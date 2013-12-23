Храбрый идальго

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 06:49

Матвеевский Просмотров: 19 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 06:49 by

Хуан Карлос Рамирес не любил пустой суеты. В его испанском сердце горело пламя подвигов и свершений. Пламени этому нисколько не мешало то обстоятельство, что Хуан Карлос Рамирес был плюшевым медведем. Нет, не так. Он был благородным идальго в обличии плюшевого медвежонка. Ха, какая странная усмешка Фортуны! Впрочем, истинный кабальеро (а дон Хуан, несомненно, был истинным) никогда не будет роптать на Судьбу.Пусть его эспадрон сделан из вязальной спицы и палочки от леденца. Пусть его панцирь сделан из жестяной коробочки от конфет. Пусть плащом ему служит старый бархатный платок. Кабальеро есть кабальеро. Во всем Плюшевом Королевстве нет эспадрона искуснее, панциря тверже и плаща более славного. Его гордую осанку не спутаешь ни с чем. Он всегда будет верить в свою Звезду. Кстати о Звезде…У каждого рыцаря должна быть Госпожа. Только ради Госпожи можно совершать подвиги, биться с толпами чудовищ. Только она в небе смутном и беззвездном остается единственным ориентиром для притомившейся души.Хуану Карлосу с Госпожой повезло. Ее звали Пенелопа. Ей было всего четыре года. Она была самым светлым и наивным человеком на свете. Не такую ли Госпожу должен защищать от бесконечных жизненных напастей храбрый рыцарь?Иногда Хуан Карлос сердился на Госпожу. Происходило это в те трудные минуты, когда она изволила играть в доктора, или когда наряжала его в кукольное платье и называла странным именем «Жужу». Но от сердитости не оставалось и следа, если благородный идальго видел Госпожу спящей. Она тихо сопела под кружевным одеялом, а плюшевое сердце, закаленное тысячей кровавых ристалищ внезапно разрывалось от умиления. Хуан Карлос думал в такие минуты: «Никто и никогда не посмеет нарушить покой Госпожи. Не будь я Хуаном Карлосом Рамиресом Мария де лос Ремедиос и Сааведра».Сложнее всего было, если Госпожа забирала Хуана Карлоса с собой в постель. Ее маленькие ручки были удивительно цепкими. Приходилось ждать наступления ночи. Лишь после отбытия Госпожи в царство Морфея можно было приступать к караулу у ее кровати.Старым другом Хуана Карлоса был синий холщовый бык Мигуаль. Мигуэль отличался спокойствием и начитанностью. С ним всегда можно было обсудить последние новости, прекрасную Риоху и комедии дона де Вега. Познакомились Хуан Карлос с Мигуэлем давно. Во время корриды в Плюшевом Королевстве. Хуан Карлос был доблестным тореро, а Мигуэль - неукротимым быком. Впрочем, Мигуэль тогда носил прозвище «Эль Террибле». Сколько воды утекло с тех пор… Тогда же Хуан Карлос познакомился и с другим своим верным товарищем – плюшевым осликом Хавьером. Хавьер был еще молчаливее Мигуэля. При всей своей неказистой внешности он стал для Хуана Карлоса идеальным конем. Не сосчитать сколько раз Хавьер спасал плюшевую шкуру славного кабальеро. И ведь никогда не роптал на сей счет!Хуану Карлосу приходилось защищать свою Госпожу от сотен опасностей каждую ночь. То ужасные крылатые вампиры с тошнотворным писком клубились вокруг ее постели… То жуткий монстр скребся веточкой в окно спальни Пенелопы… Главной же опасностью был кошмарный Эль Кукуй. Ненасытный монстр из платяного шкафа вероломно подбирался к Госпоже каждую ночь. Лишь Хуан Карлос, Мигуэль и Хавьер могли отогнать его.Как-то раз наступила битва, равной которой, пожалуй, могла быть только бойня при Сарагосе. Подлый Эль Кукуй избрал обходной маневр. Лишь ловкий эспадрон Хуана Карлоса, самоотверженность Хавьера и блистательный маневр Мигуэля позволили одержать безоговорочную победу. Эль Кукуй позорно бежал в Плюшевое Королевство. Там, в Таинственном Лесу находилось его логово. Хуан Карлос верхом на верном Хавьере преследовал мерзавца. Мигуэль остался сторожить Госпожу.— Трус! Ты будешь молить о пощаде! — воинственно кричал вслед злодею Хуан Карлос.Луна плыла, как круглый щит над густыми зарослями. Храброе сердце Хуана Карлоса чуяло что-то роковое. Где-то там, в туманных болотах, с копьем на перевес, брел чудовищный Эль Кукуй.Подлый Эль Кукуй устроил хитроумную засаду. В темном болоте состоялся дикий бой. Эль Кукуй, привыкший к сумрачным победам мог одержать верх над героем. Хуан Карлос был тяжело ранен. Комья ваты вываливались из его живота. Но верный конь (извините, ослик Хавьер) вынес на себе бездыханного кабальеро. Потрепанный монстр же скрылся в своей пещере.В пуговичные очи благородного идальго хлынула мгла… Он был сжат тесным доспехом. Сиплым голосом Хуан Карлос проговорил:— O coup de grace!В неверном ночном дыму что-то неведомое прошло мимо кабальеро. Хавьер принес неприметный букетик голубых лилий. А нет ничего живительнее, чем Звезда Долин – Голубая Лилия.Стиснув плюшевые зубы Хуан Карлос зашил нитями для вышивки прореху в своем пузе. И капнул на заплатку хрустальную росу с цветка. Нужно было срочно возвращаться к Госпоже. Как там она? Эль Кукуй, хоть и не побежден, но надолго потрепан битвой.Уставший Хуан Карлос примостился у кровати Пенелопы. Он оставил голубой цветок у изголовья девочки и покосился на гордую фарфоровую красавицу Жозефину, надменно стоящую на полке. Жозефина была предметом личных грез Хуана Карлоса, но гордая красотка разбивала плюшевое сердце благородного идальго куда сильнее, чем все опасные приключения вместе взятые. Он печально вздохнул, подтолкнул сползшее одеяло Госпожи и погладил ее ручку своей плюшевой лапкой.— Будь спокойна, Пенелопа. Пусть тебе снятся только самые приятные сны.

Ключевые слова: Бука конквистадор медвежонок призрак сказка ночь игрушки авторская история

Другие, подобные истории: