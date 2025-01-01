Страшная программа из детства

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 08:22

Причина: Стилистика автора сохранена

Simens Просмотров: 257 Комментарии: 0 0 Вчера, 08:22 by

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Хочу вам рассказать страшную историю из детства был это 2003 год зима время вечер я был тогда у бабушки в деревне я сидел и смотрел телевизор по телевизору шли новости потом они уже закончились вдруг эфир прервался и телевизор начал показывать тёмный экран я был тогда один дома я успугался потом начал мерцать экран появилась надпись ខ្ញុំ​ឃើញ​អ្នក я был в ступоре потом телевизор начал показывать как какая-то девушка шла одна по заброшке потом она услышала громкие шаги она спряталась за стену она снимала коридор там прошёл тёмный силуэт он был весь в шрамах и с него капала кровь я закричал но крик застрял в горле потом силуэт заметил девушку она закричала потом силуэт начал её разрывать на части появилась надпись នាងបានស្លាប់ហើយ я пытался переключить телевизор у меня онемели руки за окном я заметил силуэт на телеке была ванная человек отдернул шторку она была полностью в человеческом мясе мясо было в крови на экране появилась надпись កុំភ័យខ្លាច, ខ្ញុំនៅជិតរួចហើយ на экране появился теракт 11 сентября из здания начались падать люди небо потемнело появилась надпись ខ្ញុំសើចពួកគេ это был ужас у меня стали болеть глаза потом я взял и выключил телевизор из розетки и я упал в обморок на следующий день меня положили в больницу по новостям сказали что 67 людей умерли после этого эфира я несколько дней не разговаривал 2 дня я блевал я тогда как мне сказали я себе откусил язык когда меня выписали из больницы я спал 10 часов я не кому не сказал что со мной произошло но пришло все всем сказать мне до сих пор снятся кошмары и глаза мне после сна приходятся закапывать каплями