
Питерская романтика затонувших кораблей
Питерская романтика затонувших кораблей
Питерская романтика затонувших кораблей
Питерская романтика затонувших кораблей
Питерская романтика затонувших кораблей
Питерская романтика затонувших кораблей
Питерская романтика затонувших кораблей
Питерская романтика затонувших кораблей
Питерская романтика затонувших кораблей
Питерская романтика затонувших кораблей
Питерская романтика затонувших кораблей
Питерская романтика затонувших кораблей

3. Катер "РБК-1273"
Питерская романтика затонувших кораблей
Питерская романтика затонувших кораблей
Питерская романтика затонувших кораблей
Питерская романтика затонувших кораблей
Автор - Лилия Валишева (Vivala).
Источник.
Сегодня, 16:44 by LynxПросмотров: 32Комментарии: 2
+5

Ключевые слова: Корабли лед залив объекты заброшка

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Комментарии

#1 написал: FataMorgana
Сегодня, 18:54
+1
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Комментариев: 2 825
Кругом снег и затонувшие корабли... Что-то в этом есть, хоть и печально, что все заброшено...
Плюс.
Зарегистрирован: 7.06.2012
           
#2 написал: Летяга
Сегодня, 19:20
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Публикаций: 464
Комментариев: 7 185
Тот случай, когда бросают добро на 100 рублей, потому что вложенные в ремонт 10 могут полностью не окупиться. Печаль. Больше, чем брошенные корабли мне жалко только брошенные самолёты.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                      
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