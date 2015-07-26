«Сдается мне, что не домовой это»Мы дом купили полгода назад, начала я слышать звуки и шаги практически сразу! Сначала муж у виска крутил, а когда один на несколько дней остался, сказал, что правда в доме кто-то ходит.
Мало того, этот кто-то все нервы вымотал, все теряется, бьется, ломаются вещи, при этом новые и спонтанно, в большом количестве. То блохи завелись, то жуки какие-то. Еда быстро киснет (хотя в цоколе всегда холодно), полы плохо сохнут.
Короче, все признаки нечистяка. Сначала я грешила на домового, я с ним и разговаривала и просила, потом сорвалась и наорала на него, и у меня за месяц погибли 2 мои любимые кошечки под колесами машин.
Я психанула и вычистила весь дом по всем правилам, как надо (и вымела полынным веником, и прошла в каждой комнате со своей свечкой, врубила колокольный звон и облила все углы святой водой, закрыла все двери окна крестным знамением). Думала все, отмучилась, ни тут-то было!
Легла вечером спать — не спится, поворачиваюсь, а это метровое чудо у меня в ногах стоит и зырит на меня, и шмыг за телевизор! Рассмотреть не успела, но что-то темное! Вот, типа того, не получилось у тебя ничего!
Могу, конечно, списать все на шизофрению, но моя подруга за неделю до чистки дома спрашивала, кто у меня в комнате разговаривает, и если никто, то почему мы телек не выключаем, когда не смотрим.
Пошли смотреть, открыли дверь — телек выключен, никого нет, свет выключен.
Ну, может мы втроем шизофреники, конечно, — я, муж и подруга? Но сдается мне, что не домовой это — слишком наглючий!
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00 by Сделано_в_СССРПросмотров: 232Комментарии: 6
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