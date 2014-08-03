Лунная Литания. Часть 2. Полночь Трех лун. Глава 4

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 05:40

Причина: Стилистика автора сохранена.

Капитан-командор Просмотров: 48 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 05:40 by

Салитэ скользнула в свои покои, облегченно выдохнув и прислонившись к стене, почуяв предательскую слабость в ногах. Водяной магический бассейн в центре комнаты безмятежно мерцал изумрудно-голубым сиянием третьей Луны, ожидая возвращения хозяйки. Верховная жрица Серебряной Луны сняла с лица маску своей младшей сестры - Ти-Нейрэ, чью роль ей срочно пришлось играть при чернокнижниках, прибывших в местную крепость с припасами и свежим выводком адских гончих. Жуткие младшие демоны в образе псов предназначались для охраны обитаемых форпостов от голодных теней гор. Вот уже два, а может быть три столетия - память давно исказилась, Салитэ скрывалась в храмах своей сестры.Ти-Нейрэ прятала ее все эти годы под иллюзией своей личины, прямо под носом у Царя Ночи, и правящий здесь Демон так и не уличил обмана - сестра была искусна в мороках так же, как и в даре целительства. Младшая умудрялась оморочить даже голоса демонов у себя в голове, что сводили с ума трёх верховных жриц с момента прорыва тьмы. Голоса в голове Ти-Нейрэ говорили с ложной, выдуманной личностью, под которой была вторая маска, под ней третья, надетые на разум, как покрывало. Истинная же Ти-Нейрэ оставалась нетронутой, в сокровенной глубине под защитой своего дара. По крайней мере, Салитэ оставалось на это надеяться - раз ее до сих пор не кинули на поругание к трону владыки.Черные татуировки не запятнали ее белых рук, как у сестёр, и ее воля осталась свободна - Демон не мог ее почуять и найти. И она, живая и невредимая старшая Аватара, помешала ему заполучить доступ к Вратам в иной мир. Однако он постепенно добирался до неё через сны, год за годом мучая пленённые души ее погибших во время вторжения жриц, заточённых в призрачных цитаделях на севере - ибо нет границ жестокости и коварству демонов.Подслушав разговоры старших некромантов, сёстры поняли, что этот мир превращается в перевалочный пункт огромной неведомой силы, которой скоро не нужны будут ни местные богини, ни люди, ни звери.Но в этот раз она чуть не попалась – Ти-Нейрэ внезапно ушла по вызову младшей жрицы, без согласования их перемещений по храму, и внезапно же вернулась, ничего не объяснив и уйдя в задумчивость и уединение. Если бы на глаза слуг они попались вдвоем, обман бы вскрылся мгновенно - среди слуг были некроманты, сподручные Демона, бывшие жрецы Солнца. Предатели своего народа.Кэртион близко, в двух днях пути, у предгорий - она видела его в своем водяном зеркале на опушке. Пора бежать - всё готово. Доверять Ти-Нейрэ больше нельзя, сердце ныло от дурного предчувствия.Жрица сняла, ставшие такими ненавистными, зеленые и голубые шелка, вынула из секрета в стене шерстяную теплую одежду и плащ, который за сотню лет предусмотрительно пропитывался заклятьями невидимости насквозь, дожидаясь часа побега. Салитэ прикрепила к поясу свое последнее сокровище - древний трёхлезвийный метательный диск - ритуальную чакру, из центра которого по ее слову взметнулись в окно нити из лунного света, по которым дева стала неслышно спускаться по отвесной стене храма, закрепив часть нитей о скобу для факела.Несколько карнизов, разделяющих ярусы крепости, дева преодолела за час, ползя по стене подобно пауку, выверяя каждое движение, прижимаясь к камням, когда предчувствовала порывы ветра. Изо всех сил стараясь не потревожить крошащиеся от древности выступы под ногами и избегая оконных проёмов, где её могли заметить слуги, она стала подбираться по узкой кромке карниза к нефу соседнего пустующего флигеля, сматывая следом страхующие ее нити.Ярусом ниже, на пилонах стояли сторожевые статуи-горгульи, чьи глазницы источали алое свечение, и обмануть их взор было куда сложнее, так что спуститься здесь нельзя. Живая лунная аватара –Ти-нейрэ, была слишком огромной ценностью, и охранялась тщательно. После побега Салитэ младшая больше не сможет отлучиться отсюда без позволения - магия Повелителя ночи крепко держит ее в цепях, и лишь присутствие одной из сестёр давало возможность другой отлучаться через телепорт к святилищам. Тело дрожало от напряжения, пришлось долго разминать и успокаивать задеревеневшие мышцы перед прыжком.Удачно спрыгнув на галерею заброшенных руин правого флигеля и вернув хитрым движением нити из окна, жрица спряталась в тенях - ей осталось пробежать к неохраняемым бастионам над пропастью, оставшись незамеченной горгульями. Повадки охраны, и вращение голов горгулий были выучены наизусть, оставалось лишь считать секунды и перебегать от колонны к колонне.На середине пути ей послышался хриплый сип. Лунные нити, отрастив по шпионскому глазу, осторожно протянулись за колонну. Салитэ обмерла - там, в багровой полутьме кралось огромное огненное чудовище, отдаленно смахивающее на собаку, с огромной пастью и множеством глаз - адская гончая. Младший демон, из той своры, кого Царь ночи подарил своей любимице Джейрэн, средней сестре. Псина принюхивалась и рычала в сторону беглянки, но ленивый голос чернокнижника позвал гончую за собой, уходя в глубину крепости по срочному делу.Выждав несколько минут, жрица пробралась к останкам стены над пропастью и, доверив свою жизнь магии своей Луны, по нитям, сотканным из света, начала трудный спуск в ущелье, на свободу.***Кэртион окончательно потерял счет времени, пробираясь на северо-запад по прогалинам и балкам поредевшего леса, повинуясь песне рун на своей карте. Да и со временем в этом мире творилось что-то странное, чем дальше к северу, тем ярче было ощущение, что оно замедляется, закручивается и где-то застаивается. Приходилось щипать себя за руку и проверять, что это не сон, что он не рехнулся после собственного невероятного заклятья в западне на болоте. Пейзажи будто бы повторялись. Или нет? В третий раз он проходил мимо очень похожего загнутого ствола. Покрывшись холодным потом, он оставил на стволе метку соком ягод, набранных на болоте, но непригодных в пищу после злыднева желудка.Жрец слышал байки про временные петли в безлюдных местах и страшился этого явления. Человеческая магия здесь бессильна, оставалось только молиться. Стало светлее - впереди показались просветы долгожданной опушки.Кэртион продрался из зарослей особо пышного здесь подлеска, стряхивая паутину и вервия с плаща, подставляя лицо освежающему ветерку. Чернильное небо слабо мерцало звездами, Луны еще не взошли. Земля травяным покрывалом плавно спускалась к реке, открывая пейзаж на долину с озерами и предгорьям к северу. Сердце взволнованно стукнуло при виде северной панорамы. Река вытекала из ущелья, обрамленного двумя острыми зубцами-скалами, с руинами фортификационных сооружений, точь-в-точь как на рисунке свитка-проводника. Карта привела его куда нужно - это был единственный пеший путь в сердце лабиринта гор, где было сокрыто главное святилище солнечного Ордена этого мира. Там он найдет ответы на неразрешимую загадку здешнего апокалипсиса или сгинет без следа.Под сапогом что-то смачно промялось, поднялось лёгкое облачко. Жрец поспешно прикрыл лицо шарфом и отошел, стараясь не вдыхать - он раздавил шляпку какой-то подозрительного вида поганки со спорами. Дымок продолжал сочиться из-под его шагов - целые россыпи крошечных шляпок такого же вида росли повсюду, прячась в траве. Путник так торопился на просвет опушки из непролазных чащоб, что позабыл об осторожности. Не ожидая такого подвоха от открытого и, вроде как, более безопасного пространства, он замешкался и вдохнул сладковато-гнилостный запах, идущий от грибницы. В глазах немного двоилось, голова кружилась, нещадно болели стёртые ноги. Боковым зрением улавливалось неясная искаженная раздвоенность."Крепко, видать, башкой приложился о мрамор в том святилище", - подумал маг, - "Отлежаться бы пару дней, прежде чем лезть в горы в таком состоянии".Услышав звонкое журчание ручья, ласкающего слух, жрец пошел к источнику. Ключ прятался среди кустов, в неглубоком распадке под корнями огромного вяза на краю опушки, протекая по каменистому желобку из мелкой гальки. Раздавив очередную поганку под листом лопуха, мужчина крепко выругался, оттирая слизь с сапога. На миг ему примерещилось, что на месте родника стоит белокаменный алтарь, по бокам которого горят зеленые огни, но зыбкий образ исчез, стоило только моргнуть. Маг еще разок чертыхнулся от удивления, алтарь снова проявился на прежнем месте на мгновение и тут же исчез."Ну точно, сотрясение мозга".Кэртион протер глаза и потряс головой, активируя магическое зрение. Никакого алтаря не было, груда камней осталась на месте, вода была чистой. Зато его взору открылось удивительное ирреальное зрелище: за рекой, укрытая за земляным валом, находилась жилая деревня, от крыш домиков тянулся тёплый дымок, река разносила отголоски криков ребятишек и лай собак… Кэртион не заметил там ничего подозрительного, никаких следов магии, лишь лёгкое двоение периферийного зрения так и осталось занозой в мозгу.Набрав воды и расставив охотничьи силки, он устроился на привал и прикидывал, как ловчее провести разведку в деревне и остаться незамеченным, да и раздобыть там чего съестного. Голова медленно клонилась вниз под сладкое журчание ручья…

Ключевые слова: Лес жрица луна авторская история

Другие, подобные истории: