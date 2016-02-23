Сорни-Най

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 11:22

Причина: Стилистика автора сохранена.

Гюльнара Просмотров: 23 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 11:22 by

Это озеро в сонной тиши,За болотом, за дальним урманом,Где туман над осокой лежит,И всё кажется зыбким и странным.И как будто меня кто зовёт,Я спешу туда каждой весною.Пробираясь сквозь топи болот,Прихожу и сажусь под сосною.Прихожу, и является мнеНад прибрежным туманом зелёнымДева в белых одеждах как снег,С ликом, словно луна, освещённым.Не касаясь озёрной воды,Приближается, плавно ступая.- Дева, кто ты? Ответь мне, скажи –Может, ты Сорни-Най золотая?На просторах таёжной землиЛюди ищут тебя то и дело.Почему не являешься им,Золотая священная Дева?А она рассмеется в ответ:- Как же манит вас блеск золотой!Это золото есть. Не во мне,А в земле моей - вечной, святой.Это золото в жёлтой листве,На боках золотых карасей,В бликах солнца в спокойной водеИ в улыбках счастливых людей.Желтых лютиков свет золотой,Солнце яркое, словно на блюде,Расплавляет рассвет над рекой –Разве мало вам золота, люди?Повстречается тот лишь со мнойЗолотое в ком сердце горит.Ну а жадный, бесчестный, скупой –Он увидит лишь желтый пирит.Я не прячусь от добрых людей.Разве здесь не толкую с тобою?Я пытаюсь притронуться к ней –Белый лебедь летит над водою.

Ключевые слова: Озеро дева золото авторский стих

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