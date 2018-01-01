Ваше правоВаше право - убить меня,
Коли достанет сил.
Ваше право - спустить курок,
Хоть я об этом и не просил.
Ваше право - выбрать шпагу иль меч,
Время - деньги, и нынче игра стоит свеч,
Ваше право всегда остаётся при вас,
Только вновь я в гробу вижу муть ваших глаз...
Ваше право - кропиться святой водой,
Пусть святости в ней не на грош.
Ваше право - осиновый кол навострить,
Хоть меня им и не проймешь.
Ваше право - пронзить мое сердце луной,
Впрочем, вам бы избрать вместо битвы - покой,
Ваше право всегда остаётся при вас,
Только вновь я в гробу вижу муть ваших глаз...
Ваше право - клинок схоронить
В солёный морской прибой.
Ваше право - к свету уйти,
Не зовя меня за собой.
Ваше право - дуэль никогда не начать,
И, Бог мой, я не стану вам в этом мешать,
Ваше право всегда остаётся при вас,
Только вновь я в гробу вижу муть ваших глаз...
Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 05:01
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 05:01 by Капитан-командорПросмотров: 16Комментарии: 0
Ключевые слова: Смерть луна поединок поражение гроб глаза святая вода авторский стих