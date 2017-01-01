Контролёр чёрной судьбы

TiTaN_2017 Просмотров: 73 Комментарии: 0 +2 Вчера, 20:41 by

Эта история происходила на моих глазах в течение нескольких лет с человеком, которого я тогда мог назвать другом. Хотя мы редко виделись и почти не общались по интернету. Тяжело общаться с человеком, которого старательно обходит стороной простое человеческое счастье – неприятности на работе, депрессия, постоянная нехватка денег, отсутствие отношений с противоположным полом, жизнь с опостылевшими мамой и братом, которых даже при большой родственной любви сложно назвать хорошими людьми. Наверное, он был постоянным посетителем различных форумов, где можно было получить ответы от психологов, типа такого. Странно, что все это происходило именно с ним – приятным, умным парнем, старательно ищущим возможность вырваться в лучшую жизнь.Но если уж мы встречались, то могли проговорить несколько часов. Из этих редких разговоров я узнавал все важные моменты его жизни: смену работы, промелькнувшие отношения… Я думал, что знаю о его жизни почти все. Но однажды в наших разговорах появилась новая, ранее не затрагиваемая тема.На своей страничке в социальной сети я репостнул какой-то малозначимый пост то ли о магии, то ли об экстрасенсах. И неожиданно он написал. Спросил, что я знаю об этом. До того момента я думал, что мои знания об этом вопросе весьма обширны. Сергей рассказал, что давно интересовался паранормальными темами, пытался узнать, не лежит ли на нем или на всей семье какое-то проклятье или сглаз. Знает нескольких сильных магов и благодаря общению с ними понимает, насколько у большинства людей искаженное представление о том, что такое «дар», кто им владеет, как использует и какую жизнь при этом ведет.Наш первый разговор на этом закончился, хотя я уже понимал, что у него вряд ли не будет продолжения. Дальнейшее я расскажу вам так, как будто слышал эту историю от начала до конца, но на деле это компиляция из полутора десятков мелких рассказов, которые далеко не сразу удавалось связать в общую канву событий.Около десяти лет назад, молодым, Сергей играл в рок-группе и имел соответствующую компанию общения. Пил он тогда очень много и делал это самозабвенно. Мог даже в запой уйти. Потом резко все бросил, как это нередко бывает, ушел из группы и занялся своим здоровьем. Ни капли в рот, как говорится. Правда, от жизненных неудач и нескладной жизни это не спасало. И в определенный момент, замученный депрессиями, он сорвался. Рассказывал потом, что два дня пил с каким-то незнакомым мужиком, молчаливым и одетым в черный балахон. В процессе пьянки это его не особенно волновало – круг общения у Сергея был тот еще. Но потом, протрезвев, он не помнил ничего о нем – ни имени, ни откуда пришел, ни как ушел. Хотя память была почти не нарушена. Помнил такое: пил один в квартире, был пьян уже сильно, пошел в подъезд покурить, курил один, а зашел в квартиру уже с ним. Поначалу мужик этот молчал, а когда заговорил, то лучше бы молчал. Сергей не рассказывал, о чем именно был разговор. Но даже для его рокерской души это были темные и очень мрачные разговоры.С тех пор, по словам Сергея, этот человек стал постоянным спутником его подсознания. Непосредственных встреч не было, но, как во многих «страшных историях», силуэт в черном постоянно казался ему неподалеку. Не каждый день и даже не каждую неделю, но забыть совсем не давал. Чаще всего это происходило темным вечером на улице. Когда идешь по темному участку улицы и краем глаза даже не видишь, а ощущаешь темный силуэт, идущий чуть сзади, за плечом. Оборачиваешься – ничего нет. Или в людном магазине мелькнувший силуэт. Но самое страшное – это видеть его метрах в ста впереди на улице, догнать и понять, что догонял совсем другого человека и даже совсем не в черной одежде. Нужно ли говорить, что лица этого человека Сергей не помнил.Естественно, такие случаи не доставляли Сергею жизнерадостности и поселили в его жизни постоянный страх. И ладно бы только это. Сергей заметил, что с некоторых пор его посещают странные, совсем не свойственные ему мысли. Будучи пьяницей и рокером, он часто дрался, причем весьма успешно – рост и физическая сила позволяли. Но он никогда не испытывал ненависти и желания причинить человеку боль – драки всегда возникали из банальных склок, кривых взглядов и прочих незначительных событий. Теперь же в голове появлялись мысли о том, чтобы с человеком не просто драться, а целенаправленно изуродовать его, ломать кости, избивать до полусмерти, совершенно немотивированно. Эти мысли возникали непонятно откуда – без повода и какой-либо подоплеки. Идешь по улице, а навстречу мужик какой-то, совершенно обычный. И возникает желание его ударить, повалить и избивать, пока он не перестанет подавать признаков жизни. Или едешь в автобусе напротив женщины. И думаешь о том, как в ее тело входит нож, выпуская все новые струи крови. Мысль не нравится тебе, но при этом никуда не пропадает. И, к своему ужасу, ты понимаешь, что не можешь сказать: «Я этого не хочу». Как раз наоборот – понимаешь, что неизведанная сторона сознания этого хочет, руки начинают «чесаться», и удерживает от подобного поступка только гарантированная перспектива «сесть» за это на несколько лет.Благо, мысли такие возникали не часто и не особенно отравляли жизнь. Пока не состоялся еще один срыв – Сергей снова запил и снова два дня пил с этим человеком. Привел его из подъезда и был уверен, что это сосед. Гость много говорил, но что именно, Сергей не помнит. Помнит только, что пил уже не для удовольствия, а чтобы заглушить чувство парализующего страха, вызванного рассказами «собутыльника». В конце гость сказал: «Скоро ты перестанешь бояться», – и ушел. Это единственное, что запомнил Сергей.А жизнь Сергея стала совсем невыносимой. Его «я» как будто разделилось на две части, в одной из них поселился маньяк, видящий во всех окружающих своих жертв. Второе «я» уже не появлялось время от времени, а жило с ним все время, периодически показывая «картинки» своих мыслей первому «я», мучительно сопротивляющемуся и пытающемуся сохранить контроль над сознанием. Одетый в черное «гость» больше не появлялся. Но почему-то Сергей был уверен, что он просто поселился внутри, образовал или вызвал из глубин подсознание его «второе я».На этот период жизни и пришелся наш разговор про магов и экстрасенсов. Как раз тогда Сергей искал, кто бы мог ему помочь, но из природной осторожности маскировал это обычным любопытством. Благо, его опыт игры в рок-группе сделал круг его знакомых очень широким. Наконец, была выбрана женщина по имени Людмила, женщина лет пятидесяти, ведущая одинокую, но вполне обычную жизнь «потомственной гадалки». Ее имя и некоторые подробности, к слову, я узнал из криминальных сводок.О встрече передам со слов Сергея от первого лица: «Пришел по адресу, поднялся на лифте и постучал в дверь. Я пришел без предупреждения, так как не хотел по телефону все рассказывать. Она открыла, дверь на цепочке приоткрылась совсем немного. Я сказал: «Здравствуйте», но наткнулся на обычный непонимающий взгляд человека, к которому в дверь постучался незнакомец. Внутренне я приготовился рассказывать о своей проблеме чуть ли не на лестничной клетке, но взгляд ее вдруг изменился, и она, крикнув: «Нет!», захлопнула дверь. По отсутствию шагов я понял, что от двери она не ушла, и даже почувствовал, как она испугалась и прижалась там к стене. Даже подумал, что стоит она там, бормочет свои заклинания. Хотя, возможно, это и не я подумал, а мое второе «я». Различать тогда уже было сложно.Я говорю ей, мол, мне вас порекомендовали, я бы хотел поговорить. А самого разбирает непонятный смех, который с трудом удается погасить. Я еще что-то сказал, не помню, но из-за двери снова услышал: «Нет!» и какие-то громкие слова, которые, и вправду, может, были заклинаниями.Я вышел из подъезда и пошел «куда глаза глядят», пытаясь понять, что произошло, но скоро меня догнала та самая женщина. Она схватила меня за руку и, стараясь не смотреть в глаза, вложила в руку небольшую бумажку. Я потом на ней нашел адрес и имя – Ольга. Сама же гадалка, старательно отводя глаза, развернулась и убежала к своему дому».По адресу на бумажке Сергей пошел уже на следующий день. Встретила его женщина по имени Ольга, как и было указано. Дальнейшие события Сергей рассказывал скупо, и часть из них мне пришлось додумывать. Могу сказать только, что главное в их разговоре он передал в точности.Ольга встретила его, как будто заранее ждала.– Здравствуй. Не бойся, проходи. Как тебя зовут?– Сергей.– И все?Сергей произнес свои фамилию, имя и отчество полностью.– Я про другое имя.– У меня больше нет имени, другого.– Это хорошо. Просто отлично. И не появится теперь, если будешь делать все, как скажу.Не поняв, о чем говорит Ольга, Сергей, помолчав, решил дальше представляться:– Мне ваш адрес дала Людмила…– Я знаю. Ты ее убил. Помнишь?Ольге оказалось пятьдесят девять лет. Сергею на тот момент было двадцать девять. Я не знаю, что происходило дальше, но через полгода Сергей и Ольга оформили свои отношения как брак. На улице они – как мама с приемным сыном. Возможно, это так и есть, а в ЗАГСЕ побывали, чтобы люди поменьше косились.По словам Сергея, ему нельзя надолго покидать Ольгу, иначе второе сознание сумеет взять верх, и, что будет дальше, Ольга не рассказывает даже ему.Я несколько раз спрашивал, кем оказался «гость», но Сергей упорно отмалчивался. Думаю, ему просто нельзя говорить свое «второе» имя.– Можешь считать, что это был бес. Хотя нет. Понимаешь, Ольга - контролер моей белой судьбы. А он – контролер черной. Если бы я встретил Ольгу первой, этого бы всего не было. Но первым я встретил его.Больше я Сергея об этом не расспрашиваю, да и разговариваем мы все реже и реже – за последние два года я видел его всего один раз.Людмила и правда была убита в тот день и в то время, в которые Сергей стоял у ее двери. Загадка этого убийства так и не была разгадана криминалистами – тело женщины было буквально разорвано на части. В сети появлялось множество версий, появились видеозаписи всех расположенных неподалеку камер слежения. На одной из них я увидел Сергея. Он, опустив голову, брел вдоль дома неподалеку. Потом вдруг обернулся, как будто кто-то схватил его за руку. Постоял секунд пять в таком положении и, проводив взглядом «кого-то», посмотрел на свою ладонь. Прочитал адрес на бумаге и пошел дальше, видимо, изменившимся шагом. Думаю, никто, кроме меня, на этот инцидент внимания не обратил. Мало ли почему остановился идущий вдоль дома человек. Может, услышал что-то или увидел. Постоял. Посмотрел. И пошел дальше. Ведь подбежавшая к нему женщина в этот момент лежала в своей квартире, буквально разорванная на части.Автор неизвестен.

Ключевые слова: Интернет друг гадалка расследование

Другие, подобные истории: