Несуществующий человек (4-5)

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:49

Причина: Стилистика автора сохранена.

Ju-Lia Просмотров: 39 Комментарии: 0 0 Вчера, 19:49 by

4.Он стоял, как вкопанный, возле собственной входной двери и с осторожностью заглядывал через проём внутрь. Во всей квартире был включен свет, и уже с порога можно было увидеть учинённый там кем-то разгром. Ящики комода в прихожей были выпотрошены на пол, дверцы кухонного гарнитура раззявлены, зияя пустыми полками. Их содержимое комом валялось на полу. В его квартире кто-то был. Рэдман это сразу понял, потому что биометрические ключи были только у него. Взломать такой замок какому-нибудь простофиле было просто невозможно, и Скотт сразу же почуял неладное. Он не стал заходить внутрь, опасаясь, что там ещё мог кто-то быть из взломщиков. Вернувшись обратно на парковку, мужчина набрал номер своей девушки. После продолжительных гудков Грейс наконец-то ответила ему. Она была у своих родителей. Но любопытства ради Рэдман всё же приехал к ней домой, и поднявшись на этаж, увидел ту же самую картину. Пустая и перевёрнутая верх дном квартира. Вот тут-то он и почуял, что дело по-настоящему плохо.– Алло? Чейз? – зачем-то шёпотом спросил он.– Скотти, чего тебе надо в такой час? – недовольно буркнул друг.– Можно я сейчас приеду к тебе?– Э… ну, приезжай. Что-то стряслось?– Объясню как только приеду. Не по телефону.Спустя четверть часа, Рэдман уже сидел в скромной гостиной друга, опрокидывая второй стакан с виски.– Грейс у родителей. В её квартире кто-то был и тоже что-то искал! – взволнованно тараторил Рэдман.– Тихо-тихо! – Чейз вскинул руки и сел в кресло напротив него, – Давай спокойно подумаем. Твою квартиру кто-то обыскивал. И квартиру Грейс тоже. Возможно это было в одно время, но тебя дома не было. Где ты, кстати, был?– В Маунт Верноне. Я был там весь день, со вчерашнего вечера.– И какого хрена тебя туда понесло?– Ройс Керри. Я искал информацию о нём.– Скотти, что за фигней ты страдаешь? Астронавт-бабуля наплела тебе какую-то сказку, про несуществующего человека, и теперь ты ищешь этого вымышленного персонажа по всему штату?!– Во-первых, Чейз, это не сказка. Документы Ройса Керри уничтожили, как и все упоминания о нём даже в прессе. Он был девятым членом той экспедиции. И во-вторых, я нашёл человека, который вспомнил его. Так что это не бред, а реальный шанс узнать, что тогда произошло на самом деле.Чейз выдохнул, хлопнув себя по коленям, и откинулся на спинку кресла.– И вот что ты только вляпался?– Я пока и сам не знаю. Но происходящее мне уже не нравится.– А ты поговорил хоть с кем-нибудь из остальных членов команды?– Если бы это было так просто! К одной только Спейсек пришлось заранее заказывать пропуск, писать официальную бумагу для визита, а затем ждать подтверждения, как оказалось. Она живет в хорошо охраняемом посёлке. Местоположение остальных обнаружить вообще не удалось. Одна только Джессика Эванс находится до сих пор в психиатрической клинике, что в Канзасе.– С этим человеком явно связано что-то нехорошее, – покачал головой Чейз.– Эванс осталась последней, и я должен попробовать спросить её.– И что, ты собираешься поехать за этим туда?– А что мне ещё остается, Чейз? Мою и Грейс квартиры уже обыскали, сразу же после того как я начал активно искать его! Не удивлюсь, если за мной уже начали следить.Рэдман был прав. По дороге до Канзаса он пару раз заметил одну и ту же машину, следовавшую за ним до самого аэропорта. Сев в самолёт, он немного расслабился, подумав, что мог обескуражить своих преследователей спонтанным отъездом, и те не последуют за ним. Однако уже через час, сойдя с трапа, ему вновь начало казаться, что за ним следят. Сняв скромный номер в гостинице, Рэдман ещё полночи не мог сомкнуть глаз, мучаясь от тревожного состояния. Утро выдалось тяжелым. Отняв, будто каменную, голову от подушки, он тут же посмотрел на часы. Девять утра. Тут же набрал номер психиатрической клиники и, к своему разочарованию, выяснил, что посещения к Джессике Эванс невозможны кому-либо из сторонних лиц, кроме родственников. Закончив звонок, Скотт пришёл в ярость и швырнул трубку об стену. На что он только рассчитывал? Почти всё, что связано с чёртовым Керри постоянно против него!– Чейз?– Рэдман? Почему ты звонишь по защищённому каналу? С тобой все в порядке?– Да. За мной следят. Слушай внимательно. Ты сможешь залезть в один компьютер как только я скажу?– Могу. А маячок у тебя с собой?– С собой. Жди от меня сообщение в течение этого часа и будь наготове. Я не знаю, как там сложатся обстоятельства, но у тебя будет очень мало времени. Понял?– Да-да! Чёрт, ты будто решил вспомнить юность…Рэдман знал, что ему не дадут разрешение на посещение Джессики Эванс, и её состояние не предполагает полноценного общения. Возможно, она не сможет сказать ни слова, и даже не посмотрит на него. Но решение уже было принято.Он стоял перед стойкой регистратуры, и медсестра талдычила ему всё то же самое, что он уже слышал ранее по телефону: посещения к мисс Эванс запрещены. На счастье Рэдмана её кто-то отвлёк, и на время стойка осталась пуста. Он тут же незаметно вытащил из нагрудного кармана крохотный круглый предмет и прилепил его к моноблоку компьютера. Затем достал свой телефон. Время пошло. Медсестры всё не было, и Рэдман продолжал делать вид, будто всё ещё ждёт её. Чейзу понадобилась минута, чтобы скачать данные с жесткого диска, и ещё десять на поиски одной единственной фразы.«Джссика Эванс. Палата №54, 2й этаж», – наконец пришло сообщение. Рэдман глубоко вздохнул, отодрал маячок и осмотрелся. Придется пойти на особые ухищрения, чтобы пройти в отделение, где содержалась Эванс. Рэдман встал и направился на встречу одному из персонала.– Ой, простите, – сказал он после «случайного» столкновения с мужчиной.Тот только покачал головой и двинулся себе дальше. Мастер-ключ был у него. Он снова достал телефон. Чейз прислал план этой больницы. Наскоро изучив её, Рэдман сразу отметил все технические помещения обслуживающего персонала, где можно было бы спрятаться и позаимствовать одежду для маскировки. Путь отхода, к сожалению, был только один со второго этажа — через окно. Он прекрасно знал, что его довольно быстро заметят и схватят, но обдумывать оправдательную речь уже не было времени. Ему нужна была только минута, чтобы узнать, помнит ли Джессика Эванс Ройса Керри или нет.Улучив момент, Рэдман провел ключом в замке и проник внутрь. На первом этаже располагалось отделение интенсивной терапии. На втором — отделение психиатрии и психотерапии. Сердце бешено колотилось. Рэдман снова провел ключом и юркнул в первое техническое помещение. Там же в шкафу он нашел униформу уброщика, тяжело дыша, переоделся. Давно он не испытывал такого адреналина. Схватил тележку со шваброй и двинулся по направлению к лестнице. С полуопущенной вниз головой, Скотт успешно поднялся на второй этаж и стараясь избегать прямого взгляда с персоналом. Ни с кем больше не сталкиваясь, он нашёл 54-ю палату. С замиранием сердца провел ключом в замке, совершенно не зная, подходит ли этот ключ к палатам, и увидел зелёный огонек. Бросив тележку у входа, он вошёл внутрь. Эванс сидела в инвалидном кресле лицом к окну. Двигаясь будто в киселе, Рэдман обошел её спереди и взглянул в глаза пожилой женщины. Казалось, она сперва даже не заметила своего посетителя, но потом её взгляд медленно перешёл на него, и Рэдман, как только увидел, что зрительный контакт установлен, сразу, не раздумывая, достал фотографию.