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Истории из жизни

Мир оказался гораздо шире

Это произошло 35 лет назад. Кому рассказывал – никто не верил, и я постарался забыть о случившемся. И только в этом году в одной из книг случайно нашёл объяснение данному феномену. Но обо всём по порядку.

В детстве я постоянно болел ангиной. Считалось, что у меня слабые гланды, и врачи предлагали удалить их. Но мама долго не соглашалась, потому что очень боялась за меня. Сама она из детдома, жизнь её была очень тяжёлой, поэтому я, единственный сын, оставался для неё светом в окне. Мой отец был суровым человеком, много работал, и я не помню о нём почти ничего. Он умер, когда я ещё учился в школе.
Тяготы жизни и мои постоянные болезни довели маму до отчаяния, и когда мне исполнилось 14 лет, она согласилась на операцию. Её в то время делали под общим наркозом, теперь применяется местная анестезия. А я был аллергиком, видимо, это и стало основной причиной случившегося.

Последнее, что я помню до операции, – яркий свет операционных ламп. И вдруг ударил ещё более сильный и горячий свет, который ослепил меня даже через сомкнутые ресницы.
А потом я увидел себя со стороны, но это нисколько меня не удивило. Зато хорошо помню своё любопытство. Врач и медсестра были заняты моим телом, а я, будто став невидимкой, наблюдал за ними со стороны. Казалось, что стены стали прозрачными, так как одновременно я видел и маму, которая сидела в коридоре.
Помню ощущение спокойствия, я точно понимал, что вскоре моё парение закончится, операция завершится успешно, я проснусь. А пока решил порезвиться – осмотрелся по сторонам, поднялся выше. Чем выше я поднимался, чем меньше казались врачи внизу, тем шире я видел город: сквер Кирова, реку Ангару, железную дорогу на другом берегу. И тем сильнее ощущал ласковое тепло сверху. Оно казалось настолько сильным и приятным, что я потерял интерес к окрестностям и потянулся вверх, к свету.

И вот наконец-то я дома, где не был несколько лет, но легко узнаю это место. Все рады мне, окружают меня любовью и улыбками. Всё это так пронзительно приятно, что я заплакал бы, если б мог. Но слёз нет, как нет и всего остального. Я ещё чувствовал свои руки и ноги, своё тело, лёгкое как пушинка, но почему-то не видел их.
Я увидел отца, потом бабушку и деда, и купался в их объятиях. Потом я увидел самого себя. Это действительно я или какая-то часть меня самого? Не брат-близнец, не двойник, а я сам. Я вижу себя, будто в зеркале и двигаюсь туда. И тут же сливаюсь со своим отражением и становлюсь с ним единым целым.
Это трудно объяснить, и когда я раньше пытался рассказывать об этом, то встречал недоверчивую ухмылку и моментально замыкался. Но всё-таки я расскажу всё до конца.

В момент слияния с самим собой меня озаряет вспышка, я вспоминаю всё и начинаю понимать происходящее. На самом деле, я, как и все остальные, живу в том, другом, мире. Там мой настоящий дом. А в физическом теле только небольшая часть меня. Истинный смысл моего существования гораздо шире, чем я думал. Душа воплощается в физическое тело только на время, после чего она раз за разом становится всё мудрее. Это как ролевая игра. Ты надел костюм актёра и играешь на сцене свою роль. Кончился спектакль – ты снимаешь костюм и идёшь домой.
Жизнь в физическом теле подобна игре. Иногда она трудна и полна житейских тягот, но в этом-то и интерес. Безоблачное и бестелесное существование в том, другом, мире – оно бесконечно, там нет времени, и это скучно. Поэтому души, как их принято называть, воплощаются в физическом теле, чтобы испытать новые ощущения и приобрести новый опыт. Чем тяжелее их земная жизнь, тем интереснее для них эта игра. И все мы, все души – дети одного Творца, независимо от цвета кожи, вероисповедания и традиций. Только здесь, на Земле, мы разные. А там мы все одинаковы и отличаемся друг от друга только накопленным опытом и количеством физических земных воплощений.

Часто слышу жалобы, что Господу неведомо милосердие, Он якобы не слышит молитв, не утешает в страданиях, отвернулся от нас, а потому Его ругают или не верят в Него. А на самом деле Богу всё равно, верите вы в Него или нет. Пройдёт короткий срок земной жизни, и вы снова окажетесь дома, под Его тёплым, любящим взором. Тяжёлые жизненные испытания даёт вам не Он, вы даёте их себе сами. Вы сами выбрали для себя этот путь, сами выбрали младенца, в теле которого вам предстояло родиться. Испытания и страдания земной жизни дают самое главное: мудрость и опыт. Погибнет тело, но не погибнет душа. Она станет ещё мудрее и светлее и обязательно вернётся домой, где её снова будут окружать любимые родственные души.

