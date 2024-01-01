Сомниум. Часть 1. Некрос

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:25

Причина: Стилистика автора сохранена.

BillCipherLucipher Просмотров: 47 Комментарии: 0 +1 Вчера, 23:25 by

Синий огонек трепетал на фитиле почти растаявшей черной свечи. Тьма вокруг пламени то расступалась, то вновь окутывала свечу и силуэт, сидящей в пыльной библиотеке. Билл сидел в этом месте уже несколько часов. В его руках была старая книга, от которой пахло пылью и гнилью. Неудивительно, ведь некоторые страницы либо начинали гнить, либо полностью покрылись чернотой. Билл моргнул, пытаясь позволить глазам немного отдохнуть. Так как он читал непрерывно почти в полной темноте, текст книги, тем более древней, уже расплывался перед глазами. Потихоньку юный принц начал дремать. Внезапно раздался стук в старую деревянную дверь, от которого Билл вздрогнул. Сон как рукой сняло.— Господин Билл, — раздался из-за двери хриплый голос Юлиана Лейна, слуги Кассиэля Сайфера, отца Билла, — отец звал вас. Это, должно быть, очень срочно.Билл отложил книгу на пыльный стол и потушил синий огонек на свечи. Открыв тяжелую дверь, юный Принц прикрыл глаза от яркого света.— Вы в порядке, сир?— Да, погоди. Сейчас пройдёт...Билл открыл глаза и посмотрел на дворецкого. Строгий серый костюм, белые перчатки, темные туфли — атрибуты Юлиана. По тем историям, что рассказывал принцу дворецкий, Юлиана нашел Кассиэль во время походов на западные Земли, которые подчинялись Югу... Это объясняло тёмную кожу Лейна, так как кожа Билла была до жути бледной. Юлиан, несмотря на довольно тяжёлую работу, выглядел довольно молодым. На коже были лишь небольшие морщины, которые терялись на фоне ритуальных отметин. Белые, немного усталые глаза светились добром и небольшой строгостью, смотря на Билла.— Что там говорил отец? — спросил Билл, наконец спокойно открыв глаза.— Скоро прибудут важные гости. Вам нужно быть на этом собрании.— Ты случайно не знаешь, кто именно там будет?— Это мне не известно, сир. Однако... — Юлиан прервался и, покопавшись в карманах брюк, достал небольшие часы на цепочке и посмотрел на циферблат, — если мы не поторопимся, то опоздаем.Билл лишь вздохнул и, надев свою фирменную улыбку, обнажающую острые клыки, пошел за дворецким. Они проходили многочисленные коридоры замка, принадлежащего семейству Сайферов на протяжении многих веков. На полу лежали ковры из редких тканей Севера и Юга, под потолком парили многочисленные огни, а на стенах висели портреты предков. Билл мельком глянул на портреты и улыбка стала помягче. Многие из этих портретов часто пыталась скопировать его сестра, Джейн. Было предчувствие, что некоторые картины на стенах не были подлинниками.— Удивительно, что отец не очень любит рассказывать о наших дальних предках, — сказал Билл, немного задумавшись, — хотя... Мне кажется, что все эти богатые украшения немного лишние.— Вам не привыкать, сир. Да и данные украшения подтверждают положение вашей семьи.— Тоже верно. Ладно, пойдём быстрее. А то ещё опоздаем.— Согласен. Не хотелось бы.Они дошли до огромных дверей, обитых тонкими цепями из светлого металла, из темного дерева. Слева и справа от двери стояли стражники в броне из мрачного металла, которая закрывала даже лица. У каждого из них было что-то подобие огромной мрачной секиры.— Кто идет? — грозно спросил один из стражей.