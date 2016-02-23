Что происходит после смерти?

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:31

Причина: Стилистика автора сохранена

Geogirl Просмотров: 163 Комментарии: 13 +3 Сегодня, 14:31 by

Что происходит после смерти? Куда они все уходят, те, кого мы любим, кого ненавидим? И где проходит та тонкая грань, черта между миром живых и мертвых?Мы, люди, много веков пытаемся это понять. Мы скорбим, плачем, тревожим покой мертвых.Меня всегда окружала смерть, со временем я стала привыкать к ней, к ее молчанию, спокойствию, к тому ледяному ветерку, который всегда ее сопровождает. Впервые я увидела ее, когда была ребёнком.Меня зовут Эмилия, и тогда мне было лет пять. Я жила со своими родителями, двумя старшими братьями, сестрой и двумя младшими сестренками-близнецами. Мой отец, мистер N, был уважаемым врачом и имел хорошую практику в Оксфорде. В тот год практически весь мой мир – это семья, наш большой сад, полный цветов, а также парк, куда нас водила каждый день няня.В то утро я забежала после чая в светлую комнатку, где жили близняшки, Кристина и Анна. У близнецов был дневной сон. Но в комнате я увидела не только спящих девочек. В кресле, где обычно вязала няня, сидел незнакомый джентльмен, элегантно одетый во все чёрное. Он сидел в кресле, играя со своей тростью, а солнечные блики сверкали в мелких алмазах на его запонках. Потом он подошёл к кроватке Анны, погладил ее по голове. Почему-то в комнате было холодно, хотя на улице и в коридоре стоял приятный зной.Увидев меня, он поднялся, улыбнулся, приложил палец к губам, и вышел. Не понимая кто он, я испугалась и бросилась вниз в гостиную. Мои крики и вопросы встревожили родителей и их гостя, друга отца и моего крёстного. Они и слуги бросились в детскую. Анна была мертва.Начались поиски названного гостя в доме и в саду, хотя было непонятно, как он мог пройти незамеченным мимо слуг. Вызвали полицию. Но никто не видел его, моего загадочного незнакомца в черном, и все решили, что это было лишь воображение, богатое соображение маленького ребёнка. Врач сказал, что у Анны остановилось сердце во сне. Так бывает.Стоял июнь 1926-го года, цвели цветы в нашем саду, было тепло, и ветер теребил ленты у меня в волосах. Мы хоронили Анну, трехлетнего ребенка. На кладбище было много людей, наша многочисленная семья, друзья родителей, соседи. И вдруг я в толпе снова увидела того джентльмена в чёрном. Он прошёл мимо гроба и посмотрел на меня. Наша первая и не последняя встреча. Кто он был? Почему лишь я его видела?Август 1932, Оксфорд, Великобритания.Прошли годы, и я уже не пухленькая девочка с бантом, я учусь в школе для девочек. Уроки игры на рояле, уроки живописи, балетный класс, мои дни были полны занятий, игр, развлечений, новых впечатлений и радостей.Когда я пришла домой, было около пяти часов. Радостная я побежала быстрее искать няню: мне хотелось рассказать, как м-ль Жюли меня хвалила, назвала лучшей в танцевальном классе!С радостным криком, совсем не подходящим для юной леди, я вбежала в дом. Заглянула в детскую, в комнату к Кристине – няни Элис нигде не было. "Я видела Элис в саду, мисс Эмили", - сказала мне наша горничная, увидевшая меня. "Няня, няня!" - я побежала к беседке, где белело ее платье.Но что это? Няня не одна? На скамейке рядом с ней я увидела какую-то чёрную фигуру. Это сидел тот господин в чёрном.Застыв при входе в беседку, я смогла его рассмотреть: высокий, довольно молодой джентльмен с тонкими красивыми чертами лица. Он держал в руках нянино вышивание.– Что вы здесь делаете?! – выкрикнула я.У меня закралась смутнае догадка: опять было холодно, а няня, всегда румяная, была бледна.Он не ответил, встал, отложил вышивку и вышел. Столбняк, овладевший мной, прошёл, и я бросилась к горячо любимой няне. Я трясла ее руки, кричала, начала плакать – няня была неподвижна. На мои крики прибежала прислуга, сестры и матушка.Прибывший врач сказал, что няня умерла от остановки сердца. И верно, няня давно жаловалась на головокружения и слабость, а к докторам не обращалась.