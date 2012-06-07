Питерская романтика затонувших кораблей

Lynx Просмотров: 32 Комментарии: 2 +5 Сегодня, 16:44 by

Сквозь тёмную воду проступают палубы затонувших на малой глубине кораблей. Словно призраки из параллельного мира, они погрузились в небытие и теперь пугают случайных свидетелей из глубины.Финский залив бережно хранит свои трофеи, затонувшие объекты довольно неплохо сохранились в каких-то местах.Внешний осмотр объекта - это само по себе зрелище завораживающее, но внутри кораблей нужно быть поосторожнее. Торчащие куски ржавого металла, открытые люки, нижняя палуба весьма не надежна. При долгой прогулке по кораблю, внутри, от тёплого воздуха и движения можно услышать, как лёд самопроизвольно начинает трескаться. После окончания прогулки, через несколько часов, можно обнаружить,что лёд вокруг кораблей подтаял и выглядит не так, как выглядел в самом начале похода.О кораблях довольно скудная информация.Последний 40-й катер данного проекта сдан в 1984 году.Такой он был в "молодости":Дата ликвидации: 11.03.2014. Дата регистрации: 16.11.1977.Организация "Рейдовая плавучая судоремонтная мастерская ПМР-94" ликвидирована 11 марта 2014 г. Причина: Прекращение деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ.Автор - Лилия Валишева (Vivala).

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