Но я отвлёкся. Всё, что я только что написал, открылось мне за доли секунды. Я понял истину, но вдруг «выпал обратно».
Обратный процесс был очень грубым и шокирующим, словно я спящим упал в ледяную воду. Ужас и сожаление охватили меня, но сопротивляться я не мог и уже через секунду снова увидел маму, больницу и врачей. И вот я уже лежу на операционном столе. Лежу и рыдаю безутешно, в голос, с подвываниями и всхлипами. Я просто захлёбываюсь слезами. Врачи удивлённо переглядываются и делают мне укол, а мне не до них. Ведь я в один момент снова лишился всего, остался один-одинёшенек.
Следующие сутки, уже в палате, я улыбался маме и размышлял о произошедшем. Понимал, что должен жить дальше, заботиться о ней. Мне было всего 14 лет, и я никак не изменился. Но одно изменилось точно: теперь я знал, что когда эта жизнь закончится, я снова вернусь домой.
Я знаю и помню очень много информации из того мира и могу рассказывать об этом часами. Но после выписки из больницы постарался не думать об этом. Нелегко обладать информацией, которой невозможно поделиться с кем-то ещё. Друзья мне не верили, и я понял, что никто другой тоже не поверит. Поэтому следующие годы я молчал и жил обычной жизнью.

Женился, вырастил двоих детей, развёлся по обоюдному согласию и через пару лет снова женился. Жить старался праведно, не нарушая библейских заповедей. Жена считает меня идеальным мужчиной и часто называет ангелом. Мне действительно всегда везёт, как и всем, кто меня окружает. У нас с женой прекрасные дети, уже есть одна внучка, у всех нас отличное здоровье, я люблю жизнь и наслаждаюсь ею, ценю каждый её миг. Я живу так, как требует моя душа. Веду вместе с женой успешный бизнес, немалую часть прибыли трачу на благотворительность. Хорошо знаю, как зарабатывать деньги, и они будто сами плывут в мои руки. Причём деньги нисколько не портят меня, потому что они не цель, а средство для достижения наших целей.
Ко мне часто обращаются за советом, поскольку все считают меня мудрым и старым, хотя мне всего 49 лет. Мы живём с женой душа в душу, и наша жизнь совершенно безоблачна. Чтобы не вызывать зависть окружающих, живём несколько уединённо, никак не афишируя себя и свои многочисленные добрые дела, публичность нам не нужна.
Думаю, что наша жизнь так успешна и счастлива именно потому, что я знаю, как нужно жить, как поступать в том или ином случае. В отличие от всех остальных людей я помимо своего жизненного опыта обладаю ещё и опытом предков. Не дедов и прадедов, как принято думать, а опытом моих собственных предыдущих жизней. Этот опыт невозможно передать другим людям, я не могу поделиться им с кем-либо – меня просто сочтут сумасшедшим. Поэтому я не хочу убеждать или поучать кого-то, а просто рассказал то, что посчитал нужным.

Хочу только добавить, что ни одна вера и ни одна религия на Земле не являются истинными. Все они весьма далеки от истины, но это совершенно неважно. Как я уже говорил, Господу всё равно, верите вы в Него или нет, и Ему всё равно, как вы Его называете. Основные истины – «не убей», «не укради» и так далее – они вне религий и едины для всех. Создатель всегда рядом со мной и с каждым из нас, Он всегда поможет и подскажет. Только не все умеют это слышать.
Если ваша жизнь полна тягот и страданий, нужно попытаться осознать, что жизнь – это игра, постановка. Вы играете свою роль по определённому сценарию. Возможно, этот сценарий печален и тяжёл. Но рано или поздно он закончится, не надо этого бояться. Люди боятся смерти чаще всего потому, что их пугает неизвестность, или им страшно навсегда расстаться с любимыми и близкими людьми. На самом деле, вы с ними не расставались и не расстанетесь впредь. Там, в другом мире, вы с ними по-прежнему вместе, а здесь, на Земле, частички ваших душ играют свои роли и учатся на своих ошибках.

В этом году я узнал, что не один обладаю этим знанием. Это невероятно обрадовало меня и подтвердило, что я в здравом уме. Один человек посвятил свою жизнь изучению этих вопросов и даже написал книгу. Я читал её и убеждался, что всё происшедшее со мной – не вымысел и не причуды моего больного воображения, как мне когда-то сказал один товарищ. Только этот учёный посвятил исследованиям всю свою жизнь, а мне информация была дана за какие-то доли секунды. Книга называется «Путешествия души», автор Майкл Ньютон. Я не имею к ней никакого отношения, могу только посоветовать её широкому кругу читателей, потому что в ней есть ответы практически на все вопросы. Особенно она была бы полезна людям, которые тяжело переживают смерть близких, или сами тяжело больны, их страшит неизвестность. Письма от таких людей я часто встречаю в «Моей Семье», и мне очень хочется помочь им.

С огромным уважением читаю рассказы священника Александра Дьяченко. Для меня он, как путеводитель, как учитель на земном пути. В одном только наши взгляды разнятся. Для отца Александра иноверцы чужды, он проводит чёткую грань между церковными и не церковными людьми, хотя, безусловно, относится к последним с терпимостью и всегда соглашается прийти на помощь, чтобы попытаться обратить людей в свою веру, спасти их души. Низкий ему поклон, это выбранный им путь. Однако мир, созданный Творцом, гораздо шире, чем любая отдельно взятая вера.
Безусловно, большинство читателей не поверят моему рассказу, это нормально. Я этого и не жду, потому что чужой опыт – это вовсе не опыт. Каждый должен сам пройти свой путь. Независимо от веры, все человеческие пути параллельны, все они, в конце концов, приведут нас домой, к Творцу, создавшему наши бессмертные души.
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Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:58
Вчера, 23:57 by xarudaПросмотров: 1 141Комментарии: 17
+20

Ключевые слова: Истина выход из тела операция душа жизнь мир

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Комментарии

#1 написал: Westa
Сегодня, 02:08
+5
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 39
Когда-то давно уже попадалась мне эта история, понравилась, и сейчас тоже плюсую..
Один из любимых моих интересов..
Единственно, меня смущает место про скуку здесь..
Зарегистрирован: 12.02.2017
#2 написал: Talisha
Сегодня, 07:56
+3
Группа: Посетители
Репутация: (550|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 1 493
Подпишусь по каждым словом. Я такие вещи вспомнила как раз когда читала книги Майкла Ньютона, точнее, поняла, что всегда знала - что там, за нашей жизнью:-) И это все именно так. спасибо за историю!!!+
Зарегистрирован: 18.05.2015
     
#3 написал: M717
Сегодня, 08:07
+1
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Репутация: (79|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 602
Похоже, описанные события происходили в Иркутске. Плюс
Зарегистрирован: 12.05.2010
 
#4 написал: Стаська
Сегодня, 08:24
+2
Группа: Посетители
Репутация: (124|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 290
Спасибо за историю! Я верю каждому вашему слову. Пусть со мной никогда не случались ситуации, подобно вашей, но я крепко знаю, что душа вечна и человек проживает множество жизней, это знание появилось с моим рождением и живет по сей день!
Зарегистрирован: 13.04.2016
#5 написал: ELEMAT
Сегодня, 10:12
+2
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Репутация: (1303|0)
Публикаций: 19
Комментариев: 1 523
Плюс, просто большой ПЛЮС + за историю.
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
#6 написал: marlin
Сегодня, 11:12
0
Группа: Посетители
Репутация: (481|-1)
Публикаций: 6
Комментариев: 540
Много с чем в истории и соглашусь и нет. Слишком смелые заявления про веру, Господа итд. Он заявляет, что Богу все равно верит в него человек или нет и не существует ни одной правильной веры.
По мне так вся вера правильная, которая направлена во благо людей. И Богу не может быть все равно, верит в него человек или нет. Автор перечеркивает суждения святых отцов, а также библии, карана и все это, после своей операции, наверное ему виднее. Не знаю кем он себя возомнил после этого чудесного наркоза, но именно ему Господь показал, что есть жизнь после смерти в таком виде, что ему простите пофиг, верят в него люди или нет. А че там. Сидит и кайфует по словам автора, а душа сама себе выбирает в кого вселяться и вообще рулит всем. Бред сумасшедшего безбожника, возомнивгего себя всезнайкой после глюков. Завтра ещё операцию сделает и скажет что он Иисус. Ничего не поставлю за этот бред
Зарегистрирован: 29.01.2016
 
#7 написал: marlin
Сегодня, 11:26
-3
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Репутация: (481|-1)
Публикаций: 6
Комментариев: 540
Добавлю, что да, скорее всего был выход из тела в какой-то момент, но подчеркну слово момент. Остальное все было в перемешку с мозгом - глюки и фантазии уже. Тем более мозг у парня умеет фантазировать неплохо
Зарегистрирован: 29.01.2016
 
