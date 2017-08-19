Марьяна

Маруся0311 Просмотров: 25 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 19:51 by

На дворе 1821 год. Марьяна была крепостной крестьянкой. Красивая была девушка да добрая, и барыне нравилась. Наталья Евграфовна владела большим садом, где росли розы, там и ухаживала за цветами Марьяна, а барыня каждый день сидела в беседке и любовалась своими цветами, попивая чай. Как-то к саду подъехала телега, извозчик окликнул девушку, чтобы та подошла: « Новые саженцы для барыни!» Марьяна посмотрела на юношу, и сразу же ее сердечко затрепетало. Петр был конюхом в соседнем поместье. Он был высокий,голубоглазый блондин с широкими плечами. Петру тоже понравилась Марьяна.Хозяйка, увидев телегу с саженцами, быстро дала работу девке,чтобы та определила их, куда нужно. Петр помог разгрузить горшки, молча посматривая на красивую девушку, после чего он шепотом произнес: «Завтра в полночь здесь». Марьяна поняла, что Петр хочет с ней встретится, но боялась, вдруг кто увидит и доложит на нее.И вот поздний вечер следующего дня, и она крадется из дома, постоянно озираясь, не смотрит ли кто. Она пришла к розарию, не зная, сколько времени, ведь часы-то тогда только у хозяев в доме были. И вот он при свете луны стоит, ее дожидается. Он взял ее за руки: « Ты та, о которой я мечтал, я влюбился, выходи за меня! Я спрошу барина,может выкупит тебя, я ему очень много помогал».Вечер. Барин собрал всех в своем поместье. Песни,танцы. В беседке подошел к нему другой помещик и говорит: «Тут девка у тебя есть, Марьяна, кажется; мой Петька жениться хочет, а он парень молодец, может, отдашь мне ее, неплохо заплачу». На что барин : «Э, нет, то Наталии моей нужна, уж больно любит ее, ни за какие деньги не отдаст! Ты своего парня держи при себе, найди ему жену какую-нибудь другую, а про Марьяну да что б не думал». Долго они еще обсуждали что-то, да потом разошлись.Марьяна как всегда работала в розарии, как вдруг ее отвлекла карета, подъехавшая к воротам сада, из которой вышел барин из соседнего поместья. Наталья Евграфовна подошла к нему и тот стал говорить, да так громко,словно хотел,чтобы его все поместье услышало: «Представляете, я Петра своего на службу отдал, думаю толк от него там будет». Наталья Евграфовна удивилась,ведь он когда-то говорил,что с этим юношей не расстанется, больно хороший и работящий. Марьяна все это услышала и в обморок упала. Очнулась она в беседке у барыни, где та на нее смотрела обеспокоенным взглядом. «Что произошло, деточка? На солнце перегрелась?» - произнесла барыня. Но Марьяна шустро подскочила со скамейки и упала в ноги к помещице: « Простите меня,барыня, я его все равно ждать буду, хоть и двадцать пять лет!». Барыня немного удивилась, но, подумав,что девушка перегрелась на солнце, не придала значения ее словам.Прошло два года. Барин решил выдать замуж Марьяну за сына кузнеца. Но Марьяна, узнав про это, прибежала к барыне Наталье Евграфовне со слезами, упала ей в ноги и взмолилась: «Барыня, милая, другой мне мил, я не хочу замуж за сына кузнеца. Петра я люблю из поместья соседнего,что служит сейчас! Я его дождусь, все равно дождусь!». Барыня поведала все мужу. Помещик вызвал к себе девушку непокорную и сообщил, что убили ее возлюбленного Петра.Марьяна в тот же вечер повесилась на высокой сосне, которая виднелась из окна спальни барина.А Петра того барин никуда не отправлял,он жил в своем поместье и так же работал, просто барин поведал ему, что Марьяну не выкупит, а тот не долго думая женился на девушке из того же поместья. И все,что говорили влюбленной и доверчивой Марьяне, была ложь....С тех пор прошло много времени: отмена крепостного права и войны. На месте того поместья с советских времен стоит детский оздоровительный лагерь, а за забором лагеря через несколько метров стоит та самая высокая сосна. Подростки и их вожатые по сей день встречают полупрозрачную незнакомку, которая бродит по этим местам в поисках своего любимого Петра. Призрак не пугает никого, но если кто и встретит ее, она улыбнется ему, и обязательно у этого человека произойдет что-то хорошее в ближайшее время.

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