Мои крики о высоком черном господине не прошли незамеченными: меня пребольно высекли за ложь и детские сказки: «Ты уже взрослая девочка, Эмили! Прекрати нести этот вздор!». Почему никто не видел его, кроме меня?! Как смеет он приходить к нам в дом и лишать жизни всех, кого люблю я? Тогда, будучи ребенком, я не пыталась логически понять кто этот господин, а была зла и напугана. На похороны Элис меня не взяли, и я забыла на время о высоком черном мужчине.Но он не замедлил напомнить о себе.Спустя три года умерла моя одноклассница, и несколько девочек из нашего класса вместе с учительницей пошли проводить ее в последний путь.Уже не дети, а подростки, мы понимали всю беду, всю трагедию гибели Мэри, такой веселой, милой. Еще недавно она была с нами, а сейчас лежит в новом платье, неподвижная, с восковом лицом, в этом ящике.Священник говорил свое напутственное слово, и я увидела его. Черный господин. Он стоял поодаль от нас, смотрел в сторону гроба. С той же тростью, шляпой. Вырвав руку из ладошки подруги, я решительно направилась к нему.– Кто вы такой и как вы смеете забирать у людей жизнь? – спросила я его.Он улыбнулся.– Эмили, вы очаровательны. Но, боюсь, мисс, я не в силах Вам ответить. Идите к друзьям, мы с Вами еще встретимся, и я потом отвечу на все Ваши вопросы.Я хотела закричать, ударить его, но он словно растворился в воздухе.Его не было долго. И я надеялась, что больше не увижу его, не почувствую холод.1937 год принес мне первую любовь, колледж, кино по вечерам, первые букеты цветов и поцелуи. Моя избранника звали Джордж, он был старше меня на год, был другом моего брата, голубоглазым и красивым. Джордж изучал юриспруденцию в Тринити Колледже и, казалось, знал все обо всем. Мы ходили по вечерам в одно из кафе, гуляли по городу, подолгу прощались в парке, где украдкой целовались.1937 год принёс мне не только радости. Он принес и новую встречу с черным господином, господином M (от слова mystery).Умирала моя бабушка. Мы знали, что это может случиться в любой день, и ни на минуту не составляли ее одну.Был мой черед дежурить около ее постели, я сидела в кресле и читала роман Ле Фоню, бабушка дремала в кровати.– Здравствуй, Эмили, – этот голос, такой знакомый и ненавистный, прозвучал в тишине.– Опять?! Опять вы?! Уйдите! Убирайтесь!– Не могу, прости.– Зачем?! Кто вы?!– Сколько вопросов, Эмили… На некоторые я не могу ответить, извини. Пожалуй, это моя служба – приходить к людям, которым скоро нужно покинуть этот мир.– Вы – смерть?!– Нет, что ты. Я просто… агент, сопровождающий.– Уйдите, прошу Вас… это же несправедливо! Анна, Элис, Мэри, а теперь и бабушка!– Прости, это не в моей власти.– Оставь его детка, - раздался тихий голос бабушки, - давно пора. Я готова, мистер Габриэль, пойдемте!Он взял ее за руку, улыбнулся на прощание мне и вышел из комнаты. Бабушка была мертва. Теперь я знала, кто этот господин в черном, мистер Габриэль, и я жила со страхом, ожидая, за кем же он еще придет.Он стал частым гостем, я видела его слишком часто, почти каждый день. Вторая мировая война уносила жизни каждый день. Мой брат погиб на фронте, и когда почтальон уже отходил от нашего ящика (где я потом нашла похоронку), я заметила и мистера Габриэля, он стоял поодаль. Бомбежка Лондона унесла из жизни обеих моих сестер.Черный господин каждый день ходил по улицам нашего города, молчаливый, печальный, и я уже знала, в каком доме поселилась смерть. Габриэль забирал жизни молодых солдат, взрослых мужчин, женщин и детей.Теперь я не пугалась, я знала, кто он, встречала его, кивала ему головой, он снимал шляпу и учтиво кланялся.Война уже закончилась, снова звучала музыка в парке по вечерам, возвращались солдаты, и я каждый день ждала, когда вернется мой жених, молодой лейтенант Питер.В тот вечер я сидела в саду, отдыхая после работы. Вечер был теплый, жаркий, осязаемый как кисель. Я почти засыпала, когда я услышала, как он, мистер Габриэль, окликнул меня по имени.– Вот мы снова встретились, мисс Эмили.– Кто?! Отец, матушка, брат?– Прости, завтра ты получишь письмо, твой жених, Питер…– Но война закончилась! Скоро все солдаты возвращаются домой!– Он умер от сепсиса в госпитале. Прости, мне очень жаль.Меня душили слезы, но глаза были сухими. С Питером мы были помолвлены, он подарил мне скромное колечко и ушел на фронт. На тумбочке стояла его фотография, лежали его письма в шкатулке.Я долго сидела в тот вечер в старом саду, в той самой беседке, где нашла няню. Не было ни слов, ни эмоций, не было даже боли, просто пустота. Огромная, тяжелая пустота, которая навалилась на меня тяжестью, заткнула мне уши и словно закрыла от всех чувств. Я сидела долго в саду, уже появились звезды, стало прохладно, кричала какая-то птица на дереве.А утром почтальон принес ожидаемое письмо, я получила похоронный лист. Потом были похороны, слезы его семьи, соболезнования, ненужные слова.Шли годы, а в моей жизни ничего не менялось. Все было подчинено размеренному графику, распорядку и традициям. Я жила в том же городе, в доме моих родителей, преподавала живопись в одной из школ.Пару раз в неделю я ужинала с одной из моих незамужних подруг или навещала моего брата и моих любимых племянников. Семьи и детей у меня не было, я так и не вышла замуж, не забыв Питера. Поэтому я с удовольствием проводила время с племянниками.Их радости были моей отрадой, а их печали ложились новыми морщинами на мое лицо. Я ходила к ним в школу на концерты и футбольный матч, громче всех аплодировала на школьных спектаклях. Переживала за сдачу экзаменов в колледже, весело танцевала на их свадьбах.Я часто посещала художественную лавку, где покупала краски и холсты, библиотеку, раз в месяц ходила в театр. Юная румяная девушка исчезла, на смену ей пришла рассудительная худая старая дева, с неизменным седым пучком на голове. Мое лицо покрыто сетью морщин, словно земля реками. Некогда золотистые густые локоны стали седыми, золото стало серебром. Мелодичный голос стал похож на карканье вороны, а прямая спина сгорбилась. Где та юная фея или цветущая дама? Старая карга, вот кто смотрел на меня из зеркала.В театре в тот вечер с успехом прошла премьера модной пьесы. И я, и моя коллега Джулия, были в восторге, а нам сложно угодить! Сейчас режиссеры творят, что хотят!Попрощавшись с Джулией, я взяла такси и быстро добралась до дома. Поставила чайник, предвкушая как выпью чая с кексом, подарком моей любимой племянницы Анны (она в этом году заканчивала колледж, как быстро летит время!).В дверь позвонили. Неужели опять соседка пришла одолжить что-нибудь?На пороге стоял Габриэль.– Добрый вечер, Эмили. Позволишь войти?– Раньше ты не спрашивал позволения, Габриэль. Заходи, чайник на плите, к чаю есть кекс и печенье.– Благодарю. Давно мы не виделись, верно?– Да, лет 15 прошло, как ты забрал моих родителей. Давно не заходил, был занят?– Да, работы много, меньше, чем в прошлые годы, но хватает.Мы пили чай, вспоминали прошлые годы. Забавно, он пришел за мной, а мы сидели в моей маленькой гостиной, словно два товарища, обсуждали музыку и литературу, искусство и моду.Я пожаловалась ему, что мои племянники, словно папуасы, разрисовали себя наколками, а младшая, Берта, даже проколола пупок! Он посмеивался и говорил, что на нынешнюю молодежь без смеха и не посмотришь: ходят практически в неглиже, какие-то начесы на головах. Цирк, сплошной балаган! А музыка…разве кто-то танцует сейчас вальс или фокстрот? Эти шумы и музыкой не назовешь, а молодые танцуют, радуются...– Сыграй мне, Эмили, – попросил он, – я так давно не слышал хорошей музыки.– И что бы ты хотел услышать?– Не знаю, что-нибудь на твой вкус.Я села к старенькому роялю и стала играть. Из-под моих пальцев рождались звуки вальсов, менуэтов, польки. Шуберт, Моцарт, Чайковский. Я играла в последний раз в моей жизни, играла как никогда!В комнате стало холоднее.– Пора идти, Эмили!Да, конечно, теперь и мне пора идти. Я встала, взяла его руку и обернулась. За роялем сидела старуха, мое тело, а я…. Я посмотрела в зеркало – руку Габриэля держала молодая девушка, мне было лет 18, и не годом больше!– Пойдем со мной, Эмили!– Что же нас ждет?– Смерть – это не конец, а новое начало. В этом новом мире ты будешь со мной?Я загадочно улыбнулась, взяла его под руку, и мы медленно пошли по улицам ночного Оксфорда. Светили яркие звезды, где-то в окошках еще горел свет, а я шла с очаровательным мужчиной на встречу новому дню и новой жизни.

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