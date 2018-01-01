Легенда Шамаханской царицы. Часть третья

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A.Norton Просмотров: 33 Комментарии: 0 +4 Вчера, 23:50 by

За скудным ужином Хадра и Малика разговорились. Они сидели в убогом невольничьем бараке при небольшом свете факелов. Хадра пересказала всю историю ее злоключений.— Ты поэтому хочешь сбежать от султана? — спросила Малика, дослушав до конца горький рассказ подруги. — Возвратиться в Шамаханское царство и отомстить обидчикам?— Не только. Я желаю вернуть себе доброе имя и власть, которой меня лишили.Малика сокрушенно вздохнула.— Послушай моего совета - оставь эту гиблую затею. Борьба за власть ожесточает сердце и развращает душу.Хадра только отмахнулась.— Столь дурная участь меня не постигнет. Мое дело праведное.— Отмщение не бывает праведным. Поражение ведет к смерти, победа — к гордыне, гордыня привела к падению ангелов и губительна для человека.Какое-то время обе женщины молчали. Затем Хадра осторожно сказала:— Как далеко ты готова зайти ради спасения дочери от Фараддина?— Что ты замыслила? — забеспокоилась Малика; что-то в этом вопросе и то, каким тоном он был задан, встревожило ее.— Призвать Иблиса. Лишь ему по силам избавить нас от рабской доли.— Безумная! Ты хоть знаешь, что отдашь взамен?— А что мне терять? У меня все отняли.— Не все. Тебе оставили жизнь и бессмертную душу. Иблис отберет их, ничто на свете не прельщает его так же сильно.Хадре не по нраву пришлись слова Малики.— Все уже решено, — жестко сказала она. — Я вызову Иблиса и заключу с ним договор. Отец мне рассказывал о нем и о том, что ему подвластно ему сейчас. Я не в силах сделать все сама – мое сердце жаждет справедливости. Об одном прошу - помоги мне спасти нас.Малика покачала головой.— Бедная девочка. Неволя пошатнула твой рассудок. Много лет назад, когда я была совсем еще маленькой, Иблиса уже призывали средь сих стен.Хадра подалась вперед. В ее взгляде полыхнул дикий огонь.— Расскажи мне!— Отец Фараддина был богат. Но блеск золота пробудил в нем неизмеримую алчность. Старый султан призвал Иблиса и предложил отдать ему душу за обладание всеми богатствами мира. Но ему недоставало воли, а без оной с падшим не сговориться. Иблис посмеялся над его самонадеянностью и уволок султана в Джаханнам. Всякого, кто по глупости воззовет к нему, постигнет та же участь.Хадра задумалась.— Откуда он узнал о ритуале?Малика промолчала. Хадра повторила вопрос, уже с ноткой угрозы в голосе. Малика упрямо молчала.— Не хочешь говорить?! — рассвирепела Хадра. — Тогда подумай о судьбе твоей дочери! В гареме говорят, она уже созрела. Знаешь, как называют ее евнухи? Прелестным цветком.— Не говори о ней так! — гневно выкрикнула Малика.— Твоя дочь дивно расцвела. Скоро султан возжелает делить с ней ложе. Позволишь ли ты Фараддину осквернить ее и зарезать как животное, когда он вволю насладится юным телом?! Дай мне то, что я хочу, сохрани ей жизнь!Малика сдалась.— Старый султан собрал в библиотеке сотни древних книг с запретными знаниями. Он часами просиживал там, вчитываясь в туманные тексты. По слухам, ритуал призыва Иблиса записан в одной из тех книг, в какой только — не ведает никто.— Кто хранит ключ?— Фараддин держит его в своих покоях. Попытаешься выкрасть ключ, тебя схватят и казнят.— Красть! — фыркнула Хадра. — Я не воровка. Как и все мужчины, султан падок на женские ласки. Надо лишь ублажить его, и он отдаст мне ключ по доброй воле.Султан Фараддин вернулся с охоты к вечерней молитве. Восславив Аллаха, он поднялся в свои покои, где застал Хадру. Она накрывала стол к ужину, двигаясь с изящной грацией пустынной рыси. Грязное рубище невольницы Хадра сменила на золотого цвета платье с оголенным животом. Ее лоснящаяся, натертая маслом кожа благоухала ароматом дамасской розы.— Как ты пробралась сюда, рабыня? — нахмурился султан, скрывая возбуждение ее красотой.— Вашим стражам не чужды чувственные услады, даруемые женщиной, — промурлыкала Хадра, улыбаясь. — Дозвольте мне усладить и вас, великий султан.Она поманила Фаррадина к дивану.— Твои уловки напрасны, рабыня. Амира предостерегла меня о твоем коварстве.— Неужто я похожа на коварную? — Хадра соблазнительно изогнулась. — Доверьтесь мне, господин. Отдайтесь вашим желаниям, не сдерживайте себя.Она была так хороша и желанна, что султан отринул все опасения. Он позволил Хадре омыть ему ноги, накормить ужином и напоить сладким вином.Опьяненный красотой, Фараддин забыл про осторожность и опустошил кубок с сонным зельем.Девушке не пришлось долго ждать – вот уже султан на своем ложе – забылся крепким сном.Хадра соскользнула с кровати, надела платье и подкралась к двери — впустить в покои Малику. Стражников султан заблаговременно отослал. Чтоб слышали меньше и не болтали чего не надо.— Он спит? — спросила Малика, опасливо переступив порог султанских покоев.— Спит, — успокоила ее Хадра. — И проспит до утра. Я свое дело знаю. Мама учила готовить питье для крепкого сна – помогает после тяжелой болезни, которая не дает уснуть. Сработало и здесь. Пригодилось. А теперь давай искать ключ.Они обшарили покои. Ключ нашелся на дне шкатулки из слоновой кости, спрятанной в глубинах секретера. Хадра взяла его и шагнула к дверям библиотеки, примыкающей к покоям.— Жди здесь, — наказала она Малике. — Услышишь что, предупреди. И ни в коем случай не следуй за мной.— Да убережет тебя Аллах, — сказала та ей вслед.Хадра вступила в полутьму библиотеки. Овальный свод зала плавно взмывал вверх, теряясь в сиреневом мраке. Она разожгла факел и двинулась вдоль стеллажей, читая тисненые золотом надписи на корешках книг. Что искать — Хадра не представляла. Ей думалось, что книга с описанием ритуала призыва Иблиса окажется толстым фолиантом, обтянутым выдубленной человеческой кожей. На черных страницах будут написаны кровью сильнейшие заклятия, открывающие портал в Джаханнам, откуда восстанет проклятый Иблис.Заветный фолиант нашелся довольно легко, словно темные силы сами привели искательницу к нему.Пройдя вглубь библиотеки, Хадра наткнулась на алтарь: гладкий черный камень высотой в половину ее роста. На нем, завернутая в пыльный кусок шелка, лежала книга заклинаний. Вокруг были расставлены оплавленные огарки свечей.Ритуал казался несложным: развести огонь, произнести заклинание и отдать пламени кровь. Так просто, что призвать Падшего сможет и непосвященный.Хадра разожгла жаровню от факела, склонилась над ней, терпеливо раздувая угли. Ее круглое лицо при каждом выдохе озарялось багровым светом, в воздух взлетали слабые красные искры.Как огонь разгорелся, она сунула в жаровню ненужный боле факел, прочитала заклинание и проколола палец иглой. Алые капли крови упали в огонь. Пламя жаровни с шумом рвануло вверх. Факелы на стенах и пилястрах зажглись сами. По библиотеке заплясали странные тени.Хадра ждала и гадала, в каком обличье явится Иблис. Огонь пылал, изливая сильный жар. Танец теней убыстрялся. Хадра услышала жуткие крики грешных душ, сгорающих в пламенной бездне Джаханнама, и поняла — властелин проклятых вскоре предстанет перед ней.Так и случилось. Сильные руки обняли ее сзади, огненное дыхание обожгло обнаженную шею. Хадра быстро обернулась и широко раскрыла глаза от удивления. Позади нее стоял двойник Инфаса — вылитый он, только кожа чуть темнее, на губах играет усмешка высокомерного презрения. От него пахло горелой плотью, а в бушующие адовым пламенем глаза было страшно смотреть.