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Истории из жизни

«На чай» с того света

Мы много слышали о воскрешении мертвых, о привидениях и потусторонних силах. Но мало кому приходилось встречаться с умершими родственниками лицом к лицу… Моя бабушка стала одной из тех немногих.

Эта история произошла около 5-ти лет назад, на 40-й день после смерти деда. Стоит сказать, что ничего сверхъестественного в смерти деда Лёни не было: продолжительная болезнь не оставила ему шансов на жизнь.

После смерти дедушка ни разу не приходил к нам во сне, не происходило ничего мистического и непознанного, вплоть до сороковины.

Накануне вечером бабушка прочитала молитвы, поужинала, прибрала разбросанные котом клубки пряжи и приготовилась ко сну.

Немного за полночь бабулю разбудил знакомый голос:

– Галь, ты спишь? Встань, налей мне чаю, а то замерз я очень…

– Лёнь, ты, что ли? Ты же умер, мы тебя похоронили, – быстро отойдя ото сна, оторопела бабушка.

– Я попрощаться с тобой пришел, соскучился очень. Я на кухню пойду. Чаю, чаю мне налей…

Бабушка услышала, как дед надел свои тапочки, до сих пор стоявшие у двери, и зашаркал на кухню. Бабуля последовала за ним, но, включив свет, она никого не увидела – лишь тапочки стояли возле кухонного стола.

Бабушка долго не могла уснуть, скорее механически, чем осознанно, налила в кружку чай, перекрестилась и направилась в гостиную. Душу терзали недоумения, – может быть, приснилось или показалось спросонья? Вымотанная за ночь, баба Галя уснула лишь под утро.

Проснувшись ближе к полудню, она первым делом отправилась на кухню и обнаружила там пустую чашку…

Мы долго размышляли над этой историей. Перепуганная до смерти бабушка сама сомневалась в адекватности своей истории и уверяла всех, что, может быть, ей все это показалось.

Успокоилась она только после общения с батюшкой, который нисколько не сомневался в реальности этой встречи, ведь существуют вещи, которые мы не в силах объяснить, остается только верить. Кстати, дедушка нам так и не снится и после того случая больше не приходил «на чай».

Автор: Кристина М.
Источник.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 06:08
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 06:08 by CoverПросмотров: 269Комментарии: 3
+1

Ключевые слова: Похороны дедушка визит чай

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Комментарии

#1 написал: Эвиллс
Сегодня, 07:40
0
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Комментариев: 2 687
Дед зашёл домой. Быстро выпил чай. Даже не поговорил толком со своей вдовой. Ничего не спросил и не рассказал. И исчез. Странно...
Зарегистрирован: 27.04.2016
          
#2 написал: l_m4eg
Сегодня, 08:02
0
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Комментариев: 63
Нет ничего невозможного. И такое тоже может быть. Поэтому я поставлю плюс.
Зарегистрирован: 6.08.2016
#3 написал: Баба Клава
Сегодня, 08:23
0
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Публикаций: 32
Комментариев: 1 273
Я бы больше поверила, если б дед водки просить стал. А так не.
Зарегистрирован: 23.12.2010
    
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