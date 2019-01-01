Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Творческие истории

Дневник экзорциста. Находка

На улице стоял тёплый весенний день. Вокруг слышалось пение птиц. Шла пора весенней сессии учащихся гарвардского университета. Студент Генри Далтон был одним из лучших на медицинском факультете и его главной целью являлась помощь людям. О Генри всегда отзывались, как об очень жизнерадостном человеке, который всегда поможет и подскажет в трудной ситуации. Внешне паренёк не был особо примечателен. Русые волосы, голубые глаза, средний рост. Сейчас Генри шёл домой преисполненный радостью, ведь он получил место практики в массачусетской больнице общего профиля — крупнейшей и лучшей клинике Бостона.

Но сколь бы радостным не казался этот парень, у него есть огромный секрет, которого он в свои двадцать с небольшим очень стеснялся. Он ужасно боялся темноты. Действительно, негоже взрослому юноше было поддаваться детским страхам, как рассуждал он. Лучше всё держать при себе. Однако у него имелись все основания бояться. Это воспоминания далёкого детства, которые Далтон решил спрятать в самые глубины своего сознания.

Идя по улицам Бостона и уже планируя, как будет проходить его практика, Генри увидел скопление людей у одного из многоэтажных домов. Ему стало любопытно, что такого произошло. У дома также находился наряд полиции, который не подпускал толпу к месту происшествия.
— Он просто спрыгнул, — говорила какая-то женщина.
— Как же так? Такой хороший юноша, — с жалостью говорила другая.
Генри подошёл ближе и ему удалось увидеть причину столпотворения. На асфальте лежало бездыханное тело молодого мужчины. На вид ему было около тридцати. Его волосы, когда-то бывшие чёрными, как смоль, были вымазаны в крови. Он был высок и крепкого телосложения. Мужчина также оказался довольно привлекательным. Но самое жуткое было то, что его ярко-голубые глаза просто смотрели вверх стеклянным взором, а на лице застыла торжествующая улыбка. Генри стало жутко, и он поспешил уйти, но увидел в стороне толстую книгу.

Он подобрал её и быстро пролистал. Это оказался дневник, в котором, как успел заметить Генри, описывается жизнь его владельца вперемешку с довольно сомнительными записями. Их с легкостью можно было принять за записки умалишённого. Несмотря на это, пареньку стало любопытно, что написано в дневнике, и он забрал его с собой. Когда Далтон уходил, он отметил припаркованную машину, которая выделялась среди прочих своей стариной. Подобные выпускались где-то в 60-70-х.

Придя домой в общежитие, Генри обнаружил, что его соседа нет. Воспользовавшись случаем, юноша сел за свой рабочий стол и достал из сумки толстенный дневник. Он был выполнен в тёмно-коричневом переплете и имел множество вклеенных страниц. Вкладки представляли собой, судя по всему, бестиарий. В нём содержались рисунки или снимки с описаниями существ, о которых парень даже малейшего понятия не имел.

«Что за чертовщина?» — подумал он про себя. — Что ж. Лучше начать с самого начала, — сделав глубокий вдох, сказал себе Генри и открыл первую страницу.

«Приветствую тебя, дорогой читатель! Если ты читаешь это, то вероятнее всего меня уже нет в живых. В данном дневнике я постараюсь изложить всё, через что мне удалось пройти и что приходилось видеть. Возможно ты скептически отнесёшься к моим текстам и, может, даже сочтёшь меня за сумасшедшего, но уж поверь мне: всё, что здесь написано — реально».

Уже на этом моменте Генри хотел было закрыть дневник, но пересилил себя и продолжил читать.

«Ты можешь верить, можешь нет, но как ты думаешь, почему же многие люди так сильно боятся темноты, что порой могут впасть в такую панику, что даже теряют рассудок? Из-за страшилок, рассказанных в детстве? Из-за старых, выработанных ещё в древности инстинктов, как говорят учёные? Ну, они всё же ближе к разгадке. Однако всё равно далековато от истины, ведь далеко не все хищники и не всегда охотились на первобытных людей по ночам. Так почему же люди боятся темноты? Да всё потому, что они пугаются не её, а того, что в ней скрыто. А это может быть всё что угодно.»

Генри сглотнул.

«И я больше скажу: опасность не всегда таится в темноте. Она может подстерегать и среди бела дня, когда, казалось бы, ничего не должно угрожать. Когда угодно и где угодно, даже у тебя дома может оказаться нечто, которое не сможет объяснить ни один учёный. Хотя ты и будешь стараться всеми возможными силами отрицать присутствие этого «чего-то». Но есть и куда более страшные вещи, в сравнении с которыми домашние бесформенные «гости» покажутся детским лепетом».

Генри начал вспоминать, как он убегал из своей комнаты к родителям и засыпал у них, как он проходил курсы психотерапии против панических атак, но не мог вспомнить главного — откуда такой страх?

«Совсем забыл представиться. Меня зовут Артур Андерсон и я экзорцист. Моя работа заключается в том, чтобы обеспечить людям спокойный сон и счастье в неведении. Я начал вести этот дневник с самого начала своей работы. «Зачем?» — спросишь ты. Я хочу оставить после себя свою историю и свой опыт. Надеюсь, это будет полезно для тебя, кем бы ты ни был. Скорее всего после прочтения моего некролога твой мир изменится навсегда. Ты можешь закрыть книгу и сделать с ней, что пожелаешь, чтобы просто забыть о ней, как о бреде сумасшедшего. А можешь продолжить читать на свой страх и риск. Дело за тобой».

Парень закрыл дневник и погрузился в глубокие раздумья. Он не знал, что и думать о том, что он только что прочитал. Действительно ли это бред психически больного или же некролог вполне вменяемого человека? В любом случае, слова автора произвели на парня большое впечатление. Генри услышал, как открывается замок в квартиру и спешно убрал дневник в ящик, в итоге просто на время забыв о нём.

Автор: MadGenius.
Источник.

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 11:41
Вчера, 11:40 by CheshireCat06Просмотров: 77Комментарии: 0
+1

Ключевые слова: Дневник темнота находка

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.