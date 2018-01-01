КладовкаВ нашем университетском спортзале есть кладовка, где хранят ненужный инвентарь, оставшийся еще с советских времен и покрытый сантиметровым слоем пыли. Все эти сокровища хранятся за деревянной дверью, покрытой уже давно облупившейся зеленой краской. Иногда эта самая дверь открывается сама по себе, но никаких чертиков там вроде бы не наблюдалось...
У меня была сокурсница Юлия. Она пережила одну травму в детстве и с тех пор боится мячей. Даже детских и безобидных таких. Тем не менее это не помешало быть ей лучшей спортсменкой по легкой атлетике. Ее силе и выносливости завидовали все, кто только пытался соперничать с ней. И о ее недостатке не знал вроде бы никто, пока с ней не приключилась эта история.
В тот день Юля пробежала целых пять километров. Ей надо было отдохнуть. Потихоньку остановившись, она хотела было присесть на стульчик или скамейку, но единственный свободный был в той самой кладовке. Находился он рядом с дверью. Юля только зашла в кладовку, так дверь сразу же закрылась. Неожиданно она перестала ощущать течение времени. Ей даже как-то стало не по себе. Она быстро схватила стул и попыталась открыть дверь со всей силы. Нужно прибавить к ее и так накопившемуся стрессу и запах, который был в этой кладовке. Она не проветривалась несколько месяцев, если не лет. Так что просидела она там, по ощущениям, минут пять.
Вдруг дверь открылась. Свет, наконец проникнув в темное помещение, осветил Юлю. Перед ней стояла девушка, ее ровесница. Она увидела ее во всей красе 50-ых: гимнастические шорты, белая майка, кеды... Так в университете никто не ходил. Это сейчас на Юле ярко-розовый спортивный топ, спортивные брюки цвета серый меланж, даже наушники! Неудивительно, что это вызвало такую интересную реакцию, какую трудно описать словами. Зал в те времена был окрашен в жёлтый цвет, и дверь в том числе. Прямо как на цветных фотографиях. Эта девушка бежала уже неизвестно какой круг... У нее нет больше сил, и она падает... Юлию будто никто не замечал. Все прошло как в кино... Скорая помощь, негодующие тренеры... И в последний момент кто-то из людей поворачивается к Юле и говорит ей что-то, как бы предупреждая...
На этом ее сон закончился. На самом деле Юля упала в обморок. Очнулась в медпункте. К счастью, все с ней в порядке. Но только потом она узнала, что на самом деле за случай был в 50-ых. Вахтерша ей рассказала, что одна девушка, некая Мария Сомова, действительно перетрудилась и даже умерла. Но о чем ее хотел предупредить неизвестный? Скоро узнаете.
Через две недели Юля позабыла об этом. Идет она по своей дороге в университет, как вдруг - машина! А она не видит ее и думает о чем-то своем. И вдруг - отчетливо так видит ту самую Марию, и та трогает ее за руку и указывает на машину. Все произошло так быстро, что Юля ни жива ни мертва. Но все же от шока быстро оправилась и... цела!
Мертвые присылают нам сигналы с того света. Не бойтесь их. Прислушайтесь. Кто знает... О чем вас хотел предупредить мертвец?
Автор - hanyung.
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Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 06:19
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 06:19 by Безликий48Просмотров: 17Комментарии: 0
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