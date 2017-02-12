Мир оказался гораздо шире

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:58

xaruda Просмотров: 1 141 Комментарии: 17 +20 Вчера, 23:57 by

Это произошло 35 лет назад. Кому рассказывал – никто не верил, и я постарался забыть о случившемся. И только в этом году в одной из книг случайно нашёл объяснение данному феномену. Но обо всём по порядку.В детстве я постоянно болел ангиной. Считалось, что у меня слабые гланды, и врачи предлагали удалить их. Но мама долго не соглашалась, потому что очень боялась за меня. Сама она из детдома, жизнь её была очень тяжёлой, поэтому я, единственный сын, оставался для неё светом в окне. Мой отец был суровым человеком, много работал, и я не помню о нём почти ничего. Он умер, когда я ещё учился в школе.Тяготы жизни и мои постоянные болезни довели маму до отчаяния, и когда мне исполнилось 14 лет, она согласилась на операцию. Её в то время делали под общим наркозом, теперь применяется местная анестезия. А я был аллергиком, видимо, это и стало основной причиной случившегося.Последнее, что я помню до операции, – яркий свет операционных ламп. И вдруг ударил ещё более сильный и горячий свет, который ослепил меня даже через сомкнутые ресницы.А потом я увидел себя со стороны, но это нисколько меня не удивило. Зато хорошо помню своё любопытство. Врач и медсестра были заняты моим телом, а я, будто став невидимкой, наблюдал за ними со стороны. Казалось, что стены стали прозрачными, так как одновременно я видел и маму, которая сидела в коридоре.Помню ощущение спокойствия, я точно понимал, что вскоре моё парение закончится, операция завершится успешно, я проснусь. А пока решил порезвиться – осмотрелся по сторонам, поднялся выше. Чем выше я поднимался, чем меньше казались врачи внизу, тем шире я видел город: сквер Кирова, реку Ангару, железную дорогу на другом берегу. И тем сильнее ощущал ласковое тепло сверху. Оно казалось настолько сильным и приятным, что я потерял интерес к окрестностям и потянулся вверх, к свету.И вот наконец-то я дома, где не был несколько лет, но легко узнаю это место. Все рады мне, окружают меня любовью и улыбками. Всё это так пронзительно приятно, что я заплакал бы, если б мог. Но слёз нет, как нет и всего остального. Я ещё чувствовал свои руки и ноги, своё тело, лёгкое как пушинка, но почему-то не видел их.Я увидел отца, потом бабушку и деда, и купался в их объятиях. Потом я увидел самого себя. Это действительно я или какая-то часть меня самого? Не брат-близнец, не двойник, а я сам. Я вижу себя, будто в зеркале и двигаюсь туда. И тут же сливаюсь со своим отражением и становлюсь с ним единым целым.Это трудно объяснить, и когда я раньше пытался рассказывать об этом, то встречал недоверчивую ухмылку и моментально замыкался. Но всё-таки я расскажу всё до конца.В момент слияния с самим собой меня озаряет вспышка, я вспоминаю всё и начинаю понимать происходящее. На самом деле, я, как и все остальные, живу в том, другом, мире. Там мой настоящий дом. А в физическом теле только небольшая часть меня. Истинный смысл моего существования гораздо шире, чем я думал. Душа воплощается в физическое тело только на время, после чего она раз за разом становится всё мудрее. Это как ролевая игра. Ты надел костюм актёра и играешь на сцене свою роль. Кончился спектакль – ты снимаешь костюм и идёшь домой.Жизнь в физическом теле подобна игре. Иногда она трудна и полна житейских тягот, но в этом-то и интерес. Безоблачное и бестелесное существование в том, другом, мире – оно бесконечно, там нет времени, и это скучно. Поэтому души, как их принято называть, воплощаются в физическом теле, чтобы испытать новые ощущения и приобрести новый опыт. Чем тяжелее их земная жизнь, тем интереснее для них эта игра. И все мы, все души – дети одного Творца, независимо от цвета кожи, вероисповедания и традиций. Только здесь, на Земле, мы разные. А там мы все одинаковы и отличаемся друг от друга только накопленным опытом и количеством физических земных воплощений.Часто слышу жалобы, что Господу неведомо милосердие, Он якобы не слышит молитв, не утешает в страданиях, отвернулся от нас, а потому Его ругают или не верят в Него. А на самом деле Богу всё равно, верите вы в Него или нет. Пройдёт короткий срок земной жизни, и вы снова окажетесь дома, под Его тёплым, любящим взором. Тяжёлые жизненные испытания даёт вам не Он, вы даёте их себе сами. Вы сами выбрали для себя этот путь, сами выбрали младенца, в теле которого вам предстояло родиться. Испытания и страдания земной жизни дают самое главное: мудрость и опыт. Погибнет тело, но не погибнет душа. Она станет ещё мудрее и светлее и обязательно вернётся домой, где её снова будут окружать любимые родственные души.Но я отвлёкся. Всё, что я только что написал, открылось мне за доли секунды. Я понял истину, но вдруг «выпал обратно».Обратный процесс был очень грубым и шокирующим, словно я спящим упал в ледяную воду. Ужас и сожаление охватили меня, но сопротивляться я не мог и уже через секунду снова увидел маму, больницу и врачей. И вот я уже лежу на операционном столе. Лежу и рыдаю безутешно, в голос, с подвываниями и всхлипами. Я просто захлёбываюсь слезами. Врачи удивлённо переглядываются и делают мне укол, а мне не до них. Ведь я в один момент снова лишился всего, остался один-одинёшенек.