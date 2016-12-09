Неупокоенные души и необъяснимые явления

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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 19:31

Вятка Мистическая Просмотров: 37 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 19:31 by

Деревня Морево, Кикнурский район.Интересная сфера, при съемке ее видно не было... (ну как, впрочем, и на всех снимках с непознанным! И, что самое интересное, что по снимкам видно, что она передвигается).На заднем плане как раз поле, по которому бродит белая женщина и водит путников...Легенда.Деревня Морево, в Кикнурском районе, располагается в трех километрах от поселка в низине. Напротив нее, в полутора километрах, на берегу реки Ваштранги стояла деревня Малиновка. Так вот, в Малиновке жила девушка, которая без ума любила парня из д. Морево, но все кончилось тем, что он ей, как всегда, изменил, пока она от него из Морева бежала домой в Малиновку по снегу, заплутала, видимо (водит в той низинке нечистая), ну и замерзла бедняжка. Девушку схоронили, но после этого на поле между деревнями стали видеть плывущую как бы над землей белую женщину, нет уже и примет никаких от Малиновки, в Морево еще стоят старые брошенные дома, парочка. Видно, так сильна любовь, что душа до сей поры не может успокоиться, соглашусь, ничто так не ранит душу, как измена любимого человека. Берегите и любите любящих вас.Единственная в Кикнурском районе оставшаяся ветряная мельница с довольно неплохо сохранившимся внутренним содержанием, у деревни Красиловские. Скорее всего, может, умер мужик на мельнице, вот и ходит теперь. Ведь говорят, что душа человека остается не там где тело погребено, а там где душа отошла на небеса, что интересно, почему днем он проявился? Ездили мы к батюшке Матфею, в местечко Ершово, ну а потом заглянули на мельницу, тем более, что она у дороги почти сразу. Как и всегда, глаз не видел ничего, потом уже, при просмотре обратили внимание. Но страха нет, с удовольствием заезжаем на мельницу при каждом удобном случае.Недалеко от мельницы стоит вяз вековой, наверное, не одного даже века, говорят, что под ним, бывало, любил Батюшка Матфей отдыхать, интересно бы было ночь провести у вяза, что-нибудь покажется или нет?В Кикнурском краеведческом музее напольные витрины шириной метр да высотой под два метра точно, в них полки, на полках всякие экспонаты, так вот, несколько видов матрешек деревянных стоят полукругами, лицом к зрителям, естественно! Точнее - стояли! Сегодня сотрудники заметили, что некоторые матрешки стоят к зрителям спиной!!!!! Никто витрины не открывал! Чтобы ее открыть, надо поднять верхнюю крышку, килограмм пять точно, и сдвинуть толстое витринное стекло! Но все бы ничего, но перед этими витринами размещена выставка рисунков детей "Молодежь против террора", а рисунки наклеены на бумажные обои от потолка до пола! То есть, к витринам не подойти даже, не то, что делать что-то с ними, не повредив эти полотна! И все это в ночь после теракта в Питере, в 2019г.Автор -

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