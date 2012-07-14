Усадьба и лес

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 08:36

Птичка-мозгоклюйка Просмотров: 64 Комментарии: 4 +5 Сегодня, 06:44 by

Усадьба, возникшая на пути, оставляла двойственное впечатление: с одной стороны, она была построена добротно и не лишена украшений. На фасаде симметрично располагались две пары декоративных колонн с резными капителями, меж которых проходила балюстрада широкого окна второго этажа. С другой стороны, несмотря на два этажа, усадьба казалась приземистой, а полукруглый балкон нависал над дорогой, как некая дозорная галерея.- Зайдем? - без особой надежды предложил брату Том.Рассматривающий особняк Билл перевел взгляд на дорогу. Мили через две она пропадала в светлом, пронизанном солнечными лучами, березовом лесу, а дальше, как знали братья, находился город, недавно получивший статус столицы герцогства. В город братья и шли.- Не, - усадьба Биллу не понравилась с первого взгляда, хотя причин антипатии он назвать бы не смог. Дом как дом. - Если поторопимся, засветло пройдем лес.- Молодые люди! - раздался голос.Братья одновременно повернулись на звук. На высоком крыльце стоял представительный мужчина с благородной сединой. Одет он был добротно, но без лишней роскоши. Дворянин со средним доходом, уверенно определил Билл и вежливо сказал:- Да, сударь?- Куда направляетесь? - последовал вопрос.Билл неопределенно махнул рукой в сторону леса. Хозяин усадьбы спустился с крыльца, продолжая смотреть на братьев пристальным немигающим взглядом.- Не хотите ли у меня поработать? - спросил он. - Надобно дом держать в чистоте, двор и во-о-н ту постройку, - повернувшись всем корпусом, хозяин подбородком указал на далекое строение за усадьбой.Билл замялся, зато Том вылез с вопросами насчет оплаты. Выяснилось, что платить хозяин обязуется хорошо и готов на месте выдать небольшую сумму вперед. Поколебавшись, Билл кивнул. Через полчаса, получив от хозяина горсть медных грошей, Билл знакомился с окрестностями. Том изучал дом. Дальнее строение за усадьбой оказалось каменным склепом.- Семейная усыпальница, - пояснил хозяин, - и я туда лягу в свой срок.Вход в гробницу охраняли две каменные собаки, вздернувшие морды к большой декоративной розетке над кованой решеткой ворот.Жутковатое место, подумал Билл. Когда он вернулся, брат возился на кухне: растопил плиту и чистил кастрюли.- Наш хозяин один живет, - подмигнул Том- Почему у него слуги не задерживаются? - вслух подумал Билл. - Платит неплохо, работы вроде бы немного. Может, со склепом что-то не то?- С каким склепом? - напрягся Том, и Билл рассказал ему о каменной усыпальнице с собаками.Том решительно отложил недочищенную кастрюлю и потянулся за курткой.- Пошли отсюда, - сказал он, не удивив брата: Том отличался изрядной трусостью. - Верни задаток и двигаем. Засветло через лес теперь не успеем, только лучше заночуем там.Билл знал, что в некоторых случаях переубедить брата невозможно. Похоже, сегодняшний случай был как раз таким. Извинившись, он отдал хозяину деньги. Тот развел руками:- Не судьба, значит. Да вы хоть переночуйте, зачем вам ночью через лес тащиться? Опять же полнолуние, про лес же в округе разные слухи ходят.Какие бы слухи ни ходили про лес, но он нравился Биллу куда сильнее усадьбы, несмотря на приветливость и расположение хозяина. Еще раз извинившись, Билл вышел из дома на дорогу, где его ждал брат.К лесу подошли в сумерках. Братья шли скорым шагом, не разговаривая. Пару раз Билл обернулся и поразился, насколько мрачно смотрится усадьба в наступающей темноте. В лесу было еще темнее, но дорога и стройные березовые стволы вдоль нее просматривались отлично.