«Сдается мне, что не домовой это»

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 19:00

Сделано_в_СССР Просмотров: 232 Комментарии: 6 +9 Сегодня, 19:00 by

Мы дом купили полгода назад, начала я слышать звуки и шаги практически сразу! Сначала муж у виска крутил, а когда один на несколько дней остался, сказал, что правда в доме кто-то ходит.Мало того, этот кто-то все нервы вымотал, все теряется, бьется, ломаются вещи, при этом новые и спонтанно, в большом количестве. То блохи завелись, то жуки какие-то. Еда быстро киснет (хотя в цоколе всегда холодно), полы плохо сохнут.Короче, все признаки нечистяка. Сначала я грешила на домового, я с ним и разговаривала и просила, потом сорвалась и наорала на него, и у меня за месяц погибли 2 мои любимые кошечки под колесами машин.Я психанула и вычистила весь дом по всем правилам, как надо (и вымела полынным веником, и прошла в каждой комнате со своей свечкой, врубила колокольный звон и облила все углы святой водой, закрыла все двери окна крестным знамением). Думала все, отмучилась, ни тут-то было!Легла вечером спать — не спится, поворачиваюсь, а это метровое чудо у меня в ногах стоит и зырит на меня, и шмыг за телевизор! Рассмотреть не успела, но что-то темное! Вот, типа того, не получилось у тебя ничего!Могу, конечно, списать все на шизофрению, но моя подруга за неделю до чистки дома спрашивала, кто у меня в комнате разговаривает, и если никто, то почему мы телек не выключаем, когда не смотрим.Пошли смотреть, открыли дверь — телек выключен, никого нет, свет выключен.Ну, может мы втроем шизофреники, конечно, — я, муж и подруга? Но сдается мне, что не домовой это — слишком наглючий!

Ключевые слова: Дом с нечистой метровое чудо нечисть

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