Легенда Шамаханской царицы. Часть первая

Пролог

Часть первая

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A.Norton Просмотров: 65 Комментарии: 2 +5 Вчера, 22:34 by

Привстав на цыпочки, мальчик стянул с полки старую толстую книгу с ребристым и потрепанным переплетом. Открыв ее, он восхитился яркими, красочными картинками. Вот оживленная рыночная площадь. Факир играет на дудочке, а из плетеной корзинки у его ног выползает зачарованная мелодией королевская кобра. Танцовщицы в роскошных нарядах, которые легко кружатся у разбрасывающего хрустальные брызги фонтана. Толпа мужчин, восхищенно наблюдающих за танцем молодых красавиц. Изможденный голодом бедняк в жалких лохмотьях выпрашивает подаяние, а неподалеку алчный богач потирает старинную медную лампу.Страницы книги пропитала многолетняя пыль, и мальчик громко чихнул, разбудив свою бабушку. Она дремала в резном кресле-качалке у окна, лицо ее было спокойно-суровым. На коленях старушки лежала незаконченная верблюжья пряжа.Заметив, с каким восторгом мальчик разглядывает рисунки в книге сказок, она поманила его к себе, усадила на колени и сказала:- Хочешь, расскажу тебе сказку?- Хочу, хочу! - глаза мальчика возбужденно заблестели, а сердце забилось чаще.Он очень любил бабушкины сказки: о коварных джиннах, могущественных колдунах, хитрых воришках, отважных мореходах, злых духах и мудрых астрологах, толкующих судьбы людей и мира по звездам.Бабушка улыбнулась, забрала у мальчика книгу и бережно перелистала ветхие страницы.- Я расскажу тебе о Хадре, Шамаханской царице, - бабушка показала мальчику один из рисунков в книге: девушку редчайшей красоты, длинноволосую и зеленоглазую, в строгом наряде со сверкающими драгоценными украшениями. Даже на неодушевленной гравюре жгучие зеленые глаза девушки излучали внутреннюю силу и стойкость, данную ей жизненными невзгодами и жестокими ударами судьбы. - Она была великой женщиной, потерявшей и обретшей себя заново. Закаленная тяжкими испытаниями, Хадра даровала свободу.Мальчик жадно ловил каждое слово бабушки – для него ее речи звучали как зерна мудрости, а ее мысли уходили все дальше от дня сегодняшнего, возвращаясь к далекому прошлому.Амира подслушивала разговор ее отца с братом, прячась в потайном коридоре за покоями султана.— Мой сын, — сказал старый султан, — мне недолго осталось жить, но я не могу умереть, не передав мое царство в надежные руки. Тебя я назначаю своим преемником.Амира стиснула кулаки. Чертов братец! Вечно он пожинает все лавры, а она, любящая, верная и преданная, остается ни с чем. Вот и на этот раз он обошел ее, унаследовав отцовский трон. В глазах сестры заслуг на столь высокий пост он не имел никаких, кроме одной, весьма сомнительной - ему повезло родиться мужчиной.«Ты не заслуживаешь править! — со злостью подумала она. — Я заслужила это право побольше твоего. Ведь я всегда была рядом с отцом!». И продолжила подслушивать.— Но прежде, чем получить власть, — говорил султан, — ты должен дать мне слово, что возьмешь в жены ту, кого я выбрал тебе.Инфас стоял у смертного ложа отца и держал его за слабую, дрожащую от старческой слабости руку. Инфас был высокий, красивый мужчина с волевыми чертами лица, оливкового оттенка кожей, яркими, небесно-голубыми глазами и черными курчавыми волосами. Он носил короткую, аккуратно подстриженную бородку, отчего казался старше своих лет и мужественней. Одеяние его было расшито золотом и серебром; кафтан обвязан красным кушаком ширваля, а узоры блестели незатейливым орнаментом.— Клянусь тебе, отец, — сказал он, склонился и поцеловал руку султана. — Свадьбу сыграем завтра же.— Хорошо, — султан устало прикрыл глаза. За последние дни он сильно сдал, короткий разговор отнял у него массу сил. — Сестру твою выдай замуж, года бегут, а красота девичья – не вечна...Услышав это, Амира побелела от злости. Какое чудовищное лицемерие! Решать ее судьбу тайком, словно предатели. Она не покорится последней воле отца, не выйдет замуж за нелюбимого мужчину. До конца дней быть безмолвной тенью мужа — не ее удел.«Проклинаю вас! — скрипнула зубами, не зная, как еще выразить обуревающие ее чувства. — Думаете, можете решить все за меня?! Я - сама хозяйка своей судьбы, никто не вправе навязывать мне чуждую жизнь!».Амира покинула потайной коридор, разгневанная и разъяренная тайным сговором отца и брата.«Нет! — сказала она себе. — Нет! Я не позволю отцу и брату выжить меня отсюда. Это мой дом, мой город!». Она направилась в свои покои. Ее глаза сверкали яростью, душа клокотала обидой и болью. В мыслях Амира выстраивала изощренные планы мести, исполнить которые она могла без труда.Поистине страшна женщина, одержимая гневом и ревностью.Женой Инфасу была выбрана Хадра - царевна из союзного царства. В те времена династический брак служил средством укрепления политических и военных союзов. О счастье будущих супругов главы семей задумывались в последнюю очередь. Но Инфас и Хадра полюбили друг друга. Не с первого взгляда, конечно, ведь такая любовь бывает только в сказках. Годами он завоевывал ее доверия, начиная с детских игр и заканчивая временем, когда они выросли, стали мудрей и смотрели на мир без детских иллюзий.Когда настало время невесте переехать в дом жениха, Инфас заслал к Хадре сватов из числа старших родственников. За молодую был уплачен богатый выкуп. Вместе со сватами из Шамаханского царства пришел целый караван, груженый дорогими шелками, коврами и церемониальным оружием, выкованными местными кузнецами.Нелегко пришлось Хадре в чужом городе, вдали от родных. Султан принял ее хорошо, а вот его дочь невзлюбила пришлую царевну. Увидела она в ней соперницу и угрозу ее положению при дворе. С детства привыкла она к опьяняющей власти, роскошной жизни и вседозволенности. Не пришлось ей по душе делить отцовские владения с другой женщиной: как выйдет та замуж за Инфаса, так и придет конец ее прежней жизни.В первый же день, не успела Хадра освоиться в новом доме, как у нее произошла серьезная размолвка. Амира подкараулила ее у дверей отведенных царевне покоев, отвела к себе и предложила поговорить по душам. Хадра, не подозревая ничего дурного, с радостью согласилась. Тогда она была душевно уязвима и нуждалась в обществе человека, которому можно доверить то, о чем ни один мужчина, даже муж, знать не должен.Усадив Хадру за стол, Амира налила ей вина, села рядом и доверительно спросила:— Ты любишь Инфаса?— Люблю, — скромно сказала Хадра, пригубив немного вина. — Он мой суженый.Она знала это совершенно точно, ведь когда-то гадала на будущего мужа, и духи явили ей его обличье в зеркале.— Я тоже люблю его, — Амира придвинулась ближе к ней, внезапно схватила за руку и больно вцепилась ногтями в кожу. — Слушай, паршивая выскочка, брат — все для меня! Ты недостойна быть его женой! Он заслуживает лучшей супруги, чем ты когда-либо станешь!Перемена в ее поведении была столь разительна, что Хадра опешила.— Отпусти меня! — потребовала она и попыталась вырвать руку.Но Амира держала ее крепко.— Отпущу, — зло сощурилась Амира. — Только запомни: в этом доме ты никто. Думаешь, можешь заявиться сюда, очаровать всех лживой добротой и стать над нами хозяйкой?!— Я не желаю ничего такого! - запротестовала сбитая с толку Хадра. — Не понимаю, чем я тебя не угодила?Негодование, злоба и страх быть выжитой ударили Амире в голову. Она закричала:— Ты - лживая змея! Я раскусила тебя и сделаю все, чтобы ты здесь не задержалась! Ты проклянешь тот день, когда вошла в наш дом!Удовлетворившись сказанным, Амира выпустила руку Хадры. На ее губах играла презрительная улыбка, она надменно вскинула голову, показывая свое превосходство над соперницей. Царевна бросилась вон из ее покоев.Когда позднее Инфас спросил, почему она плакала, Хадра соврала, что скучает по своему отцу и родному городу. Инфас погладил ее по голове, поцеловал и сказал, что скоро она привыкнет к новому месту.Амира сдержала слово. Она всеми правдами и неправдами пыталась выжить Хадру из дворца. Подговаривала султана расторгнуть уговор о женитьбе Инфаса на ненавистной ей девушке. Не добившись желаемого, Амира подошла к делу с другой стороны. Она приглашала во дворец преданных ей подруг из богатых семей и по очереди знакомила их с Инфасом, рассчитывая, что одна из них воспламенит страстью его сердце и заставит забыть Хадру. Но Инфас сохранил верность невесте и однажды, утомленный дворцовыми интригами сестры, впервые поговорил с ней на повышенных тонах.— Прекрати этот спектакль, — сказал он сурово. — Хадра предназначена мне в жены. Мы сочетаемся священным браком перед лицом Аллаха, нравится тебе это или нет. Если ты не опомнишься, мне придется выслать тебя на время.— Но брат! — настаивала Амира. — Неужели ты не видишь? Эта лживая и скользкая змея околдовала тебя! Ты не понимаешь, что делаешь и говоришь. Опомнись, позволь мне помочь тебе!— Довольно! — загремел Инфас. — Ты либо смиришься с нашим браком, либо сегодня же покинешь дом! Тебе решать, какой дорогой идти.Признав, что сейчас ей ничего не сделать, Амира выбрала смирение. Она притворилась, что согласна с волей брата.Отношения между ней и Хадрой оставались довольно натянутыми, но от открытых нападок на нее Амира вынужденно воздерживалась. Выжидала подходящего момента. Теперь он настал. Султан доживал последние дни, ее собирались выдать замуж за неизвестно кого и навсегда выдворить из города. Терять стало нечего. А кому нечего терять, тот пойдет на все.Тронный зал был пуст. Предпраздничная суматоха, охватившая весь дворец, еще не добралась сюда. Но в самом скором времени дверям тронного зала предстояло распахнуться, впустив под высокие своды толпу гостей в ослепляющих пестротой нарядах. Пока же они толпились во дворе, обмениваясь приветствиями. Торжественный пир не мог начаться до возвращения Инфаса и Хадры с венчания в мечети.Амира вошла в тронный зал через потайной ход. Сейчас она находилась здесь одна и могла действовать не таясь. Быстрым шагом подошла она к накрытому столу, за который сегодня сядет пировать ее царственный брат — новый султан Шамаханского царства — вместе с новой женой. На уставленном посудой столе, окруженные расписным фарфором и серебром, стояли два хрустальных кубка.«Меня окружают предатели, — с горечью раздумывала Амира. — Отец и брат сговорились против меня. Продать меня чужому мужчине, как барана на базаре, какое унижение! Я не позволю никому так обращаться со мной!».Она обогнула стол, вытащила спрятанный за поясом алабастр - в крохотном глиняном сосуде плескался сильнейший из ядов. Продал его Амире заезжий торговец из далекой страны, где в горах обитают страшные драконы, а лесами и долинами владеют скопища духов, добрых и злых. Народ той страны коварен и хитер, обо день за днем ведет борьбу за жизнь с темными силами. Слова торговца доказывали, что все рассказы о том — истинная правда.«Я получаю этот яд, — сказал он, пересчитывая золотые монеты, — изловив и запечатав в кувшине самых ядовитых гадов: змей, ящериц, скорпионов, многоножек, шершней и мелких, но смертельно опасных насекомых. Не находя выхода из кувшина, они озлобляются и начинают пожирать друг друга, пока не остается одна тварь, напитанная ядами сожранных гадов. Извлеченный из нее яд убивает быстро, противоядия от него не существует, а жертва умирает в страшных мучениях».В прохладной тени стен, неподалеку от стола, стоял кратер с щербетом. Амира наполнила кубки Инфаса и Хадры этим освежающим питьем — и вылила весь яд в один из кубков.«Обманчивый аромат сладости скроет легкую горечь яда и жертва не поймет, что пьет смерть, покуда та не коснется ее костлявой рукой», — она вернула кубки на стол и покинула тронный зал тем же путем, каким пришла.— Выпьем! — торжественно провозгласил Инфас. — За процветание нашего царства, укрепление нашего рода и наших наследников!.— Долгих лет Султану! — грянуло по залу. — Долгих лет вашему браку!Гости подняли кубки. Амира выпила вместе со всеми. Она не сводила глаз с Хадры, светящейся счастьем рядом с мужем.«Недолго тебе радоваться, — злорадно думала Амира, предвкушая миг настоящего торжества. — Появившись в нашем доме, ты нанесла мне смертельное оскорбление, за что и умрешь, поганая гиена!».Опустошив кубки, Инфас и Хадра сели за стол. Был дан знак к началу долгожданного торжества. Гости заняли положенные их сословиям места. В тронном зале заиграла музыка, слуги засновали вокруг столов, разнося приглашенной на пир знати изысканные яства. Амире кусок в горло не лез, она ждала, с трудом сдерживая волнительное нетерпение – «Скоро! Скоро она умрет!».Инфас закашлялся. Сперва всем показалось, что он подавился, но смуглое лицо мужчины побагровело, глаза налились кровью. Он судорожно вцепился скрюченными пальцами в воротник и в агонии задергался, стуча ногами по полу. Амира онемела, глаза ее расширились, а внутри все похолодело.— Позовите лекаря! — кричала Хадра, пытаясь удержать корчащегося в судорогах мужа. — Помогите вашему султану, он умирает!.В тронном зале поднялся страшный шум. Гости кричали, наперебой давая какие-то советы, которых никто не слушал. Слуги метались туда-сюда, не понимая, что творится и что им делать.Наконец Амира опомнилась и рванулась к брату, расталкивая попадавшихся ей на пути гостей.— Прочь с дороги! — рычала она, пробиваясь через толпу. — Убирайтесь!Пробившись к столу, она разорвала Инфасу воротник, схватила со стола ложку и попыталась разжать ему зубы.— Не стой столбом! — прикрикнула она на Хадру. — Помоги мне! Это яд, он должен исторгнуть все, что выпил и съел, иначе умрет!— Что… что мне делать? — опомнилась царевна.— Наклони его! Я открою ему рот, а ты поможешь ему отрыгнуть яд! Давай, времени нет!Инфас хрипел и царапал горло. Он пытался вдохнуть воздуха, из легких вырывался тонкий, свистящий звук. Амира пыталась разжать стиснутые судорогой зубы, но тщетно. Инфас согнулся в приступе кашля, его глаза закатилась, в горле что-то противно забулькало, и он неуклюже повалился на стол. Амира таки сумела разжать ему зубы. Изо рта султана хлынула черная кровь.Хадра рухнула на колени и дико завыла. Амира тоже едва удерживала себя от слез, но понимала, что оплакать брата разумнее позже. Прежде всего она должна расправиться с соперницей.— Ты! — прошипела она, прожигая Хадру полным ненависти взглядом. - Ты отравила моего брата! Убийца! Стража, схватить ее!Убитая горем царевна не услышала чудовищных обвинений. Сидя на полу, она, отрешенная и подавленная, тряслась от безудержных рыданий.Сквозь толпу, на ходу обнажая кривые сабли, протолкались гвардейцы султана — янычары. Они окружили стол и оттеснили гостей подальше. В круге янычар остались лишь Амира и заливающаяся горькими слезами Хадра. Старший отряда подошел к Амире.— Вы видели, что произошло, госпожа? — спросил он, поклонившись.— Она! — Амира обвиняюще ткнула пальцем в Хадру. — Она отравила моего брата! Я убью тебя, проклятая змея!Дав волю чувствам, совсем не наигранным, она сжала кулаки и рванулась к Хадре со звериной яростью во взгляде. Старший отряда насилу удержал ее.— Успокойтесь, госпожа, — веско сказал он. — Мы установим, кто настоящий убийца. Вы явно не в себе и не можете рассуждать здраво.— Вам известны наши законы! — Амира повысила голос. — В случае смерти султана и отсутствия у него детей, власть переходит к ближайшему кровному родственнику. Мой брат, вне сомнений, мертв, и законных наследников он не оставил. Как его преемница, я приказываю арестовать отравительницу и запереть ее в тюрьме до суда!Старший отряда не осмелился противиться повелениям новой царицы. Он подал знак воинам, те схватили Хадру под руки и повели из тронного зала в дворцовые темницы. Затуманенная горем царевна не сопротивлялась и покорно ушла с янычарами.— Я отомщу за тебя, брат, — сказала Амира. — Унесите тело! — велела она оставшимся воинам. — Пускай монахи омоют его и подготовят к погребению.Когда Инфаса вынесли из дверей тронного зала, Амира обратилась к притихшим гостям. Громко и четко, чтобы ее услышал каждый, она сказала:— Расходитесь. Праздник окончен.И ушла.

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