Снежного человека и раньше видали

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:23

Вятка Мистическая Просмотров: 378 Комментарии: 8 +6 Сегодня, 07:23 by

(По воспоминаниям моей бабушки, Печёнкиной Надежды Ивановны, и моей мамы, Поникаровской Анны Дмитриевны.)Деревня Печёнкино Подосиновского района - родина моих предков по материнской линии. Деревня расположена на высоком холме. В логу под деревней бежит речка Калежница, красивая, шумная, разливающаяся весной. Над ней находились бани. Моя мама, Поникаровская Анна Дмитриевна, родившаяся в 1945 году, помнит, как у моста женщины бучили бельё (парили в бочках), полоскали и тщательно били его палками. Сухое бельё дома гладили катками.Дальше, за полями, шёл луг, а внизу протекала речка Шеньга. Весной она сильно разливалась, а летом можно было купаться. Там был переход (лава) в деревню Колотово. Бабушка и прадед Иван Михайлович водили туда лошадей на водопой. Мой прадед в верховьях Шеньги видел “снежного человека”. Дед вышел на крутой берег и увидел, как внизу покрытое шерстью существо с длинными до колен руками пьёт и брызгает на себя воду. Почувствовав взгляд деда, он встал и спокойно пошёл в лес, треща ветками.Автор - Вячеслав.

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