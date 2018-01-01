Ваше право

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 05:01

Причина: Авторская стилистика сохранена

Капитан-командор Просмотров: 16 Комментарии: 0 0 Сегодня, 05:01 by

Ваше право - убить меня,Коли достанет сил.Ваше право - спустить курок,Хоть я об этом и не просил.Ваше право - выбрать шпагу иль меч,Время - деньги, и нынче игра стоит свеч,Ваше право всегда остаётся при вас,Только вновь я в гробу вижу муть ваших глаз...Ваше право - кропиться святой водой,Пусть святости в ней не на грош.Ваше право - осиновый кол навострить,Хоть меня им и не проймешь.Ваше право - пронзить мое сердце луной,Впрочем, вам бы избрать вместо битвы - покой,Ваше право всегда остаётся при вас,Только вновь я в гробу вижу муть ваших глаз...Ваше право - клинок схоронитьВ солёный морской прибой.Ваше право - к свету уйти,Не зовя меня за собой.Ваше право - дуэль никогда не начать,И, Бог мой, я не стану вам в этом мешать,Ваше право всегда остаётся при вас,Только вновь я в гробу вижу муть ваших глаз...

Ключевые слова: Смерть луна поединок поражение гроб глаза святая вода авторский стих

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