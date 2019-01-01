Лунная литания. Часть 2. Полночь Трёх Лун. Глава 4. Окончание

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:42

Капитан-командор Просмотров: 3 Комментарии: 0 0 Сегодня, 12:42 by

Ему снился тёплый, уютный сон. Он у себя в комнате, в храме жрецов Солнца. Наставник зовёт его на утреннюю тренировку, посмеиваясь, что он сонный и еле плетётся, торопит к двери. Циновка под ногами Кэртиона почему-то заплетается вокруг щиколоток, как высокая трава, голова кружится, и никак не получается идти быстро. Наставник подбадривает и зовёт к себе, подшучивая над его видом, но внезапно умолкает и меняется в лице, искажаясь в гримасе боли.Сон начинает распадаться, циновка превращается в траву, а на месте наставника оказывается зеленовласая дева в голубых шелках, упавшая на колени в воду посередине белокаменного алтаря и заламывающая руки от боли. Руки девы осквернены чёрной рунической вязью, исторгающей тьму. Этот алтарь кажется смутно знакомым, и его изумрудные огни… Он уже мерещился путнику... Память о прошедших часах медленно, неохотно, урывками возвращается.Пытаясь проморгаться и вернуть плывущее зрение, он почуял силовые путы, сплетенные из энергии стихий воздуха и воды, что держат его по рукам и ногам, как марионетку, парализуют язык, губы и пальцы. Он даже сглотнуть не в силах, только еле-еле дышать. Проснувшаяся в первое мгновение жалость к скрючившейся от боли деве оборачивается гневом - ложь, здесь только обман, фальшивка и призраки!Ти-Нейрэ, в шаге от поимки жреца Солнца, почуяла невероятную боль, и впервые ясно увидела, что кожа ее тела испещрена рунами языка некромантов. Охваченная ужасом, она догадалась, что значат эти руны, и вспомнила, когда и как ей их нанесли. Это её оковы. Она никуда не уведёт теперь своих людей, она никого не сможет спасти. Боль и отчаяние затопили сознание, и мысль, что Салитэ предала её доверие и покинула храм, разорвав их связь, вот почему руны проснулись- в храме нет Аватары. Сестра знала больше, чем показывала, играя тоску и смирение, она знала о приходе чужеземца, и теперь идёт в эти земли сама, свободная от чар Повелителя Ночи, в отличие от сестёр. Сторожевое, сковывающее тело, разум и душу заклятие будет мучить Ти-Нейрэ, пока она не вернётся в своё узилище или не умрёт. Смерть была бы сладостным избавлением от бесконечного кошмара, но власть Демона теперь распространялась и в мир мёртвых, а её душу он ни за что не упустит.Ментальный удар прямо в лицо заставил хрупкую деву опрокинуться навзничь. Глаза мага пылали огнём, он судорожно дёргал рукой, пытаясь разорвать её узы и схватить рукоятку меча, пристёгнутого к поясу, и жрица поняла, что сейчас голова её полетит с плеч…Она в ужасе глянула ему в глаза, и мужчина, увидев её лицо, побелел и отшатнулся, как от жуткого монстра, потеряв равновесие сам и скатившись по склону к реке. Заклятья-путы рвались на нём со звуками разорвавшихся струн лютни, он рычал, освобождая пленённое горло. Руны демонического языка сковали её волю, выкручивали ей запястья, словно кандалы на цепи, таща к порталу у алтаря. Исходя черными слезами, Ти-Нейрэ упала в центр воронки портала, и унеслась прочь.Кэртион подскочил, во все глаза глядя на потухший алтарь, и понял, что опоздал, враг ускользнул. Ничего не понимая, но благодаря небеса за нежданную удачу, он схватил свой рюкзак и отправился переплывать реку, приглядев прибитое к берегу бревно. Ему нужно срочно разведать деревню, и бежать прочь отсюда.***Деревня мирно спала. Охранные заклинания от призраков и нежити окружали частокол, и не дрогнули, когда через высокую ограду путник перемахнул в прыжке тренированного воина. На обветшалые домишки и утварь было больно смотреть. Он дивился, как здесь кто-то умудрился выжить, и вспомнил ведьму в лесу. Движением пальца и словом Силы он бесшумно отмыкал засовы и разглядывал спящих людей. Почти все были тронуты печатью уродства и вырождения, лишь от некоторых детей могло родиться здоровое потомство через семь поколений, да и то, если они будут расти вдали от гнёта жутких гор на севере. Они все обречены. Жрец вспомнил, что Морские Врата под охраной чудища, если можно верить прекрасному, но безумному голосу девы, что вела его. Он почему-то ей верил, не смотря ни на что. Он мог бы увести их к Западным Вратам на обратном пути, но кто из них захочет идти за незнакомцем в болота? Да и каков его шанс, что он сюда вернётся?Выбрав дом покрепче с виду, и рассудив, что его хозяин не умрёт с голоду от кражи, благородный жрец впервые отправился на разбой, за провиантом и шерстяным одеялом.Уходя из деревеньки, он постоял в задумчивости, и начертал огненный рисунок на дороге, раскалив песок до стекла. В ночи засветилась стрела направлением на запад, у ее наконечника рисунок Врат и вереница схематичных человечков. Тот, кто сплёл защитные заклятья вокруг поселения, возможно, помнит о Вратах, и у людей будет шанс спастись.***Некогда древняя старуха, а теперь цветущая женщина, жрица Кийрэ, не находила покоя. Коварный пришелец стащил всё лучшее вяленое мясо и разную снедь у старосты, а на улице деревни оставил выжженную метку, источающую магический шлейф невиданной мощи – стрелу, указывающую на Западные Врата, недвусмысленное послание для неё. Земля вокруг метки оставалась тёплой и не остывала уже несколько дней. Кийрэ велела местным засыпать метку пеплом и молчать о происшествии – если с гор пройдёт отряд с магами-кромешниками во главе, они примут это место за недавнее пепелище от костра и не почуют подвоха.Она помнила магическое эхо с востока, и смутно догадывалась, что легендарные сокрытые Восточные Врата скорее всего разрушены. Как пришелец это сотворил, как он смог в одиночку пройти через Великий Лес, она понять не могла, но чуяла, что за ним идут великие перемены. Минуло несколько ночей с тех пор, как могучий маг ушёл в горы, и последняя ночь стала мучением. Из ущелья доносились с ветром отзвуки звериного воя, которого она раньше не слыхала. Даже представлять не хотелось, что за глотка может издавать такие звуки. Этот вой пробирал до костей, вся деревня не спала, дети плакали. Молодость не принесла ей радости, а сила ее Богини, бурлящая в ее крови, как волшебное вино, даровала вместе с могучим потоком магии мучительные, красочные кошмары.Ей снилось, как в безлунной тьме сплошной ковёр чёрного тумана выползает из расщелин гор и накрывает деревню, и глухие крики людей резко обрываются.Ей снилось, как она, не дождавшись Ти-Нейрэ и не выдержав ужаса, ползущего с гор, самовольно ведёт людей через болота на юг. Смертни преследуют и вытягивают жизнь из её людей, а она, могучая ведьма, ничего не может поделать с ними, она снова стара и слепа, ведь Богиня отвернулась от неё после дерзкого неповиновения.Ей снилось, как Ти-Нейрэ дала приказ уходить на юг, и людской караван, благополучно достигнув спасения - Морских Врат, пожирается морской пучиной - семь огромных змеиных пастей поедают всех, а залитые кровью и смертью, пульсирующие багровой тьмой Врата открывают проход в прекрасный, уютный, безопасный солнечный мир… Но не для людей.В ужасе вскочив посреди непроглядного мрака дня, Кийрэ бежит на берег к лодке, к алтарю, позабыв о нежити в лесу. Она роняет слёзы в воду, не зная, что ей делать. Но молитвы услышаны - в воде проявляется лицо в окаймлении зеленых кудрей. Это она, ее Богиня, но смотреть на нее жутко. Прекрасное лицо искажено мукой, запавшие черные глаза изливают тьму, но голос всё так же мелодичен и спокоен.-Б росай всё, моя жрица, уводи людей как можно быстрее... Я пришлю тебе помощь с юга, ты их встретишь на полпути в болотах, совы найдут. Раздай все артефакты людям, и чистую воду. Уходите немедля, налегке, ступайте быстрее, бегите... – Лицо исчезло в черной кляксе, поднявшейся со дна, и алтарь треснул пополам.Перепуганная насмерть Кийрэ бросилась назад, к деревне, разрываемая дурными предчувствиями. Она вспоминала, как кровь пришельца вернула Госпоже прежнюю чистоту. На юг или на запад? Чутьё вопило от ужаса при мысли о Морских Вратах. Нет, она не поведёт людей на заклание. Она поведёт своих людей к Западным Вратам, и будь, что будет.

Ключевые слова: Сон храм жрица авторская история

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