Следующие сутки, уже в палате, я улыбался маме и размышлял о произошедшем. Понимал, что должен жить дальше, заботиться о ней. Мне было всего 14 лет, и я никак не изменился. Но одно изменилось точно: теперь я знал, что когда эта жизнь закончится, я снова вернусь домой.Я знаю и помню очень много информации из того мира и могу рассказывать об этом часами. Но после выписки из больницы постарался не думать об этом. Нелегко обладать информацией, которой невозможно поделиться с кем-то ещё. Друзья мне не верили, и я понял, что никто другой тоже не поверит. Поэтому следующие годы я молчал и жил обычной жизнью.Женился, вырастил двоих детей, развёлся по обоюдному согласию и через пару лет снова женился. Жить старался праведно, не нарушая библейских заповедей. Жена считает меня идеальным мужчиной и часто называет ангелом. Мне действительно всегда везёт, как и всем, кто меня окружает. У нас с женой прекрасные дети, уже есть одна внучка, у всех нас отличное здоровье, я люблю жизнь и наслаждаюсь ею, ценю каждый её миг. Я живу так, как требует моя душа. Веду вместе с женой успешный бизнес, немалую часть прибыли трачу на благотворительность. Хорошо знаю, как зарабатывать деньги, и они будто сами плывут в мои руки. Причём деньги нисколько не портят меня, потому что они не цель, а средство для достижения наших целей.Ко мне часто обращаются за советом, поскольку все считают меня мудрым и старым, хотя мне всего 49 лет. Мы живём с женой душа в душу, и наша жизнь совершенно безоблачна. Чтобы не вызывать зависть окружающих, живём несколько уединённо, никак не афишируя себя и свои многочисленные добрые дела, публичность нам не нужна.Думаю, что наша жизнь так успешна и счастлива именно потому, что я знаю, как нужно жить, как поступать в том или ином случае. В отличие от всех остальных людей я помимо своего жизненного опыта обладаю ещё и опытом предков. Не дедов и прадедов, как принято думать, а опытом моих собственных предыдущих жизней. Этот опыт невозможно передать другим людям, я не могу поделиться им с кем-либо – меня просто сочтут сумасшедшим. Поэтому я не хочу убеждать или поучать кого-то, а просто рассказал то, что посчитал нужным.Хочу только добавить, что ни одна вера и ни одна религия на Земле не являются истинными. Все они весьма далеки от истины, но это совершенно неважно. Как я уже говорил, Господу всё равно, верите вы в Него или нет, и Ему всё равно, как вы Его называете. Основные истины – «не убей», «не укради» и так далее – они вне религий и едины для всех. Создатель всегда рядом со мной и с каждым из нас, Он всегда поможет и подскажет. Только не все умеют это слышать.Если ваша жизнь полна тягот и страданий, нужно попытаться осознать, что жизнь – это игра, постановка. Вы играете свою роль по определённому сценарию. Возможно, этот сценарий печален и тяжёл. Но рано или поздно он закончится, не надо этого бояться. Люди боятся смерти чаще всего потому, что их пугает неизвестность, или им страшно навсегда расстаться с любимыми и близкими людьми. На самом деле, вы с ними не расставались и не расстанетесь впредь. Там, в другом мире, вы с ними по-прежнему вместе, а здесь, на Земле, частички ваших душ играют свои роли и учатся на своих ошибках.В этом году я узнал, что не один обладаю этим знанием. Это невероятно обрадовало меня и подтвердило, что я в здравом уме. Один человек посвятил свою жизнь изучению этих вопросов и даже написал книгу. Я читал её и убеждался, что всё происшедшее со мной – не вымысел и не причуды моего больного воображения, как мне когда-то сказал один товарищ. Только этот учёный посвятил исследованиям всю свою жизнь, а мне информация была дана за какие-то доли секунды. Книга называется «Путешествия души», автор Майкл Ньютон. Я не имею к ней никакого отношения, могу только посоветовать её широкому кругу читателей, потому что в ней есть ответы практически на все вопросы. Особенно она была бы полезна людям, которые тяжело переживают смерть близких, или сами тяжело больны, их страшит неизвестность. Письма от таких людей я часто встречаю в «Моей Семье», и мне очень хочется помочь им.С огромным уважением читаю рассказы священника Александра Дьяченко. Для меня он, как путеводитель, как учитель на земном пути. В одном только наши взгляды разнятся. Для отца Александра иноверцы чужды, он проводит чёткую грань между церковными и не церковными людьми, хотя, безусловно, относится к последним с терпимостью и всегда соглашается прийти на помощь, чтобы попытаться обратить людей в свою веру, спасти их души. Низкий ему поклон, это выбранный им путь. Однако мир, созданный Творцом, гораздо шире, чем любая отдельно взятая вера.Безусловно, большинство читателей не поверят моему рассказу, это нормально. Я этого и не жду, потому что чужой опыт – это вовсе не опыт. Каждый должен сам пройти свой путь. Независимо от веры, все человеческие пути параллельны, все они, в конце концов, приведут нас домой, к Творцу, создавшему наши бессмертные души.

Ключевые слова: Истина выход из тела операция душа жизнь мир

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