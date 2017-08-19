Дневник экзорциста. Работа экзорциста

CheshireCat06 Просмотров: 73 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 07:01 by

Прошла неделя с тех пор, как Генри нашёл дневник. Он не вспоминал о своей находке ввиду того, что большую часть времени проводил в клинике и за написанием отчётов. Но в одно субботнее утро он вспомнил о ней. Генри перебирал почту и в куче писем обнаружил газету, заголовок которой гласил: «Самоубийство привело в замешательство полицию».«Любопытно», — подумал юноша и стал читать.Текст статьи был следующим:«Загадочный мужчина спрыгнул с крыши многоэтажного здания среди бела дня. Как заявляет полиция, при нём не оказалось никаких документов, которые удостоверяли бы его личность. Тело в настоящий момент находится в морге Массачусетской клиники и ждёт опознания.»Генри уже понял, о ком идёт речь. Он вспомнил мужчину, который лежал на асфальте и улыбался. Пареньку стало не по себе от нахлынувшего воспоминания. Но как это случилось? Должно же было что-то сподвигнуть его на такой шаг? Вряд ли он сделал это просто так. И тут Генри вспомнил про находку. «Может, ответ в дневнике? — подумал он. — Возможно, это прольёт свет на причину такого поступка автора.»— О чём задумался? — спросил юношу его сосед и друг Джордж, сонно входящий на кухню.— Да так, — уклончиво ответил Генри. — Ни о чём.— Ты какой-то загадочный. Что-то случилось?— Нет, всё в порядке.— Как знаешь, — сказал сосед. — Однако я вижу. Ты в последнее время сам не свой.Друг проходил интернатуру как хирург, так что в морге он бывает часто, и, возможно, видел тело мужчины.— Слушай, Джордж. Тут такое дело, — начал Генри. — К вам поступал темноволосый мужчина с улыбкой на лице? Знаю, звучит глупо, но всё же.— Да. К нам поступил такой неделю назад, — лицо друга стало серьёзным. — Впервые вижу, чтобы кто-то убивал себя, улыбаясь. Ужасное зрелище, я тебе скажу. А почему ты им так заинтересовался?— Я видел его тогда.— Тогда всё понятно. Увидев такое, во век не забудешь.— Это точно, — согласился Далтон.— Это всё очень странно, — начал сосед. — Он изрядно озадачил всех, кто его осматривал.— Что такое?— Время смерти не сходится. Как сказали очевидцы, он спрыгнул в районе двенадцати часов. А состояние его органов сказало другое. Все были, мягко говоря, в шоке.— А в чём дело-то?Джордж замялся. Он словно не знал, как это сказать.— В общем, дело в том, что он был мёртв за некоторое время до того, как сиганул с крыши, — сказал друг.— Это как? — в шоке спросил Генри.— А вот так. За пару часов уж точно.«Ну и дела, — подумал Далтон. — Т.е. это был живой мертвец. Как такое вообще возможно?»— А знаешь, что в этом самое страшное и загадочное? — спросил Джордж. — То, что его внутренние органы были в ужаснейшем состоянии ещё до его прыжка веры. Они были чрезвычайно повреждены. И это с учётом того, что все внешние повреждения были получены уже после падения. Вот и не знаешь даже, что думать. Глядя на это месиво, сложилось ощущение, будто его пожирали изнутри.Генри просто не находил слов.«Что же произошло?» — пронеслась у него тревожная мысль насчёт мужчины.Джорджа передёрнуло.— Ладно, давай не будем больше об этом, а то и свихнуться можно, — сказал сосед.После недолгой паузы он слегка оживился.— Слушай, такое дело, — начал друг. — Тут Кэтрин Смитт пригласила нас с тобой на вечеринку. Не хочешь развеяться? Отвлечёшься хоть немного.— Я бы с радостью, — ответил Генри. — Но совершенно нет настроя на развлечения.— Как хочешь. Расскажу тогда тебе, как всё прошло.Вечером, дождавшись, когда Джордж пойдёт на вечеринку, Далтон достал дневник из ящика. Юноша и сам не понимал, чем этот мужчина вызвал в нём такой интерес. Артур Андерсон. Вроде так он представился в самом начале. Генри решил узнать получше о его жизни, чтобы понимать, с каким человеком имеет дело.«Была не была» — подумал паренёк и открыл вторую страницу.«Похвально, что ты не избавился от дневника при первой возможности. Наверное, тебе интересно, как я дошёл до такой жизни. Я рос в приюте при церкви Портленда. Там мной занимался отец Карлос, который также был экзорцистом. Я стал постигать азы данного ремесла ввиду того, что ему нужен был наследник. Отец опекал меня, как родного сына и учил всему, что я знаю. Первая работёнка подвернулась мне в пятнадцать лет из-за моей самонадеянности, безрассудства и жажды доказать, что я чего-то стою. Тогда моя глупость чуть не стоила мне жизни. После этого, набираясь опыта, я встречал и такое, от чего у обычного человека волосы встанут дыбом, или того хуже.Я испытал многое: страх, боль, радость, любовь, утрату. Я пишу это вступление в последние минуты жизни и хотел бы попросить прощения у всех, кому навредил и причинил боль, с кем не простился. Но я не могу. Мне пора. Я ухожу из этого мира. Прощай, дорогой читатель. Надеюсь, прочтение дневника будет для тебя полезным.P.S. Прощай, Лилиан, и прости меня за всё.»После прочтения данного текста возникли вопросы: Кто такая Лилиан? Что это за существа, за которыми автор охотился? Что такого ужасного он совершил? Эти вопросы ещё более подогревали интерес к прочтению книги. Текст самого дневника был написан куда более аккуратным почерком, нежели вступление. Так что напрашивался вывод, что автор очень сильно торопился, когда писал предисловие. После этого шло непосредственно содержание дневника.«22 июня 2002 года. ПонедельникСегодня отец Карлос в отъезде. Утром я пошёл на спортивную площадку потренироваться. Экзорцист должен оставаться в хорошей физической форме, если не хочет умереть от какой-нибудь мелочи. Разумеется, должно быть здорово не только тело, но и дух. Так что после тренировки и душа я медитировал.После медитации я пошёл в кабинет отца и решил уже который раз прочесть его бестиарий.«Неужели я тоже буду охотиться на таких созданий?» — думал я.Бестиарий содержал просто несметное количество самых разных существ. Начиная от самых мелких домовых и призраков, заканчивая такими исполинами, как джинны, демоны и… шедимы. О последних информация была очень скудна. Было написано только, что они являются воплощением абсолютного зла, всего самого плохого, что может сотворить человек. Изгнать шедима также невозможно. Успокаивает то, что они не встречались со времён великой инквизиции.Меня очень сильно интересовали так называемые фэйры. Они представляют собой вполне материальных существ, которые могут быть как поистине прекрасными, так и столь устрашающими, что от их вида можно потерять рассудок. Я часто и помногу перечитывал этот бестиарий, и никогда не надоедало.На сей раз моё чтение прервал голос женщины.— Отец Карлос! — звала она.Я вышел к ней.— Отца Карлоса сейчас нет на месте, — сказал я.— Долго его не будет? — с тревогой спросила женщина.Она выглядела очень истощённой и обеспокоенной. Женщина была молода, но уже проступала заметная седина.— Он вернётся только завтра, — начал я. — Я его приемник. Может, я смогу помочь?— Ох, малец… — начала женщина. — Ты вроде крепенький, но ты уверен, что сможешь помочь мне?— Надо думать, вы пришли не за консультацией.— Меня что-то мучает по ночам, — начала женщина и нервно сглотнула. — Всё началось со странных звуков на кухне. Дверцы шкафчиков открывались и закрывались сами собой, посуда разбивалась. Через какое-то время я начала замечать, как кто-то словно шутит надо мной: я стала спотыкаться на абсолютно ровных местах, словно кто-то ставил подножку; когда я сидела за столом и работала, кто-то или что-то дёргало меня за волосы. Но самое страшное стало происходить в последние два дня. Что-то душило меня и не давало двигаться. Сегодня ночью я чуть не умерла. Я так больше не могу.Женщина заплакала.— Помогите мне, пожалуйста, — говорила она тихо сквозь слёзы.— Я помогу вам, мисс, — сказал я, даже не подозревая, насколько это опрометчивое решение.Мы поехали на такси к ней домой. Я осмотрел всё, но ничего интересного не нашёл. Квартирка была небольшая, с не очень хорошим ремонтом, скудно обставленная.— У вас нет домашних животных? — спросил я.— Нет.— Позволите зайти к вам в спальню?— Конечно.В спальне всё было куда интереснее. Двуспальная кровать, над которой висел перевёрнутый крест.— Вы верующая? — поинтересовался я.— Да, — ответила женщина из коридора.— Взгляните сюда.Когда она вошла в спальню, её возмущению не было предела.— Он не был перевёрнут, когда я уходила, — заверила женщина.— Говорите, всё происходит только ночью? — уточнил я.— Совершенно верно.Я задумался. Кто может подходить под описание? При любом раскладе, если оно так стремительно наглеет, то оставлять женщину этой ночью одну нельзя. А может даже и вообще в квартире.— У меня есть предложение, — начал я. — У вас есть, к кому приехать переночевать?— Да, у меня подруга недалеко живёт. А что? Вы что-то выяснили? — с надеждой спросила женщина.— Вот именно, но чтобы окончательно убедиться, мне нужно остаться здесь на ночь, а вы ради вашей безопасности заночуете у подруги.— Если это так необходимо, то пожалуйста. Квартира в вашем распоряжении.— Вы мне так просто доверяете? — спросил я. — Ваши вещи, драгоценности.— Не вижу оснований вам не доверять, — сказала женщина.До вечера мы сидели на кухне и разговаривали. Женщина оказалась очень милой и приятной в общении. Мы даже немного подружились. В девять вечера она ушла, и я стал ждать. У неё в гостиной стоял небольшой телевизор, так что я решил скрасить ожидание за просмотром какой-нибудь передачи. Попереключав каналы, я наткнулся на любопытную программу. Группа молодых энтузиастов бродит по заброшенным домам в поисках привидений. Она меня откровенно позабавила. На что только не пойдут люди ради славы.Где-то в двенадцать часов вечера мне показалось, будто я что-то услышал, и вырубил звук на телевизоре. Я прислушался. Полнейшая тишина. Однако, как только я решил вновь добавить звук, я услышал, как разбилась тарелка на кухне. Я пошёл посмотреть, и не успев встать с кровати, я наступил на что-то мягкое и упал. По ощущениям это было что-то небольшое. «У неё же нет животных» — подумал я. Дело стало принимать ещё более интересный оборот, когда в меня полетел кухонный нож. Благо, успел уклониться.Этот маленький засранец играл со мной. Я уже догадался, с кем имею дело. Он был хоть и маленький, но уже набравшийся сил, чтобы начать убивать. В меня продолжали лететь различные предметы, в основном опасные для жизни. Мне это начало надоедать.— Страшно показаться, маленький проказник? — я начал его дразнить. — Меня не напугать такими трюками.И тут произошло то, чего я никак не ожидал. Он окреп слишком сильно, потому как объектом для метаний по комнате стал я. Меня подкинуло в воздух, и я полетел в стену. Я попытался встать, но никак не удавалось. Чёрт перевернул меня на спину, сел и стал душить. Его губы растянулись в жуткой гримасе, отдалённо похожей на улыбку. Он показал свои маленькие острые зубки. Мне пришлось собрать всю волю, чтобы смочь хоть как-то пошевелиться. Я прикладывал всю возможную силу, чтобы дотянуть до него руки и схватить за шкирку.— Попался, гадёныш! — крикнул я, оттаскивая чёрта от себя.Поймать его - это полбеды. Его нужно выкинуть в окно, что он мне категорически не давал сделать. Он упирался, дрался и пытался кусаться. Его длинный хвост больно бил меня по лицу, а копыта по животу. В конце концов, мне это порядком надоело, и я пошёл к балкону. Всё это время чёрт пытался вырваться, и даже были моменты, когда он был к этому близок. Но как только мы подошли к балкону, он ударил копытом с такой силой, что, похоже сломал мне ребра. Я упал и тяжело хватал воздух. Этот поганец подошёл и просто смотрел, как я корчусь от боли и недостатка воздуха. И вновь эта отвратительная улыбка.— Как бы не так, — сказал я ему и из последних сил пошёл и открыл настежь балкон. — Иди же сюда, покончим с этим, наконец.