– Джессика, – еле выдавил он, в горле все совершенно пересохло. – Меня зовут Скотт, и я хочу только спросить вас, знаете ли вы этого человека? Вы помните его?Она продолжала смотреть на него, не видя выставленное перед ней фото. Шли мгновения. Рэдман ждал. И прежде, чем мужчина начал думать, что у него ничего не получится, Эванс вдруг снова словно очнулась и всё-таки посмотрела на фото. Мужчина внимательно следил за её реакцией. Он знал, что она, скорее всего, ничего не скажет, и ответ стоит читать лишь по выражению лица душевнобольной. Если оно, конечно, изменится…И оно менялось.Эванс пристально впилась взглядом в фотографию Ройса Керри, и глаза её в испуге расширились. Уголки рта медленно поползли вниз, рот приоткрылся, изображая гримасу ужаса. Она часто задышала и, казалось, вот-вот закричит.– Вы помните его, – сказал Рэдман.Женщина утвердительно замотала головой и подняла руку, пытаясь показать, чтобы он убрал фотографию. Изображение человека, который, вероятно, был виновен в её безумии, очень сильно напугало женщину. Этого уже было достаточно. Если сей факт и мог как-то подтвердить существование Керри, то его местонахождение для Редмана всё равно оставалось загадкой. В этот момент в палату вошла пара мужчин в костюме охраны. Что ж, ожидаемо. Редман был готов объяснить им кто он и зачем вломился сюда, даже заплатить штраф за нарушение порядка.– Мистер, прошу пройти с нами. Вам нельзя находиться здесь.Рэдман спокойно показал раскрытые ладони, давая понять, что не опасен, и послушно удалился вслед за ними. Его привели в маленькую комнатку, и, только садясь на стул, Скотт понял, что что-то не так. Но было уже поздно. Он почувствовал легкий укол в шею, и в глазах мгновенно потемнело…5.Тысячи игл пронзили кожу, и сознание Рэдмана наконец-то пробудилось. Он издал слабый стон, пытаясь поднять голову. Из приоткрытого рта текла тонкая струйка слюны, шея до ужаса затекла. Пошевелив руками, он обнаружил на них наручники. Рэдман сидел на стуле в белой комнате, совершенно не в той, куда его привела охрана. Перед ним стоял стол и на нём стакан с водой. Когда глаза привыкли к освещению, он осмотрелся и увидел на стене, что напротив, широкое прямоугольное зеркало. Что-то тихо щелкнуло, и оттуда послышались шаги. За ним наблюдали. Он попытался размять шею, но связанными руками это было сделать крайне трудно, поэтому, с болезненным кряхтением, Рэдман покрутил головой в разные стороны, и в этот момент в комнату кто-то вошел через дверь справа от зеркала. Темноволосый мужчина в черном костюме, безо всяких опознавательных нашивок или бэйджа, сел перед ним за стол напротив.– Где я? – первым делом терпеливо спросил Рэдман. – Это теперь так выглядит наказание вместо штрафов?– Я не могу вам сказать. Это секретная информация. Я обязан сообщить вам, что теперь у вас нет права покинуть это место, так как вы нарушили секретность одного из наших дел.– Что, простите? Какого черта, мать вашу?! Кто это вы такие, чтобы так распоряжаться чужими правами? – рявкнул Рэдман, моментально приходя в себя. – Я простой журналист!!!Прилив адреналина прояснил мысли, и Скотт теперь четко понимал, что его похитили. Вся одежда была при нём, но карманы, естественно, пусты.– Вопросы здесь задаю я, – беспристрастно ответил мужчина. – Пожалуйста, держите себя в руках, и тогда я с радостью сниму с вас наручники.Рэдман продолжал искоса поглядывать на него, решая сначала узнать, удастся ли вытянуть что-то из их беседы по поводу его похищения. Если таковая конечно получится.– Откуда вы узнали об итерации №1?– Чего?– Ройс Керри. Откуда вы узнали о нём?– Сьюзан Спейсек рассказала мне. Они были коллегами. Не так давно я брал у неё интервью.Мужчиина тут же вытащил из кармана пиджака свой телефон и сделал в нём кое-какие манипуляции, после чего сразу убрал обратно.– Кто такой Ройс Керри? Вы объясните мне? Я здесь из-за него?– Дело, касающееся итерации №1, никак не должно было коснуться кого-то из внешнего мира. Сьюзан Спейсек должна была молчать, в обмен на свою свободу. Вы — первый человек, зашедший так далеко по этом делу, создав при этом слишком много шума. Поэтому вы здесь. Вы не должны были знать об этом человеке. Никто не должен был знать. Потому что его в принципе никогда не должно было быть здесь.– И что теперь?! Вы меня убьете?– Вы стали причастны к делу, суть которого не должна была знать общественность. Объект нарушения подлежит уничтожению, дабы прекратить распространение опасной информации. Либо… – мужчина сделал паузу и пристально посмотрел в глаза Рэдману. – Объект нарушения может остаться внутри нашей системы, но все свидетельства его прошлой жизни в таком случае будет стёрты. Как физические, так и документальные. Это беспрецедентное решение приняло начальство. Ваши действия впечатлили их.– Конечно, мать вашу, я хочу жить! – Рэдман во все глаза вытаращился на своего собеседника. Он внезапно понял, что те, кто так с легкостью говорят о таком, имеют достаточную власть над обществом или даже целым государством, чтобы стереть все признаки существования в нём кого-либо. На миг Скотту вдруг стало дурно. Сам не зная как, он поверил этому человеку. Вспомнив свою и Грейс обысканные квартиры, слежку до самого аэропорта, он подумал, что уже тогда надо задуматься, куда он лезет. Мужчина встал и снял с него наручники. Воспользовавшись этим, Рэдман тут же схватил стакан и жадно выпил всю воду.– Следуйте за мной, – сказал мужчина.Шагая по коридору, Скотт изо всех старался напрячь все органы чувств, чтобы понять и оценить обстановку. В воздухе было достаточно влажности, никаких посторонних отличительных запахов не ощущалось. Было не понятно, они находились под землей или где-то наверху. Его завели в соседнюю комнату, по обстановке напоминавшую мини-лабораторию. Девушка в белом комбинезоне кивнула мужчине и взяла со стола бритву.– Не волнуйтесь, по распоряжению руководства, вы обязаны пройти предварительную процедуру оформления. В будущем, пожалуйста, следуйте всем указаниям вашего куратора.– Что вы будете делать со мной? Что меня ждёт?– Сейчас я вживлю вам устройство слежения, и, до окончательного решения руководства, вы будете помещены во временный карантин. Не беспокойтесь, вы будете обеспечены всем необходимым на этот период, – сказав это, она сбрила небольшой участок затылочной области его головы, и затем, Рэдман почувствовал там неприятное жжение. Здесь же ему пришлось снять всю свою одежду и переодеться в выданный ими серый комбинезон. После чего начались долгие часы допросов. Рэдман не знал, сколько времени прошло, но под конец этого всего он был уже достаточно уставшим и измотанным. Он повторял им одно и то же: подробности интервью с миссис Спейсек, и встреча с Джессикой Эванс. На счет всего остального у них уже была полная информация. Все его звонки и запросы в государственные службы, а так же подробная информация о его прошлом. Он не знал в точности, что его ждало дальше, но сейчас он был абсолютно уверен в том, что со всей своей прошлой жизнью действительно придётся окончательно проститься. Конечно, как и любой другой рационально мыслящий обыватель, Скотт предполагал существование таких мест. Но он и подумать не мог, что казалось бы, очередное невинное интервью окончится попадаем в сети какой-то секретной организации, которая за раскрытие их тайн, властна ставить виновника перед таким жестоким выбором: смерть или работа у них. Теперь все предыдущие проблемы, пережитые из-за его чрезмерного любопытства, показались настолько несерьезными, что ему хотелось заплакать. Очередной человек в черном вышел из комнаты, и Рэдман тяжко вздохнул. Когда же это закончится? Дверь снова открылась, и вошёл уже знакомый ему мужчина, что был первым пришедшим к нему после пробуждения. Ничьих имен он так и не услышал, никаких надписей или табличек на стенах. Временами все казалось ему фарсом, устроенной той самой психбольницей, а происходящее каким-то идиотским незаконным экспериментом.– Осталось лишь подписать бумаги, – сказал мужчина. – Затем вы отправитесь отдыхать, и, конечно же, ужин.Рэдман уже было приготовился снова куда-то идти с ним, но тут мужчине неожиданно позвонили и он принял звонок в своём наушнике.– Понял. Хорошо, – коротко ответил он, поднялся и сразу же вышел.Через мгновение дверь снова открылась, и снова кто-то вошёл. Рэдман устал от этих бесконечных хождений туда-сюда, и в этот раз ему уже было совершенно все равно кто сел за стол напротив него. Он просто сидел на стуле, опустив голову вниз, чуть съехав на стуле. Воцарилось молчание. Пришедший не издал ни звука, казалось, даже не было слышно как он дышит. Внезапно Рэдман почувствовал учащённое сердцебиение, и на миг стало трудно дышать. Пол под его ногами слегка качнулся, и Скотт ощутил необъяснимую тревогу. Он резко вскинул голову и посмотрел на своего посетителя. Перед ним спокойно сидел симпатичный молодой мужчина, средних лет. Слегка смуглая кожа, серо-зеленые глаза, которые внимательно смотрели на него, тёмно-русые волосы, оформленные в модную стрижку примерно пятидесятилетней давности, и непонятное, еле различимое тату под глазами в виде трёх белых линий, лучами расходящихся в разные стороны. Тошнота подкатила к горлу, и Рэдман в ужасе соскочил со стула, упав на пол. В нарастающей панике, не понимая, что с ним происходит, журналист стремительно попятился назад и уперся спиной в стену. Дымчатая пелена начала застилать глаза, на её фоне он уже с трудом смог различить приближающуюся к нему фигуру. Мужчина встал из-за стола и приблизился к нему.– Вы же не Ройс Керри!? Не подходите! Вы не Ройс Керри!!! Нет!!! – заорал в ужасе Рэдман.– Пожалуйста, успокойтесь, – где-то рядом послышался приятный тембр. – Вы просто переволновались. Позвольте я…И незнакомец, присев рядом на корточки, протянул к лицу Скотта свою руку. Тот ощутил приятное прикосновение прохладных пальцев к своему лбу, и туман в голове вдруг начал стремительно проясняться. В желудке пропали неприятные ощущения. Рэдман смог, наконец, облегчённо вздохнуть. Каким-то непостижимым образом от его прикосновения успокоилось сердце, дыхание выровнялось. Скотт увидел, как склонившийся над ним мужчина дружелюбно улыбается и говорит:– Конечно, я не Ройс Керри. Меня зовут Кайл МакКиннон. Я решил сам вам отнести бумаги на подпись. Пожалуйста, давайте присядем.МакКиннон подал ему руку. Рэдман поднялся и только сейчас отметил, что его посетитель был гораздо выше его самого. Он и сам-то был немаленьким, около метра семидесяти пяти, но рост МакКинонна явно достигал чуть больше двух метров.– Теперь-то, когда я уже согласился на всё, что только можно, я могу знать, что это за чёртова «итерация №1»? Кто такой Ройс Керри и где он?– Вы - первый человек, который не побоялся попробовать это узнать. Поэтому мне захотелось взглянуть на вас. Люди с такими навыками нужны нам.– Я не знал, к чему это приведёт.– Не удивительно, для такого как вы, – Кайл слегка улыбнулся одними уголками рта. – Ройс Керри был возвращён «домой». Если то место, откуда он явился, можно так назвать. Вы что-нибудь помните из курса университетской физики?– А как это связано с тем, о ком мы сейчас говорим? – недоуменно спросил Рэдман.– Напрямую, – просто ответил МакКиннон. – Вы помните теорию Фостера?– Ну, это подраздел квантовой физики и его теория, кажется, была о связанности частиц и параллельных мирах.– Всё верно. Сейчас это преподают чуть ли не в каждом высшем заведении. Эффект раздвоения квантов и способность частиц находится одновременно в двух местах. В теории говорится, что это обусловлено влиянием других частиц из ближайшей параллельной Вселенной, которые вступают во взаимодействие с нашими, и тем самым оказываются в связанном состоянии.– Да, я припоминаю содержание этой теории…– Ройс Керри не из этого мира. В абсолютно каждой параллельной реальности у всех людей и предметов есть свои двойники, которые частично или полностью похожи друг на друга. Странность этого человека в том, что он не имеет двойников. Мы не знаем, откуда он пришёл. Достоверно точно известно, что органическая жизнь из параллельных миров не может негативно влиять друг на друга. Ройс Керри – это аномалия, необъяснимым образом проявившая себя именно в вашем мире. Его приход породил после себя каскадный эффект таких же, как он сам, ошибок, итераций — в математическом смысле многократных повторений одного и того же действия. Задача моего отдела была в устранении этой ошибки. Сейчас все перемещения каждого отдельного индивидуума между реальностями подвергаются строгому контролю. Появление таких людей без «адреса» является серьезной угрозой для человечества. И на данный момент все итерации были стерты из вашей реальности, по средствам удаления самой первой — Ройса Керри. Того, с которого всё началось.– Вы говорите так, будто вы тоже…– Да, я тоже не отсюда, – кивнул МакКиннон. – Эта операция была произведена вчера, а сегодня меня известили о вас.– В других мирах я тоже попал сюда?– Нет, только в этом. Потому что Ройс Керри был только в этом мире. Поэтому ваша история, мистер Рэдман, именно в этой реальности приобрела такой поворот. Во всех остальных известных нам мирах вы продолжаете спокойно работать журналистом в «Бёрнинг фрайдэй». Хоть мы вчера и уничтожили все свидетельства пребывания здесь этого человека, он все равно внес изменения в историю вашего мира.– Вчера? Как это? Спейсек говорила, что все упоминания о нём, даже шкафчик уничтожили сразу после полёта в 2056-ом!– Для вас, мистер Рэдман, это произошло тридцать лет назад, а я там была вчера, – сказал Кайл и улыбнулся. – Ознакомьтесь, пожалуйста, с бумагами и поставьте подписи везде, где отмечено. Вам предстоит узнать ещё больше, чем я вам сейчас рассказал.Сказав это, МакКиннон оставил его одного наедине с несколькими листами бумаги. Рэдман придвинул их к себе и в правом верхнем углу прочитал: Специальный отдел «Горизонт». И кому же принадлежит этот отдел? Он перевернул листы, оценив объем текста, который ему предстояло изучить, и в самом конце всего лишь одна графа для подписи. Что ж, если для начала новой жизни требовалось лишь поставить свою подпись, раньше Рэдман был бы готов это сделать не раздумывая. Главное чтобы эта новая жизнь была лучше нынешней. Но у него и так все было хорошо, до тех пор, пока он не согласился на это интервью, перевернувшее всю его жизнь. Соприкосновение с тайной из детства просило слишком дорогую цену. Его личную историю уничтожат. Так же как и с Ройсом Керри, уберут все документы и упоминания из архивов. Дадут новое имя. Он сам станет таким же «несуществующим человеком», для всех остальных кроме самого себя. Потому что Скотт Рэдман по неосторожности влез туда, куда ему не следовало. А новая личность будет чиста и сможет узнать, что там за горизонтом. Прощай Чейз, Грейс и отец... Единственный среди остальных, таких же, как он двойников, получивший свою уникальную историю. Рэдман взял ручку и занёс её над бумагой.

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