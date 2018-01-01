Колья. Часть 1

Колья. Часть 1Сквозь сон я слышал, как за стеной кто-то не переставая ругался. Я открыл глаза. В соседней квартире действительно ругались на разные голоса, и так громко. Слышно было еще, что кто-то плачет.
Когда я повернулся на спину, то надо мной оказалась уродливая морда Пиявки, который хищно скалился.
- Совсем уже? - пробормотал я, приподнимаясь на локтях. Рука дотянулась до очков, лежавших на прикроватной тумбе. Когда я их надел, то Пиявка стал еще страшнее.
- Зачем пожаловал? - сонно щурясь от дневного света, я свесил ноги с кровати. Надо бы научиться шторы задергивать с вечера, пробуждения станут куда приятнее. Да и как будто мало мне беспардонных соседей, которые шатаются повсюду, нужно еще ведь и показать содержимое своей квартиры дому напротив.
- Сегодня похороны, - черногубый рот Пиявки растянулся так, что я невольно поежился. Он явно волновался, выглядел как человек, который не может найти себе места перед важным событием.
- Что, когда начнутся ставки? - спросил я, натягивая носки. Пиявка кивнул, делая такое движение руками, какое делают люди, довольно потирая ладони.
- Скоро, - сверкнув глазами, прогудел он.
Ну, скоро так скоро. Я встал с кровати, поднял с пола штаны, футболку, оделся. Поплелся в ванную, Пиявка тоже последовал за мной. Пока я наносил на зубную щетку пасту, пока я умывался, он все стоял и таращился на меня.
- У тебя дел других нет, что ли? - поинтересовался я, вытирая лицо полотенцем. Из зеркала на меня смотрели унылая физиономия тощего человека с вечными синяками под глазами и радостная рожа существа, которое предвкушало сегодняшнее развлечение. Пиявка мотнул лохматой головой.
Я пошел на кухню - он за мной, макушкой упираясь в потолок, цокая когтями по полу. Меня всегда занимал тот факт, что Пиявка - существо не совсем материальное, вернее, материальное лишь отчасти, поскольку предметы он все-таки умел двигать. Но при этом я слышу различные звуки, которые появляются при его взаимодействии с окружающими объектами. Все это меня несказанно радовало и огорчало одновременно. Ведь если я слышу все эти звуки, то Пиявка точно не является моей галлюцинацией, но, боги, откуда в моей голове мысли о том, что слуховые и визуальные галлюцинации не могут появляться одновременно? Откуда такая уверенность, что они всегда приходят по отдельности?
Интересная штука. Спустя столько лет я не мог понять и принять до конца тот факт, что все сущности вокруг на самом деле реальны. Какая-то часть меня упорно сопротивляется осознанию того, что все происходит со мной взаправду.
Пока закипала вода в чайнике, я сделал бутерброды с ветчиной и, неторопливо жуя один из них, подошел к окну. Во дворе стоял небольшой автобус, возле которого собралась толпа скорбящих и просто любопытных людей. Я нахмурился.
- Кого хоронят-то? - я повернулся к Пиявке, а тот, расплывшись уже в знакомой мне ухмылке, указал скрюченным когтем в сторону спальни.
- Да, спасибо, вот очень понятно сразу стало, - я доел бутерброд, достал чашку, положил туда пакетик с черным чаем. Открыл холодильник. Обычно люблю еще добавлять к чаю немного молока. Но на стеклянной полке стояла початая баночка сметаны да начинающий плесневеть кусок сыра. Одна из самых больших моих проблем заключается в том, что я совершенно не умею ходить в магазин правильно. И готовить после этого еду хотя бы на несколько дней, а не возвращаться с пакетами, набитыми до отказа всякой ерундой быстрого приготовления. Я даже не знаю, почему так получалось. Возможно, просто вечно увлечен чем-то другим настолько, что не обращаю внимания на содержимое холодильника и, как следствие, своего желудка. Если до инцидента с новыми соседями, притащившими с собой паразита, я с головой уходил в работу, то после увлекся поиском информации по подобным этой твари существам. Я практически не обращал внимания на то, что происходило вокруг, краем глаза замечал, как по квартире шатается Пиявка, как иногда появлялся Архимед, но ничего им не говорил. Время от времени я доставал из шкафа ту старинную заколку, к которой была привязана записка, смотрел на нее, крутил в руках. Мне хотелось узнать о том, кто являлся ее самым первым владельцем, как вообще так получилось, что паразита умудрились привязать к этой, в общем-то, красивой вещице.
Возможно, она принадлежала какой-нибудь богатой даме. После долгого, утомительного дня, насыщенного чаепитиями и танцами, эта женщина садилась перед туалетным столиком, смотрелась в зеркало. Она доставала из замысловатой прически заколку и волосы шелковой волной стремились вниз, обнять плечи, укрыть их своей мягкостью. У меня плохо получалось представить как женщина выглядела, какого цвета были волосы, однако я неизменно видел пышное платье, расшитое золотой нитью и перламутровыми бусинами. Перед дамой стояли флаконы с духами, разнообразные баночки с душистыми кремами. Видел, как ее бело-розовые пальцы играючи пробегаются по лакированной поверхности столика, как они дрожат, когда снова берут заколку. Такие пухлые и мягкие, словно зефир.
Что ж, выхода нет, надо идти в магазин. Но в этот раз я хотя бы список составлю.
Пока я корпел с карандашом над мятым листком бумаги, Пиявка участливо заглядывал через плечо и сопел.
- Слушай, ты вообще в курсе что такое личное пространство? - я отодвинулся от него, а Пиявка непонимающе уставился на меня, мол, какая тут проблема-то?
- Наверное, - неопределенно промычал он, почесывая за ухом.
- Это такая вещь, которую вы все игнорируете, - я вычеркнул макароны, вписал вместо них картошку, - особенно, когда приходите сюда.
Пиявка внимательно слушал, либо делал вид, что ему действительно нужна такая полезная информация.
- Если ты подходишь слишком близко к человеку, то это считается неприличным, - в списке появилось куриное филе, - многие рассматривают личное пространство как продолжение своего тела. Так что если не хочешь выглядеть невежливым, держись хотя бы в метре от человека.
Я взглянул на его сосредоточенную морду и добавил:
- А лучше в двух.
Пиявка попытался изобразить, как он пожимает плечами. Я пошел в коридор, существо, впрочем, и не думало отставать.
- Знаешь, что было бы круто? - спросил я. Пиявка неопределенно мотнул головой.
- Если бы вся моя квартира считалась личным пространством и вы все были настолько вежливыми, что не решались и нос свой совать на ее территорию без особого разрешения. Ну правда, как так, большинство же из вас являлись людьми.
Пиявка просиял.
- Я не был человеком.
Он сказал это таким тоном, будто его данное открытие несказанно обрадовало. Я ничего не стал говорить, только набросил куртку, натянул ботинки. Едва я распахнул входную дверь, как увидел, что из соседней квартиры выносят гроб, в котором лежал тот самый алкаш.
- Да ладно! - выдохнул я. Нет, конечно, с таким образом жизни как у него, смерть являлась лишь вопросом времени. Но я почему-то не ожидал, что она явится за ним так быстро. Сервис, однако.
И совсем неожиданно было слышать плач по нему. Таких опытных алкашей еще поискать. Чему бы я не удивился, так тому, что его смерти радуются. Хотя, может быть, я просто не оставляю ему шанса. Вдруг он был душевным собеседником или его на самом деле кто-то любил.
Пиявка, тоже выглянувший в подъезд, плотоядно усмехался.
- Это некрасиво, - одернул его я и усмешка исчезла. Мы вернулись на кухню, дождались пока гроб не вынесут из подъезда.
- Начинается, - он как будто даже потянул носом воздух, но, конечно же, мне просто показалось.
*
**
**
- Не-не, так не пойдет!- возмущенно воскликнула Красная шапочка, увидев меня, спустившегося вместе с Пиявкой. Архимед промолчал, бросил лишь угрюмый взгляд исподлобья.
- В смысле не пойдет? Вы когда у меня по комнатам шарахаетесь, я не ору о том, что мне это не нравится, - я оперся на перила, Пиявка многозначительно промолчал, усаживаясь на ступеньки, - вернее, да, я кричал об этом, но вам же все равно. Почему я должен сейчас послушаться и уйти?
- Какие мы нежные! Пару раз заглянули, так все, травма! - фыркнула Шапка, скрещивая руки на груди. Где-то наверху послышался стук копыт. У меня сердце ушло в пятки.
- От ваших появлений страдает моя личная жизнь, между прочим, - выдал я, пытаясь справиться с волнением. Архимед приподнял правую бровь.
- Какая личная жизнь? Присосаться к приставке до рассвета не считается.
- Почему нельзя засудить мертвеца за то, что он исподтишка наблюдает за тобой? - я возвел глаза к потолку, с которого частично осыпалась побелка. Стук становился все громче, я нервно сглотнул.
- Потому что это мертвец, наверное? - на губах Архимеда расцвела мрачная улыбка.
- К его счастью, кстати, - я сверлил глазами белое лицо юноши. Тот явно получал удовольствие от нашего общения. Ну а с кем еще так можно перекинуться любезностями? Красной шапке это неинтересно, я слышал, что у нее появилось такое увлечение, как шататься по квартирам домохозяек и смотреть с ними мыльные оперы. Привидение старухи, что живет на техническом этаже, почти никогда носу не показывает из своего обиталища, даже поучаствовать в тотализаторе не спускается. Рогатая, как мне кажется, чаще всего игнорирует любые попытки завязать с ней беседу, не имеющую никакого смысла, кроме как поболтать, подколоть друг друга. Она вообще мне казалась эдаким высшим созданием, снизошедшим до многоэтажки, набитой простыми смертными и несколькими надоедышами. Божеством крохотного района, прострелившим башку мужу и любовнице.
Стук послышался совсем рядом. Спустя мгновение перед нами предстала та, чьего появления я немного боялся, но и ждал.
- Здравствуйте, - сказала она, обводя всех присутствующих теплым взглядом желто-карих глаз, - о, вы и живого позвали?
- Никто его не звал, - хмыкнула Шапка, недовольно постукивая каблучком левого ботиночка.
Девушка, чью голову венчали оленьи рога, нежно улыбнулась. Честное слово, я очень старался, но отвести от нее взгляда у меня не получалось.
- Так уж вышло, что я пришел сам, - выдавил из себя я, заметив, как у Красной шапки закатывается уцелевший глаз.
- Наверное, вам не стоит здесь находиться, - мягко произнесла девушка с рогами, - придется уйти.
- У-у-у, - прогудел Пиявка, немного расстроено и грустно. Я кивнул.
- Не беда, потом расскажете, кто оказался прав.
- Если покойник вернется, ты же его увидишь, - Шапка цокнула языком.
- А на что бы ты поставил? - спросил Архимед, перед тем, как я покинул их. Я почесал затылок.
- Не знаю. Если уж говорить про нашего сегодняшнего героя, то мне кажется, что он вернется.
*
**
**
И он вернулся.
Промозглым дождливым вечером, когда Архимед с разрешения заглянул ко мне, чтобы сыграть в шахматы, свет погас на несколько секунд, затем снова загорелся. Я озадаченно возвел глаза к потолку. Архимед, занятый тем, что обдумывал следующий ход, нахмурившись, рассматривал белые фигурки, которыми играл. Фигурки за него переставлял я.
- Слушай, когда ты вернулся после смерти?- спросил я, все еще глядя на потолок. Архимед поднял на меня глаза.
- В плане?
- Ну, сколько времени прошло, после того, как тебя похоронили и ты пришел обратно?
Он задумался.
- Если честно, то тяжело вспомнить. Впрочем, не так уж и долго, мне кажется. А что?
Я направился в спальню, стена которой прилегала к соседской квартире, где раньше обитал почивший алкаш. Прильнул к стене. Тишина.
Однако, я не спешил отнимать ухо, продолжая прислушиваться. Ничего.
Архимед заглянул в спальню.
- Ну что там?
Из стены внезапно высунулась голова Пиявки. Я закричал так, что Архимед в ужасе отпрянул, отступив в коридор. Пиявка хрипло рассмеялся.
- Ты бы видел свое лицо! - расслышал я сквозь смех.
- Лучше б твоего не видеть, - держась за сердце, я поплелся обратно в гостиную. Пиявка потащился за мной, сел возле журнального столика, на котором была разложена шахматная доска. Архимед вернулся к обдумыванию своего хода.
- Чайник поставлю и приду. А ты - негодяй. Знай это, и пусть тебе тяжко существуется с этим знанием, - я не мог сильно сердиться на Пиявку, все-таки довольно безобидная выходка. Однако пальцем все же погрозил. Пиявка лишь беззлобно улыбался.
Пока я возился на кухне, мне показалось, что в подъезде кто-то ходит. Время пусть и не позднее (для меня не позднее), однако большинство людей уже отправилось спать. Поставив чайник на конфорку, я вышел в прихожую, поглядел в дверной глазок. Никого.
Но я слышал шаги. И они продолжали слышаться даже тогда, когда мои глаза ничего не увидели. Шарканье, цокот, будто собака когтями по кафелю ходит.
Глаза по-прежнему никого не видели
Ну вот и приехали, кажется, кто-то тронулся умом. Окончательно. Конечно, говорить, что я до этого был нормален, - значит лукавить.
Перед глазком возникло серо-фиолетовое лицо соседа, которого не так давно схоронили. Рот и подбородок в чем-то измазаны. Сердце быстро-быстро застучало.
- Эй, ты там? - сквозь дверь просочился сиплый голос.
- Вы квартирой ошиблись, - сказал я, - ваша соседняя.
До меня донесся хриплый смех, затем сосед закашлялся. Судя по звуку на пол в подъезде что-то выплеснулось. Брезгливо сморщившись, я отвернулся от глазка. Вот за что мне это? Для остальных умер, лежит в могиле, никого не трогает. Для меня же все продолжается. Ну, может, он хотя бы пить бросит?
Сосед скребся в дверь, уговаривал открыть, говорил, что те, кого он встретил в подъезде, весьма недружелюбно отнеслись к его появлению.
- Я потерял ключи, видимо, - пробормотал сосед, - не могу теперь домой попасть.
- Надеюсь, для вас не будет шоком, что вы умерли?
Странная ситуация. Остальные сущности могут проходить сквозь стены и попадать в любую квартиру беспроблемно.
- Умер?
У соседа задрожали губы, казалось, что он вот-вот заплачет. Наверное, я бездушная скотина, но открывать дверь не хотелось, как и пожалеть алкаша, откинувшегося из-за собственной же пагубной привычки.
- Да.
- Как я умер?
- Подробностей не знаю.
Сосед осел на пол, прислонился к стене. Руки с отросшими до неприличия ногтями тряслись. Одежда, в которой его хоронили, была вся в комьях земли, перепачкана в чем-то буро-черном. Я вернулся в гостиную, где Архимед что-то рассказывал Пиявке, а тот слушал его с отсутствующим видом.
- Кажется, те, кто поставил на возвращение мертвеца, выиграли, - сказал я. Архимед вздернул правую бровь.
- Алкаш этот пришел, что ли?
- Ну да.
Мы с минуту просто смотрели друг на друга, затем Архимед и Пиявка повскакивали со своих мест, понеслись в прихожую. Они тоже воспользовались глазком, чтобы убедиться воочию в возвращении соседа.
- Хреново он выглядит, откровенно говоря, - Архимед как будто поежился. Пиявка припал к глазку.
- Занятно то, что он не смог вернуться в свою квартиру, - я закусил нижнюю губу, - словно не умеет выполнять фокус с прохождением сквозь стены.
На лице Архимеда застыла непонятная улыбка.
- Часом не упырь ли к нам притащился?
Я поправил очки, недоверчиво глядя на него.
- Да ты посмотри только! - Архимед повел рукой в сторону двери, - я серьезно сейчас, нечего глаза закатывать!
Пиявка продолжал наблюдать за соседом, тогда как Архимед усердно доказывал мне о том, что у нас в подъезде сейчас сидит немертвый, который вполне себе способен действительно кого-нибудь сожрать.
- Ну даже если он и упырь, чего делать-то? Ты мне предлагаешь с ним контакт наладить? - скривился я.
- Его нужно увести отсюда, а лучше убить, - тихо сказал Пиявка. Глаза его светились зеленым огнем, морда же приобрела крайне серьезное выражение.
- Я не стану с ним возиться, - отрезал я.
- Мы не можем покидать территорию дома и для него мы невидимы, скорее всего, - Пиявка сурово взирал на меня сверху вниз. Я чувствовал себя не просто маленьким, а очень незначительным.
- К тому же живого он охотнее послушает, - Архимед спрятал руки в карманы.
- Интересное дело! - возмутился я, - потому что я для него как потенциальный обед, не так ли?!
Пиявка задумчиво почесывал за ухом.
- Не доводилось с ними дел иметь, если честно.
- Ага, не доводилось, как же. Ты и про того паразита так говорил. Потом сам таким же и оказался, - буркнул я. Пиявка принялся чесать мохнатую шею, меланхолично и размеренно, глядя в потолок.
*
**
**
Когда сосед увидел меня, выходящего из квартиры, он буквально расцвел. Алкаш бросился ко мне, вскочив как ужаленный. Вблизи он казался еще отвратительнее, к тому же к зрительной составляющей теперь примешивался и неприятный запах затхлости, немытого тела. На лице отчетливо проглядывалась звездчатая сетка сосудов, в спутанных волосах виднелись проплешины. Тощее тело двигалось неуклюже, дергано, словно за время лежания в гробу сосед напрочь забыл о том, как ходят люди. Сосед прихрамывал на правую ногу. Он пытался улыбнуться, видимо, в качестве благодарности за мою помощь, что вышло весьма неприятно и жутко, поскольку за распухшими, черно-фиолетовыми губами, прятались острые зубы.
Пока я запирал квартиру, сосед приблизился ко мне настолько, что я мог почувствовать его дыхание на своей шее.
"Держимся на расстоянии" - велел я. Сосед тут же согнулся, издал нервный смешок, сделал пару шагов в сторону. Затем облизнулся и клацнул зубами, что мне абсолютно не понравилось. Из моей квартиры высунулась голова Архимеда.
- Может, составишь компанию?- спросил я.
- Сам давай как-нибудь.
Откуда-то снизу донеслись страшные крики. Кричала женщина, а потом к ней присоединилась громкая брань мужчины. Сосед сначала попятился назад, мотая головой, будто крики сильно действовали ему на нервы. Прижал руки ко рту.
"Идемте" - я не придал особого значения крикам, мало ли что у людей произошло. Может быть, какая-нибудь ячейка общества распадается. Алкаш замер на месте, а потом бросился к закутку, где вызывали лифт.
Вытаскивать его оттуда желания не было никакого. А вот посмотреть, что стряслось внизу - это да, можно.
К тому моменту, как я спустился, на площадку возле почтовых ящиков высыпали все неравнодушные и мающиеся бессонницей жители первого этажа, впрочем их было не так много, благоразумные остались в своих квартирах. Женщина с короткими черными волосами сидела на ступеньках, ее отпаивали сердечными каплями. Чуть поодаль стоял бородатый мужчина, который курил.
- Все нормально? - спросил я. Все, кто там был, вперились в меня взглядом. Бабуля, кутавшаяся в шаль, стояла, приложив руку к груди, вздыхала да охала. Дед, то и дело поправляющий густую седую бороду, прошамкал:
- Полицаев ждем-с.
Рыжий парень, стоявший возле ящиков, на что-то неотрывно смотрел. Это что-то находилось вне моего поля зрения, на ступеньках, ведущих непосредственно к выходу из подъезда, и наверное, так было даже лучше, поскольку до меня успел доползти сладковатый запах крови.
- Точно упырь, - пробубнил голос Пиявки над моим левым ухом. Я обернулся. Существо стояло на несколько ступенек выше, чем я.
- Ты же вроде предчувствуешь приближающиеся похороны? - шепотом спросил я, - чего в этот раз подвела интуиция и упыря не разглядел?
Дед подозрительно смотрел на меня, да и бабуля не отрывала глаз. Я быстро подошел к телу, лежащему на ступеньках. Молодая девушка с разорванным горлом. Руки безвольно раскинуты в стороны, голова покоится на самой верхней ступеньке. Левая нога ниже колена обглодана. Пиявка удрученно молчал, глядя на тело.
Я присел на корточки, пытаясь получше рассмотреть рану на горле.
- Спугнул кто-то, одной ногой не обошелся бы. Где он, кстати? - Пиявка осматривался по сторонам.
- Остался наверху, услышал крики и спасовал, - ответил я, стараясь не обращать внимания на всхлипывания.
- Теперь ищи его повсюду, - существо издало неодобрительный звук, похожий на цоканье языком.
- Сам найдется, - почему-то я до конца не понимал, что опасность не надуманная. Вот же, передо мной лежит труп. Пухлые, бело-розовые пальцы напоминали мне те, что представлял, когда думал об одной из владелиц заколки паразита.
- Что ж, скоро вам новое развлечение в виде похорон, - я распрямился, поправил джинсы.
- Она не из наших, - Пиявка вглядывался в белое лицо девушки, на котором навсегда застыло удивленное выражение, - так что вряд ли. Пошли искать.
- Вопрос, - пока мы с Пиявкой поднимались по лестнице и обшаривали каждую лестничную площадку, подал голос я,- исходя из некоторых фильмов, укушенные похожими существами, сами превращались в таких.
Откуда-то выплыл Архимед.
- Упыри к этим метаморфозам отношения не имеют, - деловито произнес Архимед, - им бы пожрать просто, голод унять. Да только проблема в том, что голод этот утолить невозможно. Выест всех жильцов, примется за другой дом.
Я потер лоб, вглядываясь в темноту возле мусоропровода, ожидая увидеть хоть какое-то движение.
- Как его можно убить? - тихо спросил я, обернувшись на Пиявку, поочередно запихивавшего голову сквозь двери квартиры, - серьезно, ты думаешь он там? Зашел к кому-то на огонек?
Пиявка растянул рот в ухмылке.
- Ребят, да вы маньяки самые настоящие, - я покачал головой, - не стыдно подсматривать?
Архимед первым начал подниматься дальше по лестнице, пятная ступеньки своей кровью, которая практически тут же исчезала.
- Так как убить-то нашего упыря? - повторил я вопрос, следуя за Архимедом. Пиявка плелся позади.
- Огнем, - пробубнил он, - сжечь надо.
- А говорил, что не имел с ними дел, - хмыкнул я.
- Не имел. Просто огню любая плоть поддается.
Он на секунду задумался, приостановившись.
- Почти любая.
*
**
**
Упырь обнаружился на подходе к техническому этажу. Он как раз доедал чью-то кошку, когда мы поднялись по ступенькам.
"Ну ты и дел натворил, конечно" - сказал я, не приближаясь к алкашу. И не приблизился бы, даже имея в руках оружие. Глаза упыря начали светиться красным, но зато теперь в темноте подъезда его не потеряешь.
Алкаш не ответил, он продолжал методично объедать кошачью голову, издавая звуки, похожие на утробное рычание.
"Пойдем-ка со мной, дружок, - неуверенно протянул я, глядя, как почему-то напрягся Архимед,- бросай кошку, найдем тебе чего-нибудь получше".
Упырь, наконец, обратил на меня внимание. Он поднял голову, потянул носом воздух, отчего мне стало не по себе. Но еще больше не по себе стало, когда я заметил, что алкаш выглядел куда лучше, чем когда притащился к моей двери.
- Беги! - скомандовал Архимед.
- В смысле беги? Я его тогда спровоцирую! - прошипел я, стараясь не сводить глаз с упыря, который отбросил кошку в сторону, привстал.
- Беги, говорю! - заорал Архимед как раз в тот момент, когда упырь припал к полу, готовясь к прыжку.
Я развернулся и бросился вниз по лестнице, не оборачиваясь. При плохом раскладе алкаш прыгнул бы мне на спину, но, видимо, повезло, потому что я не помнил как добежал до своего этажа, а голову мне так и не открутили.
Стоя перед дверью, я искал ключи, бешено хлопая по карманам. Руки тряслись так, будто я заразился от соседа утренним тремором после ночных попоек. Сверху доносились непонятные звуки, которые в тот момент мой мозг отказывался как-то охарактеризовать. Однако самым отчетливым из них было рычание.
Автор - LostSummoner.
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Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 21:39
Сегодня, 20:44 by КосмонастьПросмотров: 28Комментарии: 0
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