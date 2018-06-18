Паранормальное явление

Паранормальное явлениеВсем доброго времени суток! Хочу поделиться историей, которая произошла буквально на днях, в квартире у моей сестры (видео с места происшествия прилагаю). Моя сестра живет в Киеве со своим мужем. И вот, недавно вернувшись домой с работы, обнаружили следующую картину: журнальный столик был перевернут. Нет, он не упал, он был просто вертикально перевернут. Покрывало с кровати было сорвано и валялось на полу, а на компьютере была вода.
Они с мужем жуткие кошатники. У них дома живет 4 кота. Но, если один из котов и запрыгнул на этот столик, то он бы его уронил. Перевернуть вверх дном вряд ли бы получилось. Опять же, что за вода на компьютере? В квартире установлена онлайн веб камера. Они ее установили, чтобы в реальном режиме смотреть, чем коты занимаются дома, когда их нет. Так вот, в эту камеру кое-что попало.
Живут они на 17 этаже. Окна плотно закрыты (в Киеве очень дорогое тепло). Опять же окна они не открывают, чтобы коты не повыпадали. Никакого сквозняка нет. На видео можно предположить, что это пролетела пылинка. Сначала она появляется на заднем плане, а потом пролетает прямо мимо камеры. Но, обратите внимание на странную траекторию, и почему она светится? Что такое произошло в доме, и что попало на камеру? Жду ваших предположений. Я не знаю, приложилось ли видео, поэтому дублирую его ссылкой: Видео.
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 19:25
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 19:25 by DeshПросмотров: 192Комментарии: 7
Ключевые слова: Сущность квартира стол авторская история