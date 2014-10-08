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Истории из жизни

Снежного человека и раньше видали

Снежного человека и раньше видали

Снежного человека и раньше видали

(По воспоминаниям моей бабушки, Печёнкиной Надежды Ивановны, и моей мамы, Поникаровской Анны Дмитриевны.)

Деревня Печёнкино Подосиновского района - родина моих предков по материнской линии. Деревня расположена на высоком холме. В логу под деревней бежит речка Калежница, красивая, шумная, разливающаяся весной. Над ней находились бани. Моя мама, Поникаровская Анна Дмитриевна, родившаяся в 1945 году, помнит, как у моста женщины бучили бельё (парили в бочках), полоскали и тщательно били его палками. Сухое бельё дома гладили катками.

Дальше, за полями, шёл луг, а внизу протекала речка Шеньга. Весной она сильно разливалась, а летом можно было купаться. Там был переход (лава) в деревню Колотово. Бабушка и прадед Иван Михайлович водили туда лошадей на водопой. Мой прадед в верховьях Шеньги видел “снежного человека”. Дед вышел на крутой берег и увидел, как внизу покрытое шерстью существо с длинными до колен руками пьёт и брызгает на себя воду. Почувствовав взгляд деда, он встал и спокойно пошёл в лес, треща ветками.

Снежного человека и раньше видали

Автор - Вячеслав.
Источник.


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:23
Сегодня, 07:23 by Вятка МистическаяПросмотров: 378Комментарии: 8
+6

Ключевые слова: Вятка нечистая сила йети леший снежный человек деревня лес

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Комментарии

#1 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 09:05
+1
Онлайн
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Публикаций: 0
Комментариев: 1 037
Йети существует, только официальная наука их исследовать не может по причине их неуловимости.
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
#2 написал: Eifersucht
Сегодня, 10:01
0
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Репутация: (56|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 1 672
Цитата: Kreisleiter13
Йети существует, только официальная наука их исследовать не может по причине их неуловимости.

Ну и правильно, что они неуловимы. Так бы были с ними зоопарки, ставили бы на них опыты, в цирке бы они показывали нам самые разнообразные номера, какой-нибудь дядя в лосинах и с плёткой свою бородатую голову бы клал им в пасть, или тётя в блестящем купальнике лихо бы каталась на их загривке. Мы - люди резко ограничены в общении с природой и ничего лучше не можем предложить животным, живущим рядом, чем разрушение сферы их обитания и навязывания тюремных ограничений, с последующим уничтожением.
Что стало с голубями, которые приручил человек? Как только появилась почта, голубь стал никому не нужен, сейчас их усердно отстреливают. Но голуби не сдаются.
Что стало с табунами лошадей, как только появился автомобиль? Они легли под нож.
При всём усердном стремлении к юридической ответственности, мы все в поколениях безответственны по человечески. Это проявляется не только по отношению к природе, но и по отношению друг к другу.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#3 написал: Estellan
Сегодня, 10:05
+1
Группа: Редакторы
Репутация: (1819|0)
Публикаций: 205
Комментариев: 2 510
Цитата: Kreisleiter13
официальная наука их исследовать не может по причине их неуловимости.

Зарегистрирован: 23.07.2015
             
#4 написал: daytaler
Сегодня, 10:33
0
Группа: Посетители
Репутация: (38|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 245
Мне мысль подсказывает, что видать инволюция преобразила человека разумного в человека безумного.Тот, кто уничтожал природу, сам стал частью природы.Все по-честному.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#5 написал: Евангелион
Сегодня, 13:54
0
Группа: Посетители
Репутация: (16|1)
Публикаций: 0
Комментариев: 625
Цитата: Kreisleiter13
Йети существует, только официальная наука их исследовать не может по причине их неуловимости

Нет никакой официальной науки. Есть наука и лженаука... А так ХЗ, может они и существуют
Зарегистрирован: 20.09.2013
  
#6 написал: daytaler
Сегодня, 14:46
-1
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Репутация: (38|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 245
Цитата: Евангелион
Есть наука и лженаука...

Да какая там наука.Один придурок мысль записывает, а второй её читает, и оба при этом верят, что они произошли от обезьяны.А от кого тогда произошла мысль?Вот незадача для современных мученых.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#7 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 16:35
0
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Комментариев: 1 037
Цитата: Eifersucht
Цитата: Kreisleiter13
Йети существует, только официальная наука их исследовать не может по причине их неуловимости.

Ну и правильно, что они неуловимы. Так бы были с ними зоопарки, ставили бы на них опыты, в цирке бы они показывали нам самые разнообразные номера, какой-нибудь дядя в лосинах и с плёткой свою бородатую голову бы клал им в пасть, или тётя в блестящем купальнике лихо бы каталась на их загривке. Мы - люди резко ограничены в общении с природой и ничего лучше не можем предложить животным, живущим рядом, чем разрушение сферы их обитания и навязывания тюремных ограничений, с последующим уничтожением.
Что стало с голубями, которые приручил человек? Как только появилась почта, голубь стал никому не нужен, сейчас их усердно отстреливают. Но голуби не сдаются.
Что стало с табунами лошадей, как только появился автомобиль? Они легли под нож.
При всём усердном стремлении к юридической ответственности, мы все в поколениях безответственны по человечески. Это проявляется не только по отношению к природе, но и по отношению друг к другу.

Таки тайна природная должна быть, видать эти йети её и придерживаются.

Цитата: Евангелион
Цитата: Kreisleiter13
Йети существует, только официальная наука их исследовать не может по причине их неуловимости

Нет никакой официальной науки. Есть наука и лженаука... А так ХЗ, может они и существуют

Официальная наука она и есть наука, а лженаука -- полезная как поганка.
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
#8 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 17:24
0
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Комментариев: 1 037
Цитата: Estellan
Цитата: Kreisleiter13
официальная наука их исследовать не может по причине их неуловимости.


Сибирский крокодил отдельная тема.
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
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