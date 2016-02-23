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Стихи

Сорни-Най

Это озеро в сонной тиши,
За болотом, за дальним урманом,
Где туман над осокой лежит,
И всё кажется зыбким и странным.

И как будто меня кто зовёт,
Я спешу туда каждой весною.
Пробираясь сквозь топи болот,
Прихожу и сажусь под сосною.

Прихожу, и является мне
Над прибрежным туманом зелёным
Дева в белых одеждах как снег,
С ликом, словно луна, освещённым.

Не касаясь озёрной воды,
Приближается, плавно ступая.
- Дева, кто ты? Ответь мне, скажи –
Может, ты Сорни-Най золотая?

На просторах таёжной земли
Люди ищут тебя то и дело.
Почему не являешься им,
Золотая священная Дева?

А она рассмеется в ответ:
- Как же манит вас блеск золотой!
Это золото есть. Не во мне,
А в земле моей - вечной, святой.
Это золото в жёлтой листве,
На боках золотых карасей,
В бликах солнца в спокойной воде
И в улыбках счастливых людей.

Желтых лютиков свет золотой,
Солнце яркое, словно на блюде,
Расплавляет рассвет над рекой –
Разве мало вам золота, люди?

Повстречается тот лишь со мной
Золотое в ком сердце горит.
Ну а жадный, бесчестный, скупой –
Он увидит лишь желтый пирит.

Я не прячусь от добрых людей.
Разве здесь не толкую с тобою?
Я пытаюсь притронуться к ней –
Белый лебедь летит над водою.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 11:22
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 11:22 by ГюльнараПросмотров: 23Комментарии: 1
+3

Ключевые слова: Озеро дева золото авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 11:42
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Комментариев: 1 594
Гюльнара, у вас талант! Очень красиво написано) добавлю в закладки. Никогда не слышала о Сорни-Най. Пойду почитаю
Зарегистрирован: 23.02.2016
            
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