Вопреки обыкновению, Том не предлагал остановиться и развести костер, а спешил изо всех сил.- Может, на дерево заберемся? - предложил Билл. - Пересидим ночь.- Х-хорошая идея, - пропыхтел Том, - надо найти дерево повыше.Найдешь тут, как же, в такой темноте. Впрочем, скоро посветлело, поскольку начала всходить большая круглая луна.- Во! - Том указал пальцем на старую высокую березу с удобной развилкой. - Подсади.Едва они подошли к дереву, как издалека донесся раскатистый волчий вой. Обмирая от страха, Билл подсадил брата и вскарабкался сам. На ободранные руки и распоротые о сучок штаны никто из братьев внимания не обратил, потому что на фоне второго волчьего воя, раздавшегося гораздо ближе, это было мелочью.Зверь возник внезапно - коренастый, серебристо-седой, освещенный поднявшейся над верхушками деревьев луной. Глаза его, горевшие красными огнями, остановились на березе, где сидели Билл с Томом. Поймав взгляд волка, Билл едва не обмочился от ужаса. Том одной рукой крестился, другой держался за сердце.Принюхавшись, зверь зарычал, но вперед не пошел, словно бы колеблясь. Несмотря на страх, Билл заметил, что волку будто что-то мешает броситься к дереву, попытаться достать добычу. Продолжая свирепо рычать, зверь оглядывался в нерешительности, затем все же медленно двинулся к березе. Билл покрепче обхватил ствол, чувствуя, как дрожат руки.Не достанешь, подумал он, мы сидим высоко.Последовавший прыжок зверя и щелкнувшие у самой ноги зубы заставили его усомниться в этом. Новая волна страха едва не парализовала мышцы, а Том, похоже, начал терять сознание от ужаса и предчувствия скорой смерти.Кровожадный зверь подобрался, готовясь ко второму прыжку, но внезапно какое-то огромное животное налетело на волка, заставив того кубарем прокатиться по дороге. Поднятая пыль на несколько мгновений заслонила место схватки, а когда пыль осела, Билл увидел стоящих друг против друга волка и могучего белого жеребца с витым рогом посреди лба.Единорог! Огрызнувшись, волк начал отступать. Он явно боялся своего противника. Единорог наступал, угрожая рогом, и чем ближе он подходил к волку, тем сильнее светилась его шерсть. Прижавшись брюхом к земле, волк отползал, затем, выбрав момент, развернулся и бросился прочь. Единорог помчался следом, стараясь догнать, затоптать копытами.- Сволочь же наш хозяин, - слабо проблеял Билл, чувствуя, что опасность миновала. - Про этот лес, говорит, разные слухи ходят. Оставайтесь, говорит. С***ка, - когда Билл ругался, страх понемногу отпускал его. - Лучше бы мы сразу сюда пришли, говорят, единороги людей не трогают.Том перестал держаться за сердце. Его тоже отпускало.- Он не с***ка, он кобель, - слабым голосом выдал Том.От неожиданности Билл окончательно пришел в себя.- Чего? - спросил он.- Ну ты должен был сообразить, - старший братец опасливо покосился в ту сторону, куда умчались волшебные существа, - отговаривал нас в лес идти, уговаривал остаться ночевать в ночь полнолуния. Дом пустой, никакой живности. Слуги не задерживаются. И эта... перед усыпальницей две фигуры... я ж сходил посмотреть... Билли, там не собаки. Волки там. На луну воют, - Том прислушался, но вокруг было тихо. - Оборотень он, хозяин наш. Вот бы мы сегодня ночевать остались... у него, - Том передернулся так, что чуть не упал с дерева.Мягкий перестук копыт возвестил о возвращении единорога. Триумфально вскинув красивую голову, зверь пробежал мимо легкой рысцой и углубился в лес.- Ты как хочешь, а в столице я попробую сходить в Судебную Коллегию, - Билл погрозил кулаком в сторону волчьей усадьбы, - поразвели тут нечисть всякую.Автор - Вэдер Ольга.

Ключевые слова: Оборотень единорог волки

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