— Юлиан Лейн, слуга семейства Сайфер, —сказал дворецкий и, подняв правую руку, зажег в ладони зеленый огонь.— Билл Сайфер, Принц Севера и земель Востока, — усмехнулся дух и, подняв правую руку, зажёг в ней голубой холодный огонь.Стражи переглянулись и, кивнув, открыли двери. Юлиан кивнул, потушил огонь и, сложив руки за спиной, прошел в зал для собраний. Билл, немного задумавшись, дёрнулся и, потушив огонь, поспешил за дворецким. Двери сзади с грохотом закрылись, а взор Билла устремился к окну. Его отец стоял возле прозрачного цветного стекла и смотрел на улицу.— Мы не опоздали, милорд? — спросил Юлиан и немного поклонился.Кассиэль повернулся к ним. В его черных глазах читалась лишь злоба и строгость.— Не опоздали. Ты свободен, Юлиан, можешь идти.Слуга кивнул и, подмигнув Биллу, вышел из зала. Двери хлопнули. Юный принц лишь старался улыбаться, хоть и было ему не по себе. Кассиэль подошёл к огромному столу для собраний и сел на стул во главе. После он показал правой рукой на стул напротив. Билл, хрустнув пальцами от нервов, сел на свое место. Кассиэль усмехнулся и, щелкнув пальцами, наколдовал себе стакан с черной жидкостью, которую, насколько знал Билл, добывали из ядовитого пустынного растения Карайк. Раз в несколько лет колючее мрачное растение распускало белые цветы, которые умирали через несколько дней. Именно в сезон цветения собирали яд, который пили старшие духи. Кассиэль сделал глоток.— Итак, Билл.... Юлиан сказал о гостях, которые придут к нам?— Да, отец.— Тебе известно, кто именно это будет?Билл лишь мотнул головой. Он действительно не знал. Кассиэль лишь поморщился от негодования.— Очень плохо. Сегодня к нам должны прийти Старейшины из Совета Семи.Билл вздрогнул, услышав о Совете. Даже короли подчинялись им, а он лишь один из Принцев. Казалось, что итак бледная кожа побелела ещё сильнее.— И чего же хотят Старейшины?— Они бы хотели увидеть твои успехи в магии. Как раз время подходящее. К тому же они хотели обсудить свои планы на твоих братьев и сестер.Билл хотел возразить, однако в этот же момент хлопнули тяжёлые двери. Внутрь вошли семь мрачных фигур в чёрных балахонах и фарфоровых масках. Билл и Кассиэль встали со стульев и поклонились, Старейшины поклонились в ответ. После все сели за стол. Центральная фигура сняла маску и под ней оказался бледный старик с седыми волосами и бородой. Он был иссушен, даже метки духов можно было разглядеть с трудом. Однако его чёрные глаза с красным вертикальным зрачком светились жизнью.— Здравствуй, Кассиэль, — хриплым голосом сказал Старейшина.— Приветствую вас, Хранитель Нар, — произнес Кассиэль, —полагаю, что мы можем начинать.— И то верно, — усмехнулся Нар. После он обернулся на Билла, — здравствуй, юный Принц. Наконец мы встретились лично.— Рад видеть вас лично, сир, —волнуясь сказал Билл.— Полагаю, что твой отец объявил тебе цель нашего визита?— Да, сир.— Для начала мы бы хотели посмотреть на потенциал твоей магии. Твой отец сообщал нам, что ты научился менять форму. Можешь продемонстрировать нам?— Я ещё не до конца владею этой силой, — замялся Билл.— И все же покажи нам её.Билл вздохнул и откинулся на спинку стула. Его тело растворилось в черном дыму, оставив неизменными лишь желтые глаза. Хранители зашептались, а Кассиэль лишь спокойно сидел.— Кто ты теперь? —спросил Нар, —и что ты чувствуешь?— Я есть все и ничего, — голос Билла звучал как будто бы везде и нигде одновременно. Рот не появлялся, глаза были будто почти стеклянные, — дух Некроса.... Я чувствую собственную свободу и свободу вокруг себя.—Замечательно.... А теперь попробуй принять мой облик или лик любого из тех, кто здесь сидит.По черной дымке пошла рябь. Начали виднеться лоскуты бледной кожи, обрывки одежды, огрызок бороды. Однако не прошло и пяти секунд, как существо выгнулось и зашипело. Рассеяв дым, Билл принял свой внешний вид, наклонив голову от боли в черепе. Из его глаз текли алые слезы.— Простите... Не получится, — прошипел Билл от боли, — слишком сложный образ...— Я разочарован, дух Некроса, — выдохнул Нар и повернулся к Кассиэлю, — я надеюсь, что не все ваши дети такие... Неразвитые в магическом плане?— Не все, — усмехнулся Король, — но есть такие.— И кто же например? О, позвольте угадаю... Ваш младший сын. Принц Эстиа, не так ли?— Дух Очага..., —зашептались Старейшины, — бесполезный дух...— Не смейте..., — прошипел Билл. Его глаза почернели, а зрачки стали красными. Голова с хрустом наклонилась вправо, — не смейте говорить так о Уилле. Он ещё превзойдет всех вас.— Помолчи, Билл, — сказал Кассиэль и злобные глаза Билла посмотрели на отца, — не смей перебивать Старейшин.— Ваш отец прав, Билл Сайфер, — улыбнулся Нар, обратив на себя взгляд злобных глаз, — мы можем говорить то, о чем мы думаем. И, кстати, Кассиэль... Что насчёт укрепления вашего положения на Севере и Юге?— Билл меня разочаровал, — скривился Кассиэль, — он мог уже несколько раз жениться на графине Мэри, но не сделал этого.— Она — мерзкая тварь, — прошипел Билл, кривясь от боли.— Тебя никто не спрашивает. А вот что насчёт Джейн...— Это ваша старшая дочь, не так ли? — прервал Короля Нар.— Верно, Старейшина Нар. Так вот... Я хочу выдать её замуж за Антуана Сендре, Принца Юга.— Похвально..., — начал было Нар, но был прерван громким ударом об стол.Билл, ударивший кулаком правой руки о дерево, встал со своего места. Он был зол, но хищно улыбался, а с его глаз текли алые слезы и темная жидкость.— Вы хоть сами слышите, о чем вы говорите? — зашипел Билл, — Антуан старше её! Да и к тому же я лично видел, как он относится к дамам. Я не желаю, чтобы эта тварь была с моей сестрой.— Закрой рот, Билл...— Позвольте, Кассиэль, —жестом левой руки перебил Короля Нар и повернулся к Принцу, — Молодой Сир, вы лично общались с Антуаном?— Мне хватает ауры гнили, которая идёт от него на балах. Он воспринимает всех девушек как слуг!— На одной лишь ауре мы не можем делать выводы. А теперь мы вынуждены откланяться.— До скорой встречи, — сказал Кассиэль, на что Билл лишь тихо шикнул.Нар кивнул, надел маску и капюшон и вместе с другими Старейшинами вышел из зала. Кассиэль зло посмотрел на Билла.— Ты хоть понимаешь, что ты творишь? —рыкнул он.— Лишь сказал, о чём думаю.— Ты снова разочаровал меня, Билл. Иди в библиотеку, снова читай об управлении. Я не желаю больше с тобой общаться.Билл кивнул и вышел из зала, хлопнув дверьми. Снаружи, кроме стражи, уже стоял Юлиан.— И как все прошло? — нервничая спросил дворецкий.Билл был зол на всех, но точно не на доброго слугу. Поэтому он немного остыл и выдохнул.— Скверно... Не пойми неправильно, Юлиан, я ценю твою заботу... Но сейчас я хочу побыть один.— Я все понимаю, сир.