— Вечная история, — насмешливо сказал Иблис, разглядывая девушку, — вы молитесь ему, он остается глух, и вы приходите ко мне. Чего желаешь ты, смертная женщина? Власти, золота, поклонения толпы?Хадра гордо вскинула голову.— Мирские блага меня не прельщают. Я желаю лишь свободы и справедливого возмездия моим врагам.— Настолько, что не пожалеешь отдать за них душу?— Моя душа умерла, когда умерла моя любовь.Иблис обошел вокруг Хадры. Он оценивал ее как скульптор незаконченную статую, отыскивая мельчайшие изъяны.— Не скрою, душа твоя — желанная добыча. Она сильна и благородна, но подобна саду нерадивого хозяина — сорные травы разрослись в ней и заглушили здоровые ростки.— Раз моя душа такой лакомый кусок, что ты медлишь?! — Хадра неотрывно следила за ангелом взглядом. — Исполни то, что я попросила, и получишь ее! Не можешь — возвращайся туда, откуда пришел!Пламень в глазах Иблиса заполыхал ярче.— Дерзка — зависть фуриям. За непокорность ты обретешь свободу и силу вершить возмездие, но отдав мне душу — лишишься большего, чем думаешь.— К чему твои лукавые речи?— Известно ли тебе, в чем моя вина?— Ты восстал против Аллаха от гордыни.— Ложь! Я восстал за Аллаха и моих отвергнутых братьев. Мы обитали в дивных садах Джанната, созерцали свет нашего творца и купались в его благодати. А потом он создал вас, маленьких, лысых обезьянок. И сказал нам: « Человек сотворен мной великим. Любите его, почитайте его как равного мне». Я сказал: «Отец, я не могу. Они порочны, они слабы, и не достойны почитания. Ты создал их из мерзкой грязи, а меня — из чистого пламени. Я лучше человека». И за это он низверг меня в пламенную пропасть Джаханнама.— Довольно словоблудия! — нетерпеливо перебила ангела Хадра. — У меня нет желания выслушивать твои жалобы!Иблис не замолчал.— Я презрел его и он презрел меня. С изгнания мы пребываем в споре. Он слепо верит, что человек чист и непорочен, я — что ваш род грязен, как и глина, из которой вас создали. Ты — светлое созданье, падением во тьму покажешь, что нет пределов греховности смертных. Он признает поражение.— Ты не одержишь верх над Аллахом, просто заполучив мою душу. Свершив возмездие, я расторгну нашу сделку и верну себе душу.Иблис расхохотался.— Как самонадеянно! Душа, мне отданная, потеряна навеки. Никакими силами, молитвами и покаяниями ты ее не вернешь. Так сказано, — он показал пальцем на потолок. — Им.Хадра ничего не ответила. К ней пришло запоздалое понимание — утрата души необратима.— Но что нам его воля, — с презрительной миной произнес Иблис. — Свою душу ты не вернешь, но можешь получить чужую. Половину.— А в чем хитрость?— Душу нельзя получить задаром, можно лишь украсть у того, в ком она есть. Первый встречный на то не сгодится, нужен человек, с тобою связанный.— Со мною связанный? Чем? Как украсть у него душу?— Ненавистью, болью, любовью – человеческими чувствами. Самыми сильными. Убив избранника, произнеси: «Душа вернется, и жизнь обретется вновь. На связанную местью душу платой ляжет кровь» и выпей. Кровью наполни ритуальный сосуд. Только греха сего до конца дней с себя не смоешь. И жить будешь как в кошмаре, разрываясь меж светом и тьмой.«Что мне терять? — спросила себя Хадра. — Хуже чем есть, уже не будет». Вслух она сказала:— Я согласна.Иблис схватил ее, притянул к себе и поцеловал. В глотку Хадры полился жгучий огонь. У нее перехватило дыхание. Грубый поцелуй ангела душил ее, грудь раздирало обжигающей болью, огонь спускался все ниже и ниже по телу. Она ощутила, как в ней разгорается его мрачный дар. Трепетное сердце Хадры обратилось в пылающий камень, адов огонь заполнил пустоту внутри нее, оставшуюся от утраченной души. Иблис исчез.Пропажи Хадры надсмотрщики за рабами хватились не сразу. Во дворце султана Фаррадина хватало прислуги, за всеми не уследишь. Когда ее отсутствие обнаружилось, старший надсмотрщик поднял тревогу. Все рабы были допрошены, и один сознался, что видел ее, моющейся в бане, а после — входящей во дворец, разодетой как наложница из гарема.Телохранители султана ворвались в его покои с мечами наголо. Малика, заслышав топот ног по коридору, громко заколотила в запертые двери библиотеки и проворно метнулась к заставленному объедками столу. Ворвавшиеся телохранители увидели ее, убирающей грязные тарелки и блюда. Султан спал и ничего не слышал.Старший из телохранителей приставил к горлу Малики меч и сказал:— Где Хадра? Не отпирайся, что не видела ее! Нам известно — она прокралась сюда! Где она прячется?!— Нигде, — спокойно ответила Малика, — Мне неведомо, побывала она у господина или нет. Знаю лишь, что сейчас ее здесь нет. Ищите ее, если угодно, а мне нужно закончить уборку.Телохранитель нехотя опустил меч.— Обыщите все!Его сотоварищи бросились выполнять приказ.Вдруг из щели под дверями библиотеки ударил яркий зеленый свет. Створки распахнулись, как от удара ветра, и из полумрака зала вылетела Хадра. Она изменилась: волосы разметались по плечам, изумрудные глаза горели завораживающим огнем, на груди чернел страшный ожог, лицо исказила ярость. Ее окутывала первородная тьма, посеянная в девушке падшим ангелом.— Ты задержана! — сказал старший телохранитель, направив на Хадру меч. — Стой на месте!Это был его последний приказ.Хадра усмехнулась и посмотрела в глаза телохранителям – сначала одному, а потом второму. Зеленый огонь в глазах полыхнул ярче.Телохранители набросились друг на друга и рубились мечами, пока не пал последний из них.Малика в ужасе закричала.Хадра повернулась к ней. На короткий миг ее взгляд стал осмысленным.— Беги! — сказала она. — Забирай дочь и беги! Не оглядывайся! Сегодня ночь кровавой жатвы!Малика выбежала из покоев и пропала в коридоре.Шум схватки разбудил султана – сонное зелье потеряло силу. Спросонья он не понял, что происходит, пока не увидел мертвых телохранителей и Хадру посреди кровавой сечи.— Что ты натворила, грязная рабыня?! — его рука привычно пошарила по кровати в поисках плетки, которой там почему-то не оказалось.Фаррадин неуклюже сполз с кровати.— Я выбью из тебя непокорность!Хадра подняла с пола обагренный кровью меч и швырнула его под ноги султану.— Возьми оружие и бейся как мужчина!Фаррадин поднял меч, удивленно осматривая Хадру и сжав меч покрепче. Хадра тоже взяла оружие.Они закружились в смертельном танце стали. Мечи скрещивались, высекая искры. Султан бился умело, но чем дольше длился поединок, тем заметнее тучное тело подводило его. Хадра же легко уворачивалась от его неуклюжих выпадов и наносила ответные удары. Фаррадин весьма успешно отражал ее атаки, но подустав, пропустил направленный на него удар. Клинок Хадры рассек его живот алой полосой. Рана была неглубока и несмертельна, однако вид крови охладил пыл султана. Он отбросил меч, рухнул на колени и взмолился:— Пощади! Я дарую тебе свободу, только пощади! Не убивай!— Что же ты?! — сказала Хадра, вскинув бровь. — Такой сильный, грозный мужчина, а испугался слабой женщины?!— Пощади! — жалобно скулил султан, ползая у нее в ногах. — Умоляю, пощади!— Как ты пощадил дочерей Малики? Поднимись жалкий трус и умри, как подобает мужчине. Бейся!Фараддин заскулил, подобно побитой собаке.Хадра улыбнулась одними уголками губ и повернулась к столику, где стояли кубки – один, осушенный султаном, а второй – полный. Полный сонным зельем до краев. Неразбавленное зелье, в большом количестве, несет смерть принявшему.Хадра перевела взгляд на султана и властно сказала:— Посмотри на меня!Фараддин поднял глаза, и последнее, что он увидел, - холодный ядовито-зеленый блеск во взгляде Хадры, а после тело перестало слушаться его.Ноги сами понесли султана к столу. Он схватил кубок, и тяжелая рука, против воли Фараддина, поднесла сонное зелье к дрожащим губам.— Умоляю! — в отчаянии и с усилием взмолился он. — Пощади!— Врагам нет пощады.Султан выпил. Кровь разнесла отраву по телу. Его лицо побагровело, он упал и стал задыхаться. Толстые пальцы царапали горло, ноги дергались, а из глотки вырывались нечленораздельные хрипы. В миг смерти изо рта султана вывалился распухший черный язык.Удовлетворенная Хадра наклонилась над телом Фараддина и провела ладонью по его похолодевшему лицу.— Спи. Скоро ты навечно отправишься в Джаханнам. Иблис с радостью примет тебя.Над городом поднимался дым пожарищ. Солнечный свет не проникал сквозь серую с рыжиной пелену.На площади бывшие воины Фаррадина устроили массовую казнь. На кольях извивались истекающие кровью прислужницы султана.Хадра наслаждалась зрелищем умирающих женщин с невысокого деревянного помоста, сколоченного наспех. Подле нее лежали две диких рыси-каракалы. На казнь она надела черное платье с глухим воротником и длинными рукавами. Под тонкой тканью скрывались ожоги от прикосновений огненного ангела и ее темная сущность.Султан Фаррадин содержал во дворце экзотических зверей, птиц и змей. Хадра освободила всех. Звери разбежались, птицы растаяли в небе, змеи скрылись в траве, а эти две рыси увязались за ней. Она сочла, это дар Иблиса. И не стала прогонять их. «Они будут моими талисманами, — решила она. — Зверями-защитниками».Стражники вывели на площадь её служанок. Они приехали во дворец султана бесправными рабынями, но эти предательницы добились расположения Фаррадина заискивающей лестью и издевались над униженной госпожой. Настало время Талиона — воздаяния по заслугам.— Предательство и отступничество — непростительные грехи, — сказала Хадра служанкам. — Ваши грязные души очистит огонь.Служанки плакали, пока околдованные чарами Хадры стражники сажали их внутрь медных быков. Под чревом изваяний развели костры, мальчики-прислужники беспрерывно подбрасывали в огонь дрова. Служанки страшно кричали. Снаружи Хадра слышала только глухой бычий рев.Казни не прекращались до поздней ночи. В неверном свете кострищ на эшафот выводили все новых и новых женщин. Хадра велела казнить всех, не щадить даже девочек, сколько бы лет тем ни было.— Нет женщин — нет грязных сплетен и зависти, — сказала она лишенным воли мужчинам.Приговоренных сажали на кол, вешали, протыкали копьями, топили в воде, рубили головы, сжигали живьем. Земля уже не принимала льющуюся без конца кровь, ветер носил над мертвым городом жирный серый пепел. Солнце так и не показалось, боясь узреть творящиеся внизу ужасы.Хадра упивалась триумфом смерти. Внизу, в Джаханнаме, ликовали Иблис и Дэвы. Сотни душ со стенаниями падали к ним, умножая и усиливая мощь подземного мира. Умершие, все как один, проклинали Хадру, призывали Аллаха покарать ее, а слова, брошенные в гневе, не проходят мимо.Ночь смерти уступила новому дню. Багровые сумерки накрыли землю. Солнце не осмелилось выглянуть из-за туч и озарить светом поле жесточайшей расправы. Из ворот султанского дворца выехала многотысячная армия. Впереди ехала всадница верхом на вороном коне. Хадра возвращалась в Шемаху.Домой.

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