#8 написал: акжана
Сегодня, 12:27
+3
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Репутация: (473|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 571
Есть конечно, некоторые аспекты данной истории, которые не воспринимаются мною однозначно. Для начала о том, что этот опыт отрицает истинность религии. По моему убеждению, нашей основной позицией в отношении потустороннего мира остается вера, а не знание: мы можем с определенной уверенностью знать, что после смерти есть "нечто" – но что же это в точности, мы постигаем верою, но не знанием. Ну да ладно, сайт все-таки мистический.
В целом необычный опыт, читать было очень интересно. ПЛЮС
Зарегистрирован: 6.05.2016
 
#9 написал: Westa
Сегодня, 12:28
+4
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Репутация: (7|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 39
Цитата: marlin
Много с чем в истории и соглашусь и нет. Слишком смелые заявления про веру, Господа итд. Он заявляет, что Богу все равно верит в него человек или нет и не существует ни одной правильной веры.
По мне так вся вера правильная, которая направлена во благо людей. И Богу не может быть все равно, верит в него человек или нет. Автор перечеркивает суждения святых отцов, а также библии, карана и все это, после своей операции, наверное ему виднее. Не знаю кем он себя возомнил после этого чудесного наркоза, но именно ему Господь показал, что есть жизнь после смерти в таком виде, что ему простите пофиг, верят в него люди или нет. А че там. Сидит и кайфует по словам автора, а душа сама себе выбирает в кого вселяться и вообще рулит всем. Бред сумасшедшего безбожника, возомнивгего себя всезнайкой после глюков. Завтра ещё операцию сделает и скажет что он Иисус. Ничего не поставлю за этот бред

Мне кажется, что Вы могли неправильно понять Автора, в данном случае..

Согласно общих постулатов веры "Бог есть Любовь", то здесь не будет никакого противоречия или ереси, ибо настоящий родитель ЛЮБИТ своего ребёнка любым - хороший он или плохой..
То есть Богу важен сам Человек, но он любит его и прощает, даже, если этот Человек пока в него не верит, то есть здесь не Наказание, а Понимание и Прощение как две истинных добродетели Божественной Любви.. И следующие слова Автора, после смутившей Вас фразы, говорят именно об этом..

В авраамических религиях, действительно, необходима беспрекословная вера и страх перед Создателем, и Бог имеет здесь песонификацию, но есть ряд религиозных философий (тот же буддизм, пантеизм и др), которые развивают иную концепцию, где Бог есть Мир, а не Высшая Личность, но везде идея будет едина, что главная сила и единственный верный путь есть Любовь..
Зарегистрирован: 12.02.2017
#10 написал: marlin
Сегодня, 12:46
0
Группа: Посетители
Репутация: (481|-1)
Публикаций: 6
Комментариев: 540
Westa
Я понял так, как написано, не более. Любовь любовью, все то это хорошо, согласен, но это все как и совесть и стыд и многое другое, (как и заповеди) только проявление Бога в человеке, но не сам Бог. Ненадо путать, и говорить, что это любовь. Лично я верю, что он существует на самом деле, а любовь к примеру, это его проявление как и добро на этой земле. Люди трактуют понятия любви неправильно, с атеистической точки зрения на мой взгляд в основном.
Это не значит, вот я скажу я вас люблю и это сам Бог будет smile
Зарегистрирован: 29.01.2016
 
#11 написал: Tigger power
Сегодня, 12:59
+2
Группа: Посетители
Репутация: (37|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 278
Цитата: Westa
Богу важен сам Человек, но он любит его и прощает, даже, если этот Человек пока в него не верит

Полностью поддерживаю. Истории верю, плюс, почему бы нет? Как кто-то очень давно сказал "Правда у каждого своя, а истины не знает никто"
Зарегистрирован: 9.12.2016
#12 написал: xaruda
Сегодня, 13:39
+1
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Репутация: (13|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 28
Цитата: Westa
Когда-то давно уже попадалась мне эта история, понравилась, и сейчас тоже плюсую..
Один из любимых моих интересов..
Единственно, меня смущает место про скуку здесь..


Спасибо всем за комментарии. Я эту историю люблю нежно и беззаветно. Это и мой любимый интерес в жизни. Насчет все скуки правда. Я об этом говорила в одной из своих постов.