Билл лишь кивнул и двинулся в сторону своей комнаты. Он не стал идти в библиотеку назло отцу. Со злобных глаз до сих пор капали слезы и чёрная жидкость, что была его кровью. Странно, что Юлиан не обратил на это внимания. Зайдя в комнату, Билл глянул в зеркало и убрал рукавом слезы. Его глаза вновь стали желтыми. И тут Билл вспомнил об одном знакомом. Он мог с ним встретиться прямо сейчас. Смахнув несколько самодельных кукол с черно-желтой кровати, Билл лег на нее. Не прошло и нескольких минут, как он задремал. Дух оказался в огромной библиотеке, многочисленные темные деревянные шкафы которой уходили в небо. На многих шкафах висели разноцветные нити, обмотавшие разные книги. Сны, страхи, мечты, воспоминания — все это хранилось здесь, в разных старых и новых книгах. На нитях висели стары самодельные куклы, которые в ещё большем количестве валялись на темном пыльном полу. Билл поднял одну из кукол с пола. Это был он сам, однако почему-то у неё не было правого глаза и были какие-то лишние нити на щеках. Странно, он не помнил этой куклы. Но сейчас было не до неё.— Ллиб! — крикнул Билл вглубь библиотеки, — я знаю, что ты где-то здесь! Выходи, заговор есть!Из тёмного угла вышла темная копия Билла. Она важно подходила к парню и, в последний момент увернувшись от падающей с полки книги, встала рядом с Биллом.— Ну здравствуй... И зачем же ты звал меня?— Ты спал, что-ли? - спросил Билл, заметив немного сонные глаза копии.— Не твое дело... Просто решил вздремнуть.— И почему же проснулся?— А ты психуй и ори ещё больше, — скривился Ллиб, —здесь все прекрасно слышно.— То есть ты в курсе о том, о чём я хочу поговорить?— О наших никчёмных родственниках? Конечно, я весь во внимании.— Заткнись... Ты знаешь, что с этим делать?Копия задумалась.— Есть одна идея, —сказал Ллиб после нескольких минут раздумий.— Ну и?Предлагаю заключить сделку по всем правилам.А вот это было плохо. Сделки таких существ, как они, могли существовать вечно, если не разорвать контракт. Билл задумался, смотря на один из шкафов.— И какие же условия сделки? — наконец спросил Билл.—О, не переживай. Мы всего лишь будем периодически меняться местами в контроле тела. Ты будешь спать - я управляю и наоборот. Смогу сделать твои нудные дела и у тебя освободится время. Тебе лишь нужно согласиться.Билл снова задумался. Гарантий верить по сути самому себе было очень много и в то же время никчемно мало. Однако... Он слишком устал.— Время уходит, Билли... Итак, — копия протянула правую ладонь, объятую темно-голубым пламенем. Рядом парил старенький контракт с уже поставленной чёрной кровавой подписью Ллиба, — мы договорились?— Договорились, — кивнул Билл. На его правой ладони зажглось светлое голубое пламя и две руки соединились. Сделка была заключена и тонкая черная цепь скрепила две руки. Когда они раскрепили руки, Билл порезал когтем указательного пальца левой руки ладонь правой и подписал контракт. Через мгновение тот исчез в чёрном дыму.— Отлично, — заговорил Ллиб, — начнем со следующего дня. Твое тело слишком измотано сегодня. До скорого, друг мой.— До встречи, — кивнул Билл.Ллиб исчез в черной дымке. Билл же решил отдохнуть здесь. Он поднял с пола какую-то недоделанную куклу и усмехнулся. Ну, хоть какое-то дело будет, правда в реальности этой куклы не будет. Из пальцев левой руки появились разноцветные нити, скрепившие куклу, а в правой появилась тонкая черная игла. Он сел на пыльный пол и стал кропотливо делать стежки на кукле. Его никто не мог отвлечь от этого, по крайней мере пока не разбудят. Однако тогда им будет очень плохо, ведь все знали, что Билл любил поспать.

Ключевые слова: Принц слуга дух авторская история

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