Чёрт с большим удовольствием принял моё предложение и напрыгнул на меня так, что я довольно сильно отступил назад и чуть было не перевалился через перила. Наша драка была недолгой. Он пытался укусить меня за нос, я схватил его за хвост, раскрутил над собой и бросил.— Будешь знать, как связываться со мной — экзорцистом, — с улыбкой сказал я перед тем, как потерять сознание.Я очнулся в больнице. Рядом со мной сидели отец Карлос и та женщина.— Это было крайне необдуманно с твоей стороны, Артур, — печально сказал отец. — Всё могло закончиться для тебя далеко не так благополучно.— Не отчитывайте парня, святой отец, — сказала женщина в мою защиту. — Если бы не он, я не знаю, что со мной случилось бы.— Так что это было?— Созревший чёрт, — ответил я.— Вот как, — отец отошёл к окну. — Тогда ты большой молодец, раз вообще выжил. Однако тебе всё равно досталось. Четыре сломанных ребра и повреждение внутренних органов, так что ты здесь надолго.Отец Карлос помолчал.— Ты сделал всё правильно, сын мой, — сказал он мне. — Ты помог женщине, которая могла умереть. Ты не отказал ей и прекрасно справился с задачей. Из тебя получится прекрасный экзорцист. Но впредь тщательно рассчитывай свои силы, а то может больше так не повезти.— Спасибо тебе за всё, — поблагодарила меня женщина и собралась уходить.— Вам ничего не дарили в последнее время? — спросил я её, когда она уже была почти у двери.— Мне коллега по работе подарила шкатулку два месяца назад. Я храню в ней драгоценности, — ответила женщина.— Это многое объясняет. Выражение «Чёртик из табакерки» подходит здесь, как нельзя кстати.— Что вы имеете ввиду?— А то, что чёрт был запечатан в этой шкатулке, пока вы её не открыли, — сказал за меня отец.— И когда вы его выпустили, он стал питаться вашим страхом и развиваться, — сказал я.— Не может быть… — женщина села. — Так что же… Она желала мне смерти?— Выходит, что так.— О господи…— Советую поменять место работы.— Да уж, пожалуй, так и сделаю, — ответила женщина и встала. — Желаю тебе скорее поправиться.Женщина ушла. После этого мы поговорили с отцом ещё немного.— Мне пора, — сказал он мне, посмотрев на часы. — Отдыхай, сын мой.Он дошёл до двери в палату и остановился.— На следующее дело пойдёшь со мной, — сказал он. — Как тебе такое предложение?Я обрадовался и без малейших колебаний согласился.Так и началась моя работа экзорциста.»Далее шла закладка из бестиария, где рассказывалось о чертях. Генри захотелось прочесть и её. С иллюстрации на него глазело пушистое существо на двух ногах, на которых вместо стоп были копыта. Очень длинный хвост с кисточкой на конце. Миниатюрный носик, рожки, заострённые ушки, безумный взгляд и противный оскал делали это существо достаточно пугающим. Генри испытал отвращение к данному созданию. Этот образ ещё не скоро забудется.«Черти являются очень игривыми, хитрыми, злыми и похотливыми существами. Это довольно сильные фэйры, которые способны нанести критический ущерб как дому, так и его жителям.Чёрт не сразу является таким сильным. Чтобы развиваться, ему нужно найти человека, который будет подкармливать его негативными эмоциями. Развиваясь, чёрт будет становиться всё более наглым и, если не принять меры по его изгнанию, то это может закончиться печальными последствиями для его «хозяина».Рост чертей также зависит от стадии развития. В начальном состоянии его рост не превышает десяти сантиметров, а вот самый сильный чёрт способен достигать и полутора метров, но такие встречаются крайне редко. Изгнать чёрта не так сложно, нужно просто выкинуть его в окно. Но опять же это зависит от его стадии.»Прочитанное произвело ошеломляющее впечатление на Генри. Он никогда не думал, что такое возможно, но написанное заставляет усомниться в его видении мира. Неужели это всё правда? Неужели люди действительно живут бок о бок с загадочными созданиями, которые порой охотятся на них? Это всё просто не укладывалось в голове.Обнаружив, что час уже поздний, Генри стал готовиться ко сну. Ночью он не смог уснуть. Мысли проносились одна за другой.

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