Цитата: Talisha
Подпишусь по каждым словом. Я такие вещи вспомнила как раз когда читала книги Майкла Ньютона, точнее, поняла, что всегда знала - что там, за нашей жизнью:-) И это все именно так. спасибо за историю!!!+


Рада, что вам понравилось. Со мной тоже подобное было после прочтения Ньютона. Не переворот сознания, а как бы успокоение что ли. Как будто для меня это радостная новость и вроде бы не новость совсем.

Цитата: marlin
Много с чем в истории и соглашусь и нет. Слишком смелые заявления про веру, Господа итд. Он заявляет, что Богу все равно верит в него человек или нет и не существует ни одной правильной веры.
По мне так вся вера правильная, которая направлена во благо людей. И Богу не может быть все равно, верит в него человек или нет. Бред сумасшедшего безбожника, возомнивгего себя всезнайкой после глюков. . Ничего не поставлю за этот бред


Вы агрессивно прореагировали, а вся агрессия-это страх и неуверенность. А это значит, что вы не уверены в том, что так рьяно защищаете. Очень может быть, что ваши взгляды изменятся. Все наши костные реакции всего лишь установки. Нам так говорили о боге и религии, и кто-то верит. Я например, очень сомневаюсь в истинности религии. Я размышляла. Много вопросов и не стыковок. В религии ведь как, требуется слепая вера, головой думать и сомневаться не моги. А все, кто начинает думать-начинает сомневаться. "Голова не токмо шапку носить." 507

Религия-это управление массами, власть и давление. Так ли уж она на пользу людям? Что она принесла кроме разделения, резни и войн? А как навязывалось христианство? Вырезали все взрослое население-вот оно ваше добро. Про ислам я вообще молчу. "Убивай не верных"- их лозунг. На пользу кому все это? Людям? Я конечно не трогаю вечные и добрые постулаты. Мне странно, что вы завсегдатай такого сайта и не верите автору. Насчет глюков -это просто смешно. Просто отмахнулись вы, не давая себе труда сопоставить и подумать над другими многочисленными свидетельствами. Потому, что размышляя и сопоставляя ваше заявление"глюки" рассыпется в пыль. Плюсы вам все равно поставила, поскольку вы конечно же имеете право на свое мнение и можете заблуждаться. А я уверена. что вы очень удивитесь после смерти.
Зарегистрирован: 24.01.2017
#13 написал: ninabond
Сегодня, 13:48
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Репутация: (2|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 874
Да!Конечно верю. Книги Майкла Ньютона читала и рада, что его опыт подтверждается данной историей. Конечно. ПЛЮС!
Зарегистрирован: 2.03.2013
  
#14 написал: xaruda
Сегодня, 14:05
+1
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Публикаций: 5
Комментариев: 28
Знаете, я даже разыскивала автора этого рассказа, ведь он упомянул, что знает много информации о том мире и готов рассказывать о нем часами. Как бы я хотела послушать! Как мне это нужно. Как нам это нужно. Ньютон это хорошо и замечательно, по разговор напрямую с очевидцем-совсем другое дело. Я об этом так мечтаю. Как о прекрасном чуде.
Зарегистрирован: 24.01.2017
#15 написал: marlin
Сегодня, 14:11
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Репутация: (481|-1)
Публикаций: 6
Комментариев: 540

Xaruda
Никапли агрессии с моей стороны. Я высказался просто, да немного жёстко, но без агрессии
Ошибаетесь как раз вы поповоду всех бед от религии христианства. Все беды от отсутствия веры. Не знаю про какую веру говорите вы, но вот православное Христианство никогда и никому не навязывало свою веру. И"ислам" про который вы утверждаете, он ничего не имеет общего с Исламом истинным. Говорите о экстимистах.
Зарегистрирован: 29.01.2016
 
#16 написал: Asheera
Сегодня, 14:26
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Репутация: (8|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 52
Вроде все хорошо, но упоминание про скуку ТАМ, познания сразу всех законов бытия, отказ с ними делиться и пренебрежительное отношение к религиям меня насторожило.
Зарегистрирован: 29.10.2016
#17 написал: Долгопят
Сегодня, 14:36
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 11
Комментариев: 2 042
Спор ни о чем. Мы никогда в земном воплощении не познаем тайну бытия и небытия.
Каждому по вере его воздастся..помните момент из "Мастера и Маргариты"?

- Ты не во что не верил, так обратись в прах..
Как расценивать откровения Автора ? Как личный опыт, переживания и образы.Проверить достоверность невозможно.Просто прочтем и примем к сведению..А по ту сторону все это будет уже неважно. Плюс.
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
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