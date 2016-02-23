Что происходит после смерти?Что происходит после смерти? Куда они все уходят, те, кого мы любим, кого ненавидим? И где проходит та тонкая грань, черта между миром живых и мертвых?
Мы, люди, много веков пытаемся это понять. Мы скорбим, плачем, тревожим покой мертвых.
Меня всегда окружала смерть, со временем я стала привыкать к ней, к ее молчанию, спокойствию, к тому ледяному ветерку, который всегда ее сопровождает. Впервые я увидела ее, когда была ребёнком.
Меня зовут Эмилия, и тогда мне было лет пять. Я жила со своими родителями, двумя старшими братьями, сестрой и двумя младшими сестренками-близнецами. Мой отец, мистер N, был уважаемым врачом и имел хорошую практику в Оксфорде. В тот год практически весь мой мир – это семья, наш большой сад, полный цветов, а также парк, куда нас водила каждый день няня.
В то утро я забежала после чая в светлую комнатку, где жили близняшки, Кристина и Анна. У близнецов был дневной сон. Но в комнате я увидела не только спящих девочек. В кресле, где обычно вязала няня, сидел незнакомый джентльмен, элегантно одетый во все чёрное. Он сидел в кресле, играя со своей тростью, а солнечные блики сверкали в мелких алмазах на его запонках. Потом он подошёл к кроватке Анны, погладил ее по голове. Почему-то в комнате было холодно, хотя на улице и в коридоре стоял приятный зной.
Увидев меня, он поднялся, улыбнулся, приложил палец к губам, и вышел. Не понимая кто он, я испугалась и бросилась вниз в гостиную. Мои крики и вопросы встревожили родителей и их гостя, друга отца и моего крёстного. Они и слуги бросились в детскую. Анна была мертва.
Начались поиски названного гостя в доме и в саду, хотя было непонятно, как он мог пройти незамеченным мимо слуг. Вызвали полицию. Но никто не видел его, моего загадочного незнакомца в черном, и все решили, что это было лишь воображение, богатое соображение маленького ребёнка. Врач сказал, что у Анны остановилось сердце во сне. Так бывает.
Стоял июнь 1926-го года, цвели цветы в нашем саду, было тепло, и ветер теребил ленты у меня в волосах. Мы хоронили Анну, трехлетнего ребенка. На кладбище было много людей, наша многочисленная семья, друзья родителей, соседи. И вдруг я в толпе снова увидела того джентльмена в чёрном. Он прошёл мимо гроба и посмотрел на меня. Наша первая и не последняя встреча. Кто он был? Почему лишь я его видела?
Август 1932, Оксфорд, Великобритания.
Прошли годы, и я уже не пухленькая девочка с бантом, я учусь в школе для девочек. Уроки игры на рояле, уроки живописи, балетный класс, мои дни были полны занятий, игр, развлечений, новых впечатлений и радостей.
Когда я пришла домой, было около пяти часов. Радостная я побежала быстрее искать няню: мне хотелось рассказать, как м-ль Жюли меня хвалила, назвала лучшей в танцевальном классе!
С радостным криком, совсем не подходящим для юной леди, я вбежала в дом. Заглянула в детскую, в комнату к Кристине – няни Элис нигде не было. "Я видела Элис в саду, мисс Эмили", - сказала мне наша горничная, увидевшая меня. "Няня, няня!" - я побежала к беседке, где белело ее платье.
Но что это? Няня не одна? На скамейке рядом с ней я увидела какую-то чёрную фигуру. Это сидел тот господин в чёрном.
Застыв при входе в беседку, я смогла его рассмотреть: высокий, довольно молодой джентльмен с тонкими красивыми чертами лица. Он держал в руках нянино вышивание.
– Что вы здесь делаете?! – выкрикнула я.
У меня закралась смутнае догадка: опять было холодно, а няня, всегда румяная, была бледна.
Он не ответил, встал, отложил вышивку и вышел. Столбняк, овладевший мной, прошёл, и я бросилась к горячо любимой няне. Я трясла ее руки, кричала, начала плакать – няня была неподвижна. На мои крики прибежала прислуга, сестры и матушка.
Прибывший врач сказал, что няня умерла от остановки сердца. И верно, няня давно жаловалась на головокружения и слабость, а к докторам не обращалась.
Мои крики о высоком черном господине не прошли незамеченными: меня пребольно высекли за ложь и детские сказки: «Ты уже взрослая девочка, Эмили! Прекрати нести этот вздор!». Почему никто не видел его, кроме меня?! Как смеет он приходить к нам в дом и лишать жизни всех, кого люблю я? Тогда, будучи ребенком, я не пыталась логически понять кто этот господин, а была зла и напугана. На похороны Элис меня не взяли, и я забыла на время о высоком черном мужчине.
Но он не замедлил напомнить о себе.
Спустя три года умерла моя одноклассница, и несколько девочек из нашего класса вместе с учительницей пошли проводить ее в последний путь.
Уже не дети, а подростки, мы понимали всю беду, всю трагедию гибели Мэри, такой веселой, милой. Еще недавно она была с нами, а сейчас лежит в новом платье, неподвижная, с восковом лицом, в этом ящике.
Священник говорил свое напутственное слово, и я увидела его. Черный господин. Он стоял поодаль от нас, смотрел в сторону гроба. С той же тростью, шляпой. Вырвав руку из ладошки подруги, я решительно направилась к нему.
– Кто вы такой и как вы смеете забирать у людей жизнь? – спросила я его.
Он улыбнулся.
– Эмили, вы очаровательны. Но, боюсь, мисс, я не в силах Вам ответить. Идите к друзьям, мы с Вами еще встретимся, и я потом отвечу на все Ваши вопросы.
Я хотела закричать, ударить его, но он словно растворился в воздухе.
Его не было долго. И я надеялась, что больше не увижу его, не почувствую холод.
1937 год принес мне первую любовь, колледж, кино по вечерам, первые букеты цветов и поцелуи. Моя избранника звали Джордж, он был старше меня на год, был другом моего брата, голубоглазым и красивым. Джордж изучал юриспруденцию в Тринити Колледже и, казалось, знал все обо всем. Мы ходили по вечерам в одно из кафе, гуляли по городу, подолгу прощались в парке, где украдкой целовались.
1937 год принёс мне не только радости. Он принес и новую встречу с черным господином, господином M (от слова mystery).
Умирала моя бабушка. Мы знали, что это может случиться в любой день, и ни на минуту не составляли ее одну.
Был мой черед дежурить около ее постели, я сидела в кресле и читала роман Ле Фоню, бабушка дремала в кровати.
– Здравствуй, Эмили, – этот голос, такой знакомый и ненавистный, прозвучал в тишине.
– Опять?! Опять вы?! Уйдите! Убирайтесь!
– Не могу, прости.
– Зачем?! Кто вы?!
– Сколько вопросов, Эмили… На некоторые я не могу ответить, извини. Пожалуй, это моя служба – приходить к людям, которым скоро нужно покинуть этот мир.
– Вы – смерть?!
– Нет, что ты. Я просто… агент, сопровождающий.
– Уйдите, прошу Вас… это же несправедливо! Анна, Элис, Мэри, а теперь и бабушка!
– Прости, это не в моей власти.
– Оставь его детка, - раздался тихий голос бабушки, - давно пора. Я готова, мистер Габриэль, пойдемте!
Он взял ее за руку, улыбнулся на прощание мне и вышел из комнаты. Бабушка была мертва. Теперь я знала, кто этот господин в черном, мистер Габриэль, и я жила со страхом, ожидая, за кем же он еще придет.
Он стал частым гостем, я видела его слишком часто, почти каждый день. Вторая мировая война уносила жизни каждый день. Мой брат погиб на фронте, и когда почтальон уже отходил от нашего ящика (где я потом нашла похоронку), я заметила и мистера Габриэля, он стоял поодаль. Бомбежка Лондона унесла из жизни обеих моих сестер.
Черный господин каждый день ходил по улицам нашего города, молчаливый, печальный, и я уже знала, в каком доме поселилась смерть. Габриэль забирал жизни молодых солдат, взрослых мужчин, женщин и детей.
Теперь я не пугалась, я знала, кто он, встречала его, кивала ему головой, он снимал шляпу и учтиво кланялся.
Война уже закончилась, снова звучала музыка в парке по вечерам, возвращались солдаты, и я каждый день ждала, когда вернется мой жених, молодой лейтенант Питер.
В тот вечер я сидела в саду, отдыхая после работы. Вечер был теплый, жаркий, осязаемый как кисель. Я почти засыпала, когда я услышала, как он, мистер Габриэль, окликнул меня по имени.
– Вот мы снова встретились, мисс Эмили.
– Кто?! Отец, матушка, брат?
– Прости, завтра ты получишь письмо, твой жених, Питер…
– Но война закончилась! Скоро все солдаты возвращаются домой!
– Он умер от сепсиса в госпитале. Прости, мне очень жаль.
Меня душили слезы, но глаза были сухими. С Питером мы были помолвлены, он подарил мне скромное колечко и ушел на фронт. На тумбочке стояла его фотография, лежали его письма в шкатулке.
Я долго сидела в тот вечер в старом саду, в той самой беседке, где нашла няню. Не было ни слов, ни эмоций, не было даже боли, просто пустота. Огромная, тяжелая пустота, которая навалилась на меня тяжестью, заткнула мне уши и словно закрыла от всех чувств. Я сидела долго в саду, уже появились звезды, стало прохладно, кричала какая-то птица на дереве.
А утром почтальон принес ожидаемое письмо, я получила похоронный лист. Потом были похороны, слезы его семьи, соболезнования, ненужные слова.
Шли годы, а в моей жизни ничего не менялось. Все было подчинено размеренному графику, распорядку и традициям. Я жила в том же городе, в доме моих родителей, преподавала живопись в одной из школ.
Пару раз в неделю я ужинала с одной из моих незамужних подруг или навещала моего брата и моих любимых племянников. Семьи и детей у меня не было, я так и не вышла замуж, не забыв Питера. Поэтому я с удовольствием проводила время с племянниками.
Их радости были моей отрадой, а их печали ложились новыми морщинами на мое лицо. Я ходила к ним в школу на концерты и футбольный матч, громче всех аплодировала на школьных спектаклях. Переживала за сдачу экзаменов в колледже, весело танцевала на их свадьбах.
Я часто посещала художественную лавку, где покупала краски и холсты, библиотеку, раз в месяц ходила в театр. Юная румяная девушка исчезла, на смену ей пришла рассудительная худая старая дева, с неизменным седым пучком на голове. Мое лицо покрыто сетью морщин, словно земля реками. Некогда золотистые густые локоны стали седыми, золото стало серебром. Мелодичный голос стал похож на карканье вороны, а прямая спина сгорбилась. Где та юная фея или цветущая дама? Старая карга, вот кто смотрел на меня из зеркала.
В театре в тот вечер с успехом прошла премьера модной пьесы. И я, и моя коллега Джулия, были в восторге, а нам сложно угодить! Сейчас режиссеры творят, что хотят!
Попрощавшись с Джулией, я взяла такси и быстро добралась до дома. Поставила чайник, предвкушая как выпью чая с кексом, подарком моей любимой племянницы Анны (она в этом году заканчивала колледж, как быстро летит время!).
В дверь позвонили. Неужели опять соседка пришла одолжить что-нибудь?
На пороге стоял Габриэль.
– Добрый вечер, Эмили. Позволишь войти?
– Раньше ты не спрашивал позволения, Габриэль. Заходи, чайник на плите, к чаю есть кекс и печенье.
– Благодарю. Давно мы не виделись, верно?
– Да, лет 15 прошло, как ты забрал моих родителей. Давно не заходил, был занят?
– Да, работы много, меньше, чем в прошлые годы, но хватает.
Мы пили чай, вспоминали прошлые годы. Забавно, он пришел за мной, а мы сидели в моей маленькой гостиной, словно два товарища, обсуждали музыку и литературу, искусство и моду.
Я пожаловалась ему, что мои племянники, словно папуасы, разрисовали себя наколками, а младшая, Берта, даже проколола пупок! Он посмеивался и говорил, что на нынешнюю молодежь без смеха и не посмотришь: ходят практически в неглиже, какие-то начесы на головах. Цирк, сплошной балаган! А музыка…разве кто-то танцует сейчас вальс или фокстрот? Эти шумы и музыкой не назовешь, а молодые танцуют, радуются...
– Сыграй мне, Эмили, – попросил он, – я так давно не слышал хорошей музыки.
– И что бы ты хотел услышать?
– Не знаю, что-нибудь на твой вкус.
Я села к старенькому роялю и стала играть. Из-под моих пальцев рождались звуки вальсов, менуэтов, польки. Шуберт, Моцарт, Чайковский. Я играла в последний раз в моей жизни, играла как никогда!
В комнате стало холоднее.
– Пора идти, Эмили!
Да, конечно, теперь и мне пора идти. Я встала, взяла его руку и обернулась. За роялем сидела старуха, мое тело, а я…. Я посмотрела в зеркало – руку Габриэля держала молодая девушка, мне было лет 18, и не годом больше!
– Пойдем со мной, Эмили!
– Что же нас ждет?
– Смерть – это не конец, а новое начало. В этом новом мире ты будешь со мной?
Я загадочно улыбнулась, взяла его под руку, и мы медленно пошли по улицам ночного Оксфорда. Светили яркие звезды, где-то в окошках еще горел свет, а я шла с очаровательным мужчиной на встречу новому дню и новой жизни.
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:31
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 14:31 by GeogirlПросмотров: 163Комментарии: 13
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