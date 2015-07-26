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Истории из жизни

«Сдается мне, что не домовой это»

Мы дом купили полгода назад, начала я слышать звуки и шаги практически сразу! Сначала муж у виска крутил, а когда один на несколько дней остался, сказал, что правда в доме кто-то ходит.

Мало того, этот кто-то все нервы вымотал, все теряется, бьется, ломаются вещи, при этом новые и спонтанно, в большом количестве. То блохи завелись, то жуки какие-то. Еда быстро киснет (хотя в цоколе всегда холодно), полы плохо сохнут.

Короче, все признаки нечистяка. Сначала я грешила на домового, я с ним и разговаривала и просила, потом сорвалась и наорала на него, и у меня за месяц погибли 2 мои любимые кошечки под колесами машин.

Я психанула и вычистила весь дом по всем правилам, как надо (и вымела полынным веником, и прошла в каждой комнате со своей свечкой, врубила колокольный звон и облила все углы святой водой, закрыла все двери окна крестным знамением). Думала все, отмучилась, ни тут-то было!

Легла вечером спать — не спится, поворачиваюсь, а это метровое чудо у меня в ногах стоит и зырит на меня, и шмыг за телевизор! Рассмотреть не успела, но что-то темное! Вот, типа того, не получилось у тебя ничего!

Могу, конечно, списать все на шизофрению, но моя подруга за неделю до чистки дома спрашивала, кто у меня в комнате разговаривает, и если никто, то почему мы телек не выключаем, когда не смотрим.
Пошли смотреть, открыли дверь — телек выключен, никого нет, свет выключен.

Ну, может мы втроем шизофреники, конечно, — я, муж и подруга? Но сдается мне, что не домовой это — слишком наглючий!

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00 by Сделано_в_СССРПросмотров: 232Комментарии: 6
+9

Ключевые слова: Дом с нечистой метровое чудо нечисть

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Комментарии

#1 написал: семишна
Сегодня, 19:08
+4
Группа: Посетители
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Публикаций: 3
Комментариев: 66
Плюс. Я подобного видела ,когда в общаге жили. Темный силуэт что -то бормотал , стоя в углу. Жуть.
Зарегистрирован: 26.07.2015
#2 написал: kas11
Сегодня, 19:14
+3
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Публикаций: 0
Комментариев: 217
"мы дом купили полгода назад"... кое с кем купили ,значит.. по ходу,проучить вас решил
Зарегистрирован: 16.03.2013
#3 написал: Qusto
Сегодня, 19:26
+2
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (348|0)
Публикаций: 231
Комментариев: 1 963
Не знаю, как смерть кошек на улице связана с нечистью в доме? По-идее эта нечисть к дому привязана должна быть... Или она кошек с ума сводила и те под колёса прыгали? flushed Хотя в историю верю, плюс, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
             
#4 написал: Лешик
Сегодня, 19:27
+2
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 69
Подождите немного. Увидите или стало лучше.
Чудо метровое, может, и домовой, может, сказать чего хотел.
Дом почистили, уже хорошо. Возможно, что домовому тоже в этом доме несладко приходилось, вы же не знаете от чего избавились уже.
Пишите о проявлениях в дальнейшем, хотя, нет, не пишите - пускай в вашем доме будет хорошо, уютно и спокойно.
Зарегистрирован: 15.04.2017
#5 написал: Tigger power
Сегодня, 19:43
+2
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Репутация: (578|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 452
Я тоже думаю, что пакостил не домовой, а вот то метровое, что в ногах стояло это он, пришёл сказать-все нормуль хозяин) после чистки. Плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#6 написал: Волжская О.В.
Сегодня, 20:25
+1
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Публикаций: 0
Комментариев: 5 322
Самый настоящий домовик. Старый и злой.
МОЛОДЫЕ ТАК СЕБЯ НЕ ВЕДУТ. И СВЯТОЙ ВОДЫ ОН НЕ БОИТСЯ И КРЕСТНОГО ЗНАМЕНИЯ ТОЖЕ.
Зарегистрирован: 9.09.2011
         
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