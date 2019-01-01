Дневник экзорциста. Находка

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 11:41

CheshireCat06 Просмотров: 77 Комментарии: 0 +1 Вчера, 11:40 by

На улице стоял тёплый весенний день. Вокруг слышалось пение птиц. Шла пора весенней сессии учащихся гарвардского университета. Студент Генри Далтон был одним из лучших на медицинском факультете и его главной целью являлась помощь людям. О Генри всегда отзывались, как об очень жизнерадостном человеке, который всегда поможет и подскажет в трудной ситуации. Внешне паренёк не был особо примечателен. Русые волосы, голубые глаза, средний рост. Сейчас Генри шёл домой преисполненный радостью, ведь он получил место практики в массачусетской больнице общего профиля — крупнейшей и лучшей клинике Бостона.Но сколь бы радостным не казался этот парень, у него есть огромный секрет, которого он в свои двадцать с небольшим очень стеснялся. Он ужасно боялся темноты. Действительно, негоже взрослому юноше было поддаваться детским страхам, как рассуждал он. Лучше всё держать при себе. Однако у него имелись все основания бояться. Это воспоминания далёкого детства, которые Далтон решил спрятать в самые глубины своего сознания.Идя по улицам Бостона и уже планируя, как будет проходить его практика, Генри увидел скопление людей у одного из многоэтажных домов. Ему стало любопытно, что такого произошло. У дома также находился наряд полиции, который не подпускал толпу к месту происшествия.— Он просто спрыгнул, — говорила какая-то женщина.— Как же так? Такой хороший юноша, — с жалостью говорила другая.Генри подошёл ближе и ему удалось увидеть причину столпотворения. На асфальте лежало бездыханное тело молодого мужчины. На вид ему было около тридцати. Его волосы, когда-то бывшие чёрными, как смоль, были вымазаны в крови. Он был высок и крепкого телосложения. Мужчина также оказался довольно привлекательным. Но самое жуткое было то, что его ярко-голубые глаза просто смотрели вверх стеклянным взором, а на лице застыла торжествующая улыбка. Генри стало жутко, и он поспешил уйти, но увидел в стороне толстую книгу.Он подобрал её и быстро пролистал. Это оказался дневник, в котором, как успел заметить Генри, описывается жизнь его владельца вперемешку с довольно сомнительными записями. Их с легкостью можно было принять за записки умалишённого. Несмотря на это, пареньку стало любопытно, что написано в дневнике, и он забрал его с собой. Когда Далтон уходил, он отметил припаркованную машину, которая выделялась среди прочих своей стариной. Подобные выпускались где-то в 60-70-х.Придя домой в общежитие, Генри обнаружил, что его соседа нет. Воспользовавшись случаем, юноша сел за свой рабочий стол и достал из сумки толстенный дневник. Он был выполнен в тёмно-коричневом переплете и имел множество вклеенных страниц. Вкладки представляли собой, судя по всему, бестиарий. В нём содержались рисунки или снимки с описаниями существ, о которых парень даже малейшего понятия не имел.«Что за чертовщина?» — подумал он про себя. — Что ж. Лучше начать с самого начала, — сделав глубокий вдох, сказал себе Генри и открыл первую страницу.«Приветствую тебя, дорогой читатель! Если ты читаешь это, то вероятнее всего меня уже нет в живых. В данном дневнике я постараюсь изложить всё, через что мне удалось пройти и что приходилось видеть. Возможно ты скептически отнесёшься к моим текстам и, может, даже сочтёшь меня за сумасшедшего, но уж поверь мне: всё, что здесь написано — реально».Уже на этом моменте Генри хотел было закрыть дневник, но пересилил себя и продолжил читать.«Ты можешь верить, можешь нет, но как ты думаешь, почему же многие люди так сильно боятся темноты, что порой могут впасть в такую панику, что даже теряют рассудок? Из-за страшилок, рассказанных в детстве? Из-за старых, выработанных ещё в древности инстинктов, как говорят учёные? Ну, они всё же ближе к разгадке. Однако всё равно далековато от истины, ведь далеко не все хищники и не всегда охотились на первобытных людей по ночам. Так почему же люди боятся темноты? Да всё потому, что они пугаются не её, а того, что в ней скрыто. А это может быть всё что угодно.»Генри сглотнул.«И я больше скажу: опасность не всегда таится в темноте. Она может подстерегать и среди бела дня, когда, казалось бы, ничего не должно угрожать. Когда угодно и где угодно, даже у тебя дома может оказаться нечто, которое не сможет объяснить ни один учёный. Хотя ты и будешь стараться всеми возможными силами отрицать присутствие этого «чего-то». Но есть и куда более страшные вещи, в сравнении с которыми домашние бесформенные «гости» покажутся детским лепетом».Генри начал вспоминать, как он убегал из своей комнаты к родителям и засыпал у них, как он проходил курсы психотерапии против панических атак, но не мог вспомнить главного — откуда такой страх?«Совсем забыл представиться. Меня зовут Артур Андерсон и я экзорцист. Моя работа заключается в том, чтобы обеспечить людям спокойный сон и счастье в неведении. Я начал вести этот дневник с самого начала своей работы. «Зачем?» — спросишь ты. Я хочу оставить после себя свою историю и свой опыт. Надеюсь, это будет полезно для тебя, кем бы ты ни был. Скорее всего после прочтения моего некролога твой мир изменится навсегда. Ты можешь закрыть книгу и сделать с ней, что пожелаешь, чтобы просто забыть о ней, как о бреде сумасшедшего. А можешь продолжить читать на свой страх и риск. Дело за тобой».Парень закрыл дневник и погрузился в глубокие раздумья. Он не знал, что и думать о том, что он только что прочитал. Действительно ли это бред психически больного или же некролог вполне вменяемого человека? В любом случае, слова автора произвели на парня большое впечатление. Генри услышал, как открывается замок в квартиру и спешно убрал дневник в ящик, в итоге просто на время забыв о нём.Автор: MadGenius.

Ключевые слова: Дневник темнота находка

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