Колья. Часть 1

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Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 21:39

Космонасть Просмотров: 28 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 20:44 by

Сквозь сон я слышал, как за стеной кто-то не переставая ругался. Я открыл глаза. В соседней квартире действительно ругались на разные голоса, и так громко. Слышно было еще, что кто-то плачет.Когда я повернулся на спину, то надо мной оказалась уродливая морда Пиявки, который хищно скалился.- Совсем уже? - пробормотал я, приподнимаясь на локтях. Рука дотянулась до очков, лежавших на прикроватной тумбе. Когда я их надел, то Пиявка стал еще страшнее.- Зачем пожаловал? - сонно щурясь от дневного света, я свесил ноги с кровати. Надо бы научиться шторы задергивать с вечера, пробуждения станут куда приятнее. Да и как будто мало мне беспардонных соседей, которые шатаются повсюду, нужно еще ведь и показать содержимое своей квартиры дому напротив.- Сегодня похороны, - черногубый рот Пиявки растянулся так, что я невольно поежился. Он явно волновался, выглядел как человек, который не может найти себе места перед важным событием.- Что, когда начнутся ставки? - спросил я, натягивая носки. Пиявка кивнул, делая такое движение руками, какое делают люди, довольно потирая ладони.- Скоро, - сверкнув глазами, прогудел он.Ну, скоро так скоро. Я встал с кровати, поднял с пола штаны, футболку, оделся. Поплелся в ванную, Пиявка тоже последовал за мной. Пока я наносил на зубную щетку пасту, пока я умывался, он все стоял и таращился на меня.- У тебя дел других нет, что ли? - поинтересовался я, вытирая лицо полотенцем. Из зеркала на меня смотрели унылая физиономия тощего человека с вечными синяками под глазами и радостная рожа существа, которое предвкушало сегодняшнее развлечение. Пиявка мотнул лохматой головой.Я пошел на кухню - он за мной, макушкой упираясь в потолок, цокая когтями по полу. Меня всегда занимал тот факт, что Пиявка - существо не совсем материальное, вернее, материальное лишь отчасти, поскольку предметы он все-таки умел двигать. Но при этом я слышу различные звуки, которые появляются при его взаимодействии с окружающими объектами. Все это меня несказанно радовало и огорчало одновременно. Ведь если я слышу все эти звуки, то Пиявка точно не является моей галлюцинацией, но, боги, откуда в моей голове мысли о том, что слуховые и визуальные галлюцинации не могут появляться одновременно? Откуда такая уверенность, что они всегда приходят по отдельности?Интересная штука. Спустя столько лет я не мог понять и принять до конца тот факт, что все сущности вокруг на самом деле реальны. Какая-то часть меня упорно сопротивляется осознанию того, что все происходит со мной взаправду.Пока закипала вода в чайнике, я сделал бутерброды с ветчиной и, неторопливо жуя один из них, подошел к окну. Во дворе стоял небольшой автобус, возле которого собралась толпа скорбящих и просто любопытных людей. Я нахмурился.- Кого хоронят-то? - я повернулся к Пиявке, а тот, расплывшись уже в знакомой мне ухмылке, указал скрюченным когтем в сторону спальни.- Да, спасибо, вот очень понятно сразу стало, - я доел бутерброд, достал чашку, положил туда пакетик с черным чаем. Открыл холодильник. Обычно люблю еще добавлять к чаю немного молока. Но на стеклянной полке стояла початая баночка сметаны да начинающий плесневеть кусок сыра. Одна из самых больших моих проблем заключается в том, что я совершенно не умею ходить в магазин правильно. И готовить после этого еду хотя бы на несколько дней, а не возвращаться с пакетами, набитыми до отказа всякой ерундой быстрого приготовления. Я даже не знаю, почему так получалось. Возможно, просто вечно увлечен чем-то другим настолько, что не обращаю внимания на содержимое холодильника и, как следствие, своего желудка. Если до инцидента с новыми соседями, притащившими с собой паразита, я с головой уходил в работу, то после увлекся поиском информации по подобным этой твари существам. Я практически не обращал внимания на то, что происходило вокруг, краем глаза замечал, как по квартире шатается Пиявка, как иногда появлялся Архимед, но ничего им не говорил. Время от времени я доставал из шкафа ту старинную заколку, к которой была привязана записка, смотрел на нее, крутил в руках. Мне хотелось узнать о том, кто являлся ее самым первым владельцем, как вообще так получилось, что паразита умудрились привязать к этой, в общем-то, красивой вещице.Возможно, она принадлежала какой-нибудь богатой даме. После долгого, утомительного дня, насыщенного чаепитиями и танцами, эта женщина садилась перед туалетным столиком, смотрелась в зеркало. Она доставала из замысловатой прически заколку и волосы шелковой волной стремились вниз, обнять плечи, укрыть их своей мягкостью. У меня плохо получалось представить как женщина выглядела, какого цвета были волосы, однако я неизменно видел пышное платье, расшитое золотой нитью и перламутровыми бусинами. Перед дамой стояли флаконы с духами, разнообразные баночки с душистыми кремами. Видел, как ее бело-розовые пальцы играючи пробегаются по лакированной поверхности столика, как они дрожат, когда снова берут заколку. Такие пухлые и мягкие, словно зефир.Что ж, выхода нет, надо идти в магазин. Но в этот раз я хотя бы список составлю.Пока я корпел с карандашом над мятым листком бумаги, Пиявка участливо заглядывал через плечо и сопел.- Слушай, ты вообще в курсе что такое личное пространство? - я отодвинулся от него, а Пиявка непонимающе уставился на меня, мол, какая тут проблема-то?- Наверное, - неопределенно промычал он, почесывая за ухом.- Это такая вещь, которую вы все игнорируете, - я вычеркнул макароны, вписал вместо них картошку, - особенно, когда приходите сюда.Пиявка внимательно слушал, либо делал вид, что ему действительно нужна такая полезная информация.- Если ты подходишь слишком близко к человеку, то это считается неприличным, - в списке появилось куриное филе, - многие рассматривают личное пространство как продолжение своего тела. Так что если не хочешь выглядеть невежливым, держись хотя бы в метре от человека.Я взглянул на его сосредоточенную морду и добавил:- А лучше в двух.Пиявка попытался изобразить, как он пожимает плечами. Я пошел в коридор, существо, впрочем, и не думало отставать.- Знаешь, что было бы круто? - спросил я. Пиявка неопределенно мотнул головой.- Если бы вся моя квартира считалась личным пространством и вы все были настолько вежливыми, что не решались и нос свой совать на ее территорию без особого разрешения. Ну правда, как так, большинство же из вас являлись людьми.Пиявка просиял.- Я не был человеком.Он сказал это таким тоном, будто его данное открытие несказанно обрадовало. Я ничего не стал говорить, только набросил куртку, натянул ботинки. Едва я распахнул входную дверь, как увидел, что из соседней квартиры выносят гроб, в котором лежал тот самый алкаш.- Да ладно! - выдохнул я. Нет, конечно, с таким образом жизни как у него, смерть являлась лишь вопросом времени. Но я почему-то не ожидал, что она явится за ним так быстро. Сервис, однако.И совсем неожиданно было слышать плач по нему. Таких опытных алкашей еще поискать. Чему бы я не удивился, так тому, что его смерти радуются. Хотя, может быть, я просто не оставляю ему шанса. Вдруг он был душевным собеседником или его на самом деле кто-то любил.Пиявка, тоже выглянувший в подъезд, плотоядно усмехался.- Это некрасиво, - одернул его я и усмешка исчезла. Мы вернулись на кухню, дождались пока гроб не вынесут из подъезда.- Начинается, - он как будто даже потянул носом воздух, но, конечно же, мне просто показалось.- Не-не, так не пойдет!- возмущенно воскликнула Красная шапочка, увидев меня, спустившегося вместе с Пиявкой. Архимед промолчал, бросил лишь угрюмый взгляд исподлобья.- В смысле не пойдет? Вы когда у меня по комнатам шарахаетесь, я не ору о том, что мне это не нравится, - я оперся на перила, Пиявка многозначительно промолчал, усаживаясь на ступеньки, - вернее, да, я кричал об этом, но вам же все равно. Почему я должен сейчас послушаться и уйти?- Какие мы нежные! Пару раз заглянули, так все, травма! - фыркнула Шапка, скрещивая руки на груди. Где-то наверху послышался стук копыт. У меня сердце ушло в пятки.- От ваших появлений страдает моя личная жизнь, между прочим, - выдал я, пытаясь справиться с волнением. Архимед приподнял правую бровь.- Какая личная жизнь? Присосаться к приставке до рассвета не считается.- Почему нельзя засудить мертвеца за то, что он исподтишка наблюдает за тобой? - я возвел глаза к потолку, с которого частично осыпалась побелка. Стук становился все громче, я нервно сглотнул.- Потому что это мертвец, наверное? - на губах Архимеда расцвела мрачная улыбка.- К его счастью, кстати, - я сверлил глазами белое лицо юноши. Тот явно получал удовольствие от нашего общения. Ну а с кем еще так можно перекинуться любезностями? Красной шапке это неинтересно, я слышал, что у нее появилось такое увлечение, как шататься по квартирам домохозяек и смотреть с ними мыльные оперы. Привидение старухи, что живет на техническом этаже, почти никогда носу не показывает из своего обиталища, даже поучаствовать в тотализаторе не спускается. Рогатая, как мне кажется, чаще всего игнорирует любые попытки завязать с ней беседу, не имеющую никакого смысла, кроме как поболтать, подколоть друг друга. Она вообще мне казалась эдаким высшим созданием, снизошедшим до многоэтажки, набитой простыми смертными и несколькими надоедышами. Божеством крохотного района, прострелившим башку мужу и любовнице.Стук послышался совсем рядом. Спустя мгновение перед нами предстала та, чьего появления я немного боялся, но и ждал.- Здравствуйте, - сказала она, обводя всех присутствующих теплым взглядом желто-карих глаз, - о, вы и живого позвали?- Никто его не звал, - хмыкнула Шапка, недовольно постукивая каблучком левого ботиночка.Девушка, чью голову венчали оленьи рога, нежно улыбнулась. Честное слово, я очень старался, но отвести от нее взгляда у меня не получалось.- Так уж вышло, что я пришел сам, - выдавил из себя я, заметив, как у Красной шапки закатывается уцелевший глаз.- Наверное, вам не стоит здесь находиться, - мягко произнесла девушка с рогами, - придется уйти.- У-у-у, - прогудел Пиявка, немного расстроено и грустно. Я кивнул.- Не беда, потом расскажете, кто оказался прав.- Если покойник вернется, ты же его увидишь, - Шапка цокнула языком.- А на что бы ты поставил? - спросил Архимед, перед тем, как я покинул их. Я почесал затылок.- Не знаю. Если уж говорить про нашего сегодняшнего героя, то мне кажется, что он вернется.И он вернулся.Промозглым дождливым вечером, когда Архимед с разрешения заглянул ко мне, чтобы сыграть в шахматы, свет погас на несколько секунд, затем снова загорелся. Я озадаченно возвел глаза к потолку. Архимед, занятый тем, что обдумывал следующий ход, нахмурившись, рассматривал белые фигурки, которыми играл. Фигурки за него переставлял я.- Слушай, когда ты вернулся после смерти?- спросил я, все еще глядя на потолок. Архимед поднял на меня глаза.- В плане?- Ну, сколько времени прошло, после того, как тебя похоронили и ты пришел обратно?Он задумался.- Если честно, то тяжело вспомнить. Впрочем, не так уж и долго, мне кажется. А что?Я направился в спальню, стена которой прилегала к соседской квартире, где раньше обитал почивший алкаш. Прильнул к стене. Тишина.Однако, я не спешил отнимать ухо, продолжая прислушиваться. Ничего.Архимед заглянул в спальню.- Ну что там?Из стены внезапно высунулась голова Пиявки. Я закричал так, что Архимед в ужасе отпрянул, отступив в коридор. Пиявка хрипло рассмеялся.- Ты бы видел свое лицо! - расслышал я сквозь смех.- Лучше б твоего не видеть, - держась за сердце, я поплелся обратно в гостиную. Пиявка потащился за мной, сел возле журнального столика, на котором была разложена шахматная доска. Архимед вернулся к обдумыванию своего хода.- Чайник поставлю и приду. А ты - негодяй. Знай это, и пусть тебе тяжко существуется с этим знанием, - я не мог сильно сердиться на Пиявку, все-таки довольно безобидная выходка. Однако пальцем все же погрозил. Пиявка лишь беззлобно улыбался.Пока я возился на кухне, мне показалось, что в подъезде кто-то ходит. Время пусть и не позднее (для меня не позднее), однако большинство людей уже отправилось спать. Поставив чайник на конфорку, я вышел в прихожую, поглядел в дверной глазок. Никого.Но я слышал шаги. И они продолжали слышаться даже тогда, когда мои глаза ничего не увидели. Шарканье, цокот, будто собака когтями по кафелю ходит.Глаза по-прежнему никого не виделиНу вот и приехали, кажется, кто-то тронулся умом. Окончательно. Конечно, говорить, что я до этого был нормален, - значит лукавить.Перед глазком возникло серо-фиолетовое лицо соседа, которого не так давно схоронили. Рот и подбородок в чем-то измазаны. Сердце быстро-быстро застучало.- Эй, ты там? - сквозь дверь просочился сиплый голос.- Вы квартирой ошиблись, - сказал я, - ваша соседняя.До меня донесся хриплый смех, затем сосед закашлялся. Судя по звуку на пол в подъезде что-то выплеснулось. Брезгливо сморщившись, я отвернулся от глазка. Вот за что мне это? Для остальных умер, лежит в могиле, никого не трогает. Для меня же все продолжается. Ну, может, он хотя бы пить бросит?Сосед скребся в дверь, уговаривал открыть, говорил, что те, кого он встретил в подъезде, весьма недружелюбно отнеслись к его появлению.- Я потерял ключи, видимо, - пробормотал сосед, - не могу теперь домой попасть.- Надеюсь, для вас не будет шоком, что вы умерли?Странная ситуация. Остальные сущности могут проходить сквозь стены и попадать в любую квартиру беспроблемно.- Умер?У соседа задрожали губы, казалось, что он вот-вот заплачет. Наверное, я бездушная скотина, но открывать дверь не хотелось, как и пожалеть алкаша, откинувшегося из-за собственной же пагубной привычки.- Да.- Как я умер?- Подробностей не знаю.Сосед осел на пол, прислонился к стене. Руки с отросшими до неприличия ногтями тряслись. Одежда, в которой его хоронили, была вся в комьях земли, перепачкана в чем-то буро-черном. Я вернулся в гостиную, где Архимед что-то рассказывал Пиявке, а тот слушал его с отсутствующим видом.- Кажется, те, кто поставил на возвращение мертвеца, выиграли, - сказал я. Архимед вздернул правую бровь.- Алкаш этот пришел, что ли?- Ну да.Мы с минуту просто смотрели друг на друга, затем Архимед и Пиявка повскакивали со своих мест, понеслись в прихожую. Они тоже воспользовались глазком, чтобы убедиться воочию в возвращении соседа.- Хреново он выглядит, откровенно говоря, - Архимед как будто поежился. Пиявка припал к глазку.- Занятно то, что он не смог вернуться в свою квартиру, - я закусил нижнюю губу, - словно не умеет выполнять фокус с прохождением сквозь стены.На лице Архимеда застыла непонятная улыбка.- Часом не упырь ли к нам притащился?Я поправил очки, недоверчиво глядя на него.- Да ты посмотри только! - Архимед повел рукой в сторону двери, - я серьезно сейчас, нечего глаза закатывать!Пиявка продолжал наблюдать за соседом, тогда как Архимед усердно доказывал мне о том, что у нас в подъезде сейчас сидит немертвый, который вполне себе способен действительно кого-нибудь сожрать.- Ну даже если он и упырь, чего делать-то? Ты мне предлагаешь с ним контакт наладить? - скривился я.- Его нужно увести отсюда, а лучше убить, - тихо сказал Пиявка. Глаза его светились зеленым огнем, морда же приобрела крайне серьезное выражение.- Я не стану с ним возиться, - отрезал я.- Мы не можем покидать территорию дома и для него мы невидимы, скорее всего, - Пиявка сурово взирал на меня сверху вниз. Я чувствовал себя не просто маленьким, а очень незначительным.- К тому же живого он охотнее послушает, - Архимед спрятал руки в карманы.- Интересное дело! - возмутился я, - потому что я для него как потенциальный обед, не так ли?!Пиявка задумчиво почесывал за ухом.- Не доводилось с ними дел иметь, если честно.- Ага, не доводилось, как же. Ты и про того паразита так говорил. Потом сам таким же и оказался, - буркнул я. Пиявка принялся чесать мохнатую шею, меланхолично и размеренно, глядя в потолок.Когда сосед увидел меня, выходящего из квартиры, он буквально расцвел. Алкаш бросился ко мне, вскочив как ужаленный. Вблизи он казался еще отвратительнее, к тому же к зрительной составляющей теперь примешивался и неприятный запах затхлости, немытого тела. На лице отчетливо проглядывалась звездчатая сетка сосудов, в спутанных волосах виднелись проплешины. Тощее тело двигалось неуклюже, дергано, словно за время лежания в гробу сосед напрочь забыл о том, как ходят люди. Сосед прихрамывал на правую ногу. Он пытался улыбнуться, видимо, в качестве благодарности за мою помощь, что вышло весьма неприятно и жутко, поскольку за распухшими, черно-фиолетовыми губами, прятались острые зубы.Пока я запирал квартиру, сосед приблизился ко мне настолько, что я мог почувствовать его дыхание на своей шее."Держимся на расстоянии" - велел я. Сосед тут же согнулся, издал нервный смешок, сделал пару шагов в сторону. Затем облизнулся и клацнул зубами, что мне абсолютно не понравилось. Из моей квартиры высунулась голова Архимеда.- Может, составишь компанию?- спросил я.- Сам давай как-нибудь.Откуда-то снизу донеслись страшные крики. Кричала женщина, а потом к ней присоединилась громкая брань мужчины. Сосед сначала попятился назад, мотая головой, будто крики сильно действовали ему на нервы. Прижал руки ко рту."Идемте" - я не придал особого значения крикам, мало ли что у людей произошло. Может быть, какая-нибудь ячейка общества распадается. Алкаш замер на месте, а потом бросился к закутку, где вызывали лифт.Вытаскивать его оттуда желания не было никакого. А вот посмотреть, что стряслось внизу - это да, можно.К тому моменту, как я спустился, на площадку возле почтовых ящиков высыпали все неравнодушные и мающиеся бессонницей жители первого этажа, впрочем их было не так много, благоразумные остались в своих квартирах. Женщина с короткими черными волосами сидела на ступеньках, ее отпаивали сердечными каплями. Чуть поодаль стоял бородатый мужчина, который курил.- Все нормально? - спросил я. Все, кто там был, вперились в меня взглядом. Бабуля, кутавшаяся в шаль, стояла, приложив руку к груди, вздыхала да охала. Дед, то и дело поправляющий густую седую бороду, прошамкал:- Полицаев ждем-с.Рыжий парень, стоявший возле ящиков, на что-то неотрывно смотрел. Это что-то находилось вне моего поля зрения, на ступеньках, ведущих непосредственно к выходу из подъезда, и наверное, так было даже лучше, поскольку до меня успел доползти сладковатый запах крови.- Точно упырь, - пробубнил голос Пиявки над моим левым ухом. Я обернулся. Существо стояло на несколько ступенек выше, чем я.- Ты же вроде предчувствуешь приближающиеся похороны? - шепотом спросил я, - чего в этот раз подвела интуиция и упыря не разглядел?Дед подозрительно смотрел на меня, да и бабуля не отрывала глаз. Я быстро подошел к телу, лежащему на ступеньках. Молодая девушка с разорванным горлом. Руки безвольно раскинуты в стороны, голова покоится на самой верхней ступеньке. Левая нога ниже колена обглодана. Пиявка удрученно молчал, глядя на тело.Я присел на корточки, пытаясь получше рассмотреть рану на горле.- Спугнул кто-то, одной ногой не обошелся бы. Где он, кстати? - Пиявка осматривался по сторонам.- Остался наверху, услышал крики и спасовал, - ответил я, стараясь не обращать внимания на всхлипывания.- Теперь ищи его повсюду, - существо издало неодобрительный звук, похожий на цоканье языком.- Сам найдется, - почему-то я до конца не понимал, что опасность не надуманная. Вот же, передо мной лежит труп. Пухлые, бело-розовые пальцы напоминали мне те, что представлял, когда думал об одной из владелиц заколки паразита.- Что ж, скоро вам новое развлечение в виде похорон, - я распрямился, поправил джинсы.- Она не из наших, - Пиявка вглядывался в белое лицо девушки, на котором навсегда застыло удивленное выражение, - так что вряд ли. Пошли искать.- Вопрос, - пока мы с Пиявкой поднимались по лестнице и обшаривали каждую лестничную площадку, подал голос я,- исходя из некоторых фильмов, укушенные похожими существами, сами превращались в таких.Откуда-то выплыл Архимед.- Упыри к этим метаморфозам отношения не имеют, - деловито произнес Архимед, - им бы пожрать просто, голод унять. Да только проблема в том, что голод этот утолить невозможно. Выест всех жильцов, примется за другой дом.Я потер лоб, вглядываясь в темноту возле мусоропровода, ожидая увидеть хоть какое-то движение.- Как его можно убить? - тихо спросил я, обернувшись на Пиявку, поочередно запихивавшего голову сквозь двери квартиры, - серьезно, ты думаешь он там? Зашел к кому-то на огонек?Пиявка растянул рот в ухмылке.- Ребят, да вы маньяки самые настоящие, - я покачал головой, - не стыдно подсматривать?Архимед первым начал подниматься дальше по лестнице, пятная ступеньки своей кровью, которая практически тут же исчезала.- Так как убить-то нашего упыря? - повторил я вопрос, следуя за Архимедом. Пиявка плелся позади.- Огнем, - пробубнил он, - сжечь надо.- А говорил, что не имел с ними дел, - хмыкнул я.- Не имел. Просто огню любая плоть поддается.Он на секунду задумался, приостановившись.- Почти любая.Упырь обнаружился на подходе к техническому этажу. Он как раз доедал чью-то кошку, когда мы поднялись по ступенькам."Ну ты и дел натворил, конечно" - сказал я, не приближаясь к алкашу. И не приблизился бы, даже имея в руках оружие. Глаза упыря начали светиться красным, но зато теперь в темноте подъезда его не потеряешь.Алкаш не ответил, он продолжал методично объедать кошачью голову, издавая звуки, похожие на утробное рычание."Пойдем-ка со мной, дружок, - неуверенно протянул я, глядя, как почему-то напрягся Архимед,- бросай кошку, найдем тебе чего-нибудь получше".Упырь, наконец, обратил на меня внимание. Он поднял голову, потянул носом воздух, отчего мне стало не по себе. Но еще больше не по себе стало, когда я заметил, что алкаш выглядел куда лучше, чем когда притащился к моей двери.- Беги! - скомандовал Архимед.- В смысле беги? Я его тогда спровоцирую! - прошипел я, стараясь не сводить глаз с упыря, который отбросил кошку в сторону, привстал.- Беги, говорю! - заорал Архимед как раз в тот момент, когда упырь припал к полу, готовясь к прыжку.Я развернулся и бросился вниз по лестнице, не оборачиваясь. При плохом раскладе алкаш прыгнул бы мне на спину, но, видимо, повезло, потому что я не помнил как добежал до своего этажа, а голову мне так и не открутили.Стоя перед дверью, я искал ключи, бешено хлопая по карманам. Руки тряслись так, будто я заразился от соседа утренним тремором после ночных попоек. Сверху доносились непонятные звуки, которые в тот момент мой мозг отказывался как-то охарактеризовать. Однако самым отчетливым из них было рычание.Автор - LostSummoner.

Ключевые слова: В доме призраки смерть сосед упырь творческая история

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