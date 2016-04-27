«На чай» с того света

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 06:08

Причина: Стилистика автора сохранена.

Cover Просмотров: 269 Комментарии: 3 +1 Сегодня, 06:08 by

Мы много слышали о воскрешении мертвых, о привидениях и потусторонних силах. Но мало кому приходилось встречаться с умершими родственниками лицом к лицу… Моя бабушка стала одной из тех немногих.Эта история произошла около 5-ти лет назад, на 40-й день после смерти деда. Стоит сказать, что ничего сверхъестественного в смерти деда Лёни не было: продолжительная болезнь не оставила ему шансов на жизнь.После смерти дедушка ни разу не приходил к нам во сне, не происходило ничего мистического и непознанного, вплоть до сороковины.Накануне вечером бабушка прочитала молитвы, поужинала, прибрала разбросанные котом клубки пряжи и приготовилась ко сну.Немного за полночь бабулю разбудил знакомый голос:– Галь, ты спишь? Встань, налей мне чаю, а то замерз я очень…– Лёнь, ты, что ли? Ты же умер, мы тебя похоронили, – быстро отойдя ото сна, оторопела бабушка.– Я попрощаться с тобой пришел, соскучился очень. Я на кухню пойду. Чаю, чаю мне налей…Бабушка услышала, как дед надел свои тапочки, до сих пор стоявшие у двери, и зашаркал на кухню. Бабуля последовала за ним, но, включив свет, она никого не увидела – лишь тапочки стояли возле кухонного стола.Бабушка долго не могла уснуть, скорее механически, чем осознанно, налила в кружку чай, перекрестилась и направилась в гостиную. Душу терзали недоумения, – может быть, приснилось или показалось спросонья? Вымотанная за ночь, баба Галя уснула лишь под утро.Проснувшись ближе к полудню, она первым делом отправилась на кухню и обнаружила там пустую чашку…Мы долго размышляли над этой историей. Перепуганная до смерти бабушка сама сомневалась в адекватности своей истории и уверяла всех, что, может быть, ей все это показалось.Успокоилась она только после общения с батюшкой, который нисколько не сомневался в реальности этой встречи, ведь существуют вещи, которые мы не в силах объяснить, остается только верить. Кстати, дедушка нам так и не снится и после того случая больше не приходил «на чай».Автор: Кристина М.

Ключевые слова: Похороны дедушка визит чай

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