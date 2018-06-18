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Истории из жизни

Паранормальное явление

Всем доброго времени суток! Хочу поделиться историей, которая произошла буквально на днях, в квартире у моей сестры (видео с места происшествия прилагаю). Моя сестра живет в Киеве со своим мужем. И вот, недавно вернувшись домой с работы, обнаружили следующую картину: журнальный столик был перевернут. Нет, он не упал, он был просто вертикально перевернут. Покрывало с кровати было сорвано и валялось на полу, а на компьютере была вода.

Они с мужем жуткие кошатники. У них дома живет 4 кота. Но, если один из котов и запрыгнул на этот столик, то он бы его уронил. Перевернуть вверх дном вряд ли бы получилось. Опять же, что за вода на компьютере? В квартире установлена онлайн веб камера. Они ее установили, чтобы в реальном режиме смотреть, чем коты занимаются дома, когда их нет. Так вот, в эту камеру кое-что попало.

Живут они на 17 этаже. Окна плотно закрыты (в Киеве очень дорогое тепло). Опять же окна они не открывают, чтобы коты не повыпадали. Никакого сквозняка нет. На видео можно предположить, что это пролетела пылинка. Сначала она появляется на заднем плане, а потом пролетает прямо мимо камеры. Но, обратите внимание на странную траекторию, и почему она светится? Что такое произошло в доме, и что попало на камеру? Жду ваших предположений. Я не знаю, приложилось ли видео, поэтому дублирую его ссылкой: Видео.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 19:25
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 19:25 by DeshПросмотров: 192Комментарии: 7
+4

Ключевые слова: Сущность квартира стол авторская история

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Комментарии

#1 написал: neststalin
Сегодня, 19:28
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и где ссылка?? я не вижу
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#2 написал: Estellan
Сегодня, 19:30
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Комментариев: 2 261
neststalin
Последнее слово в тексте.)
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
#3 написал: neststalin
Сегодня, 19:31
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Комментариев: 137
чет не открывается, буду пробовать
Зарегистрирован: 18.06.2018
#4 написал: Mandor
Сегодня, 19:54
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Группа: Посетители
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Комментариев: 403
Коты и не такое утворить могут. И журнальный столик им, уж поверьте, не помеха. А летает моль обыкновенная, али муха-пьяница. И траектория у неё соответствующая. А светится -отражая свет, который падает аккурат из за камеры, видно от отражениям в стекле. Иногда мухи -это просто мухи)
Зарегистрирован: 6.05.2011
 
#5 написал: Desh
Сегодня, 20:34
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Публикаций: 4
Комментариев: 22
Цитата: Mandor
Коты и не такое утворить могут. И журнальный столик им, уж поверьте, не помеха. А летает моль обыкновенная, али муха-пьяница. И траектория у неё соответствующая. А светится -отражая свет, который падает аккурат из за камеры, видно от отражениям в стекле. Иногда мухи -это просто мухи)

Как-то не похоже это на моль, вообще ни разу
Зарегистрирован: 5.12.2014
#6 написал: ninabond
Сегодня, 20:44
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Репутация: (6|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 923
Не похоже на муху или моль...Да и на пыль не похоже...Может плазмоид? Плюс поставила)
Зарегистрирован: 2.03.2013
  
#7 написал: Arhip
Сегодня, 21:07
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Репутация: (1259|0)
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Комментариев: 1 157
Надо эксперимент провести. Пусть коты по очереди прыгают на стол и смотрите, каким образом он перевернется
Зарегистрирован: 29.08.2017
    
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