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Творческие истории

Навье царство

Дорога давно исчезла, под ногами вилась звериная тропа. Билл мог поклясться, что несколько раз попадались медвежьи следы, и он ежился, со страхом вглядываясь в окружающий лес. За спиной старший брат нудным голосом высказывал свои соображения насчет отсутствия всякой необходимости забираться так далеко на север. Билл молчал, поскольку жалобы Тома надоели ему часа два назад, и он перестал их слушать.
- Ночевать придется в лесу, - хмуро сообщил Том, догоняя брата.
Едва он успел договорить, как сделал неловкий шаг в сторону, взмахнул руками и скатился в какую-то яму, края которой не было видно из-за высоких папоротников.
Выругавшись, Билл поспешил на помощь, поскользнулся и полетел в яму сам.
В яме сильно пахло зверем. Порядком напуганный Билл понял, что они с братцем свалились в медвежью берлогу, и им сильно повезло в плане отсутствия в берлоге хозяина.
- Давай выбираться, - нервно сказал Билл.
Но Том что-то разглядывал в темном углу логова.
- Тут ход какой-то, - он сунулся в тень.
Билл назвал брата нехорошим словом и бросился следом, чтобы вытащить Тома, но опоздал: пригнувшись, старший братец шел по узкому ходу, причем Билл почему-то хорошо видел брата: в конце хода было светло.
- Ты спятил? - крикнул Билл.
- Да чо ты орешь? - прогудел Том. - Выйдем отсюда, - братец указал на выход.
Пришлось Биллу пойти следом. Ход постепенно расширялся и вывел братьев в редкий лесок. Деревья по большей части были засохшие, без листьев, без коры, с отметинами древоточцев. Билл нахмурился. Том водил носом из стороны в сторону, принюхиваясь.
- Пылью пахнет, - заявил он.
К запаху пыли примешивался другой запах, еле различимый, неприятно сладковатый. Чем пахло, Билл не понял, но запах тревожил.
- Пошли обратно, - сказал он.
- Постой, - Том кивнул куда-то. - Там дом.
Билл пригляделся: среди серых стволов, действительно, находился темный сруб избы. Чуть заметно мелькал огонек за занавесками, из трубы шел сизый дымок. "Странно, а дымом не пахнет", - подумал Билл.
- Зайдем? - предложил Том. - Дорогу спросим, мож, и работу найдем.
Машинально Билл глянул на солнце, чтобы определить время, и не определил: плотная туманная дымка скрывала солнце, да и свет был какой-то неживой, вроде отраженного лунного. Пока Билл колебался, Том пошел к избе.
За привычку старшего брата соваться куда не следует младшему хотелось его прибить.
Тем временем Том постучал. Распахнулась дверь, послышались залихватские звуки неизвестного инструмента и пьяные голоса. Женщина с фонарем в руке пригласила войти. Том вошел, следом заторопился Билл.
Народу в горнице много набилось, видать, что-то праздновали. Стол накрыт, музыкант яростно наигрывал плясовую на инструменте, который братья раньше не видели: две доски с кнопками, соединенные мехами. Хозяйка усадила братьев за стол, стала угощать.
- Чарку! Чарку налей! - прохрипел чей-то бас.
"Почему на столе нет металлической посуды? - удивился Билл. - Стекло, дерево, глина... ложки деревянные и ножи костяные". Да еще усилился тот неприятный сладковатый запах, который Билла раздражал в лесу.
Улыбаясь, хозяйка наполнила две чарки прозрачной жидкостью. Братьям случалось такое пробовать, потому они представляли крепость напитка. Том заранее придвинул закуски, Билл тоже потянулся к блюдам и уронил на пол пустую деревянную миску. Миска укатилась под стол, Билл полез ее доставать и окаменел: вместо ступней у всех присутствующих были козлиные копыта.
Увидев помертвевшее лицо брата, Том быстро поставил чарку на стол.
- Ты чего? - тревожно спросил он.
Музыка заиграла громче. Билл не осмелился орать, но взглядом выразительно указал на дверь. Не расспрашивая, Том выбрался из-за стола, Билл тоже, и братья стали подбираться к двери.
- А ну стой! - гаркнул хриплый бас.
- Не пущай их! - завизжала молодая развязная девица, до того строившая Тому глазки.
Братья рванули к двери открыто, но их перехватили. Том увидел ноги добрых молодцев и красных девиц и едва не грянулся в обморок.
- Ага! - несколько пар рук потащили было братьев обратно к столу, когда вдруг дверь распахнулась, и в проем ворвался громадный косматый медведь.
При виде зверя обитатели завизжали от неподдельного ужаса, отпустили жертв и в панике бросились по углам. Музыкант, отшвырнув инструмент, попытался спрятаться за печку.
Грозно взревев, медведь сделал то, от чего и Билл, и Том впали в ступор: обхватив братьев могучими лапами, он вышвырнул их за порог, а сам, оставшись в избе, набросился на ее обитателей. Ух, как понесло изнутри запахом, который Билл, наконец, различил: запахом тлена и разложения. Тома изрядно вывернуло наизнанку, Билл сдержался.
Во второй раз братья ошалели, когда вернувшийся медведь заговорил.
- Да что же это такое! - проревел он, уперев в бока когтистые лапы. - Уже в берлогу вход перенес, нет, все равно лезут - и кто? Не шаманы, не некроманты, не заклинатели духов, а два деревенских раздолбая! Вот и сторожи вход в Навье царство, вот и отвечай за таких придурков. Не жрали хоть тут ничего? - наклонившись, медведь быстро обнюхал лица людей. - Ну, хвала богам, хватило ума, - он поднял братьев за шиворот, повернул к выходу. - Быстро! Шевелите ногами.
Братья торопились, медведь крыл их отборной руганью. Билл устал удивляться, Том еще выглядел ошарашенным. "Мы попали в мир мертвых?" - успел подумать Билл, прежде чем влетел головой вперед в узкий лаз. Поднялся, согнулся, пошел.
Медведь позади не умолкал:
- ...кретины, идиоты, тупиковая ветвь эволюции!
Последнего выражения сторожа мира мертвых братья не поняли, но оскорбились.
- Мы случайно, - вякнул Том, и от медвежьего шлепка влетел в ход, догнав брата.
- Утырки, - проговорил медведь, подождал, пока братья выйдут в берлогу и полез за ними.
Пока он лез, слова, которые он произносил, постепенно становились неразборчивым, но злобным рычаньем. В берлоге медведь говорить уже не смог, но подсобил выбраться из ямы, указал лапой братьям направление, а другой лапой очень выразительно покрутил себе у виска.
Билл посмотрел на медведя, вздохнул и сказал:
- Никакие мы не утырки, - подумав, добавил: - спасибо... что выручил.
- Да, - подвел итог своим размышлениям Том, когда братья выбрались на лесную дорогу. - Повезло.
Он остановился и вытряхнул из дорожного мешка снедь, утащенную с пиршественного стола. На дорогу упали обломки старых костей и какая-то труха. Братья посмотрели на это, переглянулись и заторопились дальше.


Автор: Вэдер Ольга.
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Сегодня, 05:40 by Птичка-мозгоклюйкаПросмотров: 41Комментарии: 0
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Ключевые слова: Навь мертвецы медведь ночевка

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