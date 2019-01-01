Ангел-хранитель

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 16:13

Причина: Стилистика автора сохранена.

Tato4ka8 Просмотров: 15 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 16:13 by

- Ну, как ты думаешь, справлюсь?- Надеюсь! Но ты старайся, прислушивайся! Хорошо!- Может запах выбрать? Розу или жасмин?- Да я ж не девчонкой вроде, парнем же! Давай кофе!- А давай!- У Вас мальчик! Крепкий какой!- Виктория Павловна, что-то так кофе запахло, вроде в оперблоке находимся! Или кто грешит, стаканчик занес? Накажу! – обратился принимающий роды, Евгений Борисович, к медсестре.- Да упаси бог, Вы что такое говорите, устали просто, вот Вам и захотелось кофейку, восемь часов на ногах возле роженицы, – пробубнила Виктория Павловна.Малыш лежал в кроватке, солнце мешало открывать глаза, мама гладила его по щеке и улыбалась. Такой долгожданный! Сыночек! Так пахнет молочком! Почем-то иногда пахнет кофе, что за наваждение. Дома даже кофе нет. Может от соседей? Нужно будет познакомиться с ними и узнать, кто такой гурман…- Виталик, давай не будем прыгать с моста, пойдем с берега, – горланил Андрюха.Но Виталик упрямо мотал головой:- Что я, трус какой? Светка, потом, смотрит, я же ей пообещал, а ты снимай!Кудри Виталика спадали на глаза, мешая видеть цель. Ветер кружил, а не дул с одной стороны.- Все равно прыгну! – настраивал себя Виталик. – Все равно!Страх мешал сосредоточиться, начался озноб.- Смогу, смогу! – мысли роились. Высоко! Ветер принес тонкий аромат кофе. Пора!«Странно». Подумал Виталик. «Откуда тут кофе?» И прыгнул. Вода заливала уши, горло. Звенела голова. В воду вошел плохо. Поверхность воды темнела, и вот сплошная темнота и свет. Он ворвался! И все стало легко и понятно.- Виталик, сыночек! Ну что ты творишь, а если бы утонул? Ну как я без тебя? – мать тихо шептала, обнимая сына.- С мальчиком все хорошо, – доктор смотрел на Виталика и разводил руками, – с такой высоты и выжил.- С сыном нужно заниматься, воспитывать, дети не трава. А то можно и в социально-психологическую службу обратиться, если не справляетесь, – тараторил доктор.- Ну что Вы, доктор, он послушный и хороший мальчик, какие органы? – испуганно прошептала мать. – Я сама! Прошу Вас, никуда не сообщайте.Доктор пожал плечами: «Зачем вообще пришли, если все хорошо?»- Справка нужна?- Нет, нет, доктор, спасибо! – мама схватила Виталика за руку и потащила к двери.- Мам, ну перестань меня таскать по врачам, все ведь хорошо! – «ну, Андрюха, еще друг называется, зачем видос выложил?»Андрюха пересматривал видео раз за разом. Что-то его так привлекло. Прыжок, движение вниз, брызги от входившего в воду тела. Вот! Ну да, вот оно! Брызги повторные, как будто что-то или кто-то вошел в воду за Виталиком.Виталик сидел на крыше дома, скоро будет закат! Красиво!- Ну что, друг мой, начнем с паркура!Прыжок получился красивый, шум ветра в ушах, кудри бились друг об друга, одежда облегала тело под воздействием движения. Полет. Приземление получилось мягким, хотя, казалось, душа ушла в пятки, и было щекотно. Виталик улыбнулся. С будущим он определился. Конечно, каскадер. А кем же еще с таким-то хранителем? В воздухе пахло кофе.

Ключевые слова: Ангел-хранитель кофе запах авторская история

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