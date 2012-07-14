Кабальеро Роха

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 09:23

Матвеевский Просмотров: 23 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 09:23 by

Долгие сборы.Прекрасное лицо Госпожи выражало крайнюю сосредоточенность. Непослушная прядь волос падала на чистый лоб, но она, казалось, не замечала ничего вокруг. Спицы в ее маленьких ручках искрили и описывали замысловатее окружности. Теплые штаны для медвежонка Хуана Карлоса были почти готовы. Он печально вздохнул – Госпожа Пенелопа искренне считала, что плюшевый мишка не способен одеться самостоятельно – придется потерпеть.Штаны были кривоваты, кое-где торчали петли, но благородный идальго не посмел бы и тенью недовольства расстроить Госпожу. Ее душа была чистой, как горный родник, а великодушие бескрайним, словно майское небо над Андалусией.— Спасибо, Госпожа. Мне очень понравился ваш подарок.Хуан Карлос поклонился Пенелопе и незаметно поправил выбившуюся из штанов нить.Щеки Пенелопы порозовели:— Я рада…Госпожа замолчала. В ее блестящих глазах мелькнула тень тревоги.— А там точно не будет опасно?— Госпожа, я обещаю вернуться целым и невредимым.Новый Одиссей.Идальго открыл потайную дверцу, отделяющую его от Плюшевого Королевства, и печально поглядел на тихо сопящую во сне Госпожу. Ему было неприятно обманывать Пенелопу, но она не отпустила бы своего верного слугу, если знала, какие опасные приключения ожидают его в Королевстве.Благородный человек (даже если он вовсе не человек, а плюшевый медведь) обязан защищать угнетенных и отзываться на мольбы о помощи. Хуана Карлоса давно просили помочь – избавить от ужасного врага. Отказ покрыл бы славный плащ идальго несмываемым позором.Госпожа оставалась в надежных руках, вернее, копытцах синего быка Мигуэля – доброго друга и товарища. Хуана Карлоса же в славном походе сопровождал верный ослик Хавьер.Давно известно, что даже невероятный подвиг можно совершить, если с тобой преданный друг. Молчаливый Хавьер был для Хуана Карлоса именно таким другом. Друзьям предстояло встретиться с немыслимым, невероятным, неописуемым злодеем, имя которому – Кабальеро Роха – оберегающий вечное одиночество дух Вересковых Пустошей.Пространство и время в Плюшевом Королевстве жило по своим законам, отличным от мира людей. Год здесь ровнялся минуте в мире Госпожи – Хуан Карлос мог позволить себе не торопиться.Плюшевое Королевство.Если вы когда-нибудь забредете в Плюшевое Королевство, то обязательно посетите Лазурную Площадь. Вы сможете полюбоваться на мраморные колонны древних строений и на фонтан, роскошнее которого нет нигде в мире.На прекрасной площади вечером собираются странствующие музыканты, факиры и артисты всех мастей. Пространство заполняется разнообразными мелодиями и чарующими запахами всяческих сладостей.На Лазурной Площади всем найдется место. Каждый тут может погрустить или посмеяться под искрами вечного праздника.Ослик Хавьер меланхолично жевал каштаны. Да и Хуан Карлос Рамирес был страстным сладкоежкой, но только тсс! Никому об этом не рассказывайте! Всем известно, что нельзя совершать подвиги на голодный желудок. Идальго уплетал восхитительные чуррос и думал о том, что его фигуру уже никому не удастся спасти.Перекусив, Хуан Карлос повеселел и достал из своей бездонной сумки маленькую потертую гитару, привезенную из дальних странствий. На странном инструменте было всего четыре струны, да и звучал он необычно, но во всем подлунном мире никто так не смог бы играть на нем, как Хуан Карлос Рамирес Мария де лос Ремедиос и Сааведра. Для настоящей музыки нет границ и условностей. Не важно, что гитара маленькая, а у гитариста плюшевые лапки. Играет он не ими, а пламенной андалусской душой.Над Лазурной Площадью разлились жгучие испанские мелодии, давно забытые, но все так же тревожащие душу. Деревянные солдаты, шерстяные зайцы, фарфоровые барышни собрались вокруг виртуозного музыканта. Все они зачарованно следили за его игрой. И не было тем вечером времени, пространства, прошлого и будущего. Была только музыка.Вересковые Пустоши.Публика не хотела отпускать идальго, но он отправился в путь. В таинственные Вересковые Пустоши. Местные тревожно замолкали при упоминании этого зловещего места, которое не сулило ничего хорошего путнику.Хуан Карлос и Хавьер долго пробирались ночными тропами. Дорогу им освещали зеленоватые огоньки светлячков и серебряный диск, безмятежно нависший над черными силуэтами неведомых гор.Сухие смоковницы нежным шелестом провожали путников до забытых временем скал. Лишь под большим каменным уступом Хуан Карлос решил заночевать. Мерцание далеких звезд навевало сны лучше любой колыбели. Медвежонок и ослик уснули.Робкий утренний свет осенил горы призрачным свечением, но Хуан Карлос и Хавьер были поглощены иным зрелищем. Перед ними открылась величественная долина, укрытая сухим вереском. Долина, красневшая в лучах пробуждающегося солнца, напоминала пылающие багрянцем угли.Древние скалы, иссеченные ветрами и тонкий свист ветра, заблудившегося среди них, заставляли забыть о времени. Хуан Карлос и Хавьер медленно брели по чуждому, безмолвному миру, пропитанному тревогой, и решительно не понимали, что делать дальше.Напряженную тишину нарушило странное гудение, будто исходящее из недр земли. Скалы задрожали, а земля, до того момента твердая, вдруг начала расползаться. Путники очутились в самой настоящей западне, имя которой – прожорливые пески пустошей. Прошли считанные минуты, а Хуан Карлос и Хавьер поняли, что спастись не удастся – коварный песок был готов поглотить их.— Помогите! Эй, кто-нибудь?Молчание было ответом для идальго. Кто мог помочь путникам в этой глуши? В душе Хуана Карлоса родилось унылое, давно забытое чувство, которое наполняло все его плюшевое тело холодом. «Отчаянье» было названье ему.Идальго мысленно попросил прощения у Госпожи и решил подготовиться к неминуемому скорбному финалу так, как полагается храброму герою. Он обнял верного Хавьера, который впервые в жизни был напуган.Хуану Карлосу уже грезились далекие сладостные песни серафимов, а ангельский свет уже пробивался из-за далеких облаков, но тут произошло кое-что невероятное. Гул стих. Земля больше не дрожала. Вокруг царила абсолютная тишина. Невероятная сила выдернула безнадежно застрявшего идальго из песчаного плена и вернула его на твердую землю. Рядом приземлился оторопевший Хавьер. Хуан Карлос развернулся против солнца и посмотрел на своего спасителя.Кабальеро Роха.В горделивом силуэте угадывался настоящий герой. Хуан Карлос низко поклонился спасителю, прижав лапку к груди.— Вы спасли мне и моему другу жизнь. Мы в неоплатном долгу. Меня зовут Хуан Карлос Рамирес, а моего друга – Хавьер. Могу ли я узнать ваше имя?— Свое имя я давно забыл, — ответил печальный голос. — Меня называют Кабальеро Роха.Если бы Хуан Карлос был человеком, то можно было бы сказать, что он переменился в лице, но раз уж он является гордым плюшевым медведем, мы скажем, что он сильно удивился.— К-кабальеро Роха?Лишь теперь идальго разглядел своего спасителя. Это был невысокий (вровень с самим Хуаном Карлосом), но величественный рыцарь, закованный с ног до головы в причудливый доспех рубинового цвета. Доспех чем-то напоминал панцирь тропического жука, схожесть усиливалась из-за раздвоенного пурпурного пера, закрепленного на макушке таинственного Кабальеро.— Кабальеро, я вынужден предупредить вас о том, что обыватели Плюшевого Королевства попросили меня расследовать чудовищные злодеяния, в которых они обвиняют вас… — грустно сообщил Хуан Карлос.Он помедлил и продолжил:— Вы спасли меня и моего друга. Я вижу в вас истинное благородство. Ответьте же мне – вы совершали те кошмарные преступления? Если вы скажете, что обыватели ошиблись, я поверю вам на слово и буду дальше искать виновного. Даю слово Хуана Карлоса Рамиреса Мария де лос Ремедиос и Сааведра.Кабальеро задумчиво поглядел на Хуана Карлоса. Минуту спустя он прервал тишину:— Увы, те злодеяния совершал я. Не могу вам врать. Все началось много лет назад… Давайте пойдем в мою скромную обитель. Все там расскажу. Я вижу в вас храброго рыцаря и достойного медведя. Быть может, вы решите сложную задачу.Он показал на величественную скалу, нависающую над бездной. Присмотревшись, Хуан Карлос разглядел причудливый замок, окрашенный, как и все в этом странном месте, багрянцем.Высоченные пики башен, напоминающие окровавленные колья, казалось, протыкали безмятежное небо. Замок был не лишен изящества, но выглядел мрачно, как и полагается крепости легендарного злодея. Над каменным входом висела загадочная надпись: «Музыка рождает забвение». К чему бы это?В просторной, гулкой зале Кабальеро Роха усадил путников за стол. Он угостил их заморским напитком, именуемым чоколадусом, и неспешно заговорил…Старая легенда.Когда-то давно, в легендарные времена подвигов и завоеваний, гордый Кабальеро путешествовал по самым опасным уголкам Плюшевого Королевства. Он искал славы и приключений. И слегка увлекся.В неизведанных горах, куда Кабальеро занес строптивый ветер странствий, он окончательно потерялся. Припасы закончились, добрый конь пал. Кабальеро похоронил верного друга под грудой камней, и остался рядом с одинокой могилой ожидать предсказуемого конца.Путешественнику вспоминались далекие земли, где он когда-то вырос, кровопролитные сражения и великолепные красавицы, с которыми он знакомился в своих нескончаемых странствиях.Никто не заслуживает одинокой, бесславной гибели, и уж тем более не заслуживал ее Кабальеро. Его удостоил своим вниманием Мрачный Жнец. Он явился пред Кабальеро в черном балахоне и позвал за собой. Но Кабальеро был, как и всегда, дерзок. Он предложил гостю сыграть в кости. И выиграл (или проиграл?). Выигрыш оказался горьким как болотные ягоды. Жнец достал волшебную свирель, от дьявольских трелей которой у Кабальеро закружилась голова, а сердце сковала корка льда.С тех пор Кабальеро Роха обитает в Вересковых Пустошах. Теперь у него нет прошлого, нет лица, да и рассудок окончательно его оставил. Больше всего он боится одной единственной ночи, неумолимо наступающей каждый месяц. Над миром восходит кровавая луна, и Кабальеро становится подлинным, безумным зверем. Лишь в это время он покидает Пустоши и творит вдохновенное, вселенское зло. И сегодня как раз такая ночь. Вот уж совпадение.— Чем я могу помочь вам? — решительно спросил Хуан Карлос.— Я вижу в вас храбрость и… самого себя, — подумав, ответил Кабальеро Роха.— Прошу вас победить зверя, в которого я превращусь. Только настоящий герой способен на это, — продолжил он.— Я не могу сражаться с вами, Кабальеро. Мне не позволяет долг чести, — потрясенно вымолвил Хуан Карлос.— Лишь так можно спасти невинных обывателей. И лишь так можно обрести покой.Хуан Карлос тяжело вздохнул и кивнул, а Кабальеро Роха обнял его и сказал:— Я вам сердечно благодарен, мой друг.В поисках забвения.— И как мы будем сражаться с ужасным зверем? — ворчливо спросил ослик Хавьер.— Я придумаю. Я обязательно придумаю.Они неспешно прогуливались возле замка Кабальеро, и рассматривали чужестранные узоры на мрачных стенах. На одном неприметном участке Хавьер наткнулся на странную надпись: «Музыка остается и началом и концом всего». Прочтя ее, ослик вопросительно посмотрел на своего друга. Хуан Карлос нахмурился. Он вспомнил похожую фразу, замеченную им при входе в замок и историю Кабальеро. Голову идальго посетила отличная идея. Скоро вес решится.Красная луна.— Это произойдет сегодня, — буднично сказал Кабальеро Роха Хуану Карлосу при встрече.— Вы уверены, Кабальеро?— Абсолютно. Уверен я и в вас, мой друг. Я хочу, чтобы все случилось у входа в крепость, ставшую мне родной.— Как пожелаете…Вечерняя заря наполняла пустоши потусторонним розовым светом. Верхушки скал полыхали кострами, а в сизых облаках искрились тревожные прожилки. Пространство наполнялось тихим шелестом сухого вереска и пьянящими запахами увядшего дня.— Вот и первая звезда, — отрешенно заметил Кабальеро Роха и глубоко вдохнул вечерний воздух.Хуан Карлос промолчал. Ему было невыразимо грустно. Плюшевое сердце, изведавшее множество приключений, предательски сжималось. Нужно быть твердым.Багряные тени, прятавшиеся весь день в скальных трещинах, постепенно захватывали простарнство. Нынче тени становятся хозяевами всего сущего.Солнце спряталось за горизонт, а из-за облаков показался тоскливый алый диск, осенивший кровавым светом окрестности – взошла кровавая луна. С Кабальеро Роха начали происходить невиданные метаморфозы. Всего через несколько мгновений, пред потрясенными Хуаном Карлосом и Хавьером, предстало невыразимое чудище, напоминающее плод безумного воображения северных художников.Кабальеро Роха перестал быть самим собой. Его разум пленили дикие фурии Плутонова Царства. Ядовитая слюна стекала из его ненасытной пасти, а перепончатые крылья укрывали половину небесного свода.Чудовище медленно подбиралось к идальго, а он дерзко не обращал внимания на эдакие пустяки. Ловким движением Хуан Карлос достал свою маленькую гитару, присел на камушек и заиграл. Ах, как он заиграл!Безмятежно, глядя на звезды, Хуан Карлос извлекал мистические звуки из своего инструмента. Звуки множились эхом, дробились и рассыпались искрами по округе. Кровавая луна задрожала, а в налитых ненавистью глазах чудовища зашевелился отравляющий испуг.Зверь тяжело задышал, лег на землю возле идальго и зачаровано слушал музыку. Хуан Карлос играл все ярче и звонче. Вересковые Пустоши растворились в чудесных и печальных песнях далеких стран о любви, забвении и прощении.Луна, повинуясь магическим звукам, побледнела. Адское пламя, полыхавшее в сердце чудовища, погасло. Уставший музыкант встретил рассвет рядом с огромной скалой, в которую обратился кошмарный зверь. По плюшевой щеке идальго скатилась одинокая слезинка.Возвращение.— Ура, вы вернулись! Я переживала за вас и плохо спала, — Госпожа крепко обняла уставших Хуана Карлоса и Хавьера, которые не посмели сопротивляться.— Ваша любовь, Госпожа, хранили нас в пути, а шерстяные штаны не дали мне замерзнуть, — сконфужено сказал идальго.— А где же твоя чудесная гитара?— Я ее оставил своему другу…Говорят, что зловещая красная луна больше никогда не восходила над Вересковыми Пустошами. Сухой вереск зацвел, а кошмарного чудовища в Королевстве никто больше не видел. Лишь тихая и печальная мелодия, будто доносящаяся откуда-то издалека, в ненастную ночь слышна там, где когда-то жил Кабальеро Роха.

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