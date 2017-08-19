Ребёнок в запертой квартире

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:44

fas Просмотров: 198 Комментарии: 2 +7 Вчера, 23:44 by

Моя подруга Ксюша училась в институте, где познакомилась с Иваном. Молодому человеку понравилась Ксения, и он ей предложил встречаться, а через некоторое время они сняли вместе комнатку в трёхкомнатной квартире. В соседней комнате жил мужчина в солидном возрасте, а третья комната была пустая.Через какое-то время мы с Ксенией решили увидеться и вместе пойти по магазинчикам, вот тут то она мне и рассказала свою историю.Далее со слов подруги:"Ты, наверное, мне сейчас не поверишь, что я тебе расскажу! Легли спать с Иваном, просыпаемся от звука в прихожей, да такой ещё звук раздражающий, словно крыса стенку грызет, только громко так.У нас в комнату дверь была закрыта, поэтому не видно, кто там, а спустя минут десять Иван не выдержал и решил выйти в прихожу - выяснить, кто там шумит. Мне и самой интересно стало, что там, потому пошла вместе с ним.Около прихожей стоит шкаф, а около шкафа в углу стоит мальчик спиной к нам, лет шести на вид, хорошо одет так. Иван руку мальчику положил на плечо и спрашивает: "Мальчик, ты чего так поздно здесь делаешь?!". Мальчик голову к нам повернул и ответил: "В шкафу монстр!". Иван открыл дверцы шкафа и получилось, что мальчик оказался за дверцей шкафчика. Мы с Иваном осмотрели весь шкаф, но ничего подозрительного там не было. Закрывая дверцы шкафа, Иван сказал: "Нет там никого!". Смотрим, а мальчика-то и нет! Мы так перепугались и убежали обратно к себе в комнату с офигевшими шарами по пять рублей. Закрыли двери в комнату и не выходили до утра.Уснуть, конечно, сразу не удалось, только лишь под утро. На следующий день мы с Иваном решили спросить у мужчины из соседней комнаты про мальчика. Может, это его внук был? Но нет, мужчина на наш вопрос о внуках сказал: "Да у меня и детей-то своих нет, не говоря уже о внуках". Тогда мы решили рассказать все хозяйке квартиры и задать пару вопросов, когда та пришла за ежемесячной платой.После услышанной истории хозяйка сказала: " Ну вот... опять...". Мы с Иваном переглянулись и спросили у неё: "Что?". И она нам поведала историю прошлых жильцов этой квартиры. Здесь жила семья: мать, отец и их маленький сын. В один прекрасный день родителям пришлось оставить ребёнка дома одного и уехать на несколько часов, чтобы решить свои неотложные дела, а когда родители приехали обратно домой, то ребёнок пропал. Прямо в закрытой квартире пропал! Вызывали милицию, было расследование, но никаких следов не нашли, ни единой зацепочки, даже следов взлома не было... А в окно уж никто не мог забраться. Вот так и остался мальчик без вести пропавшим, и никто не знает, где он и что с ним. И мы были не первые, кто видел мальчика..."Спустя некоторое время Ксения и Иван съехали со съемного жилья. А вы вообще что думаете? Как вообще мог пропасть человек из закрытого помещения?!

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