Паутина. Часть 2

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Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 13:09

Космонасть Просмотров: 36 Комментарии: 0 +4 Сегодня, 12:07 by

Когда мы спустились до самых почтовых ящиков, где паутины было не так много, Архимед, наконец, заговорил.- Что за театр пантомимы? - буркнул я, хлопая себя по карманам. Сигареты я забыл в квартире.- Тебе нужно научиться блокировать разум или попросить кого-то помочь в этом, - прошептал Архимед, опасливо озираясь по сторонам. - Полбашки, которая шарахается по квартирам, чтобы смотреть телек вместе с жильцами, сказала о том, что сегодня многие не проснулись, как будто впали в кому. Еще сказала, что дети тоже видели пауков и паутину, жаловались на боли в голове родителям.- А ты так и не увидел паутину? - тоже прошептал я. Архимед мотнул головой.- Нет. Я видел только, что наш приятель находится в подвешенном состоянии, и во рту у него что-то торчит.- Почему мы разговариваем шепотом? - почти одними губами спросил я.- Сдается мне, что в нашем доме снова появился чужак, и он куда хитрее двух предыдущих.Сказать, что я почувствовал облегчение, значит не сказать ничего. Конечно, не слишком-то здорово, что дела катятся по наклонной, но то, что в ближайшее время мне точно не понадобиться отправляться в больницу, весьма радовало.- Старайся не задерживаться долго, наверняка чужак почувствует отсутствие хотя бы одного. Пока он не знает о том, что знаем мы, есть преимущество, - Архимед вытащил из почтового ящика рекламную листовку, скомкал и бросил в урну.Я вышел на улицу и сразу почувствовал себя намного лучше. Правда, тут же стало холодно. Куртку я взять не додумался. Хотя можно пока что прийти в себя и вернуться за ней. Блокировать разум. Проще сказать, чем понять, как это сделать. Поежившись от холода, я внезапно понял, кто может помочь. Быстро поднявшись к себе, схватив куртку и вернувшись на улицу, я присел на лавку. Где только искать?Блуждая мимо соседних домой, я мысленно звал его. Ведь, по сути, я являюсь ему хозяином, так что проблем никаких не должно возникнуть. Наверное.Черная морда с глазами, похожими на два пылающих солнца, появилась передо мной так неожиданно, что я даже отскочил.- Быстро ты, - выдохнул я, чувствуя, как бешено колотится сердце. Паразит смотрел на меня сверху вниз. Он исхудал с момента нашей последней встречи. Возможно, в других домах сущностей маловато, и, как следствие, получается недостаток питания. - Э-э, как поживаешь? - спросил я. Паразит молчал, не спуская с меня глаз. - Видимо, не слишком хорошо.- Ну-у?- прогудело существо низким голосом, нервно дергая хвостом.- Такое дело, - неуверенно начал я, - похоже, мне нужна твоя помощь. Взамен обещаю сытный ужин за мой счет.Паразит молчал.- Помощь, - наконец выдал он, почесывая когтем переносицу.- Да, она, - подтвердил я, снова поежившись. Сильный ветер не давал согреться.- Ужи-и-ин, - паразит оскалился.- Ага, - кивнул я, - но не надо на меня так смотреть. За мой счет не значит, что я дам сожрать себя. И без тебя у кого-то другого это неплохо начинает получаться.Паразит снова молча вытаращился. Редкие прохожие с удивлением смотрели на меня. Да-да, я сам с собой разговариваю, пожалуйста, проходите мимо.- Собственно, что требуется, - я шмыгнул носом. Какая же отвратная погода. Честное слово, когда проектировали планету Земля, то кто-то ее просто перепутал с адом. А, нет, не перепутал.- Что-о?Вот почему он такой жуткий? Голос еще этот, как будто в металлическую трубу ветер задувает.- Нужно сделать так, чтобы мой мозг был блокирован от вторжений извне, помочь разглядеть неприятеля. И само собой разумеется, что от него надо избавиться.Паразит снова почесал переносицу. Его морда походила на морду льва, гривы только не хватало.- Это можно, - паразит опустил ладонь мне на голову и меня как молнией ударило! Я как будто ослеп на мгновение. Согнулся пополам от страшной боли, словно мне на голову вылили расплавленного железа. Кричать, к счастью, не вышло. Язык прилип к нёбу, зубы склеились. Но получилось громкое мычание.Зато когда паразит отнял руку и боль отступила, существо, ехидно ухмыляясь, сообщило:- Порядок.- С-спасибо, - просипел я, все еще стоя согнувшись. На лбу выступил пот. Внезапно стало так жарко, даже пришлось куртку расстегнуть. Уши заложило, я тяжело дышал.- Теперь еда, - облизнулся паразит. Я, не разгибаясь, отрицательно помахал рукой.- Нет, сначала прикончить ублюдка.Увидев меня с паразитом, Архимед натуральным образом открыл рот.- Ты сдурел? Я немного не это имел в виду, когда говорил про блок разума, - он с подозрением глядел на паразита, который, наоборот, не питал никакого интереса к Архимеду. Паразит прошел в гостиную, где относительно недавно я увидел, как он сожрал двух мальчишек-пакостников.- Мы с ним договорились, тебя и других он не тронет, - я скинул кроссовки. Пока я поднимался на свой этаж, то не ощущал никакой головной боли. Не появилась она и в квартире.- Да ты чего, поверил ему на слово, что ли? - Архимед нервно усмехнулся.- У нас вроде как особого выбора нет, - я развел руками. Макушка все еще горела от прикосновения паразита, но это были такие пустяки по сравнению с той болью, которая не давала покоя. Архимед цокнул языком.- Выбор есть всегда.- Как ты, блин, любишь удариться во всю эту хрень!- Какую именно?- Рассказать душещипательную историю, чтобы расшевелить меня. И вот это вот, - я скривился. - Выбор есть всегда. Так давай искать другие варианты. Что ты можешь предложить еще? Ведьму какую-нибудь местную найти?Архимед нахмурился, пожал плечами:- Всяко лучше, чем он.- Ты серьезно думаешь, что где-то здесь поблизости имеется ведьма? - я почесал затылок.- Упырь же нашелся.- Тихо-о-о, - прогудел паразит, высунувшись из гостиной, - идет.- Кто идет? - спросил я, но не получил ответа, поскольку паразит заслонил меня собой и зажал рот рукой. Через его плечо я видел, как по потолку пробежала тень. Коридор начало затягивать паутиной. Потолок будто рябью подернуло и спустя мгновение с него спустилось то, от чего я едва не забился в истерике.Полудевушка, полупаук. Там, где у обычного человека начинались ноги, у нее были паучьи лапы, на концах которых имелись костяные наросты. Я нервно сглотнул, с ужасом таращась на паучиху. Складывалось впечатление, что кто-то не особо старательный просто абы как присоединил половину женского тела к волосатой туше паука. И где только нашел такого здоровенного.Лица пока не было видно, хотя мне, в общем-то, вполне хватило и туловища. Паучиха осмотрелась по сторонам, не обратив никакого внимания на Архимеда, лишь издала смешок при виде его кровоточащих запястий. Я жестом показал Архимеду, чтобы он проваливал. И как я раньше не замечал эту уродливую громадину? Она же наверняка не впервые сюда приходит. Паучиха повернулась лицом, на котором вместо рта были уродливые жвала. А потом мне стало нехорошо.Так это же она мне снилась.- Притащил еще одного, - паучиха смерила нас с паразитом взглядом, полным презрения. - Правду мне сказали, что с тобой нужно поаккуратнее.- Кто сказал? - выпалил я, и паразит на меня зашипел, мол, заткнись, идиот, это не то существо, с которым можно непринужденно вести беседы. Паучиха заинтересованно посмотрела на меня, затем вскарабкалась обратно на потолок, повисла надо мной. При каждом ее движении я слышал неприятный цокот. Паучиха потерла ладони, растянула жвала в стороны. С них стекала вязкая белесая жидкость.- Прекрати, меня сейчас вывернет, - я сморщился, потому что даже на упыря смотреть было приятнее. Паучиха протянула ко мне руку с длинными пальцами, но паразит ударил ее по ним. Паучиха тут же прижала руку к груди.- Гаденыш, - произнесла она, сердито сверкая глазами, похожими на красные угольки. - Откуда такой взялся только.- Я его позвал, - все еще борясь со рвотными позывами, проблеял я, поскольку жидкость изо рта паучихи попала прямо на моё плечо, и меня буквально скукожило от отвращения. Паучиха издала клокочущий звук, снова потерла руки.- Позвал!Паучиху затрясло.- Неужто хозяин ему?Паразит зарычал, и паучиха гаркнула:- Уймись, уродец!У паразита глаза вспыхнули пуще прежнего, и он словно стал выше. Паразит с легкостью ухватил паучиху за горло.- Она - ужи-и-ин?- Ну, если справишься, - я сделал осторожный шаг ко входной двери. Прежде, чем паучиха попыталась вырваться, я подхватил обувь, куртку и выбежал в одних носках на лестничную площадку. Пространство позади меня разорвал громкий гортанный вопль.- Не оборачиваться, - бубнил себе под нос я, пока бежал вниз по лестнице, перепрыгивая сразу несколько ступеней, - не смотреть назад.Дыхание удалось перевести только, когда я выскочил из подъезда и опустился на лавку возле него.- Доброго дня, - ошалело глядя на меня, выдал какой-то парень.- Доброго, - выдохнул я, усевшись на лавку. Лицо смутно знакомое. Стоп, я же видел его раньше, он выходил из соседской квартиры.- К-как дела? - слегка заикаясь, спросил я. Парень недоуменно смотрел на меня.- Спасибо, неплохо, но бывало и лучше.- Закурить не найдется?Парень сел рядом, достал из кармана пачку сигарет и коробок спичек.- Как дом? - закурив, поинтересовался я. Голос дрожал, как и руки. Сердце прыгало в груди, колотясь об ребра.- Неплохой, - парень тоже достал сигарету, но закурить не успел, поскольку подвис от моего следующего вопроса.- Пауки не беспокоят?Он уставился на меня, а потом нервно рассмеялся.- Видимо, н-нет, - я пытался унять дрожь в руках, - а вот меня очень, достали просто.В ушах все стоял вопль, который я услышал, сбегая из квартиры. Он то стихал, то усиливался.- Еще весь подъезд в паутине, кошмар, - я выдохнул дым. Парень так и сидел, замерев и глядя на меня.- Ее же не должно быть видно, - пробормотал он, затем поджал губы, понимая, что сболтнул лишнего.- Ага, - кивнул я. - Значит, с той красоткой ты тоже знаком.- Не понимаю, о чем речь, - пробубнил парень, пряча сигареты и вставая с лавки.- Да ла-а-адно, - протянул я. - Все ты понял.Парень направился к подъезду, тихо выругавшись.- Эй, эй! - выкрикнул я. - Неужели ты не боишься, что она тебя сожрет? Я, конечно, не в курсе, какой у вас договор, но такие обычно не церемонятся ни с кем.Парень резко повернулся, в два шага оказался возле лавки.- Она меня любит, ясно тебе? И я ее люблю, даже после того, как она стала этим.- А, так у вас любовь, что ж ты сразу не сказал. Это в корне меняет дело, - хмыкнул я. - Но было бы просто отлично, если вы свалите куда подальше. Видишь ли, твоя подружка - причина моей сильной головной боли.Я снова затянулся.- Боль переношу отвратительно. Мне хочется как можно быстрее избавиться от ее источника. Но в данном случае источник - не моя собственная голова, иначе бы просто отпилил ее.- Послушай, я…- Нет, это ты послушай! - гневно проорал я, бросив окурок на землю. - Мне не составит труда сжечь вашу квартиру к чертям собачьим, потому что этой дряни не должно быть тут!Парень замолчал, сцепил зубы.- Не называй ее так, - произнес он после некоторой паузы. Парень сел на лавку, спрятал лицо в ладонях.- Как не называй, то, что она творит, может погубить много людей, - вздохнул я, чуть-чуть успокоившись. Парень возвел глаза к небу. Наверное, он был несколько младше того возраста, на который выглядел, потому что голос никак не соответствовал его внешнему виду. Голос у него был звонким, чистым, а лицо при ближайшем рассмотрении испещрено морщинами.- Почему ты еще не сбежал?Парень горько усмехнулся, закрыл глаза:- Во снах я вижу ее такой, какой она была раньше. И от этого только хуже, потому что я до сих пор не теряю надежды на то, что все исправится.- Серьезно? - спросил я, почесывая нос.- Да.Парень нехотя рассказал о том, что, пока учился в университете, влюбился в девушку, про которую ходили нелестные слухи. Мол, она сплетница, вечно лезет в чужую жизнь. Многие жаловались, что она пользуется другими, часто подставляет своих одногруппников, и все ей сходит с рук. Однако, глядя на миловидное личико с наивной улыбкой и глазами, светящимися от невинности, парень не мог в это поверить. Он видел в девушке разностороннюю личность, с которой интересно общаться. Она говорила, что слухи только слухи и ничего больше. И он ей верил.Она говорила, что у нее появилась близкая подруга, девчонка из деревни, которая тоже не доверяла слухам, однако, про саму эту подругу поползли сплетни. Мол, странная девчонка не от мира сего, с родословной, состоящей поголовно из ведьм. И эта странная девчонка в пылу ссоры из-за пропавших конспектов в сердцах выкрикнула проклятие. Девушка только посмеялась, ведь кто станет обращать внимание на слова деревенской дурочки.- И как звучало это проклятие? - спросил я. Будет ли наглостью попросить еще одну сигарету?- Пропади ты пропадом, только и умеешь, что плести паутину из своих злых слов, - парень поерзал на лавке. Мне стало немного не по себе. Надо же, а дурочка-то не обманула про родословную.- Дай угадаю, - улыбнулся я, - с твоей девушкой что-то произошло, и вернулась она огроменным монстром.- Попала в аварию. Ей оторвало нижнюю часть тела.По спине побежали мурашки, потому что я вспомнил о своих мыслях касательно нелепости и уродства крепления половины девушки к паучьим лапам.- Н-да, - только и смог сказать я. У парня были глаза на мокром месте. Кошмарная смерть, конечно. Даже если случилось так, что его девушка была не самым приятным человеком, подобной гибели не пожелаешь никому.- Не хочется тебя расстраивать еще сильнее, но если паучиха до сих пор не мертва, то я действительно подожгу квартиру.Парень наморщил лоб:- До сих пор не мертва?Он вскочил на ноги и бросился к подъезду. Я не стал рассиживаться и побежал вслед за ним. Однако то, что мы увидели внутри, заставило нас обоих застыть на месте. Паутины нигде не было.- Боже, - прошептал парень и рухнул на колени.- Вряд ли он, конечно, - я похлопал его по плечу и стал подниматься по лестнице. Паутина пропала с каждого этажа, с каждой двери. Я изо всех сил понесся на самый последний этаж, где увидел Пиявку, который недовольно сопел, выбираясь из мусоропровода. - Не думал, что скажу это, но рад видеть тебя, - улыбнулся я. Пиявка поковырялся в пасти, выплюнул что-то из нее, и по полу покатился обломок костяного нароста, похожий на те, что были на лапах паучихи.- Вот же гадина, - прохрипел Пиявка. - Мало того, что замотала меня в паутину, так еще и это сунула.Нарост был продолговатым. Это навело меня на мысль, что он использовался как распорка. Значит, Пиявка представлял для паучихи угрозу, раз она от него избавилась.- Не ты ли ей сказал о том, что со мной лучше не иметь дел?- Она же вряд ли уцелела, правда?Я понял, что голос Пиявки будил меня, когда в своем сне мне хотелось дотронуться до паутины.Мы вдвоем спустились на мой этаж. Я осторожно приоткрыл дверь квартиры и тут же отшатнулся, чтобы высвободить все содержимое желудка. Весь коридор был изгваздан в черной жидкости, а паразит доедал голову паучихи. Ее оторванные лапы валялись у входа в кухню. Меня вывернуло еще раз. Потрясающее везение. Мало кому удается умереть одной и той же смертью дважды. Конечно же, вряд ли паучиха умерла именно из-за оторванных лап (и я снова согнулся), поскольку чуть поодаль лежало и нечто, напоминающее сердце.- Ни хрена себе!Я повернулся на голос Архимеда, поскользнулся и упал, больно ударившись головой об пол. Я проваливался в темноту и слышал испуганные вопли Пиявки.Пока я валялся в больнице (даже не знаю, кому говорить "спасибо" за вызванную “скорую”), мне постоянно снился один и тот же сон. Вот я лезу на дерево и падаю с него, а потом тут же оказываюсь в своей квартире, где очень темно и жутко. Только на кухне горит свеча, но едва я к ней подхожу, как пламя гаснет.После того, как врачи сошлись во мнении, что со мной относительно все в порядке, я вернулся домой. Там было все по-прежнему, за исключением того, что в коридоре не осталось ни единого упоминания о паучихе. Я усмехнулся, подумав о том, что паразит, наверное, вылизал коридор, как вылизывают тарелки после очень вкусного блюда.Прошло пару дней, а я так и не увидел ни Пиявки, ни Архимеда, хотя иногда мне казалось, что я слышу их голоса. Как не увидел и своего соседа, который съехал, о чем мне сообщила недовольная сестра предыдущего владельца.Когда я не встретил никого из сущностей через две недели, мне стало ясно почему. Две недели я периодически слонялся по подъезду, даже заглянул на технический этаж. Никого.Треснувшись головой об пол после падения, я просто-напросто потерял возможность общаться с теми, кто не принадлежит миру живых. Сначала это открытие обрадовало, ведь я был предоставлен самому себе, занимался своими делами, от которых меня иногда отвлекали, даже сделал уборку. Но, стоя в надраенном коридоре и прислушиваясь к звукам дома, ожившего после исчезновения паучихи, я ощутил себя страшно одиноким и пустым, как будто я лишился чего-то очень важного. Мне не хотелось признавать того, что я просто-напросто соскучился по разговорам с Архимедом и по Пиявке, выводящего своим заунывным голосом романсы, подслушанные у пожилой соседки. Правда, когда я признался себе в том, что мне действительно их не хватает, стало легче.Иногда краем глаза я замечаю какое-то мельтешение в комнатах, кажется, что слышу чье-то бормотание, слышу цокот копыт в подъезде. Я здороваюсь вслух с кем-то теперь невидимым и надеюсь, что услышу приветствие в ответ.Иногда на шахматной доске в кухне расставлены все фигурки, задернуты шторы или перевернут стул.Автор - LostSummoner.

Ключевые слова: Паук паутина смерть любовь ужас страх

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