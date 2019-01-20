"Ваше здоровье!"

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 06:40

Ловчий Просмотров: 108 Комментарии: 5 +7 Сегодня, 06:40 by

Внезапная проверка из ГлавОблОбрНадзора не предвещала ничего хорошего. Очень серьёзная пара, с серьёзными именами и лицами методично обходила помещения НОУЧ №13 «Жаворонок», расположенного на углу улицы Рассветной и Тишайшего переулка. Место это и в самом деле выглядело тихим, умиротворяющим, располагающим к вдумчивому образовательному процессу. В паре шагов от школы находился лютеранский храм св. Иоана, старое еврейское кладбище и живописный парк в его преддверии. Город не стеснялся своей истории, её наслоений и поворотов. В самом здании когда-то находился госпиталь. Впрочем, было это так давно, что успело случиться целых три наводнения и два с половиной капитальных ремонта.- А что у вас здесь? – Тиберия Константиновна брезгливо поджала губы и указала на выкрашенную в грязно-розовый цвет деревянную панель, тщательно замаскированную под стену.- Дверь, - небрежно махнул рукой директор и попытался уйти дальше по коридору.- Нет, уж, постойте. Я и сама вижу, что дверь, Якоб Семёнович! А за ней что? Склад ненужного хлама? Вас снова приглашать на беседу с начальником противопожарной службы? Вы хоть понимаете? – началась выволочка, и каждое слово её мелким гвоздиком врезалось в тонкую душевную организацию директора.- Позвольте…- Не позволю. Не в первый раз из меня делаете дурочку. Открывайте!- Но как же? Дверная ручка…Пригодной фурнитуры на месте не оказалось. Вместо неё, повыше замазанной чем-то пластичным и липким замочной скважины, зияло шестигранное отверстие. Из дырки веяло холодком.- Вы и раньше не внушали доверия. А сейчас и подавно. Лицензия, как я понимаю, вам не очень важна? – плотоядно облизнулась человеческая глыба в строгом канареечном брючном костюме.- Позвольте!- Не позволю.- Но ключи… да! Ключи от помещений хранятся в кабинете, мы вернёмся сюда после обхода, и я предоставлю полный доступ к этому, - взгляд мужчины затуманился, а голос внезапно сошёл на едва различимый шёпот, - помещению…- Что вы там мямлите?- Знаете, а ведь это очень старое здание.- И что с того?Старых домов в городе было действительно много. Каждую неделю при ведении ремонтных работ, прокладке труб или обычной замене асфальта находили что-то эдакое. Древности буквально лежали под ногами. То старинная немецкая мостовая вдруг вылезала посреди оживлённой магистрали, то первые этажи парикмахерской проваливались в каземат XVI века – ни дня без открытий. Научное сообщество уже давно смирилось с этой причудой, а краеведческие музеи ломились от археологического хлама разной степени ценности.- Ну, иногда, тайны должны оставаться тайнами. Так будет лучше для всех.- Вы мне взятку предлагаете? – приободрилась зоркая проверяющая.- Что, простите? Нет! Нет! Ни в коем случае. Я пытаюсь… защитить вас.- Себя-то слышите, товарищ Берман! – она так это произнесла, что жизнерадостный мужчина в миг съёжился до размеров футбольного мяча, завёрнутого в твидовую тройку со вставками на локтях, и бесшумно отпрянул назад.- Идти за ключом?- Вы ещё здесь?!Якобу было к пятидесяти пяти. Уже лет десять он не позволял себе быстрого шага. А сейчас бежал так, словно впереди его ждал заветный приз, ну, как минимум – избавление от Страшного суда. Очки в скромной пластиковой оправе запотели, на широком лбу проступили капельки едкого пота. Он поднимался по лестнице с грацией старого тигра, чем несказанно удивил суетившуюся на площадке между вторым и третьим этажом уборщицу Клавдию Михайловну.- Что опять в красный уголок просятся? – успела она выпалить.- Да, но я пытался…- Всё по-честному. Я тогда позже загляну.- Хорошо, Клавдия Михайловна. Только ведро берите побольше.На третьем этаже был кабинет администрации.За табличкой «Директор» скрывался скромного вида кабинет, разделённый условно на приёмную и комнату ожидания. В дубовом чёрном столе щёлкнул потайной ящичек и на бархатном ложе блеснул серебряный ключик.- Право слово, пытался… - пробормотал он в пустом кабинете, обращаясь к висящему на стене портрету представительного мужчины с суровым, но по-отечески добрым прищуром.Заветный ключ обладал отличительной чертой - совмещал в себе функцию как ключа, так и дверной ручки. Невесомый артефакт далёкого прошлого украшала неразборчивая вязь. Казалось, что это усы распоясавшегося плюща или повители образуют симметричные узоры, но нет. То были подлинные письмена забытого и, возможно, запретного языка. Символы складывались в три окружности, вписанные друг в друга. В центре фигуры покоился рубиновый паучок. Вещь кое-где потемнела от времени, но камни по-прежнему источали насыщенный пурпуром блик.Обратный путь занял немногим больше времени. Директор не спешил. Каждым шагом он отмерял время до заветного действа.- А, вы ещё здесь, - рассеянно молвил он, уставившись на проверяющую так, словно увидел это желтоватое пятно впервые.- Что-о-о?!… - женщина побагровела, побледнела и вновь стала пунцово-красной от захлестнувшей её негабаритное тело ярости.- Тише. Тише. Он не любит лишнего шума, - бредил директор.Ключ щёлкнул в предназначенном для него отверстии и легко повернулся против часовой стрелки. Дверь бесшумно отварилась, являя миру непроглядный, холодный, обволакивающий сумрак. Плесенью не пахло, хотя в приморском климате подтопленным подвалом мало кого удивишь.- И? Где здесь включается свет?- Проходите-проходите, я сейчас всё устрою.Тиберия робко шагнула вперёд и оступилась на пороге. Тут же крепкая ладошка Якоба придала пошатнувшемуся колоссу нужный вектор движения. Дверь позади захлопнулась, а в комнате зажглись свечи. Вязкий рыжеватый отсвет быстро очертил пространство вокруг. Серые стены, завешанные чёрной материей, исключали наличие окон, полы устилал видавший лучшие времена линолеум, а с потолка бахромой свисала пыль и паутина. Большую часть помещения занимали массивные книжные полки под потолок, в углу стоял секретер, а в метре от него - гроб. На крышке домовины заметно выделялся старинный герб – чёрный паук с багровым узором в форме песочных часов.- Здравствуйте, - из тени, куда недотягивался рассеянный свет, материализовалась худощавая высокая фигура в строгом, старомодном сюртуке.- А вы ещё, кто такой? – насторожилась женщина.- Возможно, я – твоя судьба, - голос незнакомца лился нежнейшим потоком звуков, обволакивал, обезоруживал и поглощал всякое внимание, было в его акценте что-то певучие и терпкое, от чего воображение услужливо рисовало странные ассоциации. - Вы бывали в Тоскане, сеньора?- Нет, я вообще редко тоскую, знаете ли. Дела. Работа.- Хм, - в синих глазах кавалера мелькнули искорки, - есть смысл остановиться, отдохнуть, уснуть…- Не положено. График отпусков ещё не утверждён, но… Простите, как вас зовут?- Пьючелло Клыкарди, маркиз ди Чертальдо, - отчеканил бледноватый брюнет.- Иностранец? Вы здесь по обмену? Что преподаёте?- Эмм… не понял?- Я говорю, разрешение на работу есть? – Тиберия нахмурилась и ловко извлекла объёмную записную книжку, в которой тут же оставила краткую заметку.- Эмм… нет… я здесь обитаю. Давно. Века проходят, как мгновение… Но в забытьи, вдали от мира, спит тьмы порочное творенье, ждёт вакханалии и пира!- Пушкин?- Что? Нет, я сам сочиняю, - засмущался маркиз.- Похвально, но в миграционную службу придётся о вас сообщить.- Ты не посмеешь, смертная! Узри силу древнего проклятия, что обрекло меня на неутолимую жажду крови… - Пьючелло театральным жестом откинул чёлку со лба и раззявил усеянную острыми, как иглы зубами пасть.- А, так вы ещё и вампир. Чудесно. И в санитарную инспекцию напишем. Что ещё?- Да, ты… ты не человек! Ты какой-то кровосос! – в глазах аристократа блеснули слёзы. - Что с тобой не так?- Мужчина, держите себя в руках. И я с вами на «ты» не переходила. Давайте оставим личные симпатии, - она кокетливо поправила завернувшийся вовнутрь лацкан жакета.- Я выпью тебя до последней капли!Маркиз было дёрнулся в сторону добычи, чтобы навсегда прервать и без того затянувшийся разговор, но вдруг замер и как-то неловко плюхнулся на пол. Тиберия смотрела на вампира со снисхождением. На лице её не дрогнул ни один мускул. Она улыбалась. Ведь, это был тот самый редкий случай, когда можно себе позволить роскошь -продемонстрировать выразительные клыки.- Это мы посмотрим, кто кого выпьет, - женщина приблизилась вплотную к ошалевшему от происходящего Пьючелло. - Ваше здоровье!

Ключевые слова: Юмор вампиры школа